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Bursa'da, 10 yıldır topraktan fışkıran kaynak suyuBursa'nın İnegöl ilçesinde, maden suyu kazısında bulunan kaynak suyu, 10 yıldır durmadan akarken, bölge halkının da ilgisini çekiyor.

DHA YURT BÜLTENİ - 6
28.05.2020 12:15 | Son Güncelleme: 28.05.2020 12:15

Bursa'da, 10 yıldır topraktan fışkıran kaynak suyu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, maden suyu kazısında bulunan kaynak suyu, 10 yıldır durmadan akarken, bölge halkının da ilgisini çekiyor. 

İnegöl'e bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde, 2010 yılındaki maden suyu kazısında çıkmaya başlayan kaynak suyu, bölge halkının ilgi odağı oldu. 10 yıldır durmadan akan kaynak suyuyla alan, mahallelinin uğrak yeri haline geldi. Kurşunlu Mahallesi'nin muhtarı İbrahim Kılıç, "Burada maden suyu kazısı yapıldı. Kazı yapılırken bir anda topraktan kaynak suyu fışkırdı. Sıcaklık derecesi 55'e çıkan sıcak suyun mantar ve egzamaya da iyi geldiği belirtiliyor. 10 yıldır bu su durmadan akıyor. Halk merak edip geliyor. Sıcak suyu gören içine giriyor. Buraya bir kaplıca merkezi kazandırmak istiyoruz. Bu konuda destek vermelerini istiyoruz" diye konuştu.  

Mahalleliden Suat Çelik ise "Çok güzel su. Zaman zaman gelip buraya geliyoruz, iyi geliyor" dedi.

Görüntü dökümü-Kaynak suyundan görüntü-Vatandaşların ilgisi-Muhtar açıklama

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

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Bayramda saldırı planını güvenlik güçlerinin dikkati önledi

SİİRT'te İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce Ramazan Bayramı'nda saldırı planlayan terör örgütü PKK'ya yönelik müşterek operasyonda Pervari kırsalında menfeze yerleştirilen 2 el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.

Siirt'te İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirilen istihbari çalışmalar neticesinde terör örgütü PKK'lıların Pervari ilçesi Doğan köyü kırsalında Ramazan Bayramı'nda güvenlik güçlerine saldırı hazırlığında olduğu bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında, terör örgütü mensuplarınca güzergahta bulunan yoldaki menfez üzerine yerleştirilen 2 uzaktan komutalı mayın/EYP bulunarak kontrollü olarak yerinde imha edildi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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