DHA YURT BÜLTENİ - 6
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DHA YURT BÜLTENİ - 6

DHA YURT BÜLTENİ - 6
07.05.2020 12:06 | Son Güncelleme: 07.05.2020 12:06

Hakkari karayolu, 35'inci kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle kapanmıştı.

KARAYOLUNU TRAFİĞE KAPATAN HEYELAN ANLARININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI-1

Yüksekova - Hakkari karayolu, 35'inci kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle kapanmıştı. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri yolu açmak üzere çalışma yapmaya başlamıştı. Heyelan anlarının görüntüleri ortaya çıkarken, bir minibüsün geçiş anında toprak kaymasının başladığı ve büyük tehlike atlatıldığı dikkatleri çekti.

Yüksekova'da geçtiğimiz cuma akşam saatlerinde başlayan yağmur, hayatı olumsuz etkilemiş ve yağış nedeniyle Yüksekova- Hakkari karayolunun 35'inci kilometresindeki Yeni Köprü mevkiinde heyelan meydana gelmişti. Yamaçtan kopan tonlarca ağırlığındaki toprak ve kaya parçaları, karayolunu ulaşıma kapatmıştı. Heyelanın ardından jandarma ekipleri bölgede önlem almıştı. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, karayolunu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlatmıştı. 

Çalışmaların devam ettiği bölgede heyelan anının görüntüleri ortaya çıktı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYORHAKKARİ

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Vatandaşların meraklı bakışları içinde lüks cipi denize bıraktı

İZMİR'in Urla ilçesinde, henüz kimliği belirlenemeyen bir vatandaş, kiralık olduğu iddia edilen lüks cipi el freninin çekerek denize bıraktı. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Olay, dün (Çarşamba) öğle saatlerinde Karantina Adası'nda meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen bir vatandaş, iddiaya göre Çeşme'den lüks bir cip kiralayarak Urla'ya geldi. Karantina Adası ile Urla'yı birbirine bağlayan yolun ortasında bir süre arabanın içinde oturan sürücü, ardından el frenini indirerek lüks cipi denize bıraktı. O anları bir vatandaş kamerasıyla saniye saniye görüntüledi. Görüntülerde, sürücünün bir süre park halinde bekledikten sonra kapıları açık vaziyetteki lüks cipi denize bıraktığı ve kendisini de son anda dışarı atarak normal bir şekilde yürümesi görüntülerde yer aldı. Görüntüleri çekenlerin şaşkınlıkları ise konuşmalarına yansıdı. Denizdeki araç çekici yardımıyla çıkarılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Vatandaş kamerasından görüntü

Haber: Tolga TAHÇI- Kamera: İZMİR,

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Karantinada kaldıkları yurttan polis merkezine götürüldüler DUBAİ'den koronavirüs salgını nedeniyle getirildikten sonra Bolu'da yurda yerleştirilen 353 kişi, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine gönderildi. Yurtta kaldıkları sürede karantina kurallarını ihlal ettikleri iddiasıyla 2 kadın ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.Dubai'deki Türk vatandaşları, koronavirüs salgını nedeniyle 22 Nisan'da uçakla Türkiye'ye getirildi. 353 kişi Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy kampüsündeki Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Tokadi Hayrettin Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı. Yurtta kalan misafirlerin her gün ateşleri ölçülerek düzenli olarak sağlık kontrolleri yapıldı. 14 günlük karantina süreleri tamamlanan ve koronavirüs testleri negatif çıkan vatandaşlar, yurttan ayrıldı. Vatandaşlara, yurttan çıktıkları sırada çam fidanı hediye edildi. Pasaportları teslim edildikten sonra yurdun önünde bekleyen otobüslere bindirilen vatandaşlar Türkiye'nin dört bir yanındaki memleketlerine gitti. Vatandaşlar, yurtta kaldıkları süre içerisinde çok memnun olduklarını ifade ederek, şartları sağlayanlara teşekkür etti.KARANTİNADAN, İFADE VERMEYEYurtta kaldıkları sürede karantina kurallarını ihlal ettikleri iddia edilen 2 kadın ise çıkışta ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Yurttan çıkış işlemleri-Fidan verilmesi-Röportajlar-Gözaltına alınan 2 kadının görüntüleri-Yurttan çıkış yapanlar-Kadınların ekip otosuna bindirilmeleri-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU

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Muğla'da yurtta karantinada tutulan 355 kişi, evlerine gönderildi

MUĞLA'da, yurt dışından geldikten sonra Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurda yerleştirilen 355 vatandaş, 14 günlük karantina sürelerinin dolması üzerine evlerine gönderildi.Dalaman Havalimanı'na Almanya'dan uçakla, geçen 22 Nisan'da gelen 355 kişi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra otobüsler ile Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'ye getirildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait 10 otobüsle getirilen Türk vatandaşları, Kredi ve Yurtlar Kurumu Muğla İl Müdürlüğü'ne bağlı Milli Piyango Yurdu'na yerleştirildi. Polis, AFAD, UMKE, Kızılay ve sağlık ekiplerinin görev yaptığı yurtta, 14 günlük karantina süreleri dolan 355 kişi bugün evlerine gönderildi.Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, "Yurtlarımız birliğin, beraberliğin ve dayanışma ruhunun buluştuğu yer oldu. Salgının bir an önce sona ermesini temenni ediyorum" dedi. Karantina sürecini tamamlayan vatandaşlardan Elif Yıldırım ise, "Çok memnun kaldık. Hiçbir şikayet yaşamadık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.  Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nce karantina sürecini tamamlayanlara defne ve ıhlamur fidanları dağıtıldı.     

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Karantina sürüleri dolanlardan görüntüKarantina sürüleri dolanlara fidan dağıtılmasından görüntüMuğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ile röp. Karantina süresi dolan Elif Yıldırım ile röp. 

Haber: Cavit AKGÜN - Kamera: Aykut KURT/ MUĞLA

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Antalya'daki yabancı gelinler 9 Mayıs'ı kutladı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan eski doğu bloku ülkelerinden gelen yabancı gelinler, İkinci Dünya Savaşı'nın bitişini ve o dönemki Sovyet kızıl ordusunun zaferini kutladı.Avrupa'da milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olan 2'nci Dünya Savaşı, 8 Mayıs 1945'te Hitler Almanya'sının teslim olmasıyla resmen sona erdi. O dönem Stalin'in liderliğini yaptığı Sovyetler Birliği, 9 Mayıs'ta zaferini ilan etti. Sovyetler Birliği ve onun dağılmasının ardından ortaya çıkan Ukrayna, Belarus, Kazakistan, Özbekistan gibi ülkelerde 1945'ten bugüne kadar 9 Mayıs 'Zafer Günü' olarak çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.Manavgat Kültür ve Yaşam Derneği (MAYDER) çatısı altında bir araya gelen Rusya, Ukrayna, Belarus gibi eski doğu bloku ülkelerinden gelen yabancı gelinler de ülkelerinde kutladıkları Zafer Günü için özel klip hazırladı. Rus asıllı Maria Özgümüş, 9 Mayıs'ın kendileri açısından çok önemli olduğunu belirterek, "Bu sene 75'inci yılını kutladığımız 9 Mayıs bizim Zafer Günümüz. Bizim çok büyük bayramımız. Sovyetler Birliği zamanında hep birlikte faşizm karşısında savaşı kazandık" dedi.Rus İrina Akkök, 1945'te savaşı hep birlikte kazandıklarını söyleyerek, "9 Mayıs bizim için çok önemli. Bugün buradayız ama bu savaş için bu zafer bir şey yapmaya çalışıyoruz. Rusya'da çok sevilen bir şarkıyı seslendirdik ve klip haline getirdik" diye konuştu.Moldovalı Tatyana Tunç da her yıl 9 Mayıs'ta çeşitli etkinlikler yaptıklarını anlatarak, "Küçükken biz de dışarıya çıkardık. Bayram kutlardık, şarkılar söylerdik, dans ederdik. Şimdi büyüdük, bu yaşımızda bu zamanda hala çocukluk anılarımızı unutmadık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Klipten görüntülerYabancı gelinlerin şarkı söylemesiMaria Özgümüş'ün açıklamasıİrina Akkök'ün açıklamasıTatyana Tunç'un açıklaması

