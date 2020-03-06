DHA YURT BÜLTENİ - 6

06.03.2020 13:20 | Son Güncelleme: 06.03.2020 13:20

Yargıtay Başkanı Cirit: Hukuk sistemine güven yoksa yargıda tarafsızlık sağlanamaz

YARGITAY Başkanı İsmail Rüştü Cirit , toplumun yargıya güven duymadığı hukuk sisteminde, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının sağlanamaz olduğunu belirterek, yargı etiği ilkeleriyle insan haklarının korunması ve hukuki güvenliğin sağlanması arasında sıkı bağ olduğunu söyledi.

Antalya'da düzenlenen Fikri ve Sınai Mülkiyet Suçları Çalıştayı'na; Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Antalya Başsavcısı Halil İnal ve çok sayıda yargı mensubu katıldı. Çalıştay'la sulh ceza hakimleri ile cumhuriyet savcılarına fikri ve sınai mülkiyet suçlarıyla bu suçlara ilişkin koruma tedbirleri hakkında eğitim verilmesi amaçlanıyor. Çalıştay'ın açılışında konuşan Yargıtay Başkanı Cirit, bugün toplumların gelişmişlik düzeylerinin, ekonomik ve siyasi bakımdan elde edilen başarılardan çok insan haklarına duydukları saygıyla ölçüldüğünü söyledi. İnsan hakları alanının sürekli değişen ve gelişen niteliğe sahip olduğunu belirten Cirit, "Bu bakış açısıyla sorun ele alındığında, insan hakları alanında sıfır ihlal olması, gerçekleştirilecek bir amaç değil sürekli ve yoğun çabayla ulaşılmak istenilen bir ideal olarak nitelendirilebilir" diye konuştu.

'HEPİMİZİN, DEĞİŞİMİN FARKINDA OLMASI GEREK'

Yargıtay'da 2015 yılında İnsan Hakları Komisyonu kurduklarını, ceza ve hukuk alanında çok sayıda çalışma yaptıklarını, mülkiyet ve fikri mülkiyet gibi özel hukuk alanlarına ilişkin konularda çok önemli paneller düzenlediklerini kaydeden Cirit, fikri mülkiyet haklarının, hukukun diğer alanlarından farklı, kendine özgü niteliklere sahip olduğunu kaydetti. Fikri mülkiyetin özellikleri dikkate alınmaksızın klasik hukuk bilgisiyle bu alana ilişkin problemlere çözüm üretilemeyeceğini belirten Cirit, şunları söyledi:

"Dolayısıyla konuyla ilişkin profesyonellerin kendilerini sürekli geliştirmeleri ve yenilemeleri gerekir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, önceleri ağırlıklı olarak ifade özgürlüğü, işkence yasağı gibi daha çok ceza hukuku alanında içtihatlar üretirken, son zamanlarda özel hukuk kişileri arasındaki uyuşmazlıklarla ilgili olