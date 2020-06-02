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DHA YURT BÜLTENİ - 6

İznik'te sağanak; tarım arazilerinde zarar büyük (2)SU TAHLİYESİNE BAŞLANDIBursa'nın İznik ilçesinde etkili olan sağanak, yollarda su birikintilerine neden olurken, meyve ve sebze bahçeleri de sular altında kaldı.

DHA YURT BÜLTENİ - 6
02.06.2020 12:10 | Son Güncelleme: 02.06.2020 12:10

İznik'te sağanak; tarım arazilerinde zarar büyük (2)

SU TAHLİYESİNE BAŞLANDI

Bursa'nın İznik ilçesinde etkili olan sağanak, yollarda su birikintilerine neden olurken, meyve ve sebze bahçeleri de sular altında kaldı. İlçe merkezindeki eski hastane mevkisinde birçok iş yeri ve evi su basarken, Adalet Sarayı'nın çevresi ise göle döndü. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ekipleri, harekete geçerken, kent merkezinden İznik'e gidip, su tahliye işlemi başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Selden detaylar-BUSKİ ekibinin çalışması

Haber-Kamera: İlkay ALTAY/İZNİK,(Bursa),

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Çalındığını ihbar ettiği otomobiliyle gezen sürücü, polisi alarma geçirdi

ÇANAKKALE'de çalındığı yönünde ihbarda bulunulan otomobil, Bursa'da polis tarafından tespit edilip durduruldu. Gözaltına alınan sürücü Mustafa Ö.'nün (22), arkadaşına verdiği otomobilini alamadığı, bir süre sonra ise aracına kendi imkanlarıyla ulaştığı, ancak polise bilgi vermediği ortaya çıktı.Çanakkale'de yaşayan Mustafa Ö., 16 CCH 35 plakalı otomobilini, işini görmesi için bir arkadaşına verdi. Ancak arkadaşı otomobili teslim etmeyince Mustafa Ö., çalıntı ihbarında bulundu. Bir süre sonra otomobilini kendi imkanlarıyla alan Mustafa Ö., polise haber vermedi. Mustafa Ö., dün otomobiliyle Bursa'nın İnegöl ilçesine akraba ziyaretine geldi. Plaka Tanıma Sistemi'nden tespit edilen otomobil, polisi alarma geçirdi. Polis ekipleri, otomobili İnegöl- Alanyurt yolunda durdurdu. Mustafa Ö., otomobilin sahibinin kendisi olduğunu söyledi. Yapılan incelemenin ardından otomobilin kendisine ait olduğu tespit edilen Mustafa Ö., serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Aracın incelenmesi-Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

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Koronavirüs orkideleri de vurdu 

Antalya'nın Serik ilçesinde kesme orkide üretimi yapan Kadir Erdem, "Bu yıl koronavirüs nedeniyle çiçek satışlarımız durdu. Sezonu zararla kapatacağız. Son günlerde sadece Anneler Günü'nde biraz satış oldu" dedi.Serik'te örtü altında kesme orkide üretimi yapılıyor. Saksılarda renk renk yetiştirilen orkide, çiçekleri açtıktan sonra kesilerek, sapları içerisinde özel sıvı bulunan tüplere konuluyor. Bu özel sıvılı tüp sayesinde dayanma ömrü uzayan orkide çiçekleri Türkiye genelinde özellikle İstanbul ve Antalya'da iç pazarda müşteri buluyor. Ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle otellerin kapanması ve düğün organizasyonlarının yapılamaması nedeniyle orkideler elde kaldı.Serik Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu, "Bölgemizde 60 dönümlük örtü altı seracılık alanında kesme orkidecilik yapan işletmemiz Türkiye'de ilk ve Antalya'da tek işletmedir. İşletmenin bölgemize ekonomik anlamda katkısı büyüktür. Normalleşmelerin ardından üreticinin yüzü gülecektir" dedi.'BU YIL SEZONU ZARARLA KAPATACAĞIZ'Serik'te faaliyetini sürdüren Kadir Erdem, bu yıl çiçekleri koronavirüsün vurduğunu söyledi. Kadir Erdem, "2008 yılında kesme orkideciliğe Türkiye'de ilk kez başladık. Kesme orkide geçen yıllarda daha iyi satılıyordu. Bu yıl koronavirüs nedeniyle çiçek satışlarımız durdu. Sezonu zararla kapatacağız. Çiçeklerimiz açtı. Müşteri bekliyor. Son günlerde sadece Anneler Günü'nde biraz satış oldu" diye konuştu.'VİRÜSTEN DOLAYI SATIŞ YOK'Genellikle çiçekleri İstanbul ve Antalya'da otellerin aldığını, onların da koronavirüs nedeniyle kapalı olması ve düğün organizasyonu da yapılmayınca satış olmadığını vurgulayan Kadir Erdem, şöyle dedi: "İhracat genellikle saksı olarak yapıldığı için biz kesme orkideleri ihraç etmiyoruz. Koronavirüs ve pandemi süresi sona erdiğinde düğün sezonu açılırsa ve oteller hizmet vermeye başlayınca belki sezonu kurtarabiliriz. Sezonda 20 ila 30 bin dal kesme orkide satıyoruz. Bu sene virüsten dolayı satış yok. Orkideler soğuk dönemlerde vazo ömrü 1- 1,5 aydır ama şu anda çiçeğin sonuna geldiğimiz için 1 hafta, 10 gündür. Bu süreler çiçeğin rengi ve çeşidine göre de değişir. Havalar ısındıkça süre kısalır. Organizasyonlarda tek gün kullanımlık olduğu için sorun olmaz." 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Kadir Erdem röportajSeralarda çiçeğin yetiştirilmesiÇiçeklerin kesilmesiÇiçeklerin tüplere konulmasıÇiçeklerin paketlenmesi

