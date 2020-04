DHA YURT BÜLTENİ-6 Konya'da belediyeden Cenaze Yıkama-Kefenleme ve Dezenfeksiyon Sistemi KONYA'da Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını sürecinde cenaze yıkama işlemlerinin sağlık koşullarına ve İslami usullere uygun şekilde yapılabilmesi için Cenaze Yıkama-Kefenleme ve Dezenfeksiyon Sistemi'ni hayata geçirdi.

Konya'da belediyeden Cenaze Yıkama-Kefenleme ve Dezenfeksiyon Sistemi

KONYA'da Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını sürecinde cenaze yıkama işlemlerinin sağlık koşullarına ve İslami usullere uygun şekilde yapılabilmesi için Cenaze Yıkama-Kefenleme ve Dezenfeksiyon Sistemi'ni hayata geçirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu ve enfeksiyon hastalıkları uzmanları ile yapılan değerlendirmeler neticesinde; el değmeden tam otomasyonla çalışabilen İslami usullere uygun Cenaze Yıkama-Kefenleme ve Dezenfeksiyon Sistemi'ni hayata geçirdi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yazır Ek Binası'nda hizmete giren sistem ile bir yeniliğe daha imza attıklarını belirterek şunları söyledi:

"Koronavirüs nedeniyle birçok tedbir alındı. Bununla ilgili yenilikçi çözümler ortaya konuyor. Biz de ilk günden itibaren Konya Büyükşehir Belediyesi olarak örnek uygulamaları hayata geçiriyoruz. Özellikle cenaze defin işlemlerinde koronavirüs salgının ilk günlerinde önemli problemler yaşandı. Bunu aşmak için Din İşleri Yüksek Kurulumuzun yetkilileri ve enfeksiyon hocalarımızla yapılan istişareler neticesinde tam otomatik cenaze yıkama sistemini bugün itibariyle hayata geçirmiş olduk. Bu sistem cenazeye el değmeden önce dezenfeksiyonunu yapan, sonra da cenazenin yıkanması ve kefenlenmesi ile sonuçlanan bir süreç. Tamamen el değmeden bu süreci yürütüyoruz. Ayrıca bir kadın bir erkek gassalımız sureci baştan sona kadar takip ediyor. İslami usullere göre kefenlenme işleminin sonlanmasını ve dua işlemini gerçekleştiriyor."

Altay, bunun sadece Covid-19 nedeniyle ölenler için değil, aynı zamanda başka salgın hastalıklar, trafik kazaları, yanıklar ya da uzun süre cesedine ulaşılmamış adli vakalar için de çok önemli bir çözüm oluşturacağını belirtti.

Altay, "Covid nedeniyle öğrendik ki her türlü işe hazırlıklı olunması, çözüm üretilmesi gerekiyor. Umuyorum ihtiyacımız olmaz. Bir ihtiyaç olursa biz insanımıza her noktada hizmet etmek için gerekli her türlü hazırlığımızı yaptık, tedbirlerimizi aldık. Bu projenin de diğer şehirlere örnek olacağını düşünüyoruz. Şu anda ilk sistemimiz Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yazır ek binasında hizmete açıldı. Hayırlı olmasını temenni ediyorumö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -------------------Sistemden detaySistemin çalışması Belediye Başkanı Altay röp.

Haber- Kamera: KONYA DHA===============================

Çorlu sokaklarında 'çek çek' ile çöp topladılar

SOKAĞA çıkma kısıtlamasının bulunduğu Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Pakistan ve Afganistan uyruklu göçmenler halk arasında 'çek çek' diye tabir edilen araçla çöp topladı.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamına 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta alınan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Çorlu ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri belirli bölgelerde uygulama yaptı. Sokağa izinsiz çıkanlara para cezası kesildi. Pakistan, Afganistan uyruklular ise sokağa çıkma yasağına uymayarak, halk arasında çek çek diye tabir edilen araçla çöplerden çöp topladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------Çöp toplayıcıları-Çöplerden çöp almaları-Polisin uygulama yapması-Detaylar

Haber- Kamera : Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ),

=====================

Kumar oynarken yakalanan 26 kişiye, 82 bin lira ceza KÜTAHYA'da, polisin baskın yaptığı bir evde kumar oynarken yakalanan 26 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 82 bin lira para cezası kesildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Ali Paşa Mahallesi'nde daha önce operasyon yapılan bir adreste, yine kumar oynatıldığını tespit etti. Ekipler, gece saatlerinde savcılık talimatıyla adrese baskın yaptı. Polisin geldiğini, binada kurulan güvenlik kameralarından gören şüpheliler kapıyı açmayınca, çilingir yardımıyla içeriye girildi. Evde bulunan 26 kişi, masalarda oyun oynarken yakalandı. Yapılan kimlik kontrolünde bir kişinin 65 yaş üstü olduğu ve sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

Evde yapılan aramada duvara asılı televizyonun arkasına gizlenmiş ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Kumar oynadığı tespit edilen 26 kişi, sağlık kontrolüne ardından işlemleri için emniyete götürülerek, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplamda 82 bin lira para cezası uygulandı. Kumar oynatan ev sahibi hakkında da adli soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ---------------------Polislerin binaya girişi-Arama yapmaları-Şüphelilerin maskeler ile araca bindirilmesi-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,-

====================Antalya sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de sessiz

ANTALYA'da her yıl milyonlarca turisti ağırlayan dünyaca ünlü Konyaaltı sahili ve kentin işlek caddeleri, sokağa çıkma kısıtlamasının 4'üncü gününde de boş kaldı.

Türkiye'nin önde gelen turizm kentlerinden Antalya, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tarihinin en sessiz günlerini yaşıyor. Geçen yıl 16 milyon turiste ev sahipliği yapan Antalya, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de sessiz günlerden birini yaşadı.Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili tarihin en sakin günlerinden birini yaşarken, kentin en işlek caddelerinde ise sokak hayvanları dışında kimse olmaması dikkati çekti. Kentte araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu Konyaaltı, Cumhuriyet Meydanı, Işıklar Caddesi'nin de oldukça sakin olduğu görüldü.

ÜÇKAPILAR'DA GÜVERCİNLERİ BESLİYORAntalya'da petshop çalışını Derviş Tolga Dönmez (22), tarihi Hadrianus Kapısı'ndaki sokak güvercinlerini besledi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu her gün buraya gelerek kuşları beslediğini söyleyen Dönmez, "Ben yakınlardaki bir petshopta çalışıyorum. Her gün dükkandaki kuşlarımızı yemledikten sonra sokaktaki hayvanları besliyorum. Onlar da can. Sokakta kimse yokken hiçbir şey yiyemiyorlar. Biz de onlara her gün bakıyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Araç trafiğinin çok az olduğu ana caddelerden görüntü-Kavşak sistemlerinde polis ekiplerinin görüntüsü-Konyaaltı sahili genel görüntü-Cumhuriyet meydanında kuşların ve yavru kedinin görüntüsü-Üç kapılarda güvercinlerin tarihi surlarda görüntüsü-Güvercinleri besleyen gencin görüntüsü-RÖP: Derviş Tolga Dönmez-DetaylarHABER: Süleyman EKİN-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

=====================

Metruk evde ölü bulundu

ADANA'da, kimsesiz olduğu öğrenilen Erol Güven (42), metruk bir evde ölü bulundu.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki metruk evde meydana geldi. İddiaya göre, mahalle sakinleri sokakta bulunan metruk evde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, yaptığı çalışmada cansız bedenin Erol Güven'e ait olduğunu saptadı. Alkol bağımlısı ve kimsesiz olduğu öğrenilen, daha önce de intihara kalkıştığı ileri sürülen Güven'in cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA