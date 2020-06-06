DHA YURT BÜLTENİ - 6 İflas edince kadın ticaretine başlamış ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, biri 18 yaşından küçük, 5'i yabancı uyruklu 6 kadına fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan R.T. ile C.N. isimli kadın sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

İflas edince kadın ticaretine başlamış

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, biri 18 yaşından küçük, 5'i yabancı uyruklu 6 kadına fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan R.T. ile C.N. isimli kadın sevk edildikleri adliyede tutuklandı. R.T. ifadesinde, market ve otel işletirken tefecilerden aldığı parayı ödeyemeyince iflas ettiğini, bunun üzerine de internet sitesi kurarak kadın ticaretine başladığını anlattı.

Manavgat'ın Kavaklı ve Salkımevler Mahalleleri'ndeki bazı evlerde fuhuş yaptırıldığı iddiası üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonunda R.T. isimli şüphelinin yurt dışından getirdiği kadınlara fuhuş yaptırdığı belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri geçen çarşamba günü 3 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda R.T. ve suç ortağı Y.G. ile fuhuş yaptığı belirlenen yabancı uyruklu kadınlar M.U. ve C.N. gözaltına alındı. Operasyonda kapsamında fuhuş yaptırılan yabancı uyruklu T.T.K., S.K. ve O.B. ile 17 yaşındaki G.R. de yakalandı.

'BAZI GÜNLERDE MÜŞTERİLERDEN TALEP FAZLA OLUYORDU'Daha önce market ve otel işleten, tefecilerden aldığı parayı ödeyemeyince de iflas ettiği saptanan R.T., polise verdiği ifadesinde, iflasın ardından kadın ticaretine başladığını bu amaçla internet sitesi kurdurduğunu anlattı. R.T., "Çeşitli kadınların fotoğraflarının olduğu siteden ve sosyal medyadan yayınladığım telefon numaralarıyla bana ulaşan müşterilere yabancı uyruklu kadınları gönderiyordum. Bazı günlerde talep fazla oluyordu. O zaman yabancı uyruklu E.Z. ile O.S.'den kadın istiyordum" dedi.Y.Y. adlı bir kişinin, Türk uyruklu G.R. ile annesine 75 bin liralık senet imzalattırdığını bu parayı ödemesi için G.R.'nin de kendisine müşteri bulduğunu iddia etti.Bunun üzerine polis Y.Y.'nin evine baskın yaptı. Evde bulunan 75 bin liralık senede el konuldu. G.R.'nin annesine otomobil sattığını, senedi de bu nedenle aldığını söyleyen Y.Y. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.YABANCI UYRUKLU KADINLAR SINIRDIŞIG.R., işlemlerinin ardından Antalya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne, yabancı uyruklu O.B., S.K. ve T.T.K., sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.BİR ŞÜPHELİ GAZETECİLERE TEPKİ GÖSTERDİ2'si erkek 4 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri, adliye binasına girerken gazetecilere "Herhalde terörist olsak bu kadar çekmezdiniz bizi" diyerek, tepki gösterdi. Y.G., savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden R.T. ve C.N. isimli kadın 'Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçundan tutuklanırken, M.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Manavgat adliyesinden genel görüntüŞüphelilerin adliyeye getirilmesi

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

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Gebze'de sokak karantinaya alındı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde koronavirüs vakalarının görüldüğü sokak 7 gün süreyle karantinaya alındı.Gebze Yavuz Selim Mahallesi 414/1 Sokak'ta koronavirüs vakalarının görüldüğü sokakta filyasyon çalışması yapıldı. Koronavirüs vakaları ve temaslı olduğu kişiler tespit edildi. Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, sokağın 7 gün boyunca karantinaya alınmasına karar verildi. Dün, sokağın girişleri demir bariyerlerle kapatılarak, "Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. Maddeleri gereğince Yavuz Selim Mahallesi 414/1 Sokağın 5 Haziran tarihinden itibaren İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 7 gün süre ile sokak karantinasına alınmasına karar verilmiştirö yazısı asıldı. Polis ekipleri sokakta önlem aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜSokaktan görüntülerBariyerlerden görüntüYazıdan görüntü

HABER-KAMERA: Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli),

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Doktoru şaşırtan olay: 2.5 yaşındaki çocuğun burnunda düğme çıktı

Antalya'da iki hafta önce 2.5 yaşındaki H.G.G., 50 kuruşa yakın büyüklükte bir düğmeyi ağzına aldı. Bir süre sonra çocukta burun tıkanıklığı belirtileri gören aile doktora başvurdu. Yapılan muayenede düğme, çocuğun burnunun arka kısmında görüldü. Meslek hayatında ilk defa böyle bir şey gördüğünü belirten Dr. Harun Acıpayam, "Bu çok ilginç bir olay ağızdan alınmış ve öksürük basıncıyla genizden buruna giriyor" dedi.Antalya'da 2.5 yaşındaki H.G.G.'nin ailesi, önceki gün çocuklarını burun tıkanıklığı şikayetiyle Kepez İlçesi'ndeki Özel OFM Antalya Hastanesi'ne getirdi. Yapılan muayenede, doktoru bile şaşırtan bir bulgu ortaya çıktı. Çocuğun ağzına aldığı büyük bir düğmenin, öksürük basıncıyla burnunun arka kısmına giderek havayolunu tıkadığı belirlendi. Üzerinde kalp işareti olan yaklaşık 50 kuruşluk metal para büyüklüğündeki düğme, ameliyatla burun arkasındaki kısımdan ağız yoluyla dışarı çıkartıldı. GENİZDE TANIMLANAMAYAN YABANCI CİSİM2.5 yaşındaki çocuğu muayene eden Op. Dr. Harun Acıpayam, "Çocuk polikliniğimize anne- babası tarafından getirildi. Şikayeti burun tıkanıklığı, nefes alamamaydı ve uzun süredir devam ettiğini belirttiler. Tabi bütün burun tıkanıklıklarında şüphelendiğimiz gibi geniz etinden şüphelendik ve endoskopik muayenesini yaptık. Muayenede burunun arka kısmında, genizde tanımlayamadığımız siyah renkli bir cisim tespit ettik. Bunun yabancı bir cisim olabileceğini söyledik ve hastayı ameliyata aldık" dedi. METAL PARA BÜYÜKLÜĞÜNDE DÜĞMEAileyi detaylı sorguladığını anlatan Op. Dr. Acıpayam, "15 gün önce çocuğun ağzına yabancı bir cisim aldığını, öksürdüğünü ve sonrasında çocuklarının bir şikayeti olmadığını belirttiler. Bu dönemde doktora da getirmemişler. İki hafta burun tıkanıklığı devam edince aile şüphelenip getirmiş. Tabi ki ağızdan alınan cisimlerin burundan çıkması beklenen bir durum değil. Çocuğu uyutup ameliyata aldık ve geniz bölgesinde çok büyük bir cisim gördük. Muhtemelen bir ceket ya da pantolon düğmesi olabilir" diye konuştu.AĞIZDAN GİRİP, ÖKSÜRÜKLE BURNUN ARKASINA GEÇMİŞÇocuğun böyle büyük bir cismin burun deliklerinden girmesinin imkansız olduğunu belirten Op. Dr. Acıpayam, "Hikayeyi birleştirince biz işin biraz daha farklı olabileceğini düşündük. Muhtemelen çocuğumuz yabancı cismi ağzına alıp yutmaya çalışmış, yutamadığı için gırtlakta kalmış, öksürük refleksi ve basıncıyla genize kadar ulaşmış ve metal kısmı genize saplanmış. Bu yüzden burnun en arka kısmında görülüyor. Cisim çok büyük olduğundan burundan değil, ağız içinden çıkardık ve çocuğumuz bu şekilde sağlığına kavuştu. Bir gün sonra da taburcu ettik" dedi. 'MESLEK HAYATIMDA İLK DEFA GÖRÜYORUM'Op. Dr. Harun Acıpayam, küçük çocuklu aileleri de şöyle uyardı: "Ani başlayan burun tıkanıklıkları eğer eşlik eden ateş ya da üst hava yolu enfeksiyonu bulguları yok ise yabancı cisim olabilir ve bu tür yabancı cisimler hayatı tehdit eder. Hava yolundaki yabancı cisimler ölüme kadar gidebilir. Bu gibi durumlarda hiç beklemeden bütün hastanelerin acil servislerine başvurulması ve mümkünse endoskopik muayenesinin yapılması gerekir. Yabancı cisim çocuklarda çok sık gördüğümüz bir olay. Ama genellikle çocuk burundan sokar. Küçük yabancı cisimler olur ve biz bunu çıkartırız. Bu çok ilginç bir olay ağızdan alınmış ve öksürükle genizden buruna giriyor. Meslek hayatımda böyle bir şeyi ilk defa görüyorum. Bu cismin büyük olması da öyle. Bu cisim orada ne kadar kalabilirdi buna kimse cevap veremez, belki bir gün, belki 10 gün sonra ölebilirdi ve o cisim orada kaldığı sürece çocuğun hayatını tehdit eder. Cisim enfeksiyon yapabilir ya da tekrardan hava yolunu tıkayabilir ve gece ani bebek ölümlerine neden olabilir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------Çocuğun burnundan çıkan düğmenin görüntüsüDüğmenin, bozuk para ile yan yana görüntüsüDoktorun düğmeyi elinde göstermesiDüğmenin çocuğun ağzından çıkarılma operasyonuna ait görüntülerDoktor Harun Acıpayam Röp.

HABER: Mehmet ÇINAR -KAMERA: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

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İlk örnekleri 134 yıl önce toplanan kekik türü, literatüre girdi

BALIKESİR Üniversitesi (BAÜN) Necatibey Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Dirmenci'nin önderliğinde TÜBİTAK projesi kapsamında, yeni 8 tür kekik, bitki literatürüne kazandırıldı. Kekiklerden biri ilk kez tespit edilirken, 7'si yeni melez türler olarak kayda alındı. Kuşadası'nda bulunan ve 'Origanum ayliniae-Ay Kekiği' adıyla kaydedilen yeni tür kekiğin ilk örneklerinin 1886 yılında toplandığını belirten Dirmenci, "Ancak o dönemde bitki örnekleri, bitki organlarının tamamı, yani yaprakları, çiçekleri bulunamadığı için tam olarak tanımlanamamış" dedi.BAÜN Necatibey Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Dirmenci'nin yürütücülüğünde, 'Türkiye'de Yetişen Origanum L. (Lamiaceae) Türleri Üzerinde Taksonomik, Moleküler, Karyolojik ve Kimyasal Araştırmalar' başlıklı TÜBİTAK projesi kapsamında 4 yıl süreyle Türkiye'de çeşitli bölgelerde araştırmalar yapıldı. 2013 yılında başlayan ve 2017 yılında tamamlanan projede, BAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Turgut Kılıç, İnönü Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Turan Arabacı, Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Esra Martin, Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sevcan Çelenk ve BAÜN Bilim Uzmanı Türker Yazıcı görev aldı.İLK ÖRNEĞİ 1886 YILINDA TOPLANMIŞProje sorumlusu Prof. Dr. Tuncay Dirmenci, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tespit edilen yeni tür kekiğin 'Origanum ayliniae-Ay kekiği' adıyla kayda alındığını, Antalya, Mersin, Malatya, Denizli ve Aydın illerinde tespit edilen melez kekik türlerinin ise, 'Origanum×adae-Ada kekiği', 'Origanumxaytacii', 'Origanum×bilgilii', 'Origanum×dumanii', 'Origanum×malyeri', 'Origanum×sevcaniae' ve 'Origanum×malatyanum' olarak isimlendirildiğini söyledi. Projenin 4 yıl sürdüğünü anlatan Prof Dr. Dirmenci, şunları söyledi: "Çalışmalarımı, Türkiye'deki Ballıbabagiller türleri üzerinden yoğunlaştırdım. Bu türler içinde, halk arasında yaygın olarak bilinen adaçayı, dağ çayları, kekikler ve lavantalar yer alıyor. Son projemizde ise, halk arasında mercanköşk olarak adlandırılan, Türkiye'deki tüm kekik türleri üzerinde çalışma gerçekleştirildi. Bu TÜBİTAK projesine, 2013 yılında başladık ve 2017 yılında tamamladık. Proje kapsamında orijinal ve güzel sonuçlar elde ettik. Bu sonuçların en önemlileri arasında bir tane yeni tür, 7 tane de hibrit, diğer adıyla da melez bitkiler tanımladık. Bu bitkilerin özelliği şu; İlk kez bu proje kapsamında bulunmuş, tanımlanmış olan bitkiler ve hepsi de uluslararası saygın dergilerde yayımlandı, literatüre isimleri kazandırıldı. Bitkiler arasında özellikle bir tanesi oldukça ilginç. 'Origanum ayliniae-Ay kekiği' adıyla kayda alınan yeni tür kekiğin ilk örnekleri 1886 yılında toplanmış. Ancak o dönemde bitki örnekleri; bitki organlarının tamamı, yani yaprakları, çiçekleri bulunamadığı için tam olarak tanımlanamamış."YENİ TÜRLERİN BİLEŞENLERİ ARAŞTIRILIYORProjede yer alan BAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Turgut Kılıç, yeni türlerin kimyasal içeriklerinin araştırıldığını belirtti. Proje sayesinde birçok yeni bitki türünün bilime kazandırılması ile ilaç aktif maddesi olma potansiyeli olan birçok yeni kimyasal bileşenin bilime kazandırıldığını ifade eden Prof Dr. Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Doğada yetişen ve halk arasında ilaç olarak kullanılan, alternatif tıp denilen tıbbın yer aldığı ve bitkilerin içindeki kimyasal bileşenlerin izolasyonu, yapı tayini ve biyolojik aktivitelerinin üzerine birçok çalışma yapmış bulunmaktayız. Bu süreçte yapmış olduğumuz projelerden birçok yeni bitki türünün bilime kazandırılmasının yanında, bu bitkilerin içinde yer alan ve ilaç aktif maddesi olma potansiyeli olan birçok yeni kimyasal bileşeni de dünya literatürüne kazandırmış bulunmaktayız. Elde ettiğimiz veriler doğrultusunda halk arasında ilaç olarak kullanılan, içerisindeki kimyasal bileşenlerin neler olduğunu ve ilaç aktif maddesi olup olamayacağını bir yapı tayini yöntemiyle aydınlattıktan sonra, tıp fakültelerinde ve eczacılık fakültelerinde bunların ilaç aktif maddesi olup olamayacağı konusunda araştırma yapmaktayız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Kekik detayı-Prof. Dr. Tuncay Dirmenci röp-Prof. Dr. Turgut Kılıç röp

