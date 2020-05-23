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Annesini 50 bıçak darbesiyle öldüren üniversite öğrencisi: Geceleri uyuyamıyorumBURSA'da, yalnız yaşayan annesi Tülin Beygirci'yi (48), 50 bıçak darbesiyle öldürdükten sonra onun kanıyla elbise dolabına, 'Bu mahallenin onuru var' yazan üniversite öğrencisi Berke Karasu (27) ilk duruşmada,...

DHA YURT BÜLTENİ - 6
23.05.2020 10:46 | Son Güncelleme: 23.05.2020 10:46

Annesini 50 bıçak darbesiyle öldüren üniversite öğrencisi: Geceleri uyuyamıyorum

BURSA'da, yalnız yaşayan annesi Tülin Beygirci'yi (48), 50 bıçak darbesiyle öldürdükten sonra onun kanıyla elbise dolabına, 'Bu mahallenin onuru var' yazan üniversite öğrencisi Berke Karasu (27) ilk duruşmada, "Hala kendimi toparlayamadım. Geceleri uyuyamıyorum" dedi.

Gemlik ilçesine bağlı Küçük Kumla Mahallesinde, geçen yıl eylül ayında meydana gelen olayda, yalnız yaşayan Tülin Beygirci, işe gitmeyince, mesai arkadaşları şüpheye kapılıp, polisi aradı. Eve giden polis ekipleri, kapıyı kırıp içeriye girdiklerinde vücudunun 50 yerinden bıçaklanmış Beygirci'nin cansız bedenini buldu. 

KATİLİ OĞLU ÇIKTI

Cinayetin ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekip, güvenlik kamera kayıtları ile Tülin Beygirci'nin son 3 aya ait telefon görüşmelerini incelemeye aldı. Polis, kamera kayıtlarından, Tülin Beygirci'nin işte olduğu sırada eve oğlu Berke Karasu'nun girdiğini, 2 saat sonra da çıktığını belirledi.Polis, şüphelerin yoğunlaştığı Denizli Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi son sınıf öğrencisi Berke Karasu'yu telefonla arayarak, annesinin vefat ettiğini ve adli tıp işlemleri için imzasının gerektiğini söyleyerek, Bursa'ya çağırdı. Bursa'ya gelen Karasu, gözaltına alındı.

HEDEF ŞAŞIRTMAK İSTEDİMPolisin güvenlik kamerası görüntülerini izlettiği Berke Karasu, annesini kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Karasu, mezun olamadığı için annesinin baskısından çekindiğini cinayeti de bu nedenle işlediğini söyledi. Hedef şaşırtmak ve cinayeti namus meselesi gibi göstermek için elbise dolabına annesinin kanı ile "Bu mahallenin onuru var" diye yazdığını bildirdi. Tutuklanan Berke Karasu, Bursa E tipi Cezaevi'ne koyuldu.

'GECELERİ UYUYAMIYORUM'Bursa 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'Yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Berke Karasu'nun yargılanmasına başlandı. Bursa E Tipi Cezaevi'nden SEGBİS'le bağlandığı duruşmada Berke Karasu, "Hakim Bey, hala olaydan dolayı kendimi toparlayamadığım gibi geceleri uyuyamıyorum. Kendimi toparladıktan sonra savunma yapacağımö dedi. Karasu'nun avukatı da müvekkilinin olayın etkisi altında olduğunu, tanık olarak annesiyle arasındaki diyalogu bilen okul arkadaşlarının, mahkemeye çağırılarak dinlenmesini istedi.

Mahkeme heyeti, Karasu'nun tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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