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

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Emekli polise meslektaşlarından sürpriz 

Antalya'nın Finike ilçesinde 13 yıl önce emniyet teşkilatından emekli olan 65 yaş üstü Adnan Bozok'a, meslektaşları doğum günü sürprizi yaptı. Finike Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı ve polis memurları üzerinde Adnan Bozok'un fotoğrafının olduğu doğum günü pastası yaptırdı.Finike'ye bağlı Sahilkent Mahallesi'nde eşi Nermin Bozok ile yaşayan Adnan Bozok, iftardan sonra meslektaşlarının yaptığı sürprizle duygulu anlar yaşadı. Finike Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı ve polis memurları üzerinde Adnan Bozok'un fotoğrafının olduğu doğum günü pastası yaptırdı. Akşam iftardan sonra 21.00 sıralarında Adnan Bozok'un evine ziyarete giden polisler, maske ve sosyal mesafeye de dikkat ederek meslek büyüklerinin doğum gününü kutladı. Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı, emekli olan meslektaşı Adnan Bozok'un 65 yaş üstü olduğu için dışarı çıkamadığını anımsatarak, "Meslektaşlarını özlediğini duyduk. Bugün de doğum günüydü. Kendisine bir sürpriz ziyaret yaptık. Çok da mutlu olduk. Kendisinin bu duygulu halini görünce mutluluğumuz daha da arttı. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın bu salgından sağlıkla çıkmasını temenni ediyoruz" dedi. Emekli polis Adnan Bozok da evde kalmaları gereken bu dönemi kitap okuyarak, bulmaca çözerek geçirdiğini anlattı. Sürpriz doğum günü ziyaretinin kendisini çok duygulandırdığını ve mutlu ettiğini belirten Adnan Bozok, Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı'ya, emekli polis Atila Demirparmak ve polis memurlarına teşekkür etti.  

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------KarşılamaEmniyet Müdürü Arıcı ziyaret nedenini açıklarkenDoğum günü pastasındanPolis memuru pastayı getirirkenKutlamaEmekli polis ve müdür röportaj

HABER- KAMERA: Suat SÖĞÜT/FİNİKE,(Antalya),

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Yüksekova'daki heyelan cep telefonuyla görüntülendi

YÜKSEKOVA'nın Hakkari ile Van'a ulaşımını sağlayan karayolunda, 6 gün önce yaşanan heyalanın geliş anının bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntüde, tonlarca toprak ve kaya parçasının yamaçtan kayarak gelişi sırasında 2 aracın yoldan geçtiği görülüyor.Öte yandan karayolunda ekiplerin yürüttüğü temizleme çalışmaı zaman alacağı için bölgede, 400 metrelik alternatif yol yapımına başlandı.Yüksekova'da, 1 Mayıs akşamı başlayan yağmur nedeniyle ilçeyi Hakkari kent merkezi ile Van'a bağlayan karayolunun 35'inci kilometresindeki Yeni Köprü mevkisinde heyelan meydana geldi.Tonlarca ağırlığındaki toprak ve kaya parçaları, yamaçtan kayarak, karayoluna düştü. Yol ulaşıma kapanırken, heyalan anının, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendiği ortaya çıktı Topra ve kayaların gelişinin yer aldığı görüntüde, heyelandan saniyeler önce 2 aracın yoldan geçmesi yürekleri ağıza getiriyor.  ALTERNATİF YOL YAPILIYORBölgede Karayolları ekiplerinin yolu ulaşıma açmak için başlattığı çalışma ise sürüyor. Ancak tonlarca ağırlığındaki toprak ve kayaların yoldan kaldırılması uzun zaman alacak. Bu nedenle ulaşımın sağlanabilmesi için alternatif yol yapılıyor. 400 metre olacağı belirtilen yolun yapımı, olumsuz hava şartlarına rağmen Karayolları 117'inci Şube Şefliği ekiplerince gerçekleştiriliyor.ÇALIŞMALARI İNCELEDİEkiplerin, 6 gündür süren çalışmalarını bölgeye giderek inceleyen Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, ciddi bir heyelan sorunu yaşandığını söyledi. Doğramacı, "Yarın öğlene kadar inşallah burayı trafiğe açmayı planlıyoruz. Zorlu bir süreç. Bu süreci kolaylaştırmak için bütün ekiplerimiz canla başla çalışıyor. Burası uluslararası bir yol, hepimiz ciddiyetin farkındayız ama tabi doğa ile mücadele ediyoruz" dedi.VATANDAŞLAR KÖY YOLUNU KULLANIYORYüksekova'dan Hakkari ya da Van'a gitmek isteyenler ise, köy yolu kullanmak zorunda kalıyor. 11 kilometrelik köy yolunun çamurlu olması, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Sürücüler, araçlarına zincir takmak zorunda kalıyor. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Yola inen heyelanın cep telefonuyla kaydetme anı-Heyelan bölgesinden detaylar-Karayolları ekiplerinin çalışmalarından detaylar-Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı'nın bölgedeki incelmesinden detaylar-Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı'nın açıklaması-Yolda mahsur kalan araçlardan detaylar

