DHA YURT BÜLTENİ - 6 182'şer yıl hapis cezasıyla aranan göçmen kaçakçıları yakalandıMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili 'göçmen kaçakçılığı' suçundan 182'şer yıl hapis cezasına çarptırılan firari hükümlüler Cebrail Enkudar, Ecevit Bülent Gökalp ve Ali Can Şaş, Adana'da yakalandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili 'göçmen kaçakçılığı' suçundan 182'şer yıl hapis cezasına çarptırılan firari hükümlüler Cebrail Enkudar, Ecevit Bülent Gökalp ve Ali Can Şaş, Adana'da yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinden 2015'te Yunanistan'ın Kos Adası'na gitmek isterken, teknenin batması sonucu 7 göçmen boğuldu. Olayla ilgili Adanalı balıkçılar Cebrail Enkudar, Ecevit Bülent Gökalp ve Ali Can Şaş hakkında 'adam öldürme' ve 'göçmen kaçakçılığı' suçlarından dava açıldı. Tutuksuz yargılanan 3 kişi, Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde 182'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı, haklarında da tutuklama kararı çıkarıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yakalama kararı bulunan 3 hükümlünün Adana'nın Karataş ilçesinde olduğunu belirledi. Polis ekipleri, 3 göçmen kaçakçısının bulunduğu adrese baskın yaptı. Kaçmak isteyen Cebrail Enkudar, Ecevit Bülent Gökalp ve Ali Can Şaş, yakalanıp, gözaltına alındı. Karataş Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirilen 3 hükümlü, işlemlerinin ardından tutuklanarak, Kürkçüler Cezaevi'ne gönderildi.

Otobüs terminali dezenfekte edildi

Koronavirüs salgınının önüne geçmek için alınan tedbirler, tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de artarak devam ediyor. İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi. Ekipler, banklar, kül tablaları gibi ortak kullanım alanları başta olmak üzere, otogardaki kritik noktaları dezenfekte etti. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, şu ana kadar 2 koronavirüs vakasının görüldüğü Türkiye'nin her noktasında, salgın tehdidine karşı alınan önlemler artarak devam ediyor. Ülke genelinde okulların 16 Mart'ta tatil edileceğinin açıklanmasıyla yoğunluk yaşanan İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde de, bugün gelen ekipler tarafından dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Çevre Sağlığı ekipleri, özel elbiselerle geldikleri terminaldeki kritik noktaları dezenfekte etti. Kül tablaları, banklar, büfe önleri gibi kritik noktalar ekipler tarafından dezenfekte edilerek, olası bir salgına yol açabilecek mikroorganizmaların yok edilmesi amaçlandı. Terminaldeki vatandaşlar da, bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Yolcu otobüsleri, koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor

KORONOVİRÜS nedeniyle okullar tatil edilirken, memleketlerine gitmek isteyen öğrenciler otobüs firmalarına akın etti. Tam doluluk ile seferlere çıkan otobüslerin, vatandaşların sağlıklı seyahat etmeleri için düzenli olarak dezenfekte edildiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) toplantısında alınan üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren tatil edilmesi kararı, otobüs seferlerinde yoğunluğu artırdı. Tam kapasite seferlere çıkan otobüslerin, salgının dünyada baş göstermesi ile beraber düzenli olarak dezenfekte edildiği, yolculara da kendi hijyenleri için kolonya servisi yapıldığı bildirildi. Hemen her serviste araçları yıkayıp, dezenfekte ettiklerini anlatan otobüs şoförü Ali Batman, temizliğe önem gösterdiklerini söyledi. Çamaşırsuyu ve şirketin kendilerine verdikleri özel maddelerle otobüsleri temizlediklerini dile getiren Batman, kişisel hijyene dikkat ettiklerini aktardı.'TOKALAŞMIYORUZ'Araca binen her yolcuya kolonya servis ettiklerini belirten otobüs şoförü Yasin Demir, "Araçlarımızı dezenfekte etmek için garajımızda yıkama ve ilaçlama yapıyoruz. Bir de tokalaşmıyoruz. Gelen yolcuya 'merhaba, merhaba', uzaktan uzağa. Otobüsleri her seferde temizliyoruz" dedi. 'ARAÇLAR PERİYODİK OLARAK İLAÇLANMAKTA'Seyahat firması yetkilisi Polat Dinibütün, tüm otobüslerin periyodik olarak ilaçlanıp, dezenfekte edildiğini söyledi. Yolculara seyahat süresince kolonya ikramında bulundukları aktaran Dinibütün, "İlaçların belirli süreleri var. Süreleri bittiğinde tekrar dezenfekte edilmekte. Her 21 güne bir ilaçlamamız yapılmakta" diye konuştu.

