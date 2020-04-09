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Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi'ne koronavirüs tanı testi için yetkilendirildiMANİSA Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Tıp Fakültesi Hafsa Sultan Hastanesi, koronavirüs moleküler tanı testleri yapmak üzere Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirildi.

09.04.2020 12:50 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:50
DHA YURT BÜLTENİ - 6

Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi'ne koronavirüs tanı testi için yetkilendirildi

MANİSA Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Tıp Fakültesi Hafsa Sultan Hastanesi, koronavirüs moleküler tanı testleri yapmak üzere Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirildi. Böylelikle, Manisa'da yapılan testlerin sonuçlarının kitlerin Ankara'ya gönderilmesine gerek kalmadan, 3 saat içerisinde cevap alınabileceği bildirildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç'ın girişimleri ile MCBÜ Tıp Fakültesi Hafsa Sultan Hastanesi Covid-19 moleküler tanı testlerini yapmak üzere Sağlık Bakanlığı tarafından yetkili hastane olarak gösterildi. Hastanede bulunan moleküler mikrobiyoloji laboratuvarı, 'Biyogüvenlik Düzey 3' fizik tasarımına ve donanımına sahip bir laboratuvar olarak dikkat çekiyor. Çalışan güvenliği için birime gereken kişisel koruyucu ekipman ve dezenfektan sağlanırken, Covid-19 tanı testlerini çalışmak üzere 12 laboratuvar teknisyeni ve 5 tıbbi mikrobiyoloji uzmanlık öğrencisi görevlendirildi. Koronavirüs tanı testleri aralıksız olarak 7 gün 24 saat çalışılacak ve sonuçlar hızla bildirilecek. Günlük test kapasitesi şu an itibariyle 300 olan laboratuvarda, kapasitenin günlük 900'e kadar artabileceği bildirildi. Normal şartlar da koronavirüs şüphesiyle hastaneye gelen hastaların test kitleri Ankara'ya gönderilerek 2 ya da 3 gün içerisinde sonuç alınırken, MCBÜ Tıp Fakültesi Hafsa Sultan Hastanesi'ndeki çalışma sonrası 3 saat sonra olumlu ya da olumsuz bir cevap verilebilir hale geldi. MCBÜ Tıp Fakültesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde, koronavirüs salgınının başlaması ile Manisa halkına en iyi hizmeti vermek için üst düzey tedbirler alınırken, gerekli bilgilendirmeler de vatandaşlara yapıldı. Tıp Fakültesi'nde Covid-19 PCR tanı testlerinin yapılması ile Hafsa Sultan Hastanesi ve hizmet verdiği Manisa'daki sağlık kuruluşları artık, tanı konusunda daha hızlı hareket edebilecek. Hastanede daha çok test yapılarak, erken tanı, erken izolasyon, erken tedavi ile virüsün Manisa ve çevre illerde yayılmasına engel olunması amaçlanıyor.

'3 SAATTE İŞLEM BİTİYOR'MCBÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sinem Akçalı, "Manisa il merkezinden ve ilçelerimizden toplanan koronavirüs şüphesiyle ilgili örnekler laboratuvarımıza getiriliyor. Buraya gelen örneklerdeki sorumluluk artık tamamen bize ait. Gelen örnekleri ilk olarak kayıtlarını yapıyoruz. Sonra içerisindeki virüsü araştırmak üzere ön işlemlerden geçiriyoruz. Eğer bir virüs varsa, bunu incelemek için PCR dediğimiz polimeran bir zincir reaksiyonumuz var o işleme tabi tutuyoruz. Bu işlem 1 saat 50 dakika sürüyor. Daha sonra da oradan çıkan sonuçları detaylı bir şekilde analiz ediyoruz. Toplam da 3 saatte işlem bitiyor. Pozitif çıkan hastalarımızı hemen gerekli polikliniklere bildirerek, gerekli müdahalelerin yapılmasına yardımcı oluyoruz" dedi.Koronavirüs moleküler tanı testi yapmaya geçen pazar günü başladıklarına dikkati çeken MCBÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamil Vural da "Hastalık şüphesi olan kişilerden alınan örnekler, laboratuvara belirli periyodik aralıklarda geliyor, öğretim görevlileri buna bağlı olarak ön hazırlık yaparak çalışmalarını yürütüyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Test kitlerinden görüntüTest kitlerinin geçirildiği aşamalardan görüntüMCBÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sinem Akçalı ile röp.MCBÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamil Vural ile röp.CBÜ Hastanesi'nden genel görüntüGenel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: CEMIL SEVAL/ MANISA,

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Yurtta karantinada kalan TIR sürücüsünün bıraktığı mektup duygulandırdı 

ZONGULDAK'ta karantina altına alınan TIR şoförü, evine gönderilmeden önce 14 gün gözlem altında tutulduğu yurtta görevliler için yazdığı mektup ve dolaptan yediği yiyeceklerin ücreti olarak bıraktığı 50 lira duygulandırdı.

Dışişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca Ukrayna'da bulunan Türk TIR şoförleri, gemiyle Türkiye'ye getirildi. 22 Mart'ta 51, 28 Mart'ta 34 ve 29 Mart'ta da 18 şoför, Zonguldak'a getirilerek Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait yurtta karantinaya alındı. 14 günlük karantina süresi dolan şoförler 5 Nisan'dan itibaren evlerine gönderilmeye başlandı. Sürücülerden biri, gitmeden önce görevlilere mektup ve dolapta öğrencilere ait yediği yiyeceklerin ücretini bıraktı. Mektubu bulan yurtta ki temizlik görevlileri duygu dolu anlar yaşadı. İsim yazmayan mektupta şunlar yazdı:

"22 Mart 2020 pazar günü Ukrayna'dan Zonguldak limanına geldim. Liman içerisinde polis, AFAD ve gönüllü Kızılay ekibi bekliyordu. Bizleri toplayıp kız öğrenci yurduna getirdiler. 14 gün korona virüs karantinasına aldılar. İstemeyerek de olsa odada bulunan dolapta su ısıtıcısı, çay, kahve, çerez ve buzdolabında bulunan yiyecekler vardı. Onları yedim ya da içtim. Hakkınızı helal edin. Gördüğümüz ilgiden dolayı öncelikle Zonguldak Valisine, polis, AFAD ve gönüllü Kızılay ekibine en içten kalbimle teşekkür ederim. Allah devletimize zeval vermesin. Bu musibetten inşallah en yakın zamanda kurtuluruz."

"DUYGULANDIK"

Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç, yurtta görevli personel ile Kızılay görevlilerin bu sürede özveriyle TIR şoförlerine yardımcı olduğunu söyledi. Mektubu görünce çok duygulandıklarını ifade eden Ergenç, "Biz 30 öğrencimizle karantina yurdunda kalan arkadaşlarımıza destek veriyoruz. Genç Kızılay grubumuz, AFAD ve yurt görevlilerimiz var. Duygulandıran mesajlar alıyoruz. Karantina süresi dolup giden arkadaşlarımızın mesajları bizi duygulandırıyor. Onlar bizlere güç veriyor, görevlilerimiz mutlu oluyor. Bunlar çok güzel şeyler." dedi.

Kaynak: DHA

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