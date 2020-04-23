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Koronavirüs, 23 Nisan, Güncel, Haber

DHA YURT BÜLTENİ - 6

Günde 10 bin kişinin ziyaret ettiği Kaputaş Plajı, sessizliğe büründüANTALYA'nın Kaş ilçesindeki Kaputaş Plajı, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı.

23.04.2020 10:38 | Son Güncelleme: 23.04.2020 10:38
DHA YURT BÜLTENİ - 6

Günde 10 bin kişinin ziyaret ettiği Kaputaş Plajı, sessizliğe büründü

ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki Kaputaş Plajı, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı. Plaj geçen ağustos ayında bir günde 10 bin kişi ağırlayıp, tarihi rekor kırarken, bugün tarihinin en sessiz günlerini yaşıyor.

Turizm kenti Antalya'nın Kaş ilçesine 20 kilometre uzaklıkta altın sarısı kumu ve turkuaz renkli suyuyla ünlü Kaputaş Plajı, her yıl yerli ve yabancı binlerce tatilcinin uğrak yeri oluyor. Plaj, yeşili ve maviyi ziyaretçilerine bir arada sunarken, ziyaretçiler Kaş-Kalkan yolu üzerinde araçlarını yol kenarına park ettikten sonra 187 basamak inerek denize ulaşabiliyor.

Plajın bulunduğu yolun kayalık bölümünde 17 Kasım 1962 yılında Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda iş kazası meydana gelmiş ve 4 işçi yaşamını yitirmişti. Bu üzücü olayla da adından söz ettiren plajın girişine yakın dağlık alandaki iki tabelaya işçilerin isimleri yazılarak anıları yaşatılıyor.Kaputaş Plajı geçen ağustos ayında sadece bir günde 10 bin kişiyi ağırlayarak tarihi rekor kırmıştı. Öyle ki plaja gelenler kilometrelerce araç kuyruğu oluşturmuş ve bu yoğunluk havadan da görüntülenmişti.KAPISINA KİLİT VURULDUKoronavirüs tedbirleri kapsamında Kaputaş Plajı da kapatılan yerlerden oldu. Plajın girişindeki demir kapıya tedbir amacıyla kapatıldığına dair bir tabela asılarak kilit vuruldu. Kimse gelemediği için geçen yılın tam tersi görüntülerin sergilendiği plaj, tarihinin en sakin günlerini yaşıyor. Kaş Belediyesi de kapalı olan plajın iç kısmındaki restoran ve duş kabinlerinde tadilat ve bakım çalışmaları yaptı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------Kumsaldan ve dalgalaradan görüntüPlajın yol ile birlikte drone görüntüsüDHA Muhabiri Alpaslan Çınar'ın anonsuDrone ile çekilen sahilden ve turkuaz renkten görüntü Kumsalda 'Evde Kal' yazısındanDetay

HABER: Alparslan ÇINAR -KAMERA: Emrah GÜL/ KAŞ (Antalya),  

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Antalya'da ışıl ışıl bayram coşkusu

Antalya'daki en büyük alışveriş merkezlerinden MarkAntalya AVM ile Aktur Park'taki Türkiye'nin en büyük dönme dolabı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu ışıl ışıl yansıttı. AVM ile dönme dolabın dış cephelerine led lambalarla Türk bayrağının yansıtıldığı görsel şov, ilgiyle izlendi.Kent merkezindeki en büyük alışveriş merkezleri arasında yer alan Mark Antalya AVM'nin camla kaplı dış cephesi, açıldığı günden bu yana led lambalarla aydınlatılıyor. Özel gün ve gecelerde Türk bayrağı ve Atatürk'ün portresinin oluşturulduğu binadaki ışıklar, bu kez 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için yandı. AVM'nin dış cephesinde Türk bayrağı oluşturularak bayram coşkusuna ortak olundu. 90 metre yükseklik ve 42 kabiniyle Türkiye'nin en büyük dönme dolabı unvanına sahip Aktur Park'taki dönme dolabın gece ışıklandırması da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için yandı. Seyirlik manzarası ile kentin her tarafından görülen dönme dolapta Türk bayrağının ay ve yıldızı yansıtıldı. Dönme dolap Türk bayrağının yanı sıra, özel günlerde farklı desenlerle yapılan ışıklandırma ile ilgi odağı oluyor. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ---------------AVM dış cephesinden genel görüntüDış cepheye yansıtılan Türk Bayrağı'ndanDönme dolabın uzaktan kırmızı renkli görüntüsüDönme dolabın yakın plan, üzerindeki yazılardan görüntüDetay

HABER -KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA,

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Bolu'da koronavirüsü yenen 5 kişi alkışlarla taburcu edildi

BOLU'da, aralarında  sağlık çalışanı ile ailesinin de bulunduğu 5 kişi koronavirüsü yenerek, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu. Bolu'da aralarında sağlık çalışanı ve ailesinin de bulunduğu 5 kişi yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Hastaneden yapılan testlerinde koronavirüs testleri pozitif çıkan hastalar tedavi altına alındı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Murat Karaçengel ile Semra Özhan ile Gerede Devlet Hastanesi'nde yatan sağlık çalışanı ile ailesindeki iki kişi 14 günlük tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuştu. İyileşen 5 kişi sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastanelerden uğurlandı. Taburcu olan hastalar sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Bolu'da toplam iyileşen sayısı böylece 25'e ulaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Alkışlarla taburcu olmalar

Haber: Adnan KARABULUT/BOLU,

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Bolu'da 20 kişiyle 23 Nisan kutlaması

BOLU'da TBMM'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk heykeline çelenk bırakıldı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle katılımın yalnızca 20 kişi olduğu törende sosyal mesafe kuralına da özen gösterildi.Bolu'da TBMM'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kutlamaları nedeniyle Anıt Park'ta tören düzenlendi. Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı şube müdürlerinden oluşan 20 kişinin katıldığı törende Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. Törende sosyal mesade kuralına özen gösterildi. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-İl Milli Eğitim Müdürü'nün çelenk bırakması-İstiklal Marşı'nın okunması-Saygı duruşu-Detaylar

Haber-Kamera: Adnan KARABULUT/BOLU,

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Çocuklar, 23 Nisan Bayramı'nı evlerinde kutladı

AKSARAY'da koronavirüs salgını nedeniyle okullarına gidemeyen çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evlerinde kutladı.  Hasandağı Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Beyza Altuntaş (13), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, evden çıkamadığı için evi bayraklarla süsledi. Ardından kardeşi Bayram (10), ablası Sultan Altuntaş (14) ile aynı binada oturan arkadaşları Servet Emre Sert (11) ve Çağatay Keleş'i (8) eve çağırıp, 23 Nisan Bayramını kutladı. Evde de sosyal mesafe kurallarına uyan çocuklar, önce Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un,  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için TRT EBA TV 'den yaptığı  yayını izledi. Ardından sandalyelere oturarak 23 Nisan ile ilgili şiir ile İstiklal marşı okudu.Aynı binadaki arkadaşlarıyla 23 Nisan Bayramı'nı  coşkuyla kutladıklarını belirten Beyza Altuntaş,ö 23 Nisan'ı kardeşlerim ve binadaki arkadaşlarımla beraber ilk önce TRT EBA TV ekranlarından Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un açıklamalarını dinledik. Daha sonra süslediğimiz odada sosyal mesafeyi koruyarak başta şiirler, şarkılar ve son olarak İstiklal marşımızı okuyup çocuk bayramını  bu yıl ilk kez evde doyasıya kutladıkö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------- -Çocukların televizyondan TRT-EBA TV izlemesi-Süsledikleri odada şarkı ve şiir okumaları  -İstiklal marşını okumaları  -Beyza Altuntaş röp-Genel detaylar

Haber- Kamera:   ERKAN ALTUNTAŞ/ AKSARAY

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Kahramanmaraş'ta cadde ve sokaklar boş kaldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağı getirilen 31 şehirden biri olan Kahramanmaraş'ta cadde ve sokaklar boş kaldı.Kentin en işlek yerleri olan Atatürk Meydanı, Demokrasi Meydanı, Ulu Camii Meydanı, Müftülük Meydanı, Kıbrıs Meydanı, Trabzon Bulvar, Azerbaycan Bulvarı ve Tarihi Kapalı Çarşı, 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde boş kaldı. Kentte polis ve belediye ekipleri dışında az sayıda vatandaş, ekmek almak ya da alış veriş yapmak için fırın ile markete gitti.  Vatandaşların yasağa uyduğu kentte fırın ve halk ekmek büfelerinin yanı sıra market, paket servisi yapan restoranlar ile tatlıcılar açık.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Boş meydanlarBoş cadde ve sokaklarEkmek alanlarBelediye görevlileriGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ

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İslahiye'de 23 Nisan'a sosyal mesafeli kutlama

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek kutlandı.Demokrasi Meydanı'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen çelenk sunma törenine; İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, şube Müdürleri ve az sayıda okul müdürü katıldı. Törene katılanlar koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeyi koruduğu görülürken, Mustafa Çetin Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması sırasında sokağa çıkan vatandaşlar ile alanda çalışan temizlik işçilerinin de saygı duruşunda bulunduğu görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Demokrasi MeydanıÇelenk sunumuSaygı duruşu ve İstiklal MarşıTemizlik işçisinin saygı duruşuGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK/ GAZİANTEP

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Niğde'de Atatürk anıtına çelenk sunuldu

NİĞDE'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 100'üncü kuruluş yıl dönümünde İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Anıt önünde saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı okuyan protokol üyeleri, salgına karşı sosyal mesafe önlemi aldı.

Kaynak: DHA

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