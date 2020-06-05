DHA YURT BÜLTENİ - 6 17 yaşındaki İrem, aile meclisi kararıyla öldürülmüş ŞANLIURFA'da nişanlısından ayrıldıktan sonra çıkan dedikodular nedeniyle ailesiyle birlikte taşındıkları Mersin'deki evlerinin banyosunda babasına ait ruhsatsız tabancayla başından vurulmuş olarak bulunan 5 aylık hamile İrem Bahçe'nin (17),...

17 yaşındaki İrem, aile meclisi kararıyla öldürülmüş

ŞANLIURFA'da nişanlısından ayrıldıktan sonra çıkan dedikodular nedeniyle ailesiyle birlikte taşındıkları Mersin 'deki evlerinin banyosunda babasına ait ruhsatsız tabancayla başından vurulmuş olarak bulunan 5 aylık hamile İrem Bahçe 'nin (17), töre cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden ağabey, M.A.B (20), kız kardeşini aile meclisinin kararıyla öldürdüğünü söyledi.Olay, 7 Kasım 2019 tarihinde merkez Yenişehir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Şanlıurfa'da yaşayan Bahçe ailesi, kızları İrem'in nişanlısından ayrılmasının ardından çıkan dedikodular nedeniyle Mersin'e taşındı. Taşındıktan 20 gün sonra İrem Bahçe, evlerinin banyosunda babasının ruhsatsız tabancası ile başından vurulmuş olarak bulundu. 5 aylık hamile olan İrem Bahçe, tedaviye alındığı hastanede bir gün sonra yaşamını yitirdi. Sezaryenle alınan bebeği ise hayata 3 ay tutunabildi.Olayla ilgili ifadelerine başvurulan aile fertleri, İrem Bahçe'nin intihar ettiğini öne sürdü. Aile kızlarının cenazesini memleketleri Şanlıurfa'da toprağa verdi.POLİSLER OLAYIN PEŞİNİ BIRAKMADIOlayın ardından soruşturmayı derinleştiren Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Şube Amirliği ekipleri, aileyi çapraz sorguya aldı. Sorguda, aile bireyleri çelişkili ifadeler verdi. 7 aylık çalışmanın ardından ekipler, Şanlıurfa'ya giderek baba K.B. (48), anne S.B. (54), ağabeyler V.B. (22) ve M.A.B (20) ile amcalar M.V.B., (33), İ.B. (44) ve M.B.'yi (53) gözaltına alarak Mersin'e getirdi. Aile bireyleri ilk başta genç kızın babası K.B.'ye ait tabancayla intihar ettiğini savundu. Ancak genç kızın ağabeyi M.A.B, ifadesinde cinayeti aile meclisinin kararı ile işlediğini ağlayarak itiraf etti. Diğer şüpheliler ise iddiaları kabul etmedi.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------ -Öldürülen İrem Bahçe'den görüntü -Emniyet binası görüntüsü-Şüphelilerin emniyetten çıkartılması-Şüphelilerin araçlara bindirilmesi-Şüpheliler adliyeye götürülürken

