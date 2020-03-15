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Çilimli, Düzce, Güncel

DHA YURT BÜLTENİ- 6

Yol çalışmasında görevli şoför, tabancasını çıkarıp havaya ateş etti DÜZCE'nin Çilimli ilçesinde, yol yapım çalışmalarında görevli İl Özel İdaresi'ne ait kamyonun şoförü, tabancasıyla havaya art arda ateş etti.

15.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:32
DHA YURT BÜLTENİ- 6

Yol çalışmasında görevli şoför, tabancasını çıkarıp havaya ateş etti 

DÜZCE'nin Çilimli ilçesinde, yol yapım çalışmalarında görevli İl Özel İdaresi'ne ait kamyonun şoförü, tabancasıyla havaya art arda ateş etti. Köy muhtarı sosyal medyadan canlı yayın yaptığı sırada o anlar kameraya yansıdı.

Düzce İl Özel İdaresi tarafından Çilimli ilçesine bağlı Hızardere köyünde yapılan yol yapım ve genişletme çalışması sırasında görevli kamyonlardan birinin şoförü, direksiyon başında tabancasını dışarı çıkartıp, peş peşe havaya ateş etti. Hızardere köyünün muhtarı Dursun Tosun, yol yapım çalışmalarını sosyal medyadan canlı yayınlarken, bu sırada şoförün tabanca ile havaya ateş etmesi kameraya yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 

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-Yol yapım çalışmalarından görüntü (Muhtar tarafından paylaşılan görüntüler) -Şoförün havaya ateş ederken görüntüsü ve detaylar -Dosya adı dzcözelidare 

HABER: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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13 gün önce kaybolan çiftçinin cesedi, Manavgat Irmağı'nda bulundu ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, ırmakta erkek cesedi bulunurken, yapılan inceleme sonucu 13 gün önce kaybolan çiftçi Mehmet Coşar'a (45) ait olduğu belirlendi. Yakınları, Coşar'ın kaybolmadan yaklaşık 1 ay önce bankadan 2 seferde toplam 50 bin lira çektiğini söyledi.

Manavgat Irmağı'nda bu sabah cansız beden gören yatçılar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye polis, Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Irmaktaki ceset, Sahil Güvenlik botu kullanılarak, kıyıya çıkarıldı. Yapılan ilk incelemede cansız bedenin, uzun süredir suda olduğu belirlenirken, Manavgat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Cesedi suda gördüğünü belirten bot çalışanı Mehmet Can, "Sabah tekne açmak için gelmiştik. Teknede çalışırken suyun üzerine bir şeyin yüzdüğünü gördüm. Baktığımda ceset olduğunu anladım. Polise haber verdim" dedi.

Manavgat'ta 3 Mart günü berbere gittikten sonra kaybolan, evli ve 4 çocuk babası çiftçi Mehmet Coşar'ın yakınları da olay yerine geldi. Coşar'ın yakınları, cansız bedenin üzerindeki kıyafetleri tanıdı. Yapılan inceleme sonucu üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, Mehmet Coşar'a ait olduğu belirlendi. Yakınları Mehmet Coşar'ın kaybolmadan yaklaşık 1 ay önce bankadan 2 seferde toplam 50 bin lira çektiğini ve ailevi sorunlarının olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Manavgat Irmağı'ndan görüntüCesedin sahil güvenlik botuyla incelenmesiCesedi görmeye gelen yakınlarının görüntüsüCesedin kıyıya çıkarılması

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),   ==================

Kırıkhan'da koronavirüs dezenfekte çalışmaları 

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarına başlandı. 

Tüm dünyada tedirginliğe neden olan koronavirüs tehdidine karşı Kırıkhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, uzman ekipleri tarafından ilçe genelindeki kamu kurum ve kuruluşları, hastaneler, okullar ile halkın yoğun olarak bulunduğu dolmuş durakları, camiler ve kur-an kursları ile virüslerin yayılma ihtimali yüksek olan kalabalık alanlarda ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi. 

Korona ve halk sağlığını tehdit eden diğer virüslere karşı Belediye Başkanı Ayhan Yavuz'un talimatı doğrultusunda önlem aldıklarını belirten Temizlik İşleri Müdürü Ömer Faruk Güder, şöyle konuştu: "Son günlerde korona virüsü tüm dünyada gündemde. Biz de ilçemizin sağlığı ve huzuru için tedbirlerimizi bir üst seviyeye çıkardık. Halkımızın yoğun olarak kullandığı alanlarda, kamu kurum ve kuruluşlarında, camilerde, çocuklarımızın eğitim gördüğü okullarda ve toplu taşıma duraklarında temizlik ve dezenfekte işlemlerini arttırdık. Belediye ekiplerimiz düzenli olarak virüs dezenfekte çalışmalarına devam edecek. Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önce gelir." 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------Ekiplerin ilaçlama yapmasıGenel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN,(Hatay),

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Otomobilin çarptığı köpek, tedaviye alındı ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde otomobilin çarptığı köpek, tedaviye alındı.

Yusufeli ilçesinde otomobilin çarptığı sokak köpeği yaralandı. Yaralı köpek, Yusufeli Belediyesi'ne bağlı ekiplerce veteriner hekim Ömer Faruk Yavuz'un kliniğine getirildi. Ayaklarında kırık tespit edilen köpek, tedaviye alındı. Veteriner Hekim Yavuz, "Kaza sonucu ayakları kırılmıştı. Belediyeye bağlı ekipler, duyarlı davrandı ve bize getirdi. İlk müdahalesi yapıldı, tedavisi devam edecek. Umarım iyileşir, bunun için elimizden geleni yapacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------Yaralı köpekten detaylar-Köpeğin içinde bulunduğu zabıta arabasından detaylar-Yaralı köpeğin kliniğine getirilmesinden detaylar-Veteriner Hekim Ömer Faruk Yavuz ile röportaj-Yaralı köpeğe müdahale eden Veteriner Hekim Ömer Faruk Yavuz'dan detaylar

Haber-Kamera: Nusret Durur/YUSUFELİ, (Artvin),

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Fark etmediği cam kapıyı kırarak dışarı çıktı ADIYAMAN'da, berberde tıraş olduktan sonra cam kapıya yönelen kişi, fark etmediği kapıyı kırarak dışarı çıktı. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, hafif yaralanan müşterinin yüzünde sıyrıklar oluştu. 

Olay, Kapcami Mahallesi'ndeki berberde meydana geldi. Bashar Ali'ye ait berbere gelen, ismi öğrenilemeyen kişi, tıraş olduktan sonra ödeme yapıp, dışarı çıkmak istedi. Cam kapıyı fark etmeyen kişi, kapıya hızla çarpması sonucu camı kırarak, dışarı çıktı. Hafif yaralanan müşterinin yüzünde sıyrıklar oluştu. İhbarla gelen sağlık görevlileri, müşteriyi ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Öte yandan müşterinin camı kırarak, dışarı çıktığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Olay yeriMüşterinini camdan dışarı çıkmasıYaralanmasıGüvenlik kamerası görüntüsü

Genel ve detay görüntüler 

Haber: Mahir ALAN -Kamera-ADIYAMAN-DHA

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Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

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