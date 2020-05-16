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DHA YURT BÜLTENİ - 6

Bursa'da polis 3 kişilik telefon çetesini çökerttiBursa'da, kendilerini Alman Polisi olarak tanıtıp, Alman R.D.'yi "Hakkınızda Türkiye'de soruşturma başlatıldı" yalanıyla dolandıran uluslararası 3 kişilik çete çökertildi.

DHA YURT BÜLTENİ - 6
16.05.2020 13:37 | Son Güncelleme: 16.05.2020 13:37

Bursa'da polis 3 kişilik telefon çetesini çökertti

Bursa'da, kendilerini Alman Polisi olarak tanıtıp, Alman R.D.'yi "Hakkınızda Türkiye'de soruşturma başlatıldı"  yalanıyla dolandıran uluslararası 3 kişilik çete çökertildi.  Şüphelilerden birinin, parayı almaya geldiği kargo şirketinde yakalanma anı, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alman makamlarının irtibata geçtiği Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, R.D. isimli Alman kadının, bir süredir Türkiye'den kendisini arayan kişiler tarafından dolandırıldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine soruşturma başlatan ekipler,  R.D.'nin, Türkiye'deki bulunan bir çağrı merkezinden arandığını, telefondaki kadınların kendilerini Alman Polisi olarak tanıttığını belirledi.

Dolandırıcıların R.D.'ye,"Türkiye'de hakkınızda soruşturma başlatıldı. Bu soruşturmadan kendinizi aklayabilmek için karşılığında para göndermeniz gerekiyor" diyerek, para göndermesini istediği tesit edildi. R.D.'nin de kendisine adresi verilen kargo şirketine zarf içinde para gönderdiği tespit edildi.  Polis, çetenin aradığı R.D.'ye aynı adrese para göndermesini söyledi. R.D. zarf içerisindeki paraları kargo ile Türkiye'ye gönderdi. Polis de kargo şirketinde tedbir aldı  KARGO DÜKKANINDA YAKALANDIPolis ekipleri, kargo şirketine para dolu zarfı almak için gelen Ö.B.'yi yakaladı. Şüphelinin yakalanma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.ÇETE ÜYESİ 2 KADIN DA YAKALANDIÖ.B.'nin aracı ile iş yerinde yapılan aramalarda, 12 bin Avro, 1 cep telefonu, 2 adet kredi kartı ve 2 adet flash bellek ele geçirildi.  Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorguya alınan Ö.B., Alman kadını arayanların F.S. ve Y.Ö. olduğunu itiraf etti. Polis 2 kadını da saklandıkları evde yakalayarak, gözaltına aldı. Kadınların evlerinde, içerisinde arama programları ve Alman vatandaşlarına ait bilgiler bulunan flash bellek, R.D.'yi aradıkları bilgisayar, 3 adet cep telefonu ile 12 bin 840 Avro ele geçirildi.ADLİYEYE SEVK EDİLDİÖ.B., F.S. ve Y.Ö. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Ö.B.çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, F.S. ve Y.Ö.'ye ev hapsi verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Posta merkezinde yakalanma güvenlik kamerası-Polis ekiplerinin çete üyesini yakalaması-Asayiş Şube Müdürlüğü'nden çıkarılmaları

Haber: Huzeyfe ÖZDEMİR-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,

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Vefa Grubu'na saldırı iddiasında CHP Gençlik Kolları Başkanı için yeniden gözaltı kararı

