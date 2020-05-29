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Manisa'da korkutan depremMANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DHA YURT BÜLTENİ-6
29.05.2020 11:29 | Son Güncelleme: 29.05.2020 11:29

Manisa'da korkutan deprem

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kırkağaç'ın yanı sıra ve çevre ilçelerden de hissedilen deprem kısa süreli korku ve paniğe sebep oldu. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, bugün saat 08.40'ta merkez üssü Manisa Kırkağaç ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. Kırkağaç ve kırsal mahalleri Karakurt, İlyaslar, Siledik, Hamitli ve Yağmurlu ile çevre ilçelerden de hissedilen deprem kısa süreli korku ve paniğe sebep oldu. 

Kırkağaç'taki 3.8 büyüklüğündeki depremin ardından saat 10.30 itibari ile Richter ölçeğine göre en büyüğü 2.0, en küçüğü ise 1.0 olan 6 ayrı artçı sarsıntı daha yaşandı. Deprem sonrası herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Kırkağaçtan genel görüntü

Haber-Kamera: Erdinç ALKAN/ KIRKAĞAÇ (Manisa),  

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Diyarbakır'da rekor uyuşturucu ele geçti

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 710 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Ele geçirilen miktarın, ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda tek seferde ele geçirilen en büyük miktar olduğu bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütü PKK ile uyuşturucu ticareti yapanlar arasındaki bağlantıyı ortaya çıkarmak amacıyla Lice ilçesine bağlı Birlik, Tepe ve Budak mahalleleri kırsalında düzenlenen 'narkoterör' operasyonu tamamlandı. Operasyon kapsamında, 14 ayrı noktada, 710 bin kök kenevir ile kenevir tarlasını sulamak için kullanılan 2 bin 620 metre hortum, 1 çanta tipi jeneratör, 1 jeneratör, 6 su motoru, 90 metre elektrik kablosu ve 75 metre çelik halat ele geçirildi. Hint kenevirleri, numune alındıktan sonra imha edildi.

Operasyonda kenevir tarlasında yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.

TEK SEFERDE ELE GEÇİRİLEN EN BÜYÜK MİKTAR

Ele geçirilen 710 bin kök Hint kenevirinin, şu ana kadar ülke genelinde tek seferde ele geçirilen en büyük miktar olduğu açıklandı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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