DHA YURT BÜLTENİ - 6 İnegöl İŞKUR'da koronavirüs pozitif sayısı 9'a çıktı; 27 çalışan karantinada BURSA'nın İnegöl ilçesinde İŞKUR'da 9 memurun koronavirüs testi pozitif çıktı.

İnegöl İŞKUR'da koronavirüs pozitif sayısı 9'a çıktı; 27 çalışan karantinada

BURSA'nın İnegöl ilçesinde İŞKUR'da 9 memurun koronavirüs testi pozitif çıktı. Şubede çalışan 27 kişe karantinaya alınırken, Bursa merkez ve Gemlik'teki şubeler ise işlemlere yardımcı oluyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, İŞ-KUR'da görev yapan 10 memur, yüksek ateş ve öksürük nedeniyle İnegöl Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan testler sonucunda 8 memurun koronavirüs testi pozitif çıktı. Daha sonrasında ise bu rakam 9'a yükseldi. Koronavirüs önlemleri kapsamında aralarında şube müdürü Ahmet Baştürk'ün de bulunduğu 27 çalışan, evlerine gönderilerek, 14 gün karantina altına alındı. Karantinaya alınan memurların çalışmalarına evden devam edeceği öğrenildi. Yaşanan bu gelişmenin ardından Bursa merkez ve Gemlik ilçesinde bulunan İŞ-KUR şubeleri, İnegöl'e destek vermeye başladı. İşlemlerin aksamaması için yoğun çaba gösterildiği bilgisi de paylaşıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İnegöl İŞKUR'dan detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

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Elektrik akımına kapılıp, üst geçitten düşen işçi öldü

BURSA'da yapımı devam eden üst geçit inşaatında çalışırken elektrik akımına kapılarak düşen Yavuz Çelik (42), hayatını kaybetti. Çelik'in düşme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, dün öğle saatlerinde Mustafakemalpaşa ilçesi İzmir-Ankara karayolunda meydana geldi. Üst geçidin yapımında çalışan Yavuz Çelik, iskele kurarken elektrik akımına kapıldı. Bu sırada dengesini kaybeden Çelik, iskeleden düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Çelik, yapılan ilk müdahalesinin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çelik, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Çelik'in düşme anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA