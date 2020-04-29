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DHA YURT BÜLTENİ - 6

Munzur Nehri'nde kaybolan uzman çavuşun cansız bedenine ulaşıldıTUNCELİ'deki Munzur Nehri'nde eğitim amaçlı içinde bulunduğu botun devrilmesiyle akıntıya kapılarak kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i (36) arama çalışmalarının 44'üncü gününde cansız bedenine ulaşıldı.

DHA YURT BÜLTENİ - 6
29.04.2020 12:15 | Son Güncelleme: 29.04.2020 12:15

Munzur Nehri'nde kaybolan uzman çavuşun cansız bedenine ulaşıldı

TUNCELİ'deki Munzur Nehri'nde eğitim amaçlı içinde bulunduğu botun devrilmesiyle akıntıya kapılarak kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i (36) arama çalışmalarının 44'üncü gününde cansız bedenine ulaşıldı.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JAK timinin, Munzur Vadisi Milli Parkı içinden geçen Munzur Nehri'nde, 17 Mart günü arama-kurtarma eğitimi yaptıkları bot devrildi. Botta bulunan 4 JAK timi görevlisinden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken, Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak, kayboldu. Güneş'in bulunması için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin bugün yaptığı arama çalışmalarında Güneş'in cansız bedeni, Tunceli Öğretmenevi mevkisindeki Uzunçayır Baraj Gölü'nde bulundu. Baraj gölünde çıkarılan Güneş'in cansız bedeni otopsi yapılmasının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gönderilecek. 

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

TUNCELİ, 

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Karabük'te ev alev alev yandı

KARABÜK'te, sobadan kaynaklanan yangında ev yandı. İtfaiye ekipleri yangını ormana sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.Dün akşam saatlerinde, Fatih Mahallesi'nde Selim Özdemir'e ait tek katlı evde yangın çıktı. Sobadan kaynaklandığı düşünülen yangında alevler evi sardı. Evde yalnız yaşayan Selim Özdemir dışarı çıkarak komşularından yardım istedi. Alevler bahçede bulunan ağaçlara da sıçradı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekibi, yangına müdahale etti. Alevler ormana sıçramadan kontrol altına alarak söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale gelirken, soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Evdeki alevlerden görüntü-İtfaiyenin söndürme çalışmaları

HABER-KAMERA: Yasin ALDEMİR/KARABÜK,

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Didem babası için ağlayarak yardım istedi, kurumlar seferber oldu

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde Didem Demir'in (11) gözyaşları içinde sosyal medyadan yardım istediği babası Hasan Demir için Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Hasan Demir hastaneye kaldırılırken, birçok kurum tarafından da aileye yardım yapıldı.Andırın'ın kırsal Arıklar Mahallesi'nin Kıraç Obası'nda yaşayan Didem Demir, yataktaki hasta babası Hasan Demir'in yanında çektiği video ile yardım istedi. Didem'in gözyaşları içinde, "Babam hasta, vücudu beton gibi. Lütfen gelin götürün Allah rızası için yardım edin bize. Babamı çok seviyorum o benim tek varlığım. Lütfen gelim yardım edin" dediği video, kısa sürede sosyal medyada dikkat çekti.Görüntülerin ardından Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla evli ve 4 çocuk babası Hasan Demir, ambulansla Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hasan Demir'in kronik eklem hastası olduğu, yaklaşık 9 ay Skleroderma ve Spandiloz Artropati tanılarıyla tedavi gördüğü Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Tıp Fakültesi'nden 15 gün önce taburcu edildiği belirtildi. İhtiyaç sahibi aileye Andırın Kaymakamlığı, Andırın Belediye Başkanlığı ve çeşitli kurumlar da yardımlar ulaştırdı.Babasının hastaneye götürülmesi ve ailesine yardım edilmesi, ağlayarak yardım isteyen Didem Demir'i mutlu etti. Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan'ın ziyaret ettiği küçük Didem, "Babam yatamıyordu. Biz de videomuzu çekip sosyal medyaya koyduk. Oradan görüp yardımcı oldular, çok teşekkür ederiz. Yayından sonra belediye başkanımız geldi, babam hastaneye götürüldü, tedaviye alındı. Şu an çok mutluyum" dedi.Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan ise video sonrası harekete geçildiğini ve küçük kızın babasının hastaneye kaldırıldığını ve her zaman aileye yardımcı olacaklarını kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Didem Demir'in yardım istemesiAileye yardım götürülmesiDidem ile röp.Ahmet Doğan ile röp.Yunus Emre Dalkıran ile röp.

Haber-Kamera: İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ

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Yaban keçileri drone kamerasıyla havadan görüntülendi 

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü tarafından drone ile Toros Dağları'nda yaşayan yaban keçileri görüntülendi. Türkiye'de yaban keçisine Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde rastlanıyor. En yoğun popülasyonların yaşadığı ve ülkenin en önemli memeli türlerine ev sahipliği yapan Antalya ilinin bu değerli türünü korumak amacıyla önemli çalışmalar yürüten Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü de aynı zamanda yaban hayatının tanınması, kamuoyunda farkındalık oluşturulması ve özellikle de türün kaçak olarak avlanmasının önüne geçilmesi amacıyla da ciddi çalışmalar yürütüyor.Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü tarafından yaban keçileri doğal ortamlarında takip edildi. Havadan drone kamerası ile takip edilen yaban keçilerinin oluşturduğu görsel şöleni Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Yaban Hayatı Şube Müdürü Tamer Yılmaz görüntüledi. Havadan görüntülenen yaban keçilerinin oluşturduğu görsel şölen kurumun kaymakamlıklar, belediyeler, muhtarlıklar, yöre halkı, fahri av müfettişleri, sivil toplum kuruluşları ile yaptığı işbirliği çalışmalarının bir başarısı olarak nitelendirildi.Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Burdur 6'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil, kurum personelinin 7/24 esasına göre var gücüyle yaban hayatı için çalıştığını belirterek, yaban hayatı kış yemleme desteğinin yanında popülasyon durumlarının tespiti için de üniversitelerle işbirliği içinde envanter çalışmaları yaptıklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Drone ile çekilen görüntüler

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü, 10 bin maske üretti

ESKİŞEHİR Olgunlaşma Enstitüsü kurduğu atölyede 10 bin kadar yıkanabilir maske yaparken, koronavirüsle mücadele de doktorlar içinde tek kullanımlık cerrahi önlük üretiyor. Enstitünün usta öğreticilerinden Halide İşbecer, atölye her gün koşa koşa geldiklerini ifade ederek, "Her gün dua ile başlıyoruz ve bugün kaç tane yapabiliriz, ne kadar çok çıkartabiliriz hırsı ile çalışıyoruzö dedi.Koronavirüsle mücadelede en çok ihtiyaç duyulan ürünlerin başında maske gelirken, Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü kurduğu atölyede 10 bin kadar yıkanabilir kumaş maske üreterek sürece büyük destek veriyor. Eskişehir'in yanı sıra farklı illerden gelen talepleri de karşılayan enstitü doktorlar içinde tek kullanımlık cerrahi önlük dikiyor. Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü'nde 25 yıllık usta Öğretici olan Halide İşbecer, her gün daha fazla maske ve önlük üretebilmek çalıştıklarını ifade ederek, "Bu işi yaparken biz evvela besmele ile bu işe başlıyoruz ve her yaptığımız üründe de giyen doktorlar şifa versin, baktıkları hastalar da şifa bulsunlar diyerek başlıyoruz. Her gün dua ile başlıyoruz ve bugün kaç tane yapabiliriz, ne kadar çok çıkartabiliriz hırsı ile çalışıyoruz. Müdüre hanımın desteği ile her sabah koşa koşa geliyorum, akşam 17.00'da mesai bitiyor olmasa daha da kalıp çalışacağım. Bir tane daha fazla, bir kişiye daha fazla ulaşabilirsek bizim için en büyük mutluluk buö dedi.Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Durna Gülşen da koronavirüs sürecine ellerinden geldiği kadarıyla destek vermeye çalıştıklarını söyledi. Atölyenin kurulmasından bu yana 10 bin kadar yıkanabilir kumaş maske üreterek talep eden resmi kurumlara ve sağlık çalışanlarına ulaştırdıklarını kaydeden Gülşen, "Koronavirüs çıktığı günden beri ben ve personelim ne yapabiliriz diye hep düşündük. Çok şükür gelen siparişler ve talepler üzerine bu işe başladık. Şu an sahada olan, bu hastalıkla mücadele eden sağlık çalışanlarımız, kamu kurum ve kuruluşları çalışanları olmak üzere herkesin talebini karşılamaya çalışıyoruz. Yaklaşık 10 bin adet maske ürettik. Cerrahi önlük dikmeye devam ediyoruz. Talep geldikçe talebi karşılamaya devam ediyoruz. Hakikatten burada bir gönül işi var. Burada çalışan arkadaşlarım ve ben bu işe gönlümüzü koyduk, yüreğimizi koyduk. Çok şükür ihtiyaçları bir nebze de olsa karşılamaya çalıştık ve karşılamaya da devam edeceğizö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Tek kullanımlık maske dikim ve paketleme-Cerrahi önlük dikimi-Durna Gülşen röp.-Cerrahi önlük gönderim hazırlığı-Halide İşbecer röp.-Yıkanabilir maske dikim ütüleme-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,

