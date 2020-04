DHA YURT BÜLTENİ - 6 14 günlük karantina süresi dolan öğrencilere alkışlı uğurlamaİTALYA'da eğitim programı kapsamında bulunan ve koronavirüs nedeniyle 25 Mart'ta, Samsun'a getirilen 401 öğrenci, yerleştirildikleri yurtta karantina sürelerinin dolmalarının ardından kentten ayrıldı.

İTALYA'da eğitim programı kapsamında bulunan ve koronavirüs nedeniyle 25 Mart'ta, Samsun'a getirilen 401 öğrenci, yerleştirildikleri yurtta karantina sürelerinin dolmalarının ardından kentten ayrıldı. Samsun Valisi Osman Kaymak ve görevliler, öğrencileri alkışlarla yurttan uğurladı.

Türkiye'de üniversite okuyan ve ERASMUS programı kapsamında İtalya'nın Roma ve Milano kentlerinde bulunan 401 öğrenci, koronavirüs nedeniyle 25 Martta, uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Burada yapılan ilk sağlık kontrolünün ardından öğrenciler özel dezenfekte edilmiş otobüslerle, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Yerleşkesi içinde bulunan Kredi ve Yurtlar kurumuna ait Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

ALKIŞLARLA UĞURLANDIÖğrencilerin 14 günlük karantina süreleri bugün doldu. 401 öğrenci 19 otobüsle evlerine gönderildi. Samsun Valisi Osman Kaymak, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç, yurtta görevli personeller, AFAD ve Türk Kızılay'ı ekipleri öğrencileri alkışlarla uğurladı. 'HER ŞEY ÇOK İYİYDİ'İletişim Bilimi Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Ege Odyak, İstanbul'a ailesinin yanına gideceğini belirterek "Her şey çok iyiydi, odalarda tek başımıza 14 gün geçirdik. Her gün doktor kontrolümüz yapıldı yemeklerimiz verildi. Evimize gittikten sonrada 14 gün daha karantinada kalacağız. Zaten kimsenin dışarı çıkmaması gerekiyor. Herkes evlerinde kalsınö dedi.Tıp Fakültesi öğrencisi olan Emir Ateşdağlı da karantinanın beklediğinden daya iyi geçtiğini söyleyerek "Bize bu imkanları sağlayan devletimize çok teşekkür ediyoruz. Bize spor malzemeleri kitaplar getirildi. Kitap okuyup, spor yaptık. Şimdi ailemizle kavuşma vaktiö diye konuştu.VALİ: SABIRLA BEKLEDİLERSamsun Valisi Osman Kaymak da öğrencilerin sabırla 14 gün beklediklerini belirterek "İnşallah güzel günler onların olacak biz buradan onları uğurluyoruz. Buradan onları uğurlamaktan mutluyuz. Onları şehrimizde misafir ettik karantinada kaldılar. Her gün sağlık kontrolleri yapıldı. Kızılay tarafından yemekleri karşılandı. AFAD temizlik işlerini karşıladı. Çocuklarımız çok uyumlu bir şekilde bu karantina sürecine sabrettiler. Çünkü İtalya'daki daha ağır şartları gördükleri için olayın farkındalar. Buradan gerçekten sağlıklı günlere ulaşmak için çocuklarımız millete o mesajı veriyorlar. Hepsini sağlıkla evlerine uğurluyoruz. Ben burada hizmet eden bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Otobüsleri ayarlandı evlerine götürecekler şehir merkezlerine onları bırakıp ailelerine teslim edeceğizö şeklinde konuştu.

Virüsü izole eden profesör: Koronavirüs aşısı, tanı ve tedavisine ivme kazandıracak bir gelişme

ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Aşı Geliştirme Merkezi (ERAGEM) Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibi, koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmaları kapsamında, virüsü hücre kültüründe izole etmeyi başardı. Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, "Bu gelişme Covid-19'a karşı aşı geliştirme çalışmaları ile tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi çalışmalarına ivme kazandıracaktır" dedi. ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da, "Araştırmacılarımızın ilk milli aşıyı geliştireceğine inancım tam" dedi. Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından koronavirüse karşı aşı geliştirilmesiyle ilgili Stratejik Ar-Ge Projesi Hazırlama daveti alan ERÜ ERAGEM Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibi, çalışmada başarılı oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, virüsü izole etmeyi başardığını duyurduğu Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Prof. Dr. Özdarendeli, "Bu salgınla acilen mücadele etmek çok önemli olsa da, yapılacak temel araştırmalarla bu virüse karşı kapsamlı çözümler üretilmesi gerekiyor. 2013 yılında kurulan merkezimiz aşı geliştirme çalışmaları konusunda önemli bilgi birikimine ve altyapılara sahiptir. Merkezimizde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığına (KKKAH) karşı aşı çalışmalarımız da halen devam etmekte olup, bu hastalığa karşı hücre kültür temelli inaktif aşı geliştirilmiş ve 2018 yılında sağlıklı gönüllüler üzerinde faz 1 çalışmaları başarıyla tamamlamıştır. Çalışmalarımız kapsamında, KKKAH'na karşı geliştirilen ve patent başvurusu yapılan rekombinant aşının deney hayvanları üzerinde yüzde yüz koruyucu etkiye sahip olduğu da gösterilmiştir" dedi.'VİRÜSÜN İZOLE EDİLMESİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR'Prof. Dr. Özdarendeli, aşı geliştirme konusunda sahip oldukları bilgi birikimi ile Covid-19'a karşı aşı geliştirme çalışmalarına başladılarını kaydederek, "Sahip olduğumuz bilgi birikimi ve uluslararası standartlardaki altyapılamız sayesinde Kovid-19 hastalığına karşı aşı geliştirme çalışmalarına hemen başladık ve bu kapsamdaki çalışmalarımızı da hızla ilerleteceğimize inanıyorum. Merkezimiz bünyesinde bulunan Biyogüvenlik Seviye 3 laboratuvarında SARS-CoV-2 virüsü laboratuvar şartlarında izole edilmiş ve hücre kültür sistemine adapte edilmiştir. Virüsün izole edilmesi, Kovid-19'un biyolojisinin ve patogenezinin ortaya konulmasına yönelik çalışmalar için büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda, bu gelişme Covid-19'a karşı aşı geliştirme çalışmaları ile tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi çalışmalarına ivme kazandıracaktır" ifadelerini kullandı.REKTÖR: İLK MİLLİ AŞIYI GELİŞTİRECEĞİNE İNANCIM TAMERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise dünya genelinde büyük bir salgınla karşı karşıya olduklarını kaydederek, "Kıymetli öğretim üyemiz Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibini Kovid-19 hastalığı virüsünü kısa bir sürede izole ederek hücre ortamında üretmeyi başarmaları nedeniyle tebrik ediyorum. Yapılacak daha çok iş olsa da, bu önemli bir başarıdır ve bundan sonraki çalışmalar için de ümit vericidir. Araştırmacılarımızın bu başarısının diğer araştırmacıların çalışmalarına da önemli katkılar sağlayacağına ve araştırmacılarımızın çalışmalarını ileriye taşıyarak Covid-19 hastalığı virüsüne karşı ilk milli aşıyı geliştireceğine inancım tamdır. Kendilerine bu güne kadar olduğu gibi, bundan sonra da her türlü desteği en üst düzeyde sağlayacağız. Bu sonuç, Erciyes Üniversitesinin araştırma potansiyelini ve kapasitesini yansıtması bakımından da memnuniyet vericidir. Bu vesile ile Kovid-19 hastalığına karşı sürdürülen mücadeleyi başarılı bir şekilde yürüten ve üniversitemizde bu virüse karşı yürütülen aşı çalışmalarına da her türlü desteği sağlayan Sağlık Bakanlığımıza da şükranlarımı sunuyorum" açıklamasında bulundu.

Tunceli'de Sakine nineye jandarma fidan dikerek yardım etti

TUNCELİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki jandarma ve polis ekipleri, sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşların kahvaltılarını ayaklarına götürerek bahçelerinde fidanlarını da dikiyor.Bu kapsamda 112, 155 ve 156 destek hatlarını arayarak ihtiyaçlarını bildiren vatandaşların talepleri, ekiplerce karşılanıyor.Vali Tuncay Sonel, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Kahramanlarımız her yerde yöre insanımızın duasını almaya devam ediyor. Şimdi de polisimiz 75 yaşındaki Melek ninemizin kahvaltısını evine götürüyor, jandarmamız da 88 yaşındaki Sakine ninemizin isteği üzerine bahçesine fidanlarını dikiyor" dedi,Jandarmanın 88 yaşındaki Sakine ninenin talebi üzerine fidan getirerek bahçesine diktiği görüntüleri, Vali Sonel tarafından sosyal medyadan da paylaştı.Sakine nine, "Ben 156'yı aradım. Karakoldan bana fidan getirdiler. Allah bin kere razı olsun. Jandarma getirip fidanları dikti. Allah devletimize zeval vermesin, acıtıp incitmesin, devlete uzun ömür ve sağlık versin" diyerek jandarmaya teşekkür etti

Sivas'ta karantinadaki erasmus öğrencileri, kaldıkları yurttan ayrıldı (2) UÇAK İSTANBUL'A HAREKET ETTİKarantina süreci biten ve özel izinle uçakla İstanbul'a gidecek olan 170 öğrenci, Sivas Belediyesi'ne ait otobüslerle Nuri Demirağ Havalimanı'na geldi. Burada öğrenciler için Türk Hava Yolları'na ait Sivas-İstanbul uçağı hazırlandı. Bilet sırasında öğrencilerin sosyal mesafeye uyduğu görüldü. Bilet izin işlemleri tamamlanan öğrenciler uçağa bindi. Uçak, İstanbul'a gitmek üzere havalandı.

İhtiyaç sahiplerinin bakkal borçlarını kapattı

MUĞLA'nın Milas ilçesinde yaşayan ve adı açıklanmayan bir işadamı, ihtiyaç sahiplerinin veresiye defterindeki borçlarını kapattı. Bağışta bulunan hayırseverin kimliği mahalle sakinlerince merak konusu oldu.

Milas'ta yaşayan bir hayırsever, Cumhuriyet Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir markette bulunan veresiye defterindeki 7 vatandaşın borcunu kapattı. Salı günü sabah saatlerinde kent merkezindeki Ekrem Güçlü'nün işletmecisi olduğu markete gelen hayırsever, mahallede işsiz ve ihtiyaç sahibi kişilerin isimlerini sordu. Güçlü ise, işsiz olduğu için veresiye defterini ödeyemeyen 7 kişinin ismini verdi. Hayırsever vatandaş, 7 ailenin borcu karşılığında yaklaşık 3 bin liralık ödeme yaptı. Hayırsever kişi ayrıca, evinden çıkamayan ve dar gelirli olan yaşlılara da erzak yardımında bulundu.

Mahallede uzun yıllardır market işleten Ekrem Güçlü, "Mahallemizde zor günler yaşayan arkadaşlarımız oldu, borcunu ödeyemeyenler oldu. Biz de onları idare ettik. Dün, bir arkadaşımız geldi. Borcu olup da ödeyemeyen arkadaşlara yardımcı olmak istedi. Gerçekten zor durumda olup, ihtiyaç sahibi olan muhtaç ailelerin borcunu ödedi. O kişilere biz bildirdik, onlar da memnun kaldılar. Dua ettiler, teşekkür ettiler. Biz de bunları bir başlangıç olarak, yerel esnafın korunması ve birçok şeye örnek olması amaçlı görüyoruz. İnşallah, hayırlara vesile olur" dedi.

Mahalle sakinlerinden Önder Mil ise, "Mahallede borcunu ödeyemeyen vatandaşa yapılan bu yardımı takdir edilecek bir davranış olarak görüyorum. Hele hele içinde bulunduğumuz bu dönemde, sıkıntılı zamanda yapılan hareket bence maddi durumu iyi olan her vatandaşın yapması gereken hareket. Böyle bir zincir başlamalı. Bence bu başlangıç olmalı. Zor durumda olan, sıkıntılı olan ve borcunu ödeyemeyen vatandaşlara böyle yardımlar yapılmalı" diye konuştu.

Hastalığı hafif geçiren koronavirüs hastaları, tedavi için yurtlara yerleştiriliyor

KOCAELİ'de koronavirüs teşhisi konulan ancak hastalığı hafif geçirdikleri için hastanede yatması gerekmeyen kişiler, tedavileri süresince 3 ilçede bulunan 4 öğrenci yurdunda kalacak. Hastanelerde verilen rutin hizmetlerin yanı sıra genel sağlık durumu iyi olan, ancak hastalık şüphesi bulunanların evlerine gönderilmeden, belirli mekanlarda takip edilmesinin gerekli olması üzerine Kocaeli Valiliği tarafından çalışma başlatıldı. Kocaeli Valiliği koordinasyonunda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü ve Kocaeli Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yapılan ortak çalışma ile Kredi Yurtlar Kurumu'na ait 4 yurt hastaların konaklaması için tahsis edildi. İzmit'te bulunan 310 odalı Fatma Seher Hanım Yurdu ve 852 odalı Semiha Ayverdi Yurdu, Körfez'de bulunan 72 odalı Pertev Paşa Yurdu ve Gebze'deki 344 odalı Gebze Yurdu bu amaçla hazırlandı. Her odada tek kişinin kalması sağlanan yurtlarda toplam bin 578 kişi kalabilecek. Koronavirüs olası tanısı almış, genel sağlık durumu iyi olan, hastanede yatarak tedavi görmesi gerekli olmayan, hekimler tarafından tıbbi takiplerinin izole alanlarda yapılması uygun görülen kişiler, belirlenen yurtlarda kalacak. Devlet hastanelerinin kontrolünde olacak kişilere gerektiğinde tıbbi destek sağlanacak. Yurtlarda kalanların yemek, temizlik, güvenlik ve lojistik hizmetleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından görevlendirilen 164 personel tarafından sağlanacak.

Zonguldak'ta iki hasta alkışlarla taburcu edildi

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde koronavirüs tedavisi gören iki erkek hasta, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu edildi. Alaplı Devlet Hastanesi'nde, koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan iki erkek hasta, tedavi altına alındı. Bir süredir tedavileri devam eden hastaların yeni test sonuçları negatif çıktı. İki hasta, sağlık kontrollerinin ardından hastaneden taburcu edildi. Sağlık çalışanları, iki hastayı alkışlarla hastaneden uğurladı.

Azra Bebek karantinadan çıktı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Mersin'e getirildikten sonra koronavirüs tedbirleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) yerleştirilen 593 kişi, karantina sürelerinin dolmasının ardından tahliye edildi. Karanti sürecinde dünyaya gelen Azra bebek de annesiyle birlikte memleketlerine gitti. Koronavirüs salgını nedeniyle 25 Mart'ta KKTC'den dönüş yapan 593 kişi, KYK Kırkkaşık Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı. Elazığlı Sevda Gül, karantinadayken, bir kız bebek dünyaya getirdi. Aile, bebeğe Azra ismini verdi.Karantina süresinin dolmasının ardından Azra bebek ile birlikte 594 kişi tahliye edilerek AFAD koordinasyonunda memleketlerine ücretsiz gönderildi.

