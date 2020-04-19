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Bacakları ve kuyruğu kesilmiş 2 yavru kedi, ölü bulunduKONYA'nın Meram ilçesinde 2 yavru kedi, bacakları ve kuyrukları kesilmiş halde ölü olarak bulundu.

19.04.2020 12:44 | Son Güncelleme: 19.04.2020 12:44
DHA YURT BÜLTENİ-6

Bacakları ve kuyruğu kesilmiş 2 yavru kedi, ölü bulundu

KONYA'nın Meram ilçesinde 2 yavru kedi, bacakları ve kuyrukları kesilmiş halde ölü olarak bulundu. Kentteki hayvan hakları dernekleri, konuyu polise bildirdiklerini savcılığa şikayetçi olacaklarını söyledi.

Olay, geçen cuma günü ilçeye bağlı Alavardı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir apartmanın bahçesinde yaşayan ve çevredekilerin sahip çıktığı 2 yavru kedi, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce bacakları ve kuyrukları kesilerek öldürülmüş halde bulundu. Yavruların kafalarının da parçalanmış olduğu görülürken, hayvan hakları dernekleri duruma tepki gösterdi. Hayvanseverler kedileri öldürenlerin bulunması için polise başvururken, savcılığa da suç duyurusunda bulanacaklarını belirtti.

VAHŞETE TEPKİ GÖSTERDİLER

Sosyal medyada bir araya gelen hayvanseverler, "Bunu yapanlar ceza almalı. Caniler aramızda, çocuklarınız ve hayvanlar tehlikede. Merhameti olmayanın insanlığı da olmaz. Bunu yapan insan olamaz. Bu nasıl bir vahşet, nasıl bir vicdan ? Bunu yapan sadece para cezası kesilip bırakılmamalı. En ağır şekilde cezalandırılmalı" yorumları yaptı.

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Kaynak: DHA

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