DHA YURT BÜLTENİ -6 Diyarbakır'da terör operasyonunda 322 kilo esrar ele geçirildiDİYARBAKIR'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, Kocaköy ilçesinde 322 kilogram esrar, Hani ilçesinde ise PKK'lılara ait yaşam malzemeleri ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Diyarbakır'da terör operasyonunda 322 kilo esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, Kocaköy ilçesinde 322 kilogram esrar, Hani ilçesinde ise PKK'lılara ait yaşam malzemeleri ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca, Hani ilçesi kırsalında, 'Şehit Jandarma Er Sezgin Burak Cantürk' adıyla operasyon yapıldı. Operasyonda toprağa gömülü 2 bidon içerisinde 7 metre elektrik kablosu, pil bloğu, baş feneri, 4 kamp ocağı, 4 terörist kıyafeti, yağmurluk, sırt çantası ile çok sayıda yaşam, giyim, tıbbi malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Kocaköy ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda ise çalılar ve kayalıklar arasına gizlenmiş çuvallar ile bidonlar içinde 322 kilogram esrar bulundu. Operasyonda ayrıca Hani'ye bağlı Gömeç köyü Çağıl mezrasında, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A. yakalanarak, gözaltına aldı. B.A., sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dörkümü--------Operasyondaki ekiplerEle geçirilen malzemelerEle geçirilen esrarMalzemelerin yakılarak imha edilmesiGenel ve detay

Haber: Mücahit YOLCU- Kamera: DİYARBAKIR,

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Polis,'evde kal' çağrılarına uyan yaşlıların siparişleri evlerine götürüyor

TRABZON'da polis ekipleri, koronavirüse karşı 65 yaş ve üzerindekiler için sokağa çıkma yasağı kapsamında, kontrol ve denetimlerini sürdürüyor. Polis ekipleri tek başına yaşayan 65 yaş üstü vatandaşların, istekleri ile evlere erzak taşıyor.

İçişleri Bakanlığı'nca 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları sınırlandırıldı. Yasa kapsamında Trabzon'da, polis ekipleri ise açık alanlarda kontroller ve denetimlerini sürdürdü. Ekipler, uyarılara uymayıp, sokakta gezen ve oturan kişileri uyararak evlerine gönderdi. Sahil, park ve piknik yerlerinde dolaşan ekipler, alanların boş olduğunu, kent sakinlerinin evden çıkmadığını gözlemlediklerini belirtti.

YAŞLILARIN SİPARİŞİ EVLERİNE GETİRİLİYOR

Polis ekipleri ayrıca, evde tek başına yaşayıp, ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş üstü vatandaşların, istekleri doğrultusunda erzak ve gıda ihtiyaçlarını da karşılıyor. 155 Polis İmdat Hattı'na gelen çağrılarla harekete geçen ekipler, talep edilen erzak ve gıdaları marketten alıp, gittikleri adreste yaşlı vatandaşlara teslim ediyor.

POLİSLER ANONSLA UYARIYOR

Az sayıda iş yerinin açık olduğu kent merkezinde, polis ekipleri, koronavirüs tedbirlerine uymayıp dışarıya çıkanlara da, uyarı anonsları yapıyor. Ekipler, yoğunluğun yaşandığı bölgelere polis otosuyla "Değerlerli vatandaşlarımız, sizlerin ve tüm insanlığın sağlığı için sizlere evlerde kalmayı tavsiye ediyoruz" anonslarıyla uyarıda bulunuyor.

Kent sakinleri ise tedbirler kapsamında alınan kararların ve bazı uygulamaların yerinde olduğunu belirterek, olası bir bulaşıcılığa karşı herkesin kurallara uyması gerektiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Park ve meydandan genel detaylar-Polislerin erzak yardımı-Polis anonsları-Boşalan caddelerden görüntüler-Detaylar

BOYUT: 684 MB.

HABER: FATİH TURAN KAMERA: Tolga SAĞLAM/TRABZON-DHA

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Evde ilk dersi sınıf arkadaşı komşusuyla gördü

KORONAVİRÜS nedeniyle evde eğitim gören öğrencilerden Aydınlı Damla Yıldız Çoban (12), ilk dersi sınıf arkadaşı Hasan Efe Çelik (12) ile birlikte geçirdi. Çocuklar evde eğitimden mutlu olduklarını belirtirken, aileler ise çocuklarının dışarı çıkmamaları nedeniyle riskin azalmasından memnun oldu.

Koronavirüs nedeniyle 16 Mart'ta Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm Türkiye'de eğitime ara verildi. 1 haftalık aranın ardından bugün televizyon üzerinden ilk kez öğrenciler, uzaktan eğitimle evde ders görmeye başladı. Bazı öğrenciler yalnız başına, bazıları ise komşularının çocuklarıyla ilk dersi dinledi.İncirliova'da Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Cemal Gürbüz Atik Ortaokulu 6'ncı Sınıf öğrencisi Damla Yıldız Çoban, "Bugün evde ilk dersimizi gördük, çok güzeldi. Okuldaki gibi oluyor. Virüs nedeniyle okullarımız tatil oldu ama eğitimin bir eksiği yok. Dersi iyi anlatıyorlar. 20 dakika ders gördüm. 20 dakika da teneffüs oldu" dedi. Damla'nın birlikte dersi takip ettiği apartmanda bir alt katta oturan komşusu, aynı zamanda ve sınıf arkadaşı Hasan Efe Çelik ise, "Bugün evde ilk dersimizi Türkçe ve Matematik olarak gördük, güzel geçti" dedi. Damla Yıldız Çoban'ın annesi Derya Yıldız Çoban, "Koronavirüs nedeniyle evden çıkamıyoruz. Evde mağdur kaldık. Çocuklar için TV'den ders anlatımı gayet güzel ve başarılı oluyor. Çocuklar güzel bir şekilde dinleyip anlayabiliyorlar. En azından evde gözümüzün önündeler. Dışarıya çıkıp risk altında değiller" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ; Evde dersten görüntüDerya Yıldız Çoban Sınıf arkadaşı Hasan Efe Çelik'in ders görmesi ve röpAnne Damla Yıldız Çoban röp

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

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Umreden dönenlerin karantinada 9'uncu günü

UMRE amacıyla gittikleri Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye dönüp, koronavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı Konya'daki 2 yurda yerleştirilen 2 bin 200 kişi, karantina altında 9'uncu günlerini geçiriyor.

Sağlık Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, umreden dönenlerin Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlara yerleştirilmesine karar verilmesiyle Konya'daki 2 yurda, 2 bin 200 kişi yerleştirildi. Umreden dönenler, karantina altında 9'uncu günlerini geçirirken bazıları, odalarının pencerelerinden, bazıları da yurdun bahçesinde hava alıyor. Karantina altındakiler yakınları ile telefondan görüntülü konuşarak hasret gideriyor. Polis ekipleri ise yurt önünde ve çevresinde güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

Görüntü dökümü: -------------------------Yurttan detayKarantinada kalanların yurt önünde gezinmlesiGenel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))

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İzmir'de ekmek fırınlarına koronavirüs bilgilendirmesi

İZMİR İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ekmek üretimi yapan fabrikaları ziyaret ederek koronavirüs tedbirleri kapsamında hangi kurallara uyulması gerektiği konusunda bilgilendirmede bulundu. Gıda işletmelerine yönelik bir eğitim seferberliği başlattıklarını söyleyen İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, gıda ürünlerine minimum düzeyde temasın önemli olduğunu hatırlatarak paket içinde satışın artması gerektiğini vurguladı.

Çin'de ortaya çıktıktan sonra dünyaya yayılarak büyük bir tehdit oluşturan koronavirüsün Türkiye'de de görülmeye başlanmasıyla ülke genelinde önlemler sıklaştırıldı. Vaka sayılarında artış tespit edilirken İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de gıda işletmelerini ziyaret ederek hijyenik üretim yapılması için uyarılarda bulundu. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, kent genelindeki gıda işletmelerinin tamamına yönelik denetim değil eğitim seferberliği başlattıklarını söyleyerek koronavirüse karşı doğru bilgilenmenin önemine dikkat çekti. Vatandaşların ve işletme sahiplerinin nasıl davranması gerektiğine yönelik ziyaretler düzenlediklerini anlatan Özen, "Bugün bu ziyaretlerin ilk günündeyiz. Ekmek üreten bir fabrikadayız. Burası çok önemli bir yer. Ekmek, hijyen ve sağlıklı kurallarına maksimum düzeyde riayet edilerek üretilirse insanlar da o kadar sağlıklı beslenmiş olur. İşletmelere hangi kurallara uymaları gerektiğini açık açık söylüyoruz" dedi. Bir gıda işletmesinin giriş kapısından itibaren belli kurallara uyarak üretime dahil olması gerektiğini hatırlatan Özen, üretimde kullanılan alet ve ekipmanlar ile çalışanların da hijyen kurallarına uymaları gerektiğini ifade etti. Belirlenen hijyen kurallarına maksimum düzeyde uyulması halinde sürecin daha rahat atlatılabileceğini anlatan Özen, şunları söyledi: "Üretim ekipmanlarımızı hem üretimin başlangıcında hem sonunda temizlersek mekanın zeminini giriş kapısından itibaren günde 1 kez temizlersek buradan çıkan ürünler de sağlıklı olur. Vatandaşlar güvenilir gıdaya ulaşmış olur. Vatandaşların da dikkat etmesi gereken hususlar var. İşletmelere girdiklerinde sadece aldıkları ürünlere temas etmelerini başka ürünlere dokunmamalarını rica ediyoruz. Maske, eldiven takmalarını ve mümkün olduğunca evden çıkmamalarını öneriyoruz. Artık bakkallarda açık alanda ürün istemiyoruz. Özellikle kuru yemiş satışlarının açıkta yapılmasını istemiyoruz. Yani ürüne en minimum seviyede temas önemli. İster hazır gıda olsun ister paketli gıda olsun zeminle ürünün temas etmesini istemiyoruz. Ekmekler paket içinde satılmalı. Maksimum düzeyde dışarıyla temasını keserek virüsle temasını minimuma indiriyoruz. Bu hafta eğitim veriyoruz. Amacımız işletmelere ceza keserek müeyyide uygulamak değil. Amacımız işletmeleri bilinçlendirmek hijyen ve temizlik kurallarına uygun üretim yaptırtmayı sağlamak. Bunu sağladığımızda bir müeyyide ve yaptırıma da gerek kalmayacak."PENCEREDEN SATIŞ ÖNERİSİKoronavirüs tedbirleri kapsamında satış noktalarında da bazı kısıtlamalar getirildiğini ifade eden İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, işletmelerin içine girmeden pencereden satış uygulamasının doğru olduğunu dile getirdi. Özen, "Daha önce işletmenin içine girip ekmek alışverişi yapılıyordu. Koronavirüsle ilgili tedbirler hayata geçirildikten sonra böyle bir yapı tavsiye edildi. Müşteriler hiç içeri girmeyip bir yere temas etmeden ekmeklerini alabiliyorlar. Bu önlemi bütün işletmelerin almasını istiyoruz. İşletme içindeki sirkülasyonu azaltarak insan yığılmasının önüne geçmemiz gerekiyor. Müşteri çok fazlaysa dışarıda kuyruk oluşturup parça parça içeri alınmalı. Bütün bunlar işletmelerin sorumluluğudur" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Ekmek fabrikasındaki üretimden detay görüntü,-İl Müdürlüğü ekiplerin üretimi incelemesinden görüntü,-Ekiplerin işletme sahibini bilgilendirmesinden görüntü,-Pencereden ekmek satışından görüntü,-İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen ile röp,-Anons.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

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Kaynak: DHA