Turizmcilerden Bakan Ersoy'un açıklamasına destek

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, koronavirüs salgını dolayısıyla turizm sezonunun nisan ayının sonuna kadar ertelenmesi görüşüne, turizmcilerden destek geldi. Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan Tahtalı Dağı'nın 2365 metrelik zirvesinde düzenlenen Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) toplantısında konuşan POYD Başkanı Ülkay Atmaca, zaten ölü sezon olarak nitelendirilen mart ve nisan aylarındaki kaybın, virüsten dünyanın kurtulması ile kalan 8 aylık dönemde çok rahat telafi edileceğini söyledi. POYD Başkanı Atmaca, "İptaller yaşıyoruz, satışlar azaldı, bir iki kongremiz iptal oldu. Nevruz dönemini kaybettik. Dün Bakan Bey açıklama yaptı. Açılmayan otellerin nisan sonuna ötelenmesi, çok otelli grupların otellerini azar azar açması yönünde. Bu zaten geçen hafta itibarıyla konuştuğumuz konulardı. Gelinen noktada kısa vadede dediğim gibi öncelikle Nevruz'u kaybettik. Şimdi gelinen nokta mart ayını kaybettik. Öncelikle insan sağlığı geliyor. Turizm, ticaret bunların hepsi yerine gelir ama binlerce insan öldü, yüzbinlerce insan negatif etkilendi ve benim tek dileğim bir an önce bundan kurtulmak. Düşük sezon olarak addettiğimiz mart ve nisan zaten çok yoğun turist, çok yoğun gelirin olduğu aylar değildi. Mart ve nisandaki kayıplarımızı sezonun geri kalan 8 ayında çok rahat bertaraf edebiliriz. Yeter ki bu dertten kurtulalım" diye konuştu. YORULMAZ: KONUYA BÖLGE BÖLGE BAKMAK LAZIMPOYD ve Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkan Yardımcısı ve turizmci Volkan Yorulmaz ise bu konuyu bölge bölge incelemek gerektiğini belirterek, şöyle konuştu: "Çünkü Kemer nezdinde bakarsak, Kemer zaten nisan sonu hareketlenen bir destinasyon. Dolayısıyla en fazla 10 yada 15 gün nisan başı açabilecek oteller öteleyecektir. Dolayısıyla Kemer bölgesinde çok büyük kayıp yok. Yüzde 90 otel zaten nisan sonu açıyordu. Yine Nisan sonunda açacak. Yüzde 10'luk kongre, toplantı salonu olan tesislerde belki sıkıntı vardır. İptal edilen kongreler, toplantılar tabii ki moral bozuyor. Ama dediğim gibi yüzde 90 sezonu biz zaten nisan sonu açıyorduk. Bölge bölge baktığımızda bunun golf sezonunun en cafcaflı döneminde golfçüleri rahatsız etti, zorladı. Bu tip durumlarda butik oteller, daha farklı turizm yapan işletmeler avantajlı duruma geçecek."TOPALOĞLU: KEMER ÇOK FAZLA ETKİLENMEZKemer Belediye Başkanı ve KETAV Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer'deki otellerin büyük bölümünün nisanın 15'inden sonra açıldığını belirterek, "Martta açılan birkaç tane vardı ama onlar da biliyorsunuz Nevruz olayından dolayı bu sene İran'dan sıkıntı olunca buraya gelemedi. Nisanın 15'inden sonra açacağımız için çok fazla etkilemeyecek. Ben turizmci arkadaşlarla da görüşüyorum tek tük iptaller var ama koltuk iptali olmadığını söylüyorlar. O bizim için sevindirici. Kaymakam beyle dün, bugün toplandık, bölgede neler yapabiliriz diye. Biz belediye olarak tüm okulların steril olarak ilaçlanmasını yapacağız. Camilerimiz dışında tüm devlet kurumlarımızın da ilaçlamasını yapacağız" diye konuştu.

Askeri üs bölgesinde kar kalınlığı 10 metreyi aştı

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde askeri üs bölgesinin kardan kapanan yolu, Özel İdare'ye bağlı karla mücadele ekiplerince güçlükle açıldı. Yer yer 10 metre yüksekliği bulan kar kütleleri, iş makinesinin de boyunu aştı.Şemdinli ilçesindeki Tekeli köyündeki 2 bin 867 rakımlı Fidan Tepe Askeri Üs Bölgesi'nde rüzgarın da etkisiyle kar kalınlığı yer yer 10 metreyi aştı. İl Özel İdare Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yolu kardan kapanan Fidan Tepe Askeri Üs Bölgesi'nin yolunu açmak için oldukça zorlu bir çalışma başlattı. İlçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki bölgede çalışma yapan karla mücadele ekipleri, yolu güçlükle açabildi. Kar kalınlığının yer yer 10 metreyi aştığı bölgede çalışma yapan iş makinesinin sürücüsü, kar kütleleri arasında ilerlemekte zorlandı. Sürücünün mücadelesi, bölgede çalışan karla mücadele ekiplerince görüntülendi.

Sivas'ta yolcu otobüsleri koronavirüse karşı ilaçlandı

SİVAS'ta üniversitelerin 3 hafta boyunca tatil edilmesinin ardından yoğunluk oluşan Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolcu otobüsleri koronavirüse karşı dezenfekte edildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin, 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edileceğini açıklamasının ardından Sivas'ta Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluk oluştu. Otobüsler hareket etmeden önce koronavirüse karşı ilaçlama ve dezenfekte çalışması yapıldı. Koltuklar ve bagaj kısımları ilaçlandı. Firma sahibi Mahmut Doğan otobüslerde yapılan çalışma hakkında bilgi vererek, "Dünya genelinde yayılan salgın ülkemizde ne kadar ciddi bir sorun oluşturmasa da devletimize destek amaçlı araçlarımızı sürekli seyahat öncesi özel dezenfektelerle temizliyoruz. Konuklarımıza her seyahat öncesi ve sonrası el dezenfekteleri ve kolonya servisi yaparak hijyenik bir ortam sağlamaya çalışıyoruz. Gönül rahatlığı ile konuklarımız seyahatlerini gerçekleştirebilirler. Bu periyodik işlem tüm araçlarımıza yapılıyor" dedi.

