DHA YURT BÜLTENİ -6

UKRAYNA'dan Zonguldak Limanı'na gelen 49 TIR şoförü, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından evlerine gönderildi.

Dışişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca Ukrayna'da bulunan Türk TIR şoförleri, gemiyle Türkiye'ye getirildi. 22 Mart'ta 51, 28 Mart'ta 34 ve 29 Mart'ta da 18 şoför, Zonguldak'a getirilerek Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait yurtta karantinaya alındı.

Bugün 14 günlük karantina süresi dolan şoförlerden 49'u, son sağlık kontrollerinin ardından yurttan ayrıldı. 2 kişinin ise, TIR'ları henüz gelmediği için iki gün sonra evlerine döneceği açıklandı.Yurtta kalan diğer şoförler, karantina süreleri dolan meslektaşlarının ayrılışını pencerelerden izledi.

Cezayir'den gelen 450 Türk işçi Aydın'da yurtlarda karantinaya alındı

CEZAYİR'den uçakla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gelen 450 Türk işçi, koronavirüs önlemleri kapsamında, 14 günlük karantina süresi için Aydın'ın Söke ve Efeler ilçesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurtları'na yerleştirildi

Cezayir'de çalışan 160 Türk işçisi koronavirüs tedbirleri kapsamında uçakla Türkiye'ye getirildi. İşçiler Aydın'ın İlçelerinde 14 günlük karantina için KYK Yurtlarına yerleştiriliyor.

Dünyayı saran koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından alınan tedbirler her geçen gün genişleyerek sürüyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalar çerçevesinde yurt dışında çalışan Türk işçilerde ülkelerine yoğun güvenlik ve sağlık önlemleri altında dönmeye başladı. Cezayir'de çalışan 450 Türk işçi dün uçakla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geldi. İşçiler havalimanından geniş sağlık önlemleri altında otobüslerle gruplar halinde Aydın'ın Söke İlçesindeki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Meryem Yazıcıoğlu Öğrenci Yurdu'na, diğer 290 işçi ise Efeler İlçesi'ndeki Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurdu'na nakledilip, yerleştirildi. Toplam 450 Türk işçinin yerleştirildikleri yurtlardaki 14 günlük karantina süresini doldurmalarının ardından yapılacak sağlık kontrolleri sonrası bir soruna rastlanmaması halinde memleketlerine gönderilecekleri öğrenildi. İşçilerin, karantina süresince ihtiyaçlarının ise Kızılay, AFAD ve Sağlık ekipleri tarafından karşılanacağı bildirildi.

Araç giriş ve çıkışı kısıtlanan Zonguldak'ta caddeler boşaldı

ZONGULDAK'ta, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında kent merkezi sessizliğe bürünürken, caddeler boşaldı. Polis, vatandaşları evlerinde kalmaları yönünde uyardı.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinin ardından 30 büyükşehir ile birlikte araç giriş ve çıkışlarına kapatılan Zonguldak'ta, polis ve jandarmanın çalışmaları sürüyor. Polis ve jandarma ekipleri, kentin İstanbul ve Ankara karayollarındaki il sınırlarını geçişlere kapattı. Ayrıca Bartın istikametinden köy girişlerinde de jandarma ekipleri önlem aldı. Ekipler, araçların geçişine izin vermedi. İkametgahı Zonguldak'ta bulunan araç sürücülerinin geçişlerine ise izin verildi. Sürücülerin ateşleri ölçülerek zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları konusunda uyarıldı.

CADDELER BOŞALDI Alınan tedbirler kapsamında kent merkezi de sessizliğe büründü. Kentin en işlek caddesi Gazipaşa'nın boşaldığı görüldü. Polis ekipleri, dışarıda gördükleri kişileri de sık sık evlerine gitmeleri konusunda uyardı.

Çorlu'da karantina süreleri dolan 175 kişi evlerine gönderildi(2)

TEKİRDAĞ'DAN DA 185 KİŞİ GÖNDERİLDİÇorlu'daki yurdun ardından koronavirüs (covid-19) tedbirleri kapsamında, yurt dışından getirilerek Tekirdağ il merkezinde Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Süleymanpaşa Yurt Müdürlüğü'ne yerleştirilen 185 kişi de karantina sürelerinin tamamlamalarının ardından bugün evlerine gönderildi. Sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar AFAD ekiplerinin koordinasyonunda otobüslere bindirilerek, gidecekleri kentlere doğru yola çıkarıldı.

Tekirdağ il merkezi ve Çorlu ilçesinde karantinaya alınan toplam 360 kişi, sürelerinin dolmalarının ardından tümü evlerine gönderildi.

Öykü Arin için bağışlanan kök hücreler, umut olmaya devam ediyor

ANTALYA'da lösemi tedavisi gören Öykü Arin Yazıcı (5) için başlatılan 'Öykü Arin'e umut ol' kampanyasına bağışta bulunan binlerce kişi, kök hücre bağışı bekleyen hastalara umut olmaya devam ediyor. Koronavirüs günlerinde de Öykü Arin'in başkalarına umut olduğunu açıklayan anne Eylem Şen Yazıcı, "Sıraç İşcan, Öykü Arin için donör olmuştu. Başka biriyle eşleşti ve kök hücre bağışı yaptı. Koronavirüs günlerinde bir hayat kurtardı" dedi.İzmir'de geçen yıl Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin Yazıcı, tedavisi için Antalya'ya getirildi. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından 'Öykü Arin'e umut ol' kampanyası başlatıldı. Yurt içinde ve dışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu. Geçen yıl 11 Nisan'da hastanede tedaviye alınan Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Nakil olumsuz sonuçlanınca 26 Haziran'da babası Çağdaş Yazıcı'dan yapılan yarı uyumlu nakilde ilik uyumu yüzde 98,5 oranında başarılı oldu. Tedavisi boyunca steril odada kalan Öykü Arin, çeşitli eğlenceler bularak vaktini geçirdi. Taburcu olmasının ardından uzun süre evde kalarak herhangi bir enfeksiyon kapmamaya özen gösteren Öykü Arin, bir süre sonra kalabalık ortamlara girmeden açık havada gezdi. Koronavirüsün ülkede görülmesinin ardından lösemi tedavisi olduğu için risk grubunda bulunan Öykü Arin, doktorlarının uyarısıyla ailesi tarafından ev karantinasına alındı. Koronavirüs günlerinde evde dans edip, şarkı söyleyip, ekmek yapıp, halı dokuyup ve birçok aktivite yapan Öykü Arin, bu zor günlerde evde kalan bireylere de örnek oluyor. 'KORONAVİRÜS GÜNLERİNDE HAYAT KURTARDI''Öykü Arin'e umut ol' kampanyası her geçen gün binlerce hastaya umut olmaya devam ediyor. Öykü Arin için donör olan ve başkalarıyla eşleşme gerçekleşip kök hücre bağışı yapan kişiler koronavirüs günlerinde de başkalarına umut oluyor. Kampanyayı sadece Öykü Arin için değil umut bekleyen binlerce hasta için yürüttüklerini anlatan Eylem Şen Yazıcı, sosyal medya hesabından koronavirüs günlerinde eşleşme yaşayan kişileri paylaştı. Şen paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Öykü Arin'e Umut Ol kampanyası bir kişiye daha umut oldu. Sıraç İşcan, Öykü Arin için donör olmuştu. Başka biriyle eşleşti ve kök hücre bağışı yaptı. Koronavirüs günlerinde bir hayat kurtardı. Sevgili Serap İşcan ve eşi Sıraç İşcan iyi ki varsınız. Donör olun."'TARİF EDİLEMEZ BİR MUTLULUK'Kök hücre bağışı esnasında eşi Sıraç İşcan'ın başka bir kişiyle eşleşme yaşadığını anlatan Serap İşcan, "Kampanya süresince eşim Sıraç'la birlikte Kocaeli'de kök hücre bağışında bulunmuştuk. Sıraç'ın verdiği numunenin başa bir hastayla eşleştiği haberini aldık. Şu an damar yoluyla nakil işlemi gerçekleşiyor. Bizim için tarif edilemez bir mutluluk. Hele ki tüm dünyanın zor zamanlar geçirdiği şu günlerde, bir hayat kurtaracak olmanın eşsiz güzelliğini hissediyoruz. Sizler de donör olun, umut olun" dedi. 'BELKİ DE BİRAZ OLSUN EMPATİ KURDUNUZ'Geçtiğimiz günlerde kuzeni Nuriye Alper Kavak'ın da başkasına umut olduğunu duyuran Eylem Şen Yazıcı, mutluluğunu şu ifadelerle anlattı: "Sevgili kuzenim Nuriye Alper Kavak, Öykü Arin'e umut olmak için donör olmuştu. Başka bir çocukla eşleşmiş. Çok mutlu oldum ve gurur duydum. Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan birçok arkadaşım bizi biraz olsun anlayabildiklerini söylediler. Düşünün siz henüz sadece birkaç gündür tecrittesiniz, oysa lösemi hastaları yıllarca bunu yaşıyor. Üstelik ağır kemoterapi ilaçları, hayatta kalma mücadelesi ve başka bir sürü şeyle birlikte. Psikolojilerini diri tutma meselesi ise başlı başına bir mesele. Nuriye çok haklı, belki de biraz olsun bizimle empati kurdunuz. Belki lösemi hastası bir çocuğun, bir ailenin ve sevdiklerinin dualarını, iyi dileklerini alma şansı sizin elinizdedir."YEĞENİNE DEĞİL BAŞKASINA UMUT OLDUYeğeni için bağışta bulunan Nuriye Alper Kavak, lösemi hastası bir erkek çocukla yüzde 100 eşleşme olduğunu açıkladı. Kavak, "Sanki bayram havası içerisindeyim. Sevdiklerimle bu haberi paylaştım. Benim için unutulmaz bir deneyimdi. Şu günlerde evdeyiz. Küçücük bir virüse karşı savaş veriyoruz. Elimizden hiçbirşey gelmemesinin, çaresiz olmanın ve can derdine düşmenin nasıl bir his olduğunu sanırım biraz olsun anladık. Bizim için bekleyen yürekler var, insanlar var. İlik bizde olan bir şey ve bu onlar için vazgeçilmez bir şey. Lütfen onlar için donör olun" dedi.

Pamukkale'de pazar yerlerinde termal kameralı önlem

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde belediye, pazar yerlerine, koronavirüs önlemleri kapsamında ısı ölçen termal kameralar yerleştirdi. Ateşi 37.5 dereceden yüksek olanların tespit edilmesini sağlayan kameralar, tüm pazar yerlerinde kullanılmaya başlandı.

Pamukkale Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında pazar yerlerinde yeni bir uygulama başlattı. Pazar yerlerinin tek noktadan sağlanan giriş çıkışlarına termal kamera yerleştirildi. Kamera sayesinde ateşi 37.5 derece ve üstü olan kişiler tespit edilebiliyor. Bu kişilerin pazara girişlerine izin verilmezken, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri bilgilendiriliyor.

Maske takma zorunluğu getirilen pazar yerlerinde, bu uygulamaya yönelik denetimler yapılıyor. Pamukkale Belediye Başkan AK Parti'li Avni Örki, pazar yerlerini gezerek yapılan çalışmaları da yerinde kontrol ediyor.

Belediye Başkanı Avni Örki, koronavirüs ile hem dünyanın, hem de Türkiye'nin büyük bir mücadele verdiğini belirtip, "Salgın hastalığa karşı önem almaya biz de devam ediyoruz. Pamukkale Belediyesi olarak pazar yerlerinde kullanılmak üzere termal ısı ölçerli kameraları hizmete sunduk. Bu noktalara koyduğumuz kameralar sayesinde çoklu geçişlerde bile ateşi 37.5 dereceden daha fazla olan kişiler tespit edilebiliyor. Bu durumda olan kişileri pazar yerine almıyoruz. Ayrıca pazar esnafımızın maskesiz ve eldivensiz satış yapmasına izin verilmiyor. Vatandaşlarımızın da maskesiz pazara girmemeleri için gerekli tedbirleri alıyoruz. Pazarların girişinde el dezenfekte noktalarımız da var. Bu hassas dönemde pazarlarımızdaki esnafımızın sayısının iki katı kadar vatandaşımızın alışveriş yapmasına izin veriyoruz. Pazarlarda yoğunluk yaşanmaması için halkımızın alışverişlerini farklı zaman dilimlerinde yapmasını rica ediyoruz" dedi.

VATANDAŞLAR TERMAL KAMERADAN MEMNUN Fatih Mahalle Muhtarı Ramazan Yerli, uygulama sayesinde pazara giren herkesin ateşinin ölçüldüğünü belirterek, "Bu çok güzel bir uygulama. Koronavirüsün en büyük göstergesi yüksek ateş. Bu cihaz sayesinde ateşi yüksek olanlar tespit edilebiliyor" diye konuştu. Aynı mahallede oturan Hüseyin Bağcı ise uygulamayı beğendiğini ifade ederek, "Bu kamere sayesinde önemli bir tedbir alınmış oluyor. Koronavirüs ile mücadele konusunda insanların bilinçlenmesi çok önemli" şeklinde konuştu.