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),

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Üzüm yaprağı üreticinin yüzünü güldürüyor

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, yetiştirilen üzümlerin yaprak hasadı başladı. Toplanan yapraklar ise taze üzümün yaklaşık 10 katı fiyatına alıcı buluyor.İlçeye bağlı Altınüzüm, Sulumağara, Yeşilyurt Mahalleleri başta olmak üzere 50 bin dekarda üretimi yapılan üzümde asma yaprağı toplama mesaisi başladı. Taze üzümün kilosu 1 ila 1,5 liradan alıcı bulurken yaprak ise kilosu 10 liradan satılıyor. Toplanan yapraklar zeytinyağlı sarma olmak üzere Türk mutfağında yer edinmiş birçok yemekte kullanılıyor. Bölge halkı, asma yaprağını 5'er kiloluk bidonlara salamura olarak da yaparak hem yurt dışına hem de çevre illere satıyor.'YAPRAK, ÜRETİCİNİN GEÇİM KAYNAĞI HALİNDE'Sofralık üzümün bölgenin en büyük geçim kaynaklarından birisi olduğunu söyleyen İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, "Bölgemizde 50 bin dekarda  yapılan sofralık üzümde mevsimsel yağışlardan kaynaklı olarak bağ yaprakları verimlidir. Kalitesi ile birlikte lezzetli asma yaprak hasadımız başladı. Fiyatı ise yeşil yaprak olarak kilosu 10 liraya satılıyor. Birçok üreticimiz ise salamura olarak hazırlayıp satışını yapıyor. Üreticimiz üzüm hasadı öncesi yaprağı geçim kaynağı haline getirmiş durumda. Taze üzümün kilosu 1 ile 1,5 lira arasında satılırken, yaprağının 10 liradan alıcı bulması üreticinin yüzünü güldürmektedirö dedi.'ÜZÜMÜN 10 KATI FİYATINA YAPRAĞINI SATIYORUZ'Üzüm bağında yaprak hasadında çalışan Gülhan Taşkoparan ise, "Bölgemizde yetişen lezzetli asma yaprağını üzüme zarar vermeden taze kısmından topluyoruz. Yaklaşık 30 gün süren yaprak toplama hasadının ardından bir kısmını yeşil olarak satıyoruz, bir kısmını ise salamura olarak satıyoruz. 5 kiloluk salamura yaprağı 40 liradan satmaktayız. Yaş üzüm fiyatının on katına yaprağını satıyoruz. En büyük sıkıntımız ise bağlara izinsiz girip yaprak toplarken üzüm salkımına zarar verenler" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Kırıkçalı MahallesiÜzüm bağları- Yaprak  hasadıGülhan Taşkoparan ile röpMine Emek ile röpGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

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Kahvehanede internetten okey dönemi

ADIYAMAN'da, normalleşme adımları kapsamında kahvehaneler dün açıldı. Yasak olduğu için okey taşları ve iskambil kağıtları ile oyun oynayamayan müşteriler, internet üzerinde açtıkları uygulama ile sanal okey oynadı.Koronavirüs önlemlerinde normalleşme adımlarının başlamasıyla kahvehaneler yeniden müşteri kabul etmeye başladı. Masalara oturan kişi sayısının azaltılması ve okey ile iskambil oyunlarının yasak olduğu kahvehanelere gelenler, çay içip sosyal mesafeye dikkat ederek sohbet etti. Adıyaman'da bir kahvehane de ise uzun süredir birbirlerini göremeyen okey arkadaşları, oyunu akıllı telefonlarına indirdikleri uygulama üzerinden oynamaya başladı. Okey ıstakalarına akıllı telefonlarını yerleştiren müşteriler, kendi aralarında sanal oyun oynayarak çay içti.'VİRÜS BİTENE KADAR BU ŞEKİLDE OLACAK'Temassız bir şekilde sanal ortamda oyun oynattıklarını belirten iş yeri sahibi Mehmet Tekin, "Allah herkese yardım etsin. Esnafın işleri iyi değil, bizde böyle bir uygulama başlattık. İnşallah başarılı oluruz. Bununda ne kadar olumlu katkı sağlayacağını da tabii ki bilemiyoruz. Virüsten dolayı kimse kimsenin yanına yaklaşamıyor ve birbirimizin yanına bile oturamıyoruz. O yüzden mesafemizi koruyarak, maskelerimizi takarak böyle bir şey yaptık ve temasız bir şekilde oyunumuzu oynuyoruz. Çünkü hayat artık sanal alem olmuş. Bunu da artık işletmemize taşımayı uygun gördük. Virüs bitene kadar bu şekilde olacak. Hep beraber sosyal mesafeyi koruyup, oyunumuzu oynayacağız. Eskiden taşlarla okey oynuyorduk. Şimdi yasak olduğu için bizde cep telefonlarımızdan sanal okey oynamaya karar verdik. 4 kişi aynı odada okeyimizi oynadık. Normal okey ile sanal okey arasında pek fark yok, sadece taşları biz ellimize alıp atmıyoruz" dedi.'TAŞ ÇALAMIYORUZ'Virüs nedeniyle aktivitelerini sanal ortamda sürdürdüklerini belirten Mahmut Vural ise, "Sonuçta bir sosyal aktivitemiz var onu da dijital ortamda idare ediyoruz. Virüsten dolayı normal taşlarla okey oynayamıyoruz. Arkadaşlar ile bu şekilde bir aktivite oluşturduk. Biz de okeyi sosyal alemde bir oda içerisinde oynamaya devam ediyoruz. Normal okeyle sanal okey arasında çok fark var. En azından taş çalamıyoruz, birbirimizin eline bakamıyoruz. Sanal okey de gayet zevkli" diyerek, herkese tavsiye ettiklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------KahvehaneSanal ortamda oyun oynamalarıMaske takmalarıSosyal mesafeye uymalarıÇay içmeleri sohbet etmeleriMüşteri Mahmut Vural ile röp.İşyeri sahibi Mehmet Tekin ile röp.Genel ve detay görüntüler 

Haber-Kamera: Mahir ALAN -ADIYAMAN

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Fenerbahçe formasıyla nikah masasına oturdular

Bursa'da Gizem Çakır (22) ile İsmail Avşar (28), taraftarı oldukları Fenerbahçe formasıyla nikah masasına oturdu. Çiftin istekleri üzerine nikah memuru ve şahitler de Fenerbahçe forması giydi.İznik ilçesinde, Gizem Çakır ve İsmail Avşar çifti, normalleşme sürecinin başladığı 1 Haziran'da evlenmek için İznik Belediyesi'ne başvurdu. Fanatik çift, İznik Belediyesi Nikah Salonu'na gelinlik ve damatlık yerine Fenerbahçe forması giyerek geldi. Genç çift, nikah memuru Önder Üncü'ye ve şahitlere de Fenerbahçe forması giydirdi.'FENERBAHÇE MAÇINA GİDERKEN TANIŞTIK'

Nikah salonuna Fenerbahçe renkleri ile süsledikleri düğün aracıyla gelen çift, nikah masasına da Fenerbahçe bayrağı örttü. Damat Avşar, kız arkadaşıyla Fenerbahçe maçına gitmek için gerçekleşen organizasyonda tanıştıklarını belirterek, "İznik Fenerbahçe Derneği'nin düzenlediği bir maç organizasyonunda tanıştık. Gizem fanatik Fenerbahçeli, zaten bu teklif de ilk olarak ondan geldi. Ben de seve seve kabul ettimö dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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