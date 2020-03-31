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Koronavirüs, Karacasu, Güncel

DHA YURT BÜLTENİ- 6

Trafik ışıklarında 'Evde Kal' mesajıMERSİN'de farkındalık oluşturmak amacıyla kent merkezindeki trafik sinyalizasyon sistemine 'Evde Kal' ve 'Eve Git' mesajları yansıtıldı.

31.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:58
DHA YURT BÜLTENİ- 6

Trafik ışıklarında 'Evde Kal' mesajı

MERSİN'de farkındalık oluşturmak amacıyla kent merkezindeki trafik sinyalizasyon sistemine 'Evde Kal' ve 'Eve Git' mesajları yansıtıldı.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara yapılan 'Evde Kal' çağrılarına yenisi eklendi. Mersin'de tüm caddelerde yer alan trafik ışıklarında kırmızı ışık yandığında 'Eve Kal', yeşil ışık yandığında ise 'Eve Git' mesajları ile vatandaşlara çağrı yapılıyor. Trafik ışılarında bekleyen araç sürücülerinin, yolcuların ve yayaların dikkatini çeken uyarı mesajları, olumlu karşılandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Araçlar kırmızı ışıkta beklerken-Araçlar yeşil ışıkta geçerken-'Evde Kal', 'Eve Git' mesajları ayrıntı görüntü

SÜRE: 01'51" BOYUT: 208 MB

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

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Sivil polis aracıyla otomobil çarpıştı: 2'si polis 3 yaralı

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde sivil polis aracıyla otomobilin çarpıştığı kazada 2'si polis memuru 3 kişi yaralandı. 

Kaza, saat 09.00 sıralarında Denizkızı kavşağında meydana geldi. Alanya'dan Anamur istikametine doğru seyir halinde olan Murat Şahin'in kullandığı 48 ACP 277 plakalı otomobil kavşağa geldiği sırada, Uğur Mumcu Caddesi'nden D400 karayoluna çıkan Bahri Bozkurt yönetimindeki 07 UD 368 plakalı Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait polis aracıyla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sivil polis aracı takla atarak ters döndü. Polis memurları Bahri Bozkurt ve yanındaki Ömer Faruk Gündoğan araçta sıkışarak, diğer aracın sürücüsü de çarpışmanın etkisiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan polis memurları çıkartılarak ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı. 2'si polis 3 yaralı ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, araçlar vinç ve çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Kaza yerinden görüntüKazaya karışan araçlardanYaralılara müdahaleYaralıların ambulansa konulmasıAmbulansın gidişiKazaya karışan otomobillerden genel ve detay görüntülerOtomobillerin vinç ve çekiciyle olay yerinden kaldırılması

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya),

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Üniversiteli Emine, odasında tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu (2)CENAZESİ ALINDI

Antalya'da odasında boğazından vurulmuş halde bulunan Emine G.'nin cenazesi, yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Cenazeyi taşıyan görevliler, öncesinde tabutun içine dezenfektan sıktı. Cenazenin, Döşemealtı ilçebsinde toprağa verileceği kaydedildi. Diğer yandan Emine G.'nin, olay öncesi annesini kahve ve muz almak için markete gönderdiği ortaya çıktı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Antalya Adli Tıp Morgu detayTabutun dezenfekten ile temizlenmesiCenazenin alınması detayCenaze aracının ayrılışı detayGenel detaylar

180 MB/// 01.36"

HABER: Bülent TATOĞLULLARI- KAMERA: Adem AKALAN/ANTALYA,

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Kırşehir girişinde, sürücü ve yolculara ateş ölçümü

KIRŞEHİR'e girişlerde, koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturulan kontrol noktalarında araçlar durdurulurken, sürücü ve yolcuların ateşleri ölçülüyor.

Kırşehir'in girişlerinde, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, uygulama noktaları oluşturuldu. Polis ve jandarma tarafından araçlar, durdurulurken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edilip, ateşi ölçülüyor. Ekipler, koronavirüse karşı uyarıda da bulunarak, tedbirli olunması gerektiğini belirtiyor. Bitlis'ten İstanbul'a ailesinin yanına giden sürücü Gaffar Sevinç, "Devletimizden Allah razı olsun. Gerçekten çok güzel bir uygulama" dedi.