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

======================

Yolu kesilip darp edilen market müdürü yoğun bakımda

GİRESUN'un Çamoluk ilçesinde, bir markette müdür olan Burak Kesler (29), mesai bitiminde yolunu kesen 3 kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Durumu ağır olan Kesler, yoğun bakımda tedaviye alınırken, yakalandıktan sonra adliyeye sevk edilen saldırganlar, adli kontrolle serbest bırakıldı. Saldırganların serbest bırakılmasına baba Feridun Kesler, tepki gösterdi.Olay, 1 Haziran pazartesi akşamı, ilçe merkezinde yaşandı. Bir marketler zincirinin ilçe merkezindeki şubesinde müdür olarak görev yapan Burak Kesler'inn yolu, iş çıkışı 3 kişi tarafından kesildi. Henüz bilinmeyen nedenle yaşanan sözlü tartışmanın ardından 3 kişi, Kesler'i yumruklamaya başladı.Saldırganların elinden kurtulup kaçmayı başaran Kesler, ilçe emniyet müdürlüğüne sığındı. Şikayetçi olduktan sonra da kendi imkanlarıyla ilçe devlet hastanesine gitti. İlk tedavisinin ardından evine gönderilen Kesler, sabaha karşı fenalaştı. Bu kez ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Kesler, durumu ağırlaşınca, Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burak Kesler, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan ve isimleri açıklanmayan 3 şüpheli ise sevk edildikleri adliyede, hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.SALDIRGANLARIN SERBEST KALMASINA TEPKİSaldırı haberinin ardından yaşadıkları Gümüşhane'nin Köse ilçesinden gelip oğullarının tedavi altındaki hastane önünde bekleyişlerini sürdüren ailesi, şüphelilerin serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Oğlunun yoğun bakımda uyutulduğunu ve iç kanamasının sürdüğünü anlatan baba Feridun Kesler, "Kimseye bir zararı dokunmayan oğlumu bu şekilde darp edenlerin bırakılmalarındaki amaç nedir? Bunu açıklasınlar. Adaletin bileceği bir durum ama biz de öğrenmek istiyoruz. Neden serbest kaldılar? Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Çünkü bu eziyet kimseye yapılmaz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜHastane önünden detaylarBaba Ferudun Kesler konuşma

HABER KAMERA: Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN

========================

Ceylan ve tavşan derili muskalara fiyat çizelgesi hazırlanmış

TRABZON'da, vatandaşları muska yazarak dolandıranlara yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şüphelinin, ceylan ve tavşan derisiyle kapladığı muskalar için özel fiyat çizelgesi hazırladığı ortaya çıktı. Listeye göre, özel koruma zırhı 320, sırlı gömlek tılsım muskası da 20 lira olarak fiyatlandırıldı.İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, muska yazarak vatandaşların dolandırıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Ortahisar ilçesinde tespit ettiği 3 farklı adrese, eş zamanlı baskın düzenledi. Baskında muska yazmakta kullanıldığı saptanan 5 ceylan ve 3 tavşan derisi, 3 kavanoz su içinde hazırlanmış muska ve çok miktarda muska sarmak için kullanılan jelatin ele geçirildi. Ayrıca tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 tunç döküm heykel, 1 büyük tunç heykel, 2 tunç plaka, üzerinde eski yazı ve işaretlerin olduğu tunç kemer ile 1 av tüfeği ve bu tüfeğe ait fişek, 1 kurusıkı tabanca bulundu.Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.MUSKAYA FİYAT ÇİZELGESİÖte yandan, operasyonda, şüphelilerin ceylan ve tavşan derisiyle kapladığı sanılan muskalar için kaleme aldığı fiyat çizelgesinin yer aldığı liste de ortaya çıktı. Çizelgeye göre, 10 özel koruma zırhı 320 TL, 5 sırlı gömlek tılsım muskası 100 TL, sırlı şifalı dualar 72 TL, nurlu aylar ve geceler duası 20 TL, Hz. Süleyman mühür ikili muskası 85 TL ile Şahmeran muskası 20 TL olarak fiyatlandırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜPolis baskın anlarıOperasyon görüntüleriEle geçirilen malzemelerMuhabir anonsu

HABER: Fatih TURAN KAMERA: TRABZON,

==========================

Kaldırıma savrulan otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Bursa'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, elektrik direğine çarptı. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir kişi ise kazadan şans eseri son anda kurtuldu.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi Doğan Avcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Fatih Murat Kızılarslan'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 16 AEA 437 plakalı otomobil, kaldırımda bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, güçlükle durabildi. Kaza anında yolda yürüyen bir kişi ise otomobilin altında kalmaktan şans eseri kurtuldu. Kazada yaralanan olmazken, otomobil çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra yol, trafiğe açıldı.

Kaynak: DHA