DHA YURT BÜLTENİ - 6 Fındık'ın önlüğü, okuldaki kulübesine asıldı (2)ÇELENK GÖNDERDİLERSosyal medyada fenomen olan, Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nun maskotu Fındık'ın ölümünün ardından büyük üzüntü yaşandı.

Fındık'ın önlüğü, okuldaki kulübesine asıldı (2)

ÇELENK GÖNDERDİLER

Sosyal medyada fenomen olan, Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nun maskotu Fındık'ın ölümünün ardından büyük üzüntü yaşandı. İlçede bulunan Mimar Sinan İlkokulu, Fındık'ın okuluna üzerinde 'Fındık Seni Unutmayacağız" yazılı siyah çelenk gönderdi. Gönderilen çelenk, Fındık'ın okul bahçesinde bulunan kulübesinin önüne bırakıldı.

'OKULA TEKRAR BİR HAYVAN EDİNECEĞİZ"

Fındık'ın ölümünden dolayı çok üzüldüklerini ifade eden Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Bedriye Göçer, "Çok üzüldük. Dün akşam haberlerden öğrendim. Duyunca hiç inanamadım. Hemen Mustafa öğretmenimizi aradım. O da onayladı. Çok üzüldüm bugün sabah okulda bir toplantı yaptık. Fındık'a gelen mamaları velilerimizle beraber küçük paketler yaparak sokak hayvanlarına dağıtma kararı aldık. Bu karar bizim de çok hoşumuza gitti" dedi.

'OKULUMUZ İÇİN BİR HAYVAN EDİNMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ'Öğrencilerin haberden dolayı üzüldüklerini ama kendilerinin onlara gereken morali vereceklerini ifade eden Göçer şunları söyledi: "Bunu kısa sürede toplayacağımıza inanıyoruz. Öğretmenlerimiz ve velilerimizle bunu çocuklara atlattıracağız. Biz Fındık'tan önce de hayvan besliyorduk. Fındık'ın yanında bir köpeğimiz daha vardı. O da daha önce ne olduysa ortadan kayboldu. Bundan sonra da besleyeceğiz, çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamaktan vazgeçmeyeceğiz. Tekrar okulumuz için bir hayvan edinmeyi düşünüyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü: -Gönderilen çelenk-Çelengin kulube önüne bırakılması-Okul Aile Birliği başkanının konuşmaları-DetaylarHaber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT, DHA

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Jandarmadan depremzede Samet'e tekerlekli sandalye ELAZIĞ'da jandarma ekipleri, engelli Samet Tekocak'ın (19) tekerlekli sandalye hayalini gerçekleştirdi.

Elazığ'da 24 Ocak günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde evleri ağır hasar gören 8 kişilik Tekocak ailesinin çocukları engelli Samet Tekocak'ı tekerlekli sandalyesinin olmadığından dolayı sokağa çıkamadığını öğrenen jandarma ekipleri harekete geçti. Konteyner kentte yerleşen Tekocak ailesini ziyaret eden jandarma ekipleri, beraberinde getirdikleri tekerlekli sandalyeyi Samet'e hediye etti. Tekerlekli sandalyesine kavuşan Samet, jandarma ekipleriyle birlikte konteyner kenti gezdi. Tekocak ailesi zor günlerinde kendileriyle yakından ilgilenen jandarma ekiplerine teşekkürlerini iletti.

Görüntü Dökümü--------Jandarmanın tekerlekli sandalyeyi hediye etmesiSametin tekerlekli sandalye ile gezmesiGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ,

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Bakan Selçuk'un duyurduğu meslek lisesi, koronavirüse karşı 21 ürün üretti SAMSUN'da bulunan Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 50 çeşit temizlik ürünü üretilip yıllık yaklaşık 3, 5 milyon TL ciro elde ediliyor. Okulda, 'koronavirüs' için yapılan çalışma ile anti bakteriyel özelliği artırılan 21 yeni ürün elde edildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da okulla ilgili 'Samsun'da 'Ata Kimya' markasıyla üretim yapan Atakum MTAL'in Kimya Teknolojisi binasının açılışını birlikte yapmıştık. Koronavirüs tedbirlerimizde meslek lisemiz destek oluyor' paylaşımında bulundu.

Samsun'da bulunan Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 31 yıldır temizlik maddeleri üretimi yapılıyor. Kimya Teknolojisi Bölümü öğrencileri ve öğretmenlerinin yaklaşık 5 bin metrekarelik alanda yaptığı çalışmalarla birlikte 'Ata kimya' markası oluşturuldu. Günlük 50 ton üretim yapılan okulda geçen yıl yaklaşık 3.5 milyon TL ciro elde edildi. 50 temizlik ürünü üretilen okulda, koronavirüse karşı yeni bir çalışma başlatıldı. Anti bakteriyel özelliği artırılmış 21 yeni temizlik ürünü üretildi. Özellikle anti bakteriyel sabunların büyük talep gördüğü belirtilirken koronavirüs için özel olarak üretilen 21 ürün için ise ilk aşamada 50 ton sipariş alındı. Bin 98 öğrenci, 155 öğretmen bulunan okulda üretilen temizlik ürünleri Türkiye'nin 25 iline gönderiliyor.

'KORONOVİRÜS İÇİN 21 YENİ ÜRÜN GELİŞTİRİLDİ'Üretimle ilgili bilgi veren Okul Müdürü Melek Çelebi, 50 çeşit evsel ve endüstriyel temizlik ürünleri ürettikelrini belirterek "Türkiye'nin gündeminde olan koronavirüse karşı etkin anti bakteriyel ürün çalışmamız var. 21 çeşit bu manada çalışma başlattık. Yeni ürün hazırladık. Anti bakteriyel ürünlerimiz zaten vardı ama koronovirüsten sonra seyreltmeler ve virüslere karşı etkin formüller oluşturduk. Bu ürünlerle ilgili talepler gelmeye başladı. Şu an 50 ton sipariş aldıkö dedi.

YILLIK 3,5 MİLYON TL CİRO YAPTIÜrünleri öğretmenlerin ve öğrencilerin laboratuvarlarda ürettiklerini belirten Çelebi, "Türkiye'nin 25 iline ürünlerimizi gönderiyoruz. Ağırlıklı olarak ürünlerimizi öğrenci yurtları, belediyeler, hastaneler, okullara gönderiyoruz, vatandaşlarımız da perakende satışlarla alabiliyorlar. 2019'da yıllık 3, 5 milyon ciro elde ettik. Bu yılki hedefimiz 5 milyon TL ciro elde etmekö diye konuştu.

BAKAN SELÇUK SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTIMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulda yapılan üretimle ilgili olarak sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu. Bakan Selçuk paylaşımında, "Samsun'da 'Ata Kimya' markasıyla üretim yapan Atakum MTAL'in Kimya Teknolojisi binasının açılışını birlikte yapmıştık. Koronavirüs tedbirlerimizde meslek lisemiz destek oluyor' ifadelerine yer verdi.

Görüntü Dökümü: ------------------------Okuldan detay-Üretim merkezinden detay-Üretimden detay-Ürenlerden detay-RöportajHaber-Kamera: Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SAMSUN,

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Çorum'da organize suç örgütü operasyonu kamerada

ÇORUM'da organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı. Ev ve işyerlerine düzenlenen operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince teknik ve fiziki takibin ardından bazı ev ve işyerlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 9 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 9 ruhsatsız tabanca, şarjörler ve 98 mermi, 2 ruhsatsız pompalı tüfek ve bir sahte sürücü belgesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçlamasıyla tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ev ve işyerlerine düzenlenen operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Operasyon görüntüleri

Haber: Yusuf ÇINAR ÇORUM-DHA

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Antalya'daki şemsiye hırsızı güvenlik kamerasında

Antalya'da 3 iş yeri önündeki bahçe şemsiyelerini çalıp kaçan Ö.Y. (38), polis tarafından yakalandı. Hırsızlık olayları 4 Mart günü Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi ve Güllük Caddesi üzerinde meydana geldi. Sabah iş yerine gelen işyeri sahipleri, 300 lira ile 1000 bira arasında değişen, işyerleri önündeki bahçe şemsiyelerinin çalındığını fark ederek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Çevrede ve işyerinde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Ö.Y. olduğunu belirledi. Ö.Y., Yeşildere Mahallesi'nde yürürken gözaltına aldı. Şüpheli polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Şüphelinin şemsiyeyi çaldığı sırada güvenlik kameralarına yakalanmasıŞüphelinin şemsiyeyi çalıp, kaçması Emniyet Müdürlüğü dış plan HABER- KAMERA: Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA,

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İş insanı ücretsiz pilav ve tatlı dağıttırdı, merak konusu oldu İSTANBUL'da yaşayan Zonguldaklı iş insanı, kent merkezindeki bir lokantadan, vatandaşlara pilav ve tatlı dağıttırdı. Kimliğini saklı tutan iş insanı vatandaşlar tarafından merak edildi.

Kent merkezindeki Mücahit Canbaz'a ait lokantadan dün vatandaşlara ücretsiz pilav ve tatlı dağıtıldı. İstanbul'da yaşayan bir iş insanının, 150 kişilik pilav ve tatlı ücreti ödeyip, vatandaşlara dağıtılmasını istediğini söyleyen Mücahit Canbaz, "Hayırsever iş insanı, isminin açıklanmasını istemedi. İstanbul'dan bir iş adamımız. 150 kişilik pilav ve tatlı ikram etmemizi rica etti. Biz de elimizden geldiği kadar yardımcı olduk. Allah niyetini kabul etsin" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ================-Pilavın dağıtılması cep telefonu görüntüsü-Lokanta sahibi Mücahit Canbaz ile röp.-Pilav dağıtımından fotoğraflar

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,

Kaynak: DHA