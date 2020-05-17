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Uşak'ta berber ve kuaförler salgına karşı sıkı tedbirler alıyorUŞAK'ta 11 Mayıs'ta yeniden açılan berber ve kuaförlerde yapılan testlerde, 26 berberin koronavirüs testleri pozitif çıkmasının ardından önlemler daha sıkılaştırıldı.

DHA YURT BÜLTENİ-6
17.05.2020 14:03 | Son Güncelleme: 17.05.2020 14:03

Uşak'ta berber ve kuaförler salgına karşı sıkı tedbirler alıyor

UŞAK'ta 11 Mayıs'ta yeniden açılan berber ve kuaförlerde yapılan testlerde, 26 berberin koronavirüs testleri pozitif çıkmasının ardından önlemler daha sıkılaştırıldı. Testleri pozitif çıkan berberler, işyerlerini açmazken, temas ettikleri kişiler evlerinde kendilerini karantinaya aldı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berber ve kuaförler, 11 Mayıs'ta yeniden hizmete başladı. Uşak Valiliği, kentte hizmet veren 421 berber ve kuaförü, yeniden açılmadan önce Kovid 19 testi yaptırmaya çağırdı. Berberlerden çoğunluğu Uşak Devlet Hastanesi'nde test yaptırdı. Yapılan testler sonucunda 26 berberin Covid-19 testi pozitif çıktı. Berberler, tedaviye alındı. Temas ettikleri kişilerde evlerinde kendilerini karantinaya aldı. Sokağa çıkma yasağının olmadığı Uşak'ta testleri negatif çıkan berber ve kuaförler işyerlerini açtı, salgına karşı önlemlerini de üst düzeye çıkardı.

Testi negatif çıkan berber Emrah Yıldırım salgına karşı üst düzey önlemlerini alıp, hizmet veriyor. Yıldırım, Uşak Valiliği'nin kararıyla test yaptırdıklarını belirtip, "Ben de Kovid 19 testi yaptırdım. Testim negatif çıktı. Berber ve kuaförlerin test yaptırmadan işyerini açmasına izin verilmiyor. Bizde salgına karşı her türlü önlemi alıyoruz. Müşteriyi maskesiz almıyoruz. Elini dezenfekte ettirip, sandalyeye oturtuyoruz. Kesim sırasında kullanacağımız bütün tarak ve makinelerini sürekli dezenfekte ediyoruz. Tek kullanımlık havlu kullanıyoruz. Özel kıyafet giyiyor, maske ve yüz siperliğimi takıp, eldivende giyerek tıraş yapıyorum" dedi.

Öte yandan Uşak'ta koronavirüs vakalarının artmasıyla Vali Funda Kocabıyık başkanlığındaki İl Hıfzıssıhha Meclisi, kent gelinde maske takma zorunluluğu getirilmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Berber Emrah Yıldırım'ın önlemini alarak özel kıyafetini ve yüz siperliğini takması-Berberin müşteriyi alıp, dezenfekte etmesi-Berberin müşterisini tıraş etmesinden görüntü-Emrah Yıldırım ile röp.-AnonsHaber: Ramazan ÇETİN - Kamera : Deniz TOKAT/ UŞAK,

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Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait, 142 borda numaralı savaş gemisi 'Novocherkassk', Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Savaş gemisinin boğazdan geçişi sırasında güvertesindeki can yelekli askerler dikkati çekti.

Marmara Denizi'nden saat 10.00'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'na ait 142 borda numaralı savaş gemisi 'Novocherkassk' boğazın manevra yapılması en güç noktası Nara Burnu'nu döndükten sonra, saat 12.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi 'Novocherkassk', Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Savaş gemisinin boğazdan geçişi sırasında güvertesindeki can yelekli askerler dikkati çekti.

Rus savaş gemisine boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Rus Donanması'na ait, 142 borda numaralı 'Novocherkassk', adlı savaş gemisinin Çanakkale Boğazı'ndan geçerek çekilen genel, detay görüntü.Haber-Kamera: Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

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Bursa'da 2 ahşap ev, alev alev yandı 

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ahşap evde çıkan yangın, yan taraftaki ahşap eve de sıçradı. Kısa sürede evleri tamamen saran yangın, itfaiye ekiplerince 3 saatte söndürüldü. Evler kullanılamaz hale geldi.

İnegöl'ün kırsal Küçükyenice Mahallesi'ndeki Harun Günder'e ait 2 katlı ahşap evde, saat 09.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yan taraftaki Nizamettin Günder'e ait ahşap eve sıçradı. İtfaiye ekiplerine haber verilirken, yangın, ahşap evleri tamamen sardı. İhbarla bölgeye gelen itfaiye görevlileri, 3 saatlik çalışma sonucu evleri saran alevleri güçlükle kontrol altına alıp, söndürdü. Ahşap evler, kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.  

Kaynak: DHA

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