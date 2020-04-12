DHA YURT BÜLTENİ - 6 Sivas'ta cadde ve sokaklar boş kaldıSİVAS'ta vatandaşların yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yapılan 'Evde kal' çağrısına uymasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Sivas'ta cadde ve sokaklar boş kaldı

SİVAS'ta vatandaşların yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yapılan 'Evde kal' çağrısına uymasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla yapılan 'Evde kal' çağrısı Sivas'ta karşılık buluyor. Cumhuriyet Meydanı, 15 Temmuz Şehitler Meydanı, İstasyon, Atatürk ve Hikmet Işık caddeleri en sakin günlerinden birini yaşadı. Cadde ve sokaklar koronavirüs tedbirleriyle sessizliğe büründü. Alınan tedbirler ve uyarılar sayesinde vatandaşlar, sadece günlük ihtiyaçlarını temin etmek için dışarı çıkarken, kısa sürede evlerine dönüyor. Sivas Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin oluşturduğu yaya devriyeler ise kentin ana cadde ve sokaklarında devriye görevlerini sürdürüyor.

Kaynak: DHA