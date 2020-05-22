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Kaçak villa, sahibi tarafından sökülüyor ANTALYA'nın Demre ilçesine bağlı Kekova Koyu'nda, koruma altındaki birinci derece doğal sit alanında, koronavirüs salgını sürecinde, 48 saatte yapılan kaçak villa, sahibi tarafından sökülmeye başladı.

DHA YURT BÜLTENİ - 6
22.05.2020 11:22 | Son Güncelleme: 22.05.2020 11:22

Kaçak villa, sahibi tarafından sökülüyor

 ANTALYA'nın Demre ilçesine bağlı Kekova Koyu'nda, koruma altındaki birinci derece doğal sit alanında, koronavirüs salgını sürecinde, 48 saatte yapılan kaçak villa, sahibi tarafından sökülmeye başladı. Söküm işleminin ardından hafriyat alandan kaldırılacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 9- 10 Mayıs tarihlerinde, yapılaşmanın yasak olduğu Koyun Adası karşısındaki koya kaçak olarak yapılan villa, 11 Mayıs günü Demre Belediyesi ekipleri tarafından mühürlendi. Mühürleme işleminin ardından Demre Belediye Daimi Encümeni, Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya başkanlığında yaptığı toplantıda, villa için yıkım kararı aldı. Karar, villanın İstanbul'da yaşayan sahibi M.A.'ya gönderildi. Kararda, tebliğden sonra 3 gün içinde kaçak yapıyı mümkünse ruhsatlandırmasını, ruhsatlandırılamadığı takdirde yıkması, aksi takdirde yıkım giderleri kendisinden alınarak belediyece yıkılacağı belirtildi.

Bunun üzerine M.A., Demre Belediyesi'ni arayarak, yapının yapı ruhsat belgesi olduğunu belirtti. Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya da eski yapının yıkılarak yenisinin yapıldığını, ayrıca birinci derece doğal sit alanına verilen yapı kayıt belgesinin geçerli olamayacağını belirterek, yapıyı belediyenin yıkacağını kaydetti.

M.A.'nın avukatı da belediyeye gelerek yapının yıkılacağını, malzemelerin kaldırılacağını taahhüt etti. Bunun üzerine zabıta ekipleri, Kekova Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri gözetiminde, mühürleri sökerek tutanak tuttu.

Villanın yıkımına ise dün başlandı. Demre Belediyesi zabıta ekipleri, villanın söküm işlemlerini denetledi. Villanın tamamı sökülüp, alan temizleninceye kadar denetimin süreceği belirtildi. Söküm işlemi tamamlandıktan sonra da malzemeler, alandan kaldırılacak.

Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, ilk encümen toplantısında kaçak villaya ceza uygulanacağını, ayrıca Demre Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağını söyledi.

48 SAATTE TAMAMLANDI

48 saatte yapılan, yapımından 10 gün sonra yine yaptıranlar tarafından sökülmeye başlanan kaçak villanın Koyun Adası karşısındaki arazisi, 1990 yılında H.E.İ.'ye satıldı. Zilyetli olan arazi, içindeki 98.50 metrelik yapı ile beraber 1304 metrekarelik büyüklüğe sahip. H.E.İ., yapılaşmanın kesinlikle yasak olduğu yere beyana dayalı olarak 7 Kasım 2018 tarihinde yapı kayıt belgesi aldı. H.E.İ., 6 Nisan 2020 tarihinde ise noter kanalıyla araziyi M.A.'ya devretti. M.A. ise 98.50 metrekarelik yapıyı yıkarak, yerine çelik konstrüksiyon, ahşap balkonlu villa inşa etti. Villa yapımı sırasında, deniz kıyısından villaya kadar malzeme taşımak için ray kurulduğu ortaya çıktı. 48 saate bitirilen villa, Demre Belediyesi ekipleri tarafından mühürlendi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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