Yaşar KAPLAN-Mehmet ÖZKAN/YÜKSEKOVA(Hakkari), -

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Elindeki dövme sayesinde yakalandı

SAKARYA'nın Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde 4 camiye giren hırsızlar, dizüstü bilgisayar, semaver ve bir miktar para çaldı. Polis güvenlik kameraları sayesinde elindeki dövmeden E.O.'nun kimliğini belirleyerek, 2 kişiyi yakaladı.Adapazarı ve Serdivan'da bulunan 4 caminin kapılarını zorlayarak ya da camlarını kırarak içine giren E.O. ile B.G. (25), camilerden dizüstü bilgisayar, çay kazanı, elektrikli semaver ve bir miktar para çaldı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameraları kayıtlarını inceledi. Hırsızlardan E.O.'nun elindeki dövmeden kimliği tespit edildi. E.O. ile birlikte hırsızlık yaptığı B.G. yakalandı. E.O.'nun daha önceden hırsızlık suçundan 1 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş cezası olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Güvenlik kamerası görüntüleri

HABER-KAMERA: Güven HASBAŞ/ADAPAZARI (Sakarya),

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Siirt'te karantina süresi dolanlar, memleketlerine uğurlandı

SUDAN'dan getirilerek koronavirüs önlemleri kapsamında Siirt'teki Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait yurtta karantina alınan 182 Türk vatandaşı, memleketlerine uğurlandı. Sudan'dan 14 gün önce uçakla Batman'a getirilen 182 Türk vatandaşı, koronavirüs kapsamında öğrenci yurdunda karantinaya alındı. Karantina süreleri dolan vatandaşlar, yapılan testlerin negatif çıkması üzerine bu sabah alkışlarla otobüslere bindirildi. Kumanya, cerrahi maske ve dezenfektan verilen vatandaşlar, alkışlarla memleketlerine uğurlandı.Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüssam Olgaç, misafir ettikleri vatandaşların karantina sürecinin bittiğini ve evlerine uğurladıklarını belirterek, "Sudan'dan gelen ve salgın sebebiyle ilimize getirilerek karantina altında tutulan vatandaşlarımız test sonuçları negatif çıkmıştır. 14 gün boyunca bizlerin misafiri olan vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçları giderilmiştir. Karantina süreleri dolan vatandaşlarımız otobüsler vasıtasıyla memleketlerine uğurladık" dedi.'14 GÜN TATİL HAVASINDA GEÇTİ'

Siirt'te karantinda tutulanlardan Malatyalı Hamza Oksever, yetkililerin kendilerine çok iyi misafir ettiğini söyledi. Ailesine kavuşmanın sevincini yaşadığını ifade eden Okserver, "Allah devletimizden razı olsun. Bizlere çok iyi baktılar. 14 gün tatil havasında geçti. Ailemizi özledik ancak yapacak bir şey yoktu, yasalara uymak zorundaydık. Bugün karantina süremiz bitti ve bizlere tahsis edilen otobüsler ile memleketlerimize uğurlanıyoruz. Siirt Valisi'nden ve yetkililere şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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