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Van'da gizli taziye kurulan iki mahalledeki vaka sayısı 163'e yükseldi -TEKRAR VAN'ın İpekyolu ile Edremit ilçelerinde yasak olmasına rağmen iki mahallede gizli taziye çadırlarının kurulmasından kaynaklı yakın temas nedeniyle artan vaka sayısı 163'e yükseldi.

DHA YURT BÜLTENİ - 6
26.05.2020 12:56 | Son Güncelleme: 26.05.2020 12:56

Van'da gizli taziye kurulan iki mahalledeki vaka sayısı 163'e yükseldi -TEKRAR 

 

VAN'ın İpekyolu ile Edremit ilçelerinde yasak olmasına rağmen iki mahallede gizli taziye çadırlarının kurulmasından kaynaklı yakın temas nedeniyle artan vaka sayısı 163'e yükseldi. İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca Mahalleside koronavirüsten dolayı bir kadın yaşamını yitirirken, kentte ölenlerin sayısının 10, toplam vaka sayısının ise 478'e yükseldiği açıklandı. Evde kurulan gizli taziye ile ilgili bir kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.Van Valiliği, İpekyolu ilçesinde 5 Mayıs'ta yasak olmasına rağmen taziye çadırı kurulan Ortanca Mahallesi'ndeki vaka sayısının 128, evde gizli taziyenin kurulduğu Edremit ilçesine bağlı Emin Paşa Mahallesi'ndeki vaka sayısının ise 35 olmak üzere toplam vaka sayısının 163'e yükseldiği, evde kurulan gizli taziye ile ilgili bir kişi hakkında ise adli işlem başlatıldığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi: "Van'da koronavirüs pandemisiyle mücadele kapsamında yasak olmasına ve yapılan uyarılara rağmen İpekyolu İlçesi Ortanca Mahallesinde Eraygen ailesi tarafından kurulan gizli taziye bağlantılı Covid-19 vaka sayısı 128 oldu. Ayrıca Ortanca Mahallesinde sorumsuzca kurulan taziyede koronavirüs kapan ve hastanede tedavi gören bir kadın vatandaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün vefat etmiştir. Vefat eden vatandaşımız Sağlık Bakanlığının belirlediği kurallar çerçevesinde toprağa verilmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Tüm uyarılara rağmen Edremit İlçesi Eminpaşa Mahallesinde Gülçek ailesi tarafından yine evde gizli taziye kurulmuştur. Bundan dolayı Eminpaşa Mahallesindeki taziye ile bağlantılı vaka sayısı da her geçen gün artarak 35'e yükselmiştir. Van'da şu ana kadar vefat edenlerin sayısı 10 oldu. Yasak olmasına ve tüm uyarılara rağmen taziye kuran M. Gülçek hakkında adli işlem başlatılmış, ayrıca idari para cezası da uygulanmıştır. Van'daki toplam vaka sayısı yaklaşık 478, taburcu olan hasta sayısı 378 olmuştur. Tedbir amaçlı karantina altında tutulan toplam sayı yaklaşık 61 bin, şu anda karantinası devam eden kişi sayısı ise yaklaşık 18 bin."

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE GÜNCEL GÖRÜNTÜLER GEÇİLECEKBehçet DALMAZ/VAN,

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Tutuşan samanlar geceyi aydınlattı (2)

600 TON SAMAN KÜLE DÖNDÜ

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir çiftliğin saman deposunda çıkan yangında soğutma çalışmaları günün ilk ışıklarıyla birlikte sona erdi. Yangında 600 ton saman küle dönerken maddi zararın 480 bin lira olduğu belirtildi. Öte yandan, jandarmanın soruşturması sürerken yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

Kaynak: DHA

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