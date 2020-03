DHA YURT BÜLTENİ - 6 Kontrolden çıkan otomobile arkadan gelen cip çarptı: 1 ölü, 1 yaralıKOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, sürücüsünün yağmur yağışı nedeniyle kontrolünü kaybettiği otomobile arkadan gelen cipin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobile arkadan gelen cip çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, sürücüsünün yağmur yağışı nedeniyle kontrolünü kaybettiği otomobile arkadan gelen cipin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza saat 11.15 sıralarında, İzmit-Kandıra yolu Kocaeli F Tipi Cezaevi mevkiinde meydana geldi. İzmit istikametine gitmekte olan Adem Açar (51) idaresindeki 41 LC 671 plakalı otomobil yağmur yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak savruldu. Kerami Duymuş idaresindeki 41 ADK 990 plakalı cip duramayarak yol üzerinde yan duran otomobile çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Adem Açar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cip sürücüsü Kerami Duymuş ise ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen cip sürücüsünün yakınları kazayı görünce fenalık geçirdi. Kaza nedeniyle yol üzerinde trafik kontrollü olarak sağlandı. Otomobil sürücüsü Adem Açar'ın cenazesi jandarma ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmasının ardından otopsi için morga kaldırıldı. Kazaya karışan otomobillerin çekiciler yardımıyla yoldan alınmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Olay yerinden görüntülerYaralı yakınlarının fenalık geçirmesiEkiplerin çalışmalarıDetay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/KANDIRA(Kocaeli),

==============================

Ereğli'de fırtına; cami minaresi devrildi, çatılar uçtu (2)

CAMİ İMAMI: DEPREM OLUYAR ZANNETTİMKonya'nın Ereğli ilçesindeki saatteki hızı 72 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle 35 yıllık Cafer-i Tayyar Camii'nin minaresi yıkıldı. 5 yıldır camide imaklık yapan Cemil Keskiner, minare yıkıldığı sınara deprem olduğunu zannettiğini söyledi. Caminin yanındaki lojmanda kalan Keskiner, "Sabah namazına kalkmak üzereydim. Bir anda ses geldi. Deprem oluyar sandım. Dışarı çıktığımda minarenin yıkıldığını gördüm."dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------Camı ve yıkılan minaresinden detayİmam röp.Bir binanın uçan çatısı ve altında kalan araçlardan detay-Genel ve detay

Haber-Kamera: Tolga YANIK- Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA

===============================

Cami yıkımında küpler bulundu, hazine söylentisi çıktı (2)

40 METRE UZUNLUĞUNDAKİ MİNARESİ HALAT YARDIMIYLA YIKILDIDerik ilçesinde 67 yıllık Merkez Çarşısı Camisi'nin yıkım çalışmaları sürüyor. Bu sabah saatlerinde caminin 40 metre uzunluğundaki minaresi halat yardımıyla kontrollü bir şekilde yıkıldı. İlçe sakinleri de camilerinin yıkımını görmek için inşaat alanına geldi. ENKAZDA BULUNAN KÜPLER İNCELENECEKÖte yandan 1953 yılında cami inşa edilirken ses yankılanmasını önlemek amacıyla çeşitli noktalara bırakılan yaklaşık 20 küp, yıkım çalışmaları sırasında ortaya çıktı. Derik Belediyesi'nin, enkazda bulunan küpleri incelenmesi için Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne göndereceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Minarenin yıkımı çalışmalarıYıkım alanında toplanan kalabalıkGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/ DERİK (Mardin),

=============================

Erzurum'daki tekstilkente koronavirüs engeli

ÇİN'den dünyaya yayılan koronavirüs, Erzurum'da faaliyete geçen tekstilkenti olumsuz etkiledi. Virüs sebebiyle, sipariş edilen makineler Çin'den gönderilmeyince bir fabrika boş kaldı. Vali Okay Memiş, koronavirüs sebebiyle makinelerin ithalatının geciktiğini bildirdi. Erzurum 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde geçtiğimiz yıl inşaatına başlanan tekstilkent tamamlandı. Valilik, 4 ayrı fabrikayı ihaleyle iki ayrı tekstil firmasına kiraladı. Ocak ayı itibariyle fabrikaları teslim alan firmalar, personel alımı yaparak üretime başladı. 2 bin kişinin istihdam edilmesinin hedeflendiği şu ana kadar yaklaşık 350 kişinin çalıştırıldığı tekstilkenti gezen Vali Okay Memiş, yöneticilerden bilgi aldı. Çalışanlarla da görüşen Vali Okay Memiş, Erzurum'da konuşulan tekstilkent projesini bir yılda hayata geçirdiklerini söyledi. Türkiye'nin en büyük firmalarının işe başladığını belirten Vali Memiş, "Bizim amacımız istihdam yaratmaktı. Devlet olarak fabrikaları yapıp sanayiciye, girişimciye diyoruz ki para üretimde kullanılmak üzere sizde kalsın. Siz fabrikaya, binaya, altyapı kanalizasyon, elektrik, doğalgaza para harcamayın. Parayı inovasyonda, girişimcilik işlerinde kullanın. Biz bu fabrikaları çok uygun fiyata kiraya verdik ve işletmeye başladılar" diye konuştu. KORONAVİRÜSTEN DOLAYI MAKİNELER GECİKTİÜretime başlayan fabrikada incelemesini tamamlayan Vali Memiş, ikinci fabrikayı gezdi. Yaklaşık 50 kişinin eğitime alındığı fabrikanın yöneticileriyle görüşen Vali Memiş, Çin'den ithal edilen makinelerin gecikmesi sebebiyle üretimin başlayamadığını kaydetti. "Koronavirüs hikayesinden dolayı makineler gecikti" diyen Vali Memiş, Mayıs ayına kadar eğitim yapılacağını belirtti. Vali Memiş, "Üretimde biraz gecikme oldu. Çin'den gelecek olan makineler koronavirüsten dolayı gecikti. Koronavirüs, tüm dünyayı etkiledi. Bu fabrikalar çoktan üretime geçmişti" dedi.Vali Memiş, gezisi sonrası fabrika yöneticisinden mayıs ayına kadar çalışmaları hızlandırma talimatı verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Tekstil fabrikasının genel görüntüsü-Fabrikada çalışanlardan genel ve detay-Vali Memiş'in fabrikada inceleme yapması-Vali Memiş'in açıklama yapması-Tekstil çalışanlarından görüntü-Vali Memiş'in ikinci fabrikaya gitmesi-Fabrika yöneticileriyle konuşması-Vali Memiş'in koronavirüsle ilgili konuşması-Vali Memiş'in boş bulunan fabrikada konuşması

Haber-Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,

=============================

Dilenmek için Erzincan'dan Erzurum'a geldi, cumaları 500 lira kazandığını söyledi

ERZURUM'da, dilenmek için Erzincan'dan gelen kişinin kazancını anlattığı video, sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. Videoda, "Cuma günleri 400 kazanıyor musun?" diye sorulan dilenci, "400 bana vız gelir, 500'ü buluyorum" yanıtını veriyor. Erzincan'ın Tercan ilçesinde yaşayan ve ismi öğrenilemeyen kişi, dilencilik yapmak için geldiği Erzurum'un merkez Palandöken ilçesi Yenişehir semtinde, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kahvede oturanlar tarafından kaydedilip, sosyal medyada paylaşılan videoda dilenci, günde ortalama 200 lira kazandığını ve yemekleri de çevredeki lokantalarda yediğini anlatıyor. "Cuma günleri 400 kazanıyor musun?" diye sorulan dilenci, "400 bana vız gelir, 500'ü buluyorum" yanıtını veriyor. Dilencinin cevabı üzerine gençlerden biri, "Biz o zaman boşuna üniversite okuduk. Allah sana soracak. Elin, kolun sağlam. Limon satsan 50 lira alırsın. Sen 50'yi bırakmışsın 500 alıyorsun" diyerek, tepki gösteriyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Dilencini cep telefonu ile çekilmişi görüntüsü

Haber-Kamera: ERZURUM,

==============================

'Günde 1 tatlı kaşığı tuzu aşmayın'

Diyetisyen Kevser Aslan, fazla tuz tüketiminin zararlarını anlattı. Aslan, "Günlük 1 tatlı kaşığı kadar tuz tüketimini öneriyoruz. Yetişkin birey 1 yemek kaşığı kadar tuz tükettiğinde, 1 yılda aşağı yukarı 3 paketten daha fazla tuzu fazladan vücuduna almış oluyor" dedi.Memorial Sağlık Grubu Medstar Topçular Hastanesi'nden Diyetisyen Kevser Aslan, 'Tuza Dikkat Haftası' nedeniyle uyarılarda bulundu. Tuzun lezzet verici olduğunu anlatan Aslan, besin üretimi ve besinlerin uzun süre saklanmasında kullanılmasından dolayı insanlık için büyük öneme sahip olduğunu söyledi. Tuzun vücudumuz için hayati önem taşıdığını belirten Kevser Aslan, fazla tüketim sonucunda ciddi sağlık sorunlarına neden olacağını anlattı.Diyetisyen Aslan, fazla tuz tüketiminin özellikle hipertansiyon, inme, kemik erimesi, kronik kalp ve böbrek hastalıklarını tetiklediğini söyledi. Aslan, "Hatta fazla tuz tüketimi bağırsağımızdaki bazı yararlı bakterilerin ölmesine sebep olarak obezitenin etkileyicisi olabilir. Aynı zamanda, tuz ve içindeki mineraller, vücut sıvılarının dengesi, sinir iletimleri, kas ve iskelet sistemi ve enzimatik reaksiyonlarda çok önemli yere sahiptir" dedi.TUZ TÜKETİMİ ÜLKEMİZDE 3 KAT FAZLASağlıklı bireyler için günde 4-5 gram, yani 1 tatlı kaşığı tuzun yeterli olduğunu belirten Kevser Aslan, ülkemizde önerilen miktarın yaklaşık 3 katı kullanıldığını anlattı. Aslan, "Tuzun alımını azaltmanın, ileride oluşabilecek kronik hastalık riskini azaltacağına dair bilimsel çalışmalar mevcut. Tüketimi azaltmak için sofralardan tuzluğu kaldırmak, alışveriş yaparken etiket okumak, turşu, salamura ve şarküteri ürünlerinin tüketimini azaltmak, yemek lezzetini artırmak için limon ve baharatlardan destek almak ve son olarak bol bol su içmeye çalışmak işe yarayacaktır" diye konuştu.DENİZ VE PEMBE KAYA TUZUNU TERCİH EDİNTuz kullanırken iyotlu tuz tercih edilmesinin çok önemli olduğunu anlatan Kevser Aslan, rafine tuz yerine mineralce zengin olan deniz veya pembe kaya tuzu kullanılmasının daha doğru olacağını söyledi. Aslan, "İyotun en iyi kaynağı deniz ürünleridir. Ancak ülkemizde tüketimi oldukça az olduğu için biz tüketirken iyottan zengin ya da iyottan zenginleştirilmiş tuzu tercih etmemiz gerekmektedir" dedi.GÜNLÜK 1 TATLI KAŞIĞI TUZGünlük tuz tüketimi hakkında öneride bulunan Kevser Aslan, "Günlük 1 tatlı kaşığı kadar tuz tüketimini öneriyoruz. Yetişkin birey 1 yemek kaşığı kadar tuz tükettiğinde, 1 yılda aşağı yukarı fazladan 3 paketten daha fazla tuzu vücuduna almış oluyor. Tuz tüketiminde miktarları mutlaka göz önünde bulundurmalıyız" diye konuştu.YEMEK PİŞTİKTEN SONRA TUZU EKLEYİNAslan, "Bebeklerde önlenebilir zeka geriliği, çocukların bedensel ve mental gelişimi, yetişkinler için tiroid bezi sağlığı için çok önemli bir mineral olan iyotun tuz içindeki kaybını engellemek için yemek piştikten sonra tadımlık tuz kullanılmalıyız. Tuzu serin ve karanlık bir yerde muhafaza etmeliyiz" dedi.ÇİN TUZU OBEZİTEYİ TETİKLİYORSon dönemde gündemde yer alan Çin tuzu hakkında da bilgi veren Kevser Aslan, şöyle konuştu: "Çin tozu aslında E-621 koduyla bilinen bir katkı maddesidir. Daha çok Çin'de kullanıldığı için adını buradan almıştır. Özellikle yiyeceklerin, besinlerin lezzetini artırıcı ve iştah açıcı özelliği vardır. Hamburger, kraker ve cips gibi yiyeceklerin içerisinde çok kullanılmaktadır. Ülkemizde Çin tuzu kullanımı yasaklanmadı ancak birçok zararı olduğu için yasaklanmasına dair çalışmalar devam etmektedir. Özellikle sinir sistemini tutar, bağırsak florasını bozması, iştah açmasıyla dolayısıyla obezitenin tetikleyicisi olmaktadır. Dolayısıyla Çin tuzunun kullanımını azaltmak sağlığınız açısından kesinlikle daha faydalı olacaktır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Dyt. Kevser Aslan çalışırken görüntüsüRÖP: Dyt Kevser Aslan