ADANA'da, Yüreğir Kaymakamlığı'na bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleriyle yaşadığı tartışma sonucu gözaltına alınıp, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'ın, itiraz üzerine yeniden gözaltına alınması kararı çıkartıldı. Olay, önceki akşam 22.00 sıralarında Atakent Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan Yüreğir Kaymakamlığı önünde meydana geldi. Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl ile birlikte yemek dağıtımı yapan Vefa Sosyal Destek ekibi ile bu sırada yoldan geçen CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım arasında tartışma çıktı. Kaymakam Bingöl ve koruması tartışmayı engellemeye çalıştı. Çağırılan polis ekipleri, Eren Yıldırım ile beraberindeki annesi, babası ve kardeşini gözaltına aldı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldırım'ın annesi, babası ve kardeşi serbest bırakıldı. Görevli memura mukavemet ve hakaret suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarılan Eren Yıldırım ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. ÇELİK, TEPKİ GÖSTERDİAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından, "Adana'da vatandaşlarımıza hizmet götüren Vefa Sosyal Destek Grubu'na yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Adanalılar böyle eşkıyalıklara izin vermez. Adanalılar eşsiz Adanalı vefası ile vefa sosyal destek gruplarına sahip çıkacaktır. Bu vefakarlığa saldıran eşkıyalar, Adanalıların gözünde asla Adanalı olamazlar. Bütün Adanalıları, milletimize canla başla hizmet götüren, ihtiyacı olan aileleri yalnız bırakmayan ve büyüklerimizin her an yanında olan vefa sosyal destek gruplarına sahip çıkmaya davet ediyorum" açıklamasında bulundu.YENİDEN GÖZALTI KARARIEren Yıldırım ifadesinde, ailesi ile yürüyüş yaparken kaymakamlık önündeki TIR'ı gördüğünü, merak edip oradaki görevlilere ne yapıldığını sorduğunu ve bu yüzden aralarında tartışma yaşandığını söyledi.İL BAŞKANI ZİYARET ETTİSaldırının ardından Adana İl Başkanı Mehmet Ay, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ü makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından Ay, Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanlarına çiçek vererek 'geçmiş olsun' dedi. Ziyaretin ardından konuşan Ay, "Vefa Sosyal Destek Grubu'na yapılan saldırıyı kınıyor, yaşananları kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Gece- gündüz demeden yardıma muhtaç kişilere ulaşan, mağdur durumdaki herkesin kapısını çalan bu gruba yapılan saldırı hepimizi çok üzdü. Bu ülkede yapılan her iyiliği kötüleyen CHP'li yöneticilerin aldığı tavrı da halkımızın takdirine bırakıyorum. Olay şu anda yargı aşamasında, bir hukukçu olarak konuşmam doğru olmaz, ancak bu saldırı girişiminin cezasız kalmaması için takipçi olacağız. Kaymakamımızın saldırı anında burada olmadığı yönünde çıkan bilgiler tamamen asılsızdır. Kendisi saat 22.00 olmasına rağmen görevinin başındadır" dedi.Bu arada, Cumhuriyet Savcısının itirazı üzerine Eren Yıldırım için yeniden gözaltına alınması için karar çıkartıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Ak Parti İl Başkanı Mehmet Ay'ın Vefa Grubu çalışanlarına çiçek vermesiBaşkan Mehmet Ay'ın açıklamasıDetaylar

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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Can Dündar'ın kaçak villasına 148 bin 144 lira ceza MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, firari gazeteci Can Dündar'ın kaçak olduğu ortaya çıkan villasıyla ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, işgal edilen 188 metrekarelik Hazine arazisinin 15 gün içinde tahliye edilmesi için ihbarname gönderdi. Ayrıca 148 bin 144 lira ecrimisil cezası kesildi.

Kumbahçe Mahallesi'nde bulunan Can- Dilek Dündar çiftinin villasıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Bodrum Orman İşletme Müdürlüğü'nce 1184 ada ve 4'üncü paftada bulunan, 5 milyon lira değerindeki deniz manzaralı villanın bahçe duvarının 27 metrelik kısmının ormanlık alanı işgal ettiği tespit edildi. Orman mühendislerinin gerçekleştirdiği harita ölçümleri sonucu belirlenen işgal, suç zabıt tutanağı altına alındı. Villanın 188 metrekarelik kısmının Hazine arazisi içinde yer alması nedeniyle Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü'ne ihbarname gönderildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nce yapılan inceleme sonrası hazırlanan tutanaktaki tespitlerde şu açıklamaya yer verildi:

"Ruhsata aykırı olarak 27 metrekare orman alanı işgal edilmiş. Orman arazisini duvarla çevirip villaya katılmış. Villaya kaçak eklenti olarak yine orman alanı içine havuz yapılmış. Villanın 188 metrekarelik kısmı ise maliye hazinesi arazisi içerisinde kalmaktadır."

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılırken, villanın kaçak olduğunun ortaya çıkması üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucunda Can-Dilek Dündar'a işgal ettikleri 188 metrekarelik Hazine arazisini, 15 günde tahliye etmeleri için ihbarname gönderildi. Bu sürede arazinin tahliye edilmemesi halinde, işgal edilen alana yapılan havuz ve bahçe yıkılacak. Dündar çiftine 148 bin 144 lira ecrimisil cezası kesildiği de öğrenildi.

Dündar'ın işgal ettiği 188 metrekarelik kısma havuz ve bahçe yaptığı, alanın, imar planında ise kısmen yol, kısmen park, kısmen de 3. Derece Arkeolojik SİT alanı olarak yer aldığı ortaya çıktı.

Can Dündar'ın araziyi 2009 yılından beri işgal ettiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Villanın drone görüntüsü

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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Tokat'ta sıcak hava asfaltı eritti

TOKAT'ta kentteki yüksek hava sıcaklığı nedeniyle Sivas karayolu üzerinde yer yer asfalt erimeleri görüldü.Hava sıcaklığının gün içerisinde 31 dereceye ulaştığı Tokat'ta, asfalt eridi. Tokat-Sivas Karayolu arasındaki Kızıliniş mevkinde yolun büyük bölümünde sıvılaşan asfalt, sürücülere zor anlar yaşattı. Karayolları ekipleri tarafından belirli aralıklarla erime olan bölgelere mıcır tozu atıldı.

Sürücüler ise şimdiden bu durumun yaşanması durumunda yaz aylarında daha büyük sıkıntı yaşanabileceğini belirterek önlem alınmasını istedi. 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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