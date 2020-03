DHA YURT BÜLTENİ - 6 Boşandığı kadını takip edip, vurduANTALYA'da Ali K. (43) boşandığı Çiğdem Bal'ı (41), bir yakınına kahvaltıya giderken takip edip, tabanca ile vurdu.

ANTALYA'da Ali K. (43) boşandığı Çiğdem Bal'ı (41), bir yakınına kahvaltıya giderken takip edip, tabanca ile vurdu. Kasığından yaralanan kadın tedaviye alındı. Ali K.'nın 1 çocuk annesi eski eşini takip ederek, saldırıyı gerçekleştirmesi ve kaçması güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Olay, saat 09.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi Emniyet Caddesi üzerindeki bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Bir çocuk annesi Çiğdem Bal, marketten alışveriş yaptıktan sonra bir yakınına kahvaltıya gitmek için yürümeye başladı. Boşandığı eşi Ali K. da kadını takibe aldı. Bal, elindeki poşetlerle apartman girişine geldiğinde, Ali K., karşısına geçip tabancayla ateş etti. Çiğdem Bal, sağ kasığından vurularak yaralanırken, Ali K. kaçtı. İlk müdahaleyi vatandaşların yaptığı Bal, ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Kadın, tedaviye alınırken, polis, saldırının ardından otomobille kaçan Ali K.'yı arıyor.

Öte yandan kadının elinde poşetlerle binaya gelişi, Ali K.'nın takibi ve saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçışı güvenlik kameralarına yansıdı.

YAKALANDI

Boşandığı Çiğdem Bal'ı vurduktan sonra kaçan Ali K., olaydan 3 saat sonra yakalandı. Olay yerine 3 kilometre mesafedeki Uluç Mahallesi'nde devriye gezen polis ekibi tarafından gözaltına alınan Ali K., Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

HDP önündeki eylemde 201'inci gün; aile sayısı 134 oldu

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin sayısı, 201'inci gününde, 6 yıl önce kaçırılan oğlu Muhammet Kızılboğa (27) için Şanlıurfa'dan gelen Fatma Kızılboğa ile 134'e yükseldi.Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos tarihinde ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.6 YIL ÖNCE KAÇIRILAN OĞLU İÇİN GELDİ2014 yılında kaçırılan oğlu Muhammet için Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden gelen Fatma Kızılboğa da bugün HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemine katıldı. Oğlunun PKK'lılar tarafından kaçırılarak, Suriye'nin Kobani kentine götürüldüğü ifade eden Fatma Kızılboğa, Muhammet'e teslim olması için çağrıda bulundu. Kızılboğa, oğluna kavuşmak umuduyla eyleme katıldığını belirterek, "Bu eylemi televizyonda gördüm. Oğlumu HDP'den istiyorum. Gelsin teslim olsun. Hiçbir ceza almayacak. Oğlumu çok özledim. Onu almadan buradan ayrılmayacağım" dedi.

Eber Gölü'nün de suyu çürüdü

GÖLLER Yöresi'ndeki birçok gölde yaptığı araştırmalarla hem su seviyelerinin çekildiğini, hem de aşırı kirlilik ve vahşi tarımsal sulama sorunlarını ortaya koyan Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, Eber Gölü'nün de çürüme tehdidi yaşadığını açıkladı.22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle uyarıda bulunan TTKD ile Doğa ve Sürdürülebilirlik Derneği bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, insan ve diğer canlıların yaşamı, ferahı ve sağlığının doğanın sürekliliğinin olmazsa olmazı olduğuna dikkati çekti. Su ne kadar temiz ve sağlıklıysa ürün, ekonomi ve sağlığın hep güvence altında olacağını belirten Kesici, "Su hayattır. Fakat kirli, çürüyen sular hayatımızı karartmaktadır. Ülkeler her 22 Mart'ta suyun önemini hatırlar ve hatırlatırlar. Fakat sularımız giderek kuruma ve kirlilik baskısından gelişen teknolojiye rağmen kurtulamazlar. Su günleri kutlanacak değil anılacak hale gelmiştir" dedi.EBER GÖLÜ'NE DİKKAT ÇEKTİ22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ve Çay ilçeleri sınırındaki Eber Gölü'ne dikkat çeken Dr. Kesici, "Ülkemizde benzer kullanımlar nedeniyle adeta suları çürüyen göllere Eber Gölü'nü örnek verebiliriz. 150 kilometrekarelik yüz ölçümüyle geçmişte Türkiye'nin 12'nci tatlı su kaynağı idi. 150'ye yakın su kuş türünün yaşadığı, üreme- barınma alanı ve kuş cenneti. Ekonomik- ekolojik öneme sahip olan su bitkileri ve su hayvanlarının korunabilmesi için 1'inci Derecede Doğal Sit Alanı ilan edilmişti ama korunamadı" diye konuştu.MİLYONLARCA DOLAR GELİR SAĞLANIYORDUEber'in tatlı su bakımından beslediği ve can verdiği Akşehir Gölü'nün coğrafyadan silindiğini belirten Dr. Erol Kesici, "Eber ürünleriyle, bölge ekonomisinde çok önemli bir katma değerdi. Çevresinde yaşayan 30 binden fazla insanın adeta tarla ve fabrikasıydı. Göldeki kamış ve saz bitkileri nedeniyle SEKA Kağıt Fabrikası kurulmuştu, kamış- saz ve gölün tıbbi aromatik bitkileri yurt dışına izolasyon- parfümeri malzemesi olarak, kurbağalar, salyangozlar, balıklar işlenerek Avrupa'ya ihraç edilerek on milyonlarca dolar gelir sağlanırdı" dedi.17 YERLEŞİM ALANI VE FABRİKA ATIKLARISu ile birlikte içinde yaşayan türlerin de yok olduğunu söyleyen Dr. Kesici, şöyle devam etti: "Gölde dere kayabalığı, çok sayıda sazan türleri ve turna balığı yörenin önemli gıda ve kazanç kaynağıydı. Eber sarısı, endemik bir balık türü olan Anadolu inci balığı, Beyşehir kurbağası ve su kaplumbağalarının nesli tükenme tehlikesi altında ve yok olmakta. Havzadaki göller ve Eber Gölü, yıllardır tarımsal, kağıt ve şeker fabrikaları ve çevresindeki 17 yerleşim alanının evsel atıklarıyla atık- çöp alanına dönüştürülmüştür ve çürümesinin başlıca nedeni budur."TARIMDA BİLE KULLANILMASI SAKINCALIYıllardır kirlilik bulgu ve çözüm uyarılarına rağmen, kirliliğe neden olan etkenlerin ortadan kaldırılmadığına değinen Dr. Erol Kesici, "Gölü kirleten iç ve dış faktörler giderek artmış, neredeyse her mevsim beliren algler nedeniyle gölün suyu yeşil- siyah renge dönüşmüştür. Göl suyu aşırı azot ve fosfor yükleri nedeniyle adeta çürümüş su özelliğindedir. Bu özellikteki sular, dördüncü sınıf su kalitesinde sulardır. Bu tür suların tarımda bile kullanılması sakıncalıdır" dedi.ATIKLAR KANSEROJEN MADDE İÇERİYORKuraklık ve kirlilik nedeniyle kamış ve saz üretiminin de yok denecek kadar azaldığını belirten Dr. Kesici, şunları kaydetti: "Tabanında uzun yıllardır biriken kimyasallar, organik atıklarla gölün su kalitesi ve gölde oksijen seviyesinin azalması nedeniyle her yıl sıklıkla çok sayıda balık ölümleri meydana gelmektedir. Atık sular bünyelerinde kanserojen madde içerdiklerinden, bunların birikimi sonucu su canlılarının bile yaşayamadıkları ve alanı su kuşlarının tercih etmedikleri bilinmektedir. Dip çamuru adeta katran karasına dönen gölün suyundan üretilen ürünlerin gıdaların güvencesinin söz konusu olmadığı bildirilmektedir."ÇÖZÜM YOLU AYNIEğirdir, Kovada, Beyşehir, Uluabat, Bafa, Büyükçekmece başta olmak üzere çok sayıdaki irili ufaklı göl suyunun da Eber Gölü örneğinde olduğu gibi adeta çürümekte olduğunu vurgulayan Dr. Kesici, çözüm yollarının ise aynı olduğunu söyledi. Dr. Kesici, "Göl havzalarının evsel tarım endüstriyel atıklarının çöp deposu olarak kullanması engellenmeli. Göllerin dip ve kıyı kesimlerinde yıllarca birikinti oluşturan ağır metal, kimyasal birikimi mutlaka göl ortamından mekanik yöntemlerle uzaklaştırılmalıdır. Göllere ulaşan dere, çay ve kanalların bulunduğu kesimlere ve yüzey sularının geldiği her yere toplama, dinlendirme, çökertme ve arıtma sistemlerinin yapılarak göllere kirli suların ulaşımı engellenmelidir" dedi.

Gün boyu kullanılan maske daha tehlikeli

AFYONKARAHİSAR'da özel bir hastanede görev yapan göğüs hastalıkları ve tüberküloz uzmanı Dr. Sami Şahan, koronavirüsten korunmak için takılan maskelerin gün boyu, hatta günlerce kullanılmasının daha büyük tehdit oluşturduğunu söyledi. Dr. Şahan, "Kullandığınız ve nemlenen, üzerine birkaç kez öksürdüğünüz maskeyi tekrar kullanmayın. Bu tür durumlarda maske daha tehlikeli hale gelir" dedi.Dünyayı saran koronavirüs salgınıyla birlikte ülke genelinde güvenlik tedbirleri artırılırken, vatandaşlar da kendi önlemlerini alıyor. Kolonya ve dezenfektan ürünleriyle birlikte kullanımı artan maskeler koruyucu tedbirler olarak dikkati çekiyor. Afyonkarahisar'da özel bir hastanede görev yapan göğüs hastalıkları ve tüberküloz uzmanı Dr. Sami Şahan, doğru ürün ve doğru maske kullanımıyla ilgili bilgi verdi.'ÜZERİNE BİRKAÇ KEZ ÖKSÜRDÜĞÜNÜZ MASKEYİ TEKRAR KULLANMAYIN'Maske kullanımında ciddi yanlışlar yapıldığını söyleyen Dr. Sami Şahan, "Virüslere karşı kullanılan iki türlü maske var. Bunlardan 1 tanesi sağlık profesyonellerinin kullandığı N95 olarak ifade edilen filtreli maskeler. Bu maskeler sağlık çalışanlarının riskli hasta grupları ile temas ettiği durumlarda kullanılan maskeler. Sürekli bu maske takılarak, sabahtan akşama kadar maskeyle gezilmez. Bir diğeri ise cerrahi maske olarak bilinen maskeler. Bu maskeler ise hastalıktan koruma oranı çok yüksek olmayan maskelerdir. Yapısı itibariyle de koruyucu özelliği çok yüksek olmadığı da belirgindir. Dolayısıyla bu tür maskeleri biz daha çok hastalık şüphesi taşıyan hatta virüsü kapmış olan hastalarda, hastalığı etrafa yaymasın, çevresindeki insanları koruyalım diye öneriyoruz. Dolayısıyla bu maskeler gün boyu veya 2- 3 gün boyunca kullanılacak maskeler değil. Bu maskeleri gün boyu takıp çıkartmak, boynunuzun altında tutmak, cebinize koyup çıkartmak da doğru kulanım değil. Kullandığınız ve nemlenen, üzerine birkaç kez öksürdüğünüz maskeyi tekrar kullanmayın. Bu tür durumlarda maske zaten kendisi virüsler ve bakteriler için bir vasat haline gelir ve daha tehlikeli hale gelir. Koruyucu amaçla kullandığınızda sağlığınız açısından sakıncalı olur" dedi.'MASKE TAKINCA YÜZDE 100 KORUNDUĞUNU KİMSE DÜŞÜNMESİN'Maske kullanımının bir başka insana virüs bulaştırma ihtimali olan hastalar için önerildiğini ancak sağlıklı insanların maske kullandığının gözlendiğini ifade eden Dr. Sami Şahan, şunları söyledi: "Yüksek ateş, öksürük gibi virüsü kapmış olma olasılığı olan ve tetkikleri devam eden hastalara hemen maskesini takmasını öneriyoruz. Maskeyi takıp etrafındaki insanlara virüsü saçmasını önlemek amaçlı veriyoruz. Dolayısıyla sağlıklı bireylerin 'bu maskeyi takıyorum ve yüzde 100 korunuyorum' gibi bir düşünceye kimse kapılmasın. Dışarıda gezerken sürekli bu maskeyi takarak gezmenin gereği de yok. İnsanların hapşırırken, öksürürken bir mendile öksürmesi, koluna öksürmesi gibi etrafı koruyucu şekilde hareket etmesi daha doğru olur. Bir de artık tanısı konan ve şüpheli olan hastaların evinden çıkmaması öneriliyor çünkü vaka sayısı önümüzdeki günlerde gittikçe artacak. Şu anki tablo bunu gösteriyor. Dolayısıyla herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi lazım. Karantina altına alınanlar, yurt dışından gelenlerin evlerinden çıkmama önerisine ciddi şekilde uyması gerekiyor. Doktor tarafından maske takılması önerilen kişilerin mutlaka dışarı çıkması gerekiyorsa maskeyi mutlaka takarak çıkması lazım." Kapalı bir mekanda bazı insanların ağzında takılı olan maskeyi çıkarıp, öksürdüğünü de kaydeden Dr. Sami Şahan, şöyle dedi: "Maske takılı olan bir vatandaş öksürük gelince maskeyi devamlı taktığı için kirlenecek diyerek çıkarıyor. Herkes üzerine düşeni yaparsa, maskesi yok ise etrafına rahatsızlık vermeyecek şekilde öksürürse bunlara gerek kalmaz."

Amasya'da, koronavirüse karşı pazar esnafından önlem AMASYA'da, pazar esnafı, koronavirüse karşı kapalı alandaki tezgahlarını açık alana taşıyıp, kendilerinin yanı sıra vatandaşın sağlığı için de önlem aldı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Amasya'da belediye ekiplerince alınan önlemlerin yanı sıra pazarcı esnafı da tedbirini artırdı. Cumartesi günleri kapalı alanda hizmet veren esnaf, kendilerini ve halkın sağlığını korumak için tezgahlarını açık alana taşıyarak, satışları buradan yapmaya başladı. Amasya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından sık sık denetlenen pazar esnafı, maske ve eldiven takmaları konusunda da uyarıldı. Ayrıca vatandaşların ürünlere el dokundurmadan tezgah sahibi tarafından eldivenle hijyenik ortamda verilmesi için de tedbirler ön planda tutuldu.

MASKE VE ELDİVEN İLE SATIŞ Amasya Seyyar Pazarcılar Dernek Başkanı Murat Demirci, hijyene önem verdiklerini belirterek, "Bugün pazarımız vatandaşlarımıza hizmet için açılmıştır. Şu an herhangi bir sıkıntımız yok. Vatandaşlarımızın ve kendimizin sağlığı için maske ve eldiven takarak, temiz ve hijyenik bir şekilde ürünlerimizin satışını yapmaya devam ediyoruzö dedi.Amasyalıların çoğunluğu yapılan uyarıları dikkate alırken, bazı vatandaşların yasak tanımadan tezgahtaki ürünü eldivensiz seçtiği göze çarptı. Pazarda kurallara uymayan müşteriler, esnaf tarafından uyarıldı. Esnafın uyarılarına rağmen, bazı müşteriler de 'Seçtiğimiz ürünü alıyoruz, zaten sağlık yönünden bir sıkıntı yaratmıyor' yanıtını vermesi dikkat çekti.

Giyim pazarı boş kaldı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kurulan giyim pazarına vatandaşlar bugün ilgi göstermedi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında önlem alınan pazara gelen olmayınca bazı esnaflar tezgahlarını topladı.

Çorlu'nun en büyük giyim pazarı belediyenin kapalı pazar yerinde kuruldu. Erken saatlerde büyük bir umutla tezgahlarını açan esnaf pazara ilginin olmadığını görmesi üzerine erkenden tezgahlarını toplamak zorunda kaldı. Pazar esnaflarından Ramazan Efendioğlu, "Pazar gördüğünüz gibi boş. Esnaftan başka kimse yok. Esnaf burada, akşam üstü bir şeyler olur mu olmaz mı bilmiyorum" dedi.

CİDDİ ÖNLEMLER ALDIKÇorlu Pazarcılar Odası Başkanı Kenan Üstek, belediye tarafından pazar yerinin ilaçlanmasının yapıldığını ve vatandaşların da dezenfekte kullanmaları için pazarın girişine sistem yapıldığını söyledi. Üstek, "Bakanlığın ve federasyonumuzun verdiği talimatlar doğrultusunda hareket ediyoruz. Esnafımız da önlem almış durumda, maske ve eldiven kullanıyoruz. Sebze pazarında yoğunluk yaşandı ancak aynı yoğunluğu giyim pazarı için söylememiz doğru olmaz. Tedbir alınması ve alınan tedbirlere hepinizin uyması şart" diye konuştu.

Araçları koronavirüse karşı ücretsiz dezenfekte ediyorlar TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda, koronavirüs tedbirleri kapsamında araçlara ücretsiz dezenfeksiyon işlemi yapılmaya başlandı.

Çorlu- İstanbul karayolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda, koronavirüs nedeniyle sosyal sorumluluk projesi kapsamında araçlar ücretsiz dezenfekte edilmeye başlandı. Kurulan 5 kişilik özel ekip, istasyona gelen tüm araçların iç ve dış dezenfeksiyon işlemlerini ücretsiz yaptı. İstasyon Genel Koordinatörü Erman Ayhan, projeye yoğun bir ilgi olduğunu belirterek, " Ülkemizde yaşanan virüs nedeniyle bir sorumluluk projesi planladık. Kısa sürede 5 kişilik bir ekip oluşturduk. Bununla ilgili olarak hedefimiz 10 bin araç. Bunların hepsini ücretsiz yapıyoruz. Yoğun bir ilgi var bu bizi mutlu etti. Bunu ticari amaçla yapmadık. Amacımız önce insan sağlığı toplum sağlığı bir faydamız olsun. Bir etkimiz olsun istedik" diye konuştu.Aracını dezenfekte ettiren sürücüler ise, uygulamanın virüsle mücadelede yerinde bir karar olduğunu söyledi.

İslahiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında banklar kaldırıldı GAZİANTEP'in İslahiye Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında Demokrasi Meydanı ile parklarda bulunan bankları kaldırdı.

Belediye ekipleri, resmi kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İnsanların bir arada bulunmasının önüne geçilmesi ve vatandaşların evde kalmasını sağlamak amacıyla Demokrasi Meydanı ve parklardaki banklar belediye ekiplerince sökülerek traktörlere yüklenip, götürülüyor. Koronavirüs tehlikesinin geçmesinin ardından bankların yeniden bulundukları yere montajlarının yapılacağı belirtildi.Zabıta ekipleri, bankların sökülmesi sırasında meydan ve parklarda bulunan vatandaşları aralarındaki mesafeyi korumaları ve evlerinde kalmaları konusunda uyardı.

Umreden dönenlerin karantinada 7'nci günü UMRE amacıyla gittikleri Suudi Arabistan'dan döndükten sonra koronavirüs tedbirleri kapsamında Konya'daki 2 yurda yerleştirilenler, karantina altındaki 7'nci günlerini geçiriyor.

Sağlık Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, umreden dönenlerin Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlara yerleştirilmesine karar verilmesiyle Konya'daki 2 yurda, 2 bin 200 kişi yerleştirildi. Umreden dönenlerin karantina altında 7'nci günlerini geçirdiği yurtların önünde, polis ekipleri güvenlik önlemlerini sürdürüyor. Yurtlarda kalanların bazıları, odalarının pencerelerinden dışarı bakarken, bazıları da yakınları tarafından gönderilen yiyecekleri yine pencere kenarlarında muhafaza ediyor. Aileler tarafından getirilen kıyafet ve giyecekler ise görevliler tarafından alınıp, yurtta kalanlara teslim ediliyor. Karantina altında kalanlar dışarda kendilerini bekleyen yakınlarına el sallıyor.