HABER: Aslı DURAN-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ ANTALYA,

===============================

Sakarya'da TOKİ mutluluğu

TOKİ tarafından Sakarya'da yapılacak olan 445 konutun kura çekimi yapılırken, ev sahibi olacak olanlar büyük mutluluk yaşadı.Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Sakarya'nın Adapazarı Korucuk Mahallesi'nde yapılacak olan 445 konut projesi için kura çekimi bugün Serdivan'da bulunan Sakarya Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. 312 adet 2+1 ve 133 adet 3+1 daire için toplam 11 bin 184 kişi başvururken, 2+1'lerde 15 adet daire ile 3+1'lerdeki 13 adet daire, başvuruda bulunan şehit yakınlarına tahsis edildi.Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Her yıl ülke genelinde 100 bin konutun yapılması projesi kapsamında Sakarya'mıza da 445 konut takdim edilmiştir. Bugün hep birlikte, sizlerin de katılımıyla 11 bin 184 müracaat etmiştir. İnşallah bu kura çekimi sonrasında 445 vatandaşımız hak sahipliği için aday olacaktır.ö dedi.Kurada ismi çıkan Remiz Tüzen ev sahibi olması nedeniyle mutluluk gözyaşı dökerek, "70 yaşından sonra ev sahibi oldum, o kadar mutluyum ki ağlıyorum. Başka hiçbir ihtiyacım yoktu, çok şükür Allah'a hamdolsun ev sahibi oluyorumö dedi. Eşi Fatma Tüzen ise, "Çok sevindim, bu yaştan sonra ev sahibi oluyoruz. Hiç evimiz olmamıştı, ilk kez evimiz oldu diye çok mutlu oldum.ö diye konuştu.Kurada ismi okunan Muriye Atile, "Çok mutluyum, ilk defa ev sahibi oluyorum.ö dedi. Nevriye Genç ise, "İlk kez ev sahibi oluyorum, çok duygulandımö diye konuştu.Nazmi Sarıkaya engelli kızı için kayıt yaptırdığını ve evin çıkmasına çok sevindiğini belirtti. Kura çekimleri devam ederken, noter tarafından onaylanmasının ardından TOKİ'nin resmi internet sitesinde yayınlanacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Spor salonu detayAileler detayEkrem Yüce konuşmasıKura çekimi detayRemzi Tüzen röp.Muriye Atile röp.Nevriye Genç röp.

Nazmi Sarıkaya röp.

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/SERDİVAN(Sakarya),

Kaynak: DHA