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Koronavirüs tedavisi gören aile taburcu oldu

BARTIN'da bakkal işleten Tuncay Üstünbaş (32), eşi, 2 çocuğu, anne ve babasıyla hastanedeki 10 günlük koronavirüs tedavilerinin ardından taburcu oldu.Koranavirüs tedbirleri kapsamında 18 Nisan Cumartesi günü İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin kararı ile Bakraçboz Bodra Mahallesi karantina altına alındı. Köyde yaşayan Tuncay Üstünbaş, hastaneye giderek test yaptırdı. Tuncay Üstünbaş, hastanede yaptırdığı testin pozitif çıkmasının ardından Bartın Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Daha sonra sağlık ekipleri köye gelerek, Tuncay Üstünbaş'ın eşi Reyhan Üstünbaş (30), çocukları Nehir Üstünbaş (4) ile Gözde Üstünbaş (8), babası emekli maden işçisi Sezai Üstünbaş (50) ve şeker hastalığı olan annesi Aysel Üstünbaş'a (55) test yaptı. Testleri pozitif çıkarak çıkan aile hastaneye kaldırıldı. Aile, 10 günlük tedavinin ardından dün taburcu edildi.Hastalık süresince aile üyelerinin hiçbir belirti göstermediğini belirten Tuncay Üstünbaş, "Köyümüzde ben bakkal işletiyorum. Bende hiçbir rahatsızlık yoktu. Bende acaba diyerek, hastaneye gittim ve test yaptırdım. ve pozitif çıktım. Bana nasıl bulaştı hiç anlamadım. Sonuçta bakkal işletmecisi olduğumuz için yüzlerce kişi ile temasımız para alışverişimiz oluyor. Bende çok şaşırdım. Sonrasında ertesi gün sağlık ekipleri çocuklarıma eşime, annemde ve babamda virüs olduğunu tespit ettikten sonra hepimizi hastaneye yatırdılarö dedi.Sosyal mesafe kurallarına uyulmasını tavsiye eden Tuncay Üstünbaş, şöyle konuştu: "Hastanede 10 gün boyunca hap ve serum tedavisi yapıldı, ama çok şükür tedavi sırasında hepimizin durumu iyiydi ve hiçbir hastalık belirtisi de yoktu. Önceki gün yine test yapıldı ve negatife dönünce bizleri evlere taburcu ettiler. İyi ki ben test yaptırmışım, çünkü her yere yayabilirdim. ve bende hiçbir belirti yoktu. Hastalığımız süresince sağlık ekiplerimiz bizlere çok büyük destek verdi. Benim vatandaşlarımıza tavsiyem, mutlaka sosyal mesafe kurallarına uyalım, bu virüs çok tehlikeli, televizyonda izlerken şaşırıyorduk ama bizim başımıza geldi. Herkes çok dikkatli olsun.ö  

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Tuncay Üstünbaş'ın tavsiyeleri-Baba Tuncay Üstünbaş'ın hastane fotoğrafları

Haber: Ayhan ACAR/ BARTIN

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Nevşehir'de mehterli sahur

NEVŞEHİR'de vatandaşlar, belediye mehteran takımının marşları ile sahura kalktı.Nevşehir Belediyesi mehteran takımı, ramazan ayında vatandaşları sahura uyandırmak amacıyla gece sokağa çıktı. Üstü açık otobüse sosyal mesafe kuralına uygun şekilde geçen mehteran ekibi, Cevher Dudayev Mahallesi'nde Osmanlı marşları eşliğinde vatandaşları sahura kaldırdı. Şaşkınlık yaşayan mahalle sakinleri, evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden o anları cep telefonu kamerası ile görüntülerken, kimisi de Türk bayrağı sallayarak marşlara eşlik etti.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, bu yıl farklı bir ramazan ayının yaşandığını belirterek, "Belediyenin mehter takımı var. Beraberinde 10 tane davulcumuz var. Biz de bütün bunlarla birlikte halkımıza mehter takımıyla gece sahura beraber uyanmak hem de beraber kucaklaşıp gecenin bu güzelliğini beraber yaşamak niyetiyle organizasyon yaptık" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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