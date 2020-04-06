DHA YURT BÜLTENİ - 6 Şanlıurfa'da 4 mahalle ve 4 binada karantinaŞANLIURFA'da koronavirüs salgını sonrası görülen belirtiler nedeniyle yapılan testleri pozitif çıkan kişilerin yaşadığı 4 kırsal mahalle ile kent merkezindeki 4 bina karantinaya alındı.

Şanlıurfa'da 4 mahalle ve 4 binada karantina

ŞANLIURFA'da koronavirüs salgını sonrası görülen belirtiler nedeniyle yapılan testleri pozitif çıkan kişilerin yaşadığı 4 kırsal mahalle ile kent merkezindeki 4 bina karantinaya alındı. Karantina uygulanan ve 3 bini aşkın kişinin yaşadığı bölgelere giriş ve çıkışlar güvenlik güçlerince yasaklandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını son günlerde Şanlıurfa'da da görülmeye başlandı. Salgının önüne geçilmesine yönelik tedbirlerin sıkı şekilde uygulandığı kentte, son günlerde koronavirüs belirtisi şikayetleri bulunan ve sağlık kuruluşlarında yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkan kişiler gözlem altına alınırken, yaşadıkları mahalleler ile binalar da karantina altına alındı.

Kent merkezindeki İpekyol, Şenevler, Yenişehir ve Hayati Harrani Mahallelerinde yaşayan bazı kişilerin yapılan testleri pozitif çıkınca, yaşadıkları binalar İl Hıfzısıhha Kurulu kararıyla karantina ayındı. Alınan kararın ardından binaya giriş ve çıkışlar yasaklanırken, binalarda yaşayanların ihtiyaçlarının da Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanmaya başlandı.

4 MAHALLE GİRİŞ VE ÇIKIŞLARA KAPATILDI

Öte yandan Siverek, Akçakale, Suruç ve Haliliye ilçelerinde yaşayan 4 kişinin daha koronavirüs testleri pozitif çıktı. Bu kişilerin yaşadığı ilçelerin kırsalında bulunan mahalleler de İl Hıfzısıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Karantina kararının ardından Siverek'in Şekerli, Akçakale'nin Narlıova, Suruç'un Kırmit ve Haliliye'nin Açıkyazı mahalleleri güvenlik güçlerince giriş ve çıkışlara kapatıldı. Mahallelere ulaşımın sağlandığı yollarda barikat oluşturan jandarma personelleri, araçlarıyla da geçişi engelleyerek mahalleleri dış dünyaya kapattı.

3 BİNİ AŞKIN İNSAN KARANTİNADA

3 bini aşkın kişinin yaşadığı, güvenlik güçlerinin giriş ve çıkışa kapattığı mahallelerde her gün sağlık ekiplerince tarama yapılıyor. Mahallelere ambulanslarla giden sağlık ekipleri, mahalle muhtarları aracılığıyla şikayeti olanların kontrolünü yapıyor. Rahatsızlığı bulunanlar ambulansla hastaneye sevk edilirken, tüm hanelerde yaşayanlara koronavirüs belirtilerinin görülüp görülmediği de soruluyor. 2 bin 500 nüfuslu Siverek'in Şekerli Mahallesi'nde de karantina uygulamasının ardından önlem alan jandarma, geçişlere engel oluyor. Karantina uygulamasındaki mahallelerde yaşayanların istekleri de kaymakamlar aracılığıyla Sosyal Vefa Destek grubu tarafından muhtar aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılıyor.

JANDARMA DA ÖNLEMİNİ ALDI Salgın riski nedeniyle karantinaya alınan mahallelere ulaşımı engelleyen jandarma ekipleri de bu bölgelerde 24 saat esasına göre görev yapıyor. 14 gün sürecek olan karantina uygulaması kapsamında giriş ve çıkışa kapatılan mahallerde görevli jandarma personellerinin de kendi tedbirlerini aldığı gözlendi. Koruyucu tulum giyerek önlem alan jandarma personellerinin aynı zamanda maske ve eldiven takıp, sosyal mesafe kuralına dikkat ettiği gözlendi.

MAHALLEYE DEZENFEKTAN GÖNDERİLDİÖte yandan Siverek Belediyesi tarafından 2 bin 500 nüfuslu Şekerli Mahallesi'ne dezenfektan desteği sağlandı. Dün gıda yardımı da yapılan mahalleye belediye görevlileri sabah saatlerinde dezenfektan malzemesi gönderdi. Belediye ekipleri tarafından jandarma tarafından barikat kurulan noktaya getirilen dezenfektan ürünleri burada Şekerli Mahalle muhtarı tarafından teslim alındı. Şekerli mahallesi ile diğer mahalleler arasındaki bağlantı yolları da iş makineleri tarafından toprak dökülerek kapatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Hasan KIRMIZITAŞ- Mehmet SEZGİN/ŞANLIURFA,

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Sakarya'daki yurtlarda karantina süresi bitenler, evlerine gönderiliyor SAKARYA'da, yurt dışından gelmeleri nedeniyle koronavirüs tedbirleri kapsamında yurtlarda bulunan 631 kişi, karantina süresinin dolmasıyla evlerine gönderilmeye başlandı.

Serdivan ilçesindeki Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait öğrenci yurtlarında karantinada tutulan öğrenci ve işçilerden oluşan 631 kişi, 14 günlük karantina süresinin dolmasının ardından otobüslerle memleketlerine gönderilmeye başlandı. AFAD tarafından organize edilen yolculuk için çok sayıda otobüs, yurtların önüne getirildi. Kayıt işlemleri sonrası son kez sağlık kontrolü yapılan kişiler, sırayla otobüslere bindirildi.

Afet ve Acil Durum İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, "23 Mart 2020 tarihinden itibaren yurt dışından öğrenci, şoför ve işçi vatandaşlarımız devletimizin imkanlarıyla ülkemize getirildi. Bu kapsamda ilimize bugüne kadar 1885 vatandaşımız getirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarda misafir edildiler. 14 günlük karantina süresi dolan misafirlerimiz bugün itibarıyla evlerine uğurlanıyorlar. Bu işlemlerin tamamını AFAD ve devletimiz karşılıyor. 77 ilimize buradan vatandaşlarımızı gönderiyoruz. Misafirlerimiz şehirlerine kadar herhangi bir ücret alınmadan gönderiliyorlar" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle İrlanda'dan Türkiye'ye getirilen Işılay Türkeli ise "14 gün çok güzel bir şekilde geçti. Her türlü imkanı sağladılar. Çalışanlara minnettarız, hepsinden Allah razı olsun çok teşekkür ederiz, hepsini çok seviyoruz. Bizlere pilates topu bile verildi, spor yapabilmemiz için. Okumamız için kitaplar verildi yani her türlü imkan sağlandı çok memnunuz" diye konuştu.

İrlanda'dan Türkiye'ye getirilen Mine Tokel isimli öğrenci de "Süreç gayet iyiydi. Açıkçası bizle çok güzel ilgilendiler, herkese çok teşekkür ediyorum. Bütün çalışanlara teşekkür ediyorum. Çok heyecanlıyım, ailemin yanına gidiyorum. Şimdi de 2 haftalık ev karantina sürecim başladı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Öğrencilerin yurtlardan çıkması-Hüseyin Kaşkaş konuşma-Işılay Türker konuşma-Mine Tokel konuşma-Detay

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/SERDİVAN (Sakarya),

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Gökten çamur yağdı, otomobilini gören şaşırdı MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, toz taşınımıyla birlikte çamurlu yağmur yağdı. Araçlarının çamurla kaplandığını gören sürücüler, oto temizleme firmalarının koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması nedeniyle araçlarının sadece ön camını kendi imkanları ile temizlemekle yetindi.

Marmaris ilçe merkezinde, rüzgarın etkisiyle oluşan toz taşınmasıyla birlikte çamurlu yağmur yağdı. Koronavirüs salgını nedeniyle 'evde kalın' çağrılarına uyan vatandaşlar, park halindeki otomobilleri kontrol etmeye gittiklerinde şaşkınlık yaşadı. Araçların üzerlerinin çamurla kaplandığını gören sürücüler, oto temizlik firmalarının kapalı olması nedeniyle sadece ön camlarını temizledi. Otomobilini çamurlu halde görünce şaşkınlık yaşayan Derya Bilmen, "Gece yağan çamurlu yağmur otomobilimi çamura bulamış. Şimdilik, sadece sileceklerle ön camı temizleyeceğim" dedi.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, "Muğla ve ilçelerinde günlük toz aşımı 50 metreküp civarında olacak. Marmaris ilçe merkezinde perşembe gününe kadar aralıklı yağmurlar devam edecek. Bu yağmurlarla birlikte toz aşımı nedeniyle çamur yağışı olacak. Hava sıcaklığı 11-12 derece ve nem yüzde 60 olarak seyredecektir" dedi.i.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Çamurlu otomobil ve motosikletlerin görüntüsüÇamur olan otomobilini gösteren Derya Bilmen ile röp.

Haber-Kamera: Alyi GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Bitlis'te, toprağa gömülü 20 kilo EYP ele geçirildi BİTLİS merkez kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü operasyonlarda, toprağa gömülü 20 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Bitlis merkez kırsalında 4 Nisan'da, terör örgütü PKK mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ile depoları imha etmek amacıyla 'Şehit Jandarma Er Ahmet Doğangün 2020-10 Operasyonu' başlatıldı. Operasyon kapsamında; toprağa gömülü olan, basma tip ateşleme anahtarlı, amonyum nitrat ile güçlendirilmiş, 2 adet 10 kilogramlık teneke içinde toplam 20 kilogram EYP ele geçirildi. Patlayıcı, cumhuriyet savcısının talimatıyla gerekli incelemenin yapılmasının ardından güvenlik önlemleri alınarak yerinde imha edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------El yapımı patlayıcının imha görüntüleriNot: görüntüler asker kamerası

HABER: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,

=================Başkan Aktaş'tan Bursa'nın fethi için özel klip BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, koronavirüs sebebiyle kutlama törenleri yapılamayan Bursa'nın fethinin 694'üncü yıl dönümü için özel klip yayınladı. Başkan Aktaş'ın kendi sesinden Bursa'ya dair güzelliklerin anlatıldığı klipte, virüs sonrası hayatın tüm güzellikleriyle tekrar yaşanılacağına dair mesajlar da yer aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa'nın kurtuluşunun 694. yıldönümünü, video kliple kutladı. Bu yıl koronavirüs nedeniyle iptal edilen törenlerin boşluğunu, Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı klip doldurdu. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da çekilen klibe, seslendirme yaparak destek verdi. Başkan Aktaş, aldığı rolde, ecdadın 694 yıl önce çennet vatan Bursa'yı fethederek bu topraklara hak, adalet, sevgi ve barış getirdiğine dikkat çekti. Başkan Aktaş, klipte, "Bu kutlu günde gönümüz buruk biliyorum fakat inanıyorum ki zor günleri geride bıraktığımızda, bu kadim şehrin dağından bağına, caddelerinden sahiline, dört bir yanına, her karışına tekrar kavuşacağız. Yine en güzel duygularımızla bu şehri kuşatacak, en güzel yarınları birlikte yaşayacağız. 6 Nisan 1326, Bursamızın fethi kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Ulucami, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi, Cumalıkızık ve Yeşil Türbe görüntülerinin yer aldığı klipte, Bursa'nın doğal güzellikleri, cadde ve meydanları ve sahil şeridi de işlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------Video klip

Haber: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, - Kamera: BURSA,

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Şırnak'ta cezaevlerinde koronavirüs tedbirleri artırıldı ŞIRNAK Cumhuriyet Başsavcılığı'nca koronavirüs önlemleri kapsamında adliye binası, T Tipi Kapalı Cezaevi ile Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda önlemler artırıldı.

Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz'ın talimatıyla adliye binası, Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevi ile Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda koronavirüs tedbirleri artırıldı. Tedbirler kapsamında, adliyeye ve ceza infaz kurumları ile tutuklu ve hükümlü nakil araçları dezenfekte edilip, adliye ve ceza infaz kurumlarına girenlerin ateşleri ölçüldü. Adliye ve ceza infaz kurumlarının birçok noktasına dezenfektan yerleştirilirken, ceza infaz kurumu giren tüm hükümlü ve tutuklular ile çalışanların öksürük ve boğaz ağrısı şikayetlerinin olup olmadığı kontrol ediliyor.

Tüm tutuklu ve hükümlülerin kendilerinin emaneti olduğunu belirten Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, "Bu emanet en iyi şekilde sahip çıkmak adına gerek sağlık tedbirlerimizi almış bulunuyoruz. Gerekli sağlık tedbirlerini en üst seviyede aldık. Tutuklu ve hükümlüler ceza infaz kurumuna geldiklerinde sağlık raporlarına bakıyoruz. Şüpheli bir durumun olması veya ateşinin yüksek olması durumunda veya öksürük gibi bir şikayetin olması durumunda kurumumuz da kabulü yapılmayarak tekrar ilgili sağlık kuruluşuna sevki gerçekleşmektedir" dedi.

Başsavcı Yılmaz, ceza infaz kurumlarında hastalanan tutuklu ve hükümlülerin ilk muayenesinin cezaevi hekimi tarafından yapıldığını, olumsuz bir durum olması durumunda sağlık müdürlüğünden uzman bir hekimin ceza evine davet edilip hastanın muayenesinin yapıldığını söyledi.

'KURUMUMUZDA ŞU ANA KADAR HERHANGİ BİR POZİTİF VAKAYA RASTLANMAMIŞTIR'

Bilim Kurulu ve Adalet Bakanlığı talimatları doğrultusunda ceza infaz kurumu personelini izolasyona aldıklarını ifade eden Başsavcı Yılmaz, "Personelimiz ve hükümlü ile tutuklularımızın sağlığı için personelimizi 3'üncü kişilerden ve dış dünyadan izolasyonunu sağlamış olduk. Kurumumuza bu şekilde herhangi bir salgının girmesini önlemiş olduk. Kurumumuzda şu ana kadar herhangi bir pozitif vakaya rastlanmamıştır. İnşallah aldığımız ve alacağımız tedbirler noktasında bundan sonrada rastlanmayacağını umuyoruz. Personelimizi izolasyona aldığımız an itibarıyla yine dışarda bulunan bir kısım arkadaşlarımız tarafından Sosyal Vefa Gurubu'nca kurulmuş personelimizin ailelerinin ihtiyaçları bu gurup tarafından sağlanmaktadır. Bu hususu hassasiyetle takip etmekteyiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------Girişte ateş ölçülmesiCumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz'ın açıklaması Yapılan dezenfekte çalışmları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

Kaynak: DHA