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR,

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Yalova'daki termal otellerde, koronavirüse karşı önlemler alındı

Yalova'da, koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetlerine ara veren termal oteller, 8 Haziran'da yeniden hizmet vermeye başlayacak. İşletmelerde koronavirüse karşı tüm hazırlıklar tamamlandı.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, pandemi döneminde normalleşme süreciyle birlikte otellerin haziran ayından itibaren açılacağını duyurmasının ardından Yalova'daki termal otellerde hazırlıklar tamamlandı. Sınırların açılması ve uçuşların yeniden başlamasıyla hem yerli hem yabancı turiste uygulanacak koronavirüs önlemli tatil uygulamaları kapsamında Yalova'daki termal otellerde de bir dizi önlemler alındı.TEK TEK ATEŞLERİ ÖLÇÜLÜYORTermal otellerdeki dezenfeksiyon işlemleri tamamlandı. Müşteri, otele girince valizleri otel personeli tarafından alınarak dezenfekte edilecek. Ateşi ölçülecek müşteriler, ellerini dezenfekte ettikten sonra sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde resepsiyon görevlisiyle hiçbir temasta bulunmadan kayıt işlemi yaptıracak. Restoranda ise menülerin elden ele gezmesini önlemek amacıyla QR kod uygulaması kullanılarak, dijital ortamdaki menüye erişerek sipariş verilecek. Koronavirüs belirtisi gösteren müşteriler ise izolasyon odasına alınarak sağlık personeli tarafından kontrol altına alınacak.'GÜVENLİ VE SAĞLIKLI ORTAM OLUŞTURDUK'Alınan tedbirlerle ilgili bilgiler aktaran Terma City İşletme Müdürü Mustafa Hüğül, "Termal bölgesindeki otelimiz 8 Haziran'da kapılarını açacak. Bu dönemde bir dizi önlemler aldık. Bu önlemler dahilinde tüm olumlu olumsuz senaryolar üzerinde çalışarak misafirlerimiz için güvenli ve sağlıklı bir ortam oluşturduk. Hijyen ve güvenlik kriterlerimizi bu dönemde yeniden tanımladık. Misafir girişlerinde termal kamerayla ateş ölçümleri yapıldıktan sonra misafir kabul kısmına alıyoruz. Maskesi olmayan misafirlerimiz için ücretsiz olarak maske veriyoruz. Otelimize gelen misafirlerimizin valizleri, ekibimiz tarafından dezenfekte ediliyor. 14 gün içerisinde ziyaret ettikleri yerler ve herhangi bir kronik rahatsızlığının bulunup bulunmadığını da misafirlerimizden öğreniyoruz" dedi.MENÜLERDE QR KOD UYGULAMASI BAŞLADI

Bulaş riskini azaltmak için QR kod uygulaması başta olmak üzere bir işletmede birçok önlemin alındığını belirten Hüğül, "Ateş ölçümlerinde herhangi bir risk durumunda önceden hazırlamış olduğumuz izolasyon odasına alınıyor. Asansör önlerinde de önlemleri unutmadık. Asansör önlerinde ayaklı dezenfektan sistemlerimiz var. Sosyal mesafe zemin uyarılarımız yer almaktadır. Açık büfede misafirlerimizin yemeklerle bire bir temasını engellemek adına fiber bir paravan koyarak servislerin mutfak personeli tarafından yapılmasının sağlamış bulunmaktayız. Tüm restoranda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun masa düzeni yapılmıştır. İzolasyon kurallarını geliştirmek adına tek kullanımlık servis ekipmanları kullanmaktayız. Misafirlerimizin temassız olarak menülere erişim sağlaması için telefonlarından masalardaki barkodları okutarak alakart veya restoran menülerine ulaşmalarını sağlamış bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA