DHA YURT BÜLTENİ - 6 Çan'da jandarma karantinaya alınan köyde maske dağıttıÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Maltepe köyünde jandarma ekiplerinin denetimi sürüyor.

Çan'da jandarma karantinaya alınan köyde maske dağıttı

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Maltepe köyünde jandarma ekiplerinin denetimi sürüyor. Ekipler köyün girişinde ateşini ölçtükleri sürücülere ücretsiz maske dağıttı.

Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınına karşı Türkiye'de de tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda Çan ilçesine Maltepe köyü de karantina altına alındı. Köyün girişinde denetim noktası oluşturan jandarma ekiplerince araç sürücülerinin ateşi ölçüldü, ücretsiz maske dağıtımı yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Jandarmadan sürücülere dağıtılan maske ve ateş ölçümünden görüntüler.

aber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇAN Çanakkale

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Sivas'ta 'askıda meyve sebze' uygulaması ilgi görüyor

SİVAS'ta faaliyet gösteren bir manav ihtiyaç sahipleri için, 'askıda meyve-sebze' kampanyası başlattı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüsle mücadele kapsamında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destekler sürüyor. Kentte Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde Hasan Koç manav dükkanında askıda sebze meyve kampanyası başlattı. Hem manavın kendisi hem de alışveriş yapanlar, kendi aldıklarının yanı sıra ihtiyaç sahipleri için de ürün alarak tezgaha bırakıyor. İhtiyacı olanlar da buradan meyve ve sebzesini alabiliyor. Manav dükkanına "İhtiyaç sahipleri ücretsiz alabilir. Askıda meyve-sebze. Biz bize yeteriz Türkiyem." yazılı dövizi iş yerinin girişine astı. Kampanya ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar sebze ve meyvelerini ücretsiz alabiliyorlar. Manav sahibi Hasan Koç, "Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Biz de bu şekilde destek olmak istedik. İhtiyaç sahipleri gelip ücretsiz bir şekilde meyve ve sebzelerini alıyorlar. Bazen müşterilerimiz de destek olarak alıp koyuyorlar. Ramazan boyunca da bunu devam ettireceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Manav dükkanından görüntüler-Askıda eyve zebze yazısı-İhtiyaçlılar için ayrılan meyve sebzeler-Manavın konuşmaları

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL/SİVAS,

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Polisten sosyal mesafeli çelenk töreni

TOKAT'ta 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Polisler, maske ve eldiven takarak sosyal mesafeye özen gösterdi. 10 Nisan Polis Haftası kapsamında Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ekipleri törene maske, eldiven takıp ve sosyal mesafe kuralına uyarak tören alanında yerlerini aldı. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.Polis haftası kutlamalarını haftaya yaydıklarını ancak koronavirüsten dolayı böyle kutlamak zorunda olduklarını belirten Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, "Kovid 19 salgını ile ilgili bütün törenleri ve etkinlikleri iptal etmek zorunda kaldık. İçimizde burukluk var. Ama önemli olan sağlık. Öncelikle kendi sağlığımız toplum sağlığı çok önemli. Biliyorsunuz bizim bu illet virüse yakalanmamamız lazım. Yani polis teşkilatı olarak halkımızın yardımına koşuyoruz. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın evlerine gıda, ilaç, sağlık malzemesi yada alıyoruz hastaneye götürüyoruz. Gıda yardımları dağıtıyoruz, maaşlarını götürüyoruz veriyoruz. Karantina altına alınanların çevre güvenliklerini alıyoruz. Şehrin giriş ve çıkışlarında kontrollerimiz var. Yani açıkçası her alandayız. Bizim bu virüsten etkilenmememiz gerekiyor. Hayatta kalmamız ve sağlıklı olmamız gerekiyor. Sağlıklı olalım ki vatandaşlarımıza da yardımcı olalım. Halkımıza destek verilecek diğer kurumlarımızda yapacak ama en başta bizim ayakta kalmamız gerekiyor. Personelimizin hastalanmaması gerekiyor. Dinamik olmamız gerekiyor. Bu yüzden bu bayramımızı da böyle kutlamak zorunda kaldık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Alınan önlemler-Polislerin mesafeyi gözeterek alanda yer alması-Çelenk sunumu ve açıklama

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,

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Denetimlerin sürdüğü Zonguldak havadan görüntülendi

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın genelgesiyle 5 Nisan'dan itibaren il sınırları, 7 Nisan'dan itibaren de ilçe sınırlarında araç giriş ve çıkışları yasaklanan Zonguldak'ta kent merkezindeki sakinlik havadan görüntülendi.Geçen 5 Nisan'da 30 büyükşehir ile birlikte il sınırlarında geçişlerin yasaklandığı Zonguldak'ta polis ve jandarmanın denetimleri sürüyor. Kentin Düzce, Bolu, Karabük ve Bartın il sınırında polis ve jandarmanın oluşturduğu denetim noktalarında araçların geçişlerine izin verilmiyor. Seyahat izni belgesi olanların araçlarının geçişlerine izin verilirken, sürücülerin alınan tedbirlere uymaları konusunda uyarılar yapılıyor. Sürücülerin ateşleri ölçülerek nereye gidecekleri ve kimlik bilgileri kayıt altına alınıyor.KENT MERKEZİ DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİKent merkezindeki sakinlik drone ile havadan görüntülendi. Caddelerin, normal günlere göre boş olduğu gözlendi. Özellikle sabah saatlerinde boş olan caddelerde, öğle saatlerinden itibaren yoğunluk biraz artsa da polis ekipleri vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyarıyor. İlçe giriş ve çıkışlarında yapılan denetimlerde ise durdurulan araçlarda acil işi olmayanlar geri döndürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Zonguldak havadan görüntüsü-Boş caddeler-Polis denetimden detay

Haber- Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,

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Bolu'da karantina yurdundaki son 250 kişi de evlerine gönderildi

BOLU'da, yurt dışından geldikten sonra koronavirüs tedbirleri kapsamında yerleştirildikleri yurtta 14 günlük karantina süreleri dolan 250 kişi evlerine gönderildi. Yurtta karantinada tutulan kalmadı.

Yurt dışından getirilen yaklaşık 600 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsü yerleşkesinde bulunan Tokadi Hayrettin Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Geçtiğimiz günlerde karantina süreleri dolanların evlerine gönderildiği yurtta kalan 250 kişinin de 14 günlük karantina süreleri doldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan koronavirüs testleri negatif çıkan aralarında öğrencilerin de bulunduğu 250 kişi, otobüsler ile memleketlerine gönderildi. Böylece yurttaki karantina sona ermiş oldu.

Kaynak: DHA