Görüntü Dökümü: -Polis ve sağlık ekiplerinin uygulması-Vatandaşlar ile röportaj-Genel detay

Süre: 215 MB

Haber-Kamera: Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR,DHA

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Karacasu'da koronavirüse karşı önlem için drone ile ateş ölçümü

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, pazaryerleri ile Belediye Meydanı'nda, koronavirüsün yayılmasına karşı alınan önlemler kapsamında vatandaşların drone ile ateşleri ölçülüyor. Ateşi yüksek olduğu tespit edilen kişilere anında sağlık ekipleri tarafından müdahalede bulunuluyor. İlçede belirli bir plan dahilinde halkın yoğun olduğu yerlerde drone ile ateş ölçümüne devam edileceği bildirildi.

Dünyada hızla yayılan, Türkiye'de de görülüne koronavirüs salgınına karşı Karacasu Belediyesi ekipleri, halkın yoğun olduğu yerler ile pazaryerlerinde önlemlerini artırdı. Hijyen çalışmalarına önem verilirken, ilçede ilginç bir uygulamaya başlandı. Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley'in mimarı olduğu proje kapsamında ilçede pazartesi günler kurulan semt pazarı ile Belediye Meydanı'nda, drone ile vatandaşların ateşi ölçülmeye başlandı. Proje kapsamında  Astsubay Jandarma Çavuş Gani Canyurt tarafından üzerinde termal kamerası bulunan drone ile 20 metre yükseklikten pazaryerinde ateş ölçümü yapıldı.

Pazaryerinde drone ile yapılan ateş ölçümü denetimine; projeye öncülük eden Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, MHP'li Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, Karacasu İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Onur Özdemir, Karacasu İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Hakan Soy, Karacasu Tarım ve Orman İlçe Müdürü Rahmi Şendalgıç, Karacasu Ziraat Odası Başkanı İsa Sevinç ile sağlık personeli hazır bulundu. Denetleme sırasında drone ile Belediye Başkanı Zeki İnal'ın da ateşi ölçüldü. Başkan İnal'ın ateşi 35.5 olduğu belirlendi. Drone ile gün boyu yapılan ateş ölçümünde olumsuz bir duruma rastlanmadı. Denetim sırasında ambulansla bir sağlık ekibi hazır bekletildi.

Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, "Koronavirüs salgını ile ilgili olarak bu virüs ile mücadele edebilmek için her türlü çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Karacasu ilçemizde de drone ile ilk kez pazaryerimizde vatandaşlarımızın ateş ölçümlerini gerçekleştirdik. Bu çalışmamızı bundan böyle de proje kapsamımızda umuma açık yerlerde, halkın kalabalık olarak bulunduğu yerlerde drone ile vatandaşlarımızın ateş ölçümlerini yaparak devam edeceğiz.

Ateşi yüksek olan kişileri belirleyip, sağlık ekiplerimiz aracılığıyla kontrol altına almaya çalışacağız" dedi.

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal'da, "Karacasu Belediyesi olarak koronavirüs ile ilgili olarak bizde tüm ekiplerimiz ile birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz her gün ilçemizde ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : -Tam donanımlı termal kameralı drone'dan görüntü-Drone ile havadan ateş ölçümü yapılmasından görüntü-Drone kamerayı yönlendiren Astsubay Jandarma Çavuş Gani Canyurt'un görüntüsü-Denetim yapıldığı pazaryerinden görüntü

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ KARACASU (Aydın),

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Dağdan kopan kaya parçası, köy yolunda ulaşımı durdurdu

BATMAN'ın Gerçüş ilçesinde, dağdan kopan kaya parçasının düştüğü Boğaz köyü yolu, bir süre ulaşıma kapandı. Ekipler, kaya parçasını kaldırarak, yolu 1 saatte ulaşıma tekrar açtı. Gercüş ilçesine bağlı Boğaz köyü mevkisinde, dağdan kopan kaya parçasının düştüğü yol, ulaşıma kapandı. Yaralanan olmazken, muhtar Abdulhakim Önal, İlçe Özel İdaresi ekiplerine yolun kapandığını haber verdi. İhbarla bölgeye gelen ekipler, 1 saatlik çalışmanın ardından kaya parçasını kaldırıp, köy yolunu ulaşıma açtı. Muhtar Önal, iş makinesiyle kaya parçasını yoldan kaldıran ekiplere teşekkür etti. 

Görüntü Dökümü----------Köyün tabelasıKöyün GörüntüsüYola düşen dev kaya parçasıMezarlık ve bağçelere zarar veren kaya parçalarKöydeki vatandaşlarla röpörtajGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Remziye ÖNER/GERCÜŞ(Batman),GÖRÜNTÜ BOYUTU: 268 MB

 


Kaynak: DHA

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