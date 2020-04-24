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Tartıştığı eşini otomobilde bacağından bıçakladıBursa'da Abbas Ç. (42), bir süredir aralarında problem olduğu belirtilen eşi Songül Ç.'yi (39) otomobilde bacağından bıçakla yaraladı.

24.04.2020 12:57 | Son Güncelleme: 24.04.2020 12:57
DHA YURT BÜLTENİ - 6

Tartıştığı eşini otomobilde bacağından bıçakladı

Bursa'da Abbas Ç. (42), bir süredir aralarında problem olduğu belirtilen eşi Songül Ç.'yi (39) otomobilde bacağından bıçakla yaraladı. Songül Ç., hastaneye kaldırılırken, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 10.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. Abbas Ç., bir süredir aralarında problem olduğu belirtilen eşi Songül Ç. ile sokakta tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce Abbas Ç., eşini otomobile bindirdi. Burada da devam eden tartışma sırasında Abbas Ç., Songül Ç.'yi bacağından bıçaklayıp, kaçtı. Songül Ç. acı içinde mahalleliden yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Songül Ç., ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, polis Abbas Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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