DHA YURT BÜLTENİ- 6 Köydeki karantinaya uymayan bir kişiye para cezası UŞAK'ın Banaz ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle karantina altına alınan Gürlek Köyü'nün giriş ve çıkışları jandarma ekiplerince kapatıldı.

Köydeki karantinaya uymayan bir kişiye para cezası

UŞAK'ın Banaz ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle karantina altına alınan Gürlek Köyü'nün giriş ve çıkışları jandarma ekiplerince kapatıldı. Köyde karantina kurallarına uymayan bir kişiye 3 bin 150 lira para cezası verildiği belirtildi.

Banaz'a 16 kilometre mesafedeki 775 nüfuslu Gürlek köyünde, koronavirüs tedbirleri kapsamında dün (Çarşamba) karantina uygulaması başlatıldı. Salgın hastalık sebebiyle karantina altına alınan Gürlek Köyü'nde tüm giriş ve çıkışlar jandarma ekipleri tarafından kapatıldı. Sağlık ekipleri, 3 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtilen köyde, ev ev dolaşarak vatandaşların ateşini ölçtü, sağlık durumlarını kontrol etti.

Banaz Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, karantina kurallarına uymayan bir kişiye 3 bin 150 lira para cezası verildiği belirtildi. Köy halkının, muhtar aracılığıyla ilettiği ihtiyaçlarının jandarma ekipleri tarafından karşılanıp kendilerine ulaştırıldığı bildirildi.

Van'ın kurtuluş gününde sadece çelenk koyma töreni yapıldı

VAN'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü, koronaviris salgını nedeniyle sadece çelenk konularak kutlandı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş dışında kimsenin katılmadığı çelenk koyma töreni sırasında sosyal mesafeye de dikkat edildi.

Van'da her yıl coşkuyla kutlanan kurtuluş günü törenleri, bu yıl koronaviris salgını nedeniyle yapılmadı. Program kapsamında bu yıl sadece kentin Beşyol Meydanı'nda bulunan valilik binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Programa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş dışında kimse katılmadı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Bilmez, anıta önce valilik, ardından da büyükşehir belediyesinin çelenklerini koydu. Tümgeneral İlbaş ise Garnizon Komutanlığı çelengini bıraktı.

Vali Bilmez ve Tümgeneral İlbaş, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafeye dikkat çekerken, polis tören mangası ile bazı askerlerin maske takıp, protokol alanının dışında aralarında mesafe bırakarak durdukları görüldü. Çelenk koyma töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunmasıyla son buldu.

Bu arada, her yıl kurtuluş törenin yapıldığı Cumhuriyet Caddesi'ne de polis ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekildi. Caddede çok az sayıda vatandaşın olduğu görüldü.

Bir günlük kolonya stokunu sağlık çalışanlarına bağışladı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren kozmetik firması 1 günlük kolonya stokunu sağlık çalışanlarının kullanması için bağışladı.

Çerkezköy'e bağlı Veliköy mahallesindeki organze sanayi bölgesinde faaliyet gösteren kozmetik fabrikası, 1 günlük kolonya stokunu, koronovirüs salgınına karşı mücadele veren Tekirdağ'daki sağlık çalışanlarına bağışladı. Üretilen kolonya, Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Çağtay Onar'a teslim edildi.

Fabrikanın Genel Müdürü Seyitali Kara, salgın nedeniyle sağlık çalışanlarının büyük fedakarlık yaptığını belirterek, "Dünyamızı ve ülkemizi tehdit eden koronovirüs salgını sebebiyle Tekirdağ bölgesindeki hastanelerimize kolonya bağışı yapmayı planladık. Bugün üretimimizin tamamını bölgemizdeki sağlık çalışanlarımıza bağışlayacağız. Cumhurbaşkanlığımızın başlatmış olduğu biz bize yeteriz kampanyası bizde yönetim kurulu olarak dahil olmak istedik.Bu kapsamda bizde firma olarak esnek düzen sistemine geçtik. Burada çalışan personelimizin yarısını izine ayırdık.Dönüşümlü olarak çalışıyoruz. Personelimizin de sağlığını düşünüyoruz" dedi.

'EL HİJYENİ ÇOK ÖNEMLİ'Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Çağtay Onar, bağıştan dolayı kozmetik firmasına teşekkür ederek, "Malumunuz bütün dünyayı etkileyen koronavirüs hastalığı ülkemizde de beklediğimizin üzerinde bir potansiyel ile etkilemeye devam ediyor.Bu süreçte el hijyenine dikkat etmek çok önemli.Hastalığın yayılmasını engellemekte. Gerek toplu taşıma araçlarında gerekse komu binalarında el hijyenine ve kişisel mesafeye mümkün olduğu kadar fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Bu bağlamda el hijyenini sağlama konusunda el dezenfektanı ve kolonyanın kullanılmasını bilim insanları öneriyor.Biz de bu desteklerinden ötürü fermamıza bize vermiş oldukları u desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yasak kararı alan Vali: Aynı gün 150 kişi mantar toplama bahanesiyle geldi

Antalya Valiliği ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kentin ana girişlerindeki uygulamalar ve denetimler artırıldı. İl genelindeki tüm kent gişilerinde uzun kuyruklar oluştu.

Antalya'ya giriş yapacak kişilerin 14 gün süreyle ikametgahlarında sıhhi gözetim altına alınacağını açıklayan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Dün sadece Akseki ilçemize İstanbul'dan 150 kişi kuzugöbeği mantarı toplamaya geldiğini beyan etti. Elmalı ilçemizde de İstanbul'dan misafir gelen bir aile nedeniyle iki apartmanı karantinaya aldık. Girişlerdeki kısıtlama kararını almamızdaki gerekçe budur" dedi.

Antalya'da insan hareketliliğini en aza indirmeye yönelik bugüne kadar Antalya Valiliği ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan tedbir ve yasaklarla ilgili uygulamalar ve denetimler dün geceden itibaren daha da artırıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle 95 vakanın ve 3 can kaybının olduğu Antalya'da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile her ne şekilde olursa olun karayolu, deniz yolu, havayolu ile Antalya'ya giriş yapacak kişilerin 14 gün süreyle ikametgahlarında sıhhi gözetim altına alınması kararlaştırıldı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 'Çok Önemli' başlıklı açıklamayla, "An itibariyle Antalya girişlerinde yatığımız kontrollerimizi en üst seviyeye çıkarıyoruz. Seyahat İzin Belgesi ve çok ciddi mazereti bulunmayan hiç kimse Antalya'ya gelmeye kalkmasın. Lütfen herkes şehrinde kalsın, evinde kalsın" ifadelerine yer verdi.

AKSEKİ VE ELMALI ÖRNEĞİVali Münir Karaloğlu, bu kararları almalarının perde arkasını DHA'ya anlattı. Antalya'nın Konya sınırındaki ilçesi Akseki'ye özel otomobilleriyle İstanbul'dan 150 kişinin dün kuzugöbeği mantarı toplamaya geldiğini jandarmaya beyan ettiğini belirten Vali Karaloğlu, "İşi gücü bırakmışlar, İstanbul'dan Akseki'ye Konya üzerinden gelip kuzugöbeği mantarı toplayacaklar. Jandarmaya beyanları bu yönde. Asıl amaç, vaka sayısı düşük olan Antalya'ya gelmek. Mantar toplama işin bahanesi. İki hafta mantar yemesen ölmezsin kardeşim. Bir başka konu da Elmalı ilçemizde yaşandı. İstanbul'dan misafir gelen bir aile nedeniyle Elmalı'da iki apartmanı karantinaya aldık. Bu iki olay nedeniyle kent girişlerindeki önlemleri artırdık" dedi.

'HERKES ŞEHRİNDE KALSIN'İstanbul, Ankara veya farklı illerinden Antalya'ya gelmeyi düşününlere seslenen Vali Karaloğlu, "Sakın ha bu hataya düşmeyelim. Vaka ve vefat sayısının az olduğunu illere kaçmak, buralardaki sirkülasyonu daha da artıracaktır. Virüsün her yere yayılmasına ortam hazırlayacaktır. Lütfen herkes şehrinde kalsın, evinde kalsın. Peygamberimiz Hz. Muhammed, 'Bir ülkede veba salgını duyarsanız oraya girmeyin, bulunduğunuz yerde salgın varsa oradan ayrılmayın' buyurmuştur" diye konuştu.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTUAntalya'ya İstanbul ve Ankara girişlerinin yapıldığı Döşemealtı ilçesi Selimiye Giriş noktasında yapılan kontrol en üst seviyeye çıkartıldı. İl genelindeki tüm kent gişilerinde uzun kuyruklar oluştu. Polis, jandarma, sağlık ekipleri kente giriş yapan kişilerin ateşini ölçerek, seyahat belgelerini inceledi. Antalya'da ikamet etmeyen kişilerin girişine izin verilmedi ve araçlarıyla geri çevrildi. Antalya'da ikamet eden kişilere önemli uyarılarda bulunan ekipler İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'dan alınan karar doğrultusunda 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları yönünde uyarıda bulundu. Polis ve jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldığı giriş noktasında, sadece kamyon ve tırların girişine izin verilmeye başlandı.

OTOMOBİL ALMAYA GELDİBir iş için gittiği İstanbul'dan Antalya'ya gelen ve ikamet adresi Antalya olan Erdal Arslan (43) "Kendi evimizde karantinaya gireceğiz. Sağlık her zaman önemlidir" dedi.Balıkesir'den Antalya'ya otomobil almaya gelen Hüseyin Erdemirli, kent girişindeki kontrol sonrasında Antalya'ya girişlerine izin verilmediğini anlattı. Erdemli, "Onca yolu geri döneceğiz. O kadar yol başa geldik" diye konuştu.İstanbul'dan gelen Eren Kuyucu (23), "O kadar yolu aracımızla geldik ama kente giremiyoruz. Mağdur olduk nasıl içeri gireceğimizi bilmiyoruz. Araba alıp geri dönecektim. Şu an ne yapacağımı bilmiyorum. Kentin girişinde de yaklaşık 1 buçuk saat bekledik" dedi.Giriş noktasında ateşi ölçülen İhsan Acet (45) "İstanbul'dan geliyorum. İkametgahım Antalya'da. Alınan kararlara uyup evde kalacağız. Devletimizin yanındayız" diye konuştu.

Konya'da karantinaya alınan mahallede önlemler sürüyor

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde dün İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alınan kırsal Esence Mahallesi'nde önlemler sürüyor. Bu arada koronavirüs tespit edilen kadının, İstanbul'dan kendisini ziyarete gelen 3 yakınının da 'Kovid-19' testleri pozitif çıktı.Eskiden köy statüsünde olan Esence Mahallesi'nde oturan bir kadında, koronavirüs şüphesi üzerinde yapılan 'Kovid-19' testi pozitif çıktı. Bunun üzerine mahalle dün sabah saatlerinde jandarma tarafından önlem alınarak giriş ve çıkışlar kapatıldı. Sağlık ekipleri de mahalledeki bin 500 kişiyi sağlık taramasından geçirdi. Ekipler, sonucu pozitif çıkan kadının, İstanbul'dan kendisini ziyarete gelen iki kız kardeşi ve eniştesinin de 'Kovid-19' testinin pozitif olduğunu saptadı. Ardından İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla mahalle karantinaya alındı. 4 kişinin temasa geçtiği 60 kişi de sağlık görevlileri tarafından yakın takibe alındı. Mahalle sakinlerinin sokağa çıkmasına izin verilmezken, giriş ve çıkış noktasını kapatan jandarma da önlemini sürdürüyor. DİYALİZ HASTASI HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜBu arada, mahallede oturan çiftçi Mesut Çakır, diyalize gidebilmek için mahalle girişinde kendisini bekleyen aracın yanına geldi. Mahallede durumunun sakin olduğunu belirten Çakır, "Diyaliz hastasıyım. Dün diyalize girmem gerekiyordu, ancak bugün girebileceğim. Araç içeriye giremediği için buraya gelip, arabaya binebildim. Mahallede durumlar iyi. Sadece kronik rahatsızlıkları olanlar için tehlikeli. Çok şükür onun dışında iyiyiz. Bir kişinin hatası, bin kişiye zarar verdi. Benim ateşim falan yok. Gayet iyiyim ama; tedbir amaçlı gözlem altında tutuluyoruz" dedi. Diyaliz merkezi görevlisi izin belgesini jandarma ekiplerine gösterdikten sonra Mesut Çakır'ı alarak mahalleden ayrıldı.

HDP önündeki eylemde 213'üncü gün DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına göre, 213'üncü günde de sürdürdü. Kamile Küçükdağ, 2014 yılında kaçırılan oğlu Engin'e (20) seslenerek, "Oğlum, ne olursun gel. Sana kefen değil, damatlık giydirmek istiyorum" dedi.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

'KEFEN DEĞİL DAMATLIK GİYDİRMEK İSTİYORUM'

Adana'dan gelen ve 2014'te ortaokul son sınıf öğrencisiyken, kaçırılan oğlu Engin için Diyarbakır HDP il binası önünde oturma eylemine katılan Kamile Küçükdağ, "213 gündür buradayız. Ben oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim. Ben oğlumu istiyorum. Oğlum sana kefen değil, damatlık giydirmek istiyorum. Oğlum senin sesine, kokuna hasretim. Ne olursun gel, askerimize teslim ol. 13 ailenin çocuğu teslim olmuş. Şu an annesinin, babasının yanında. Ben de o günü görmek istiyorum" diye konuştu.

Emekli öğretmenler için makam aracını tahsis etti

TOKAT'ta, koronavirüs salgını nedeniyle emekli öğretmenlerin ihtiyaçlarını gönüllü öğretmenler karşılamaya başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ise makam aracını tahsis etti.Koronavirüs salgınına karşı uygulanan sosyal kısıtlama kararları kapsamında 65 yaş ve üstündekiler ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. Yasağın ardından 65 yaş üstü emekli öğretmenler için Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü gönüllü öğretmenlerden oluşan ekip kurdu. Müdürlük, emekli öğretmenleri SMS ve telefonla arayarak konu hakkında bilgilendirdi. Tokat Öğretmenevini arayarak ihtiyaçlarını bildiren emekli öğretmenlerin yardımına gönüllü ekip koşmaya başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ise makam aracını bu hizmet için tahsis etti.

'İLETİŞİM AĞI OLUŞTURDUK'

İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak emekli öğretmenleri önemsediklerini söyleyen AR-GE Proje Koordinatörü Murat Urfalıoğlu "Emekli öğretmenlerimizim kendilerini değerli hissetmeleri için bir takım faaliyetler başlattık. Sağlık taramasından, tecrübe paylaşımına kadar bir çok faaliyet içeriyor. Bu kapsamda koronavirüs salgını nedeniyle emekli öğretmenlerimizin evlerinden çıkmadan ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir ekip kurduk. Emekli öğretmenlerimiz ihtiyaçlarını öğretmenevine bildiriyor. Ekibimiz de ihtiyaçlarını anında karşılıyor. Bir iletişim ağı oluşturduk. Tokat'ta emekli olan öğretmenlerimizin iletişimlerine mesaj attık. Ayrıca arayarak da bilgi verdik. Öğretmenlerimizi arayarak hal hatır soruyoruz. İhtiyaçlarını soruyoruz. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürümüz de makam aracını tahsis etti. Öğretmenlerimiz ise bu durumdan memnun" dedi.

'ÜLKEMİZDE ÇALIŞMALAR ÇOK GÜZEL'

Meslektaşlarına duyarlılıklarından dolayı teşekkür eden emekli öğretmen Ercan Susoy(82) "Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından organize edilen bu faaliyeti bizler de önemsiyoruz. Kendilerine teşekkür ederiz. Emekli öğretmeni böyle arada sırada anmak çok iyi olacaktır. İnşallah ülkemizde bu olayı kısa zamanda atlatır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde çalışmalar çok güzel. İnşallah bu olayı atlatarak eski günlerimize döneriz diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

