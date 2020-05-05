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DHA YURT BÜLTENİ - 6

DHA YURT BÜLTENİ - 6
05.05.2020 12:27 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:27

Yüksekova'da heyelan; Van'a ve Hakkari'ye ulaşım sağlanan yol 4 gündür kapalı YÜKSEKOVA'nın Hakkari ve Van'a ulaşımını sağlayan karayolu, 1 Mayıs'ta meydana gelen heyelan nedeniyle kapandı.

Yüksekova'da heyelan; Van'a ve Hakkari'ye ulaşım sağlanan yol 4 gündür kapalı

 YÜKSEKOVA'nın Hakkari ve Van'a ulaşımını sağlayan karayolu, 1 Mayıs'ta meydana gelen heyelan nedeniyle kapandı. Yolu kapatan yüzlerce ton ağırlığındaki toprak ve kaya parçalarının temizlenmesi uzun zaman alacağı için alernatif yol çalışmalarına başlandı. 400 metrelik alternatif yolun açılması için yoğun bir çalışma yürütülerken, Van'a veya Hakkari yönüne gitmek isteyen sürücüler zincir takarak, çamurlu köy yolunu kullanmak zorunda kalıyor. 

Yüksekova'da, 4 gün önce akşam saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle karayolunun 35'inci kilometresindeki Yeni Köprü mevkiinde heyelan meydana geldi. Yol kenarındaki yüksek yamaçlardan kopan tonlarca ağırlığındaki toprak ve kaya parçaları, karayolunu ulaşıma kapattı. Heyelanın ardından jandarma ekipleri bölgede önlem alırken, Karayolları ekipleri, Yüksekova'nın Hakkari ve Van'a ulaşımını sağlayan yolunu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Ancak yüzlerce ton ağırlığındaki heyelanın temizlenmesi ve yolun açılması uzun zaman alacağı için alternatif yol çalışmalarına başlandı. 400 metre olacağı belirtilen yolun bir an önce tamamlanması için Karayolları 117'inci Şube Şefliği, bölgede etkili olan olumsuz hava şartlarına rağmen yoğun bir çalışma yürütüyor. 

Ekipler, 4 gündür bölgedeki çalışmalarını sürdürürken, Yüksekova'dan Hakkari'ye veya Van'a gitmek isteyenler ise köy yolunu kullanmak zorunda kalıyor. 11 kilometrelik yolun bir bölümünün bölgede etkili olan yağmur nedeniyle aşırı çamurlu olması, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Sel, su birikintileri ve küçük heyelanlar yüzünden çamur deryasına dönüşen bölgeyi aşmak isteyen sürücüler araçlarına zincir takmak zorunda kalıyor. Özellikle yiyecek, meyve ve sebze taşıyan ağır tonajlı kamyonlar ise çamurlu bölgeyi aşamayınca yüklerini daha hafif ve küçük araçlara nakletmek zorunda kalıyor. 

Vatandaşlar, zorlu bir yolculuk yaptıklarını ve çalışmaların bir an önce bitirilmesini istediklerini belirterken, Van yönünden gelip, Yüksekova'ya gitmeye çalışan kamyon sürücülerinden Macit Ayvert, köy yolunda uzun araç kuyruklarını oluştuğunu söyledi. Ayvert, "Şu an herkes mağdur durumda. Çalışmaların ksa zamanda bitirilmesini istiyoruz. Sebze ve meyveler yolda bekliyor. Küçük araçlara yükleyip öyle ilçe merkezine götürebiliyoruz "dedi. 

Kaynak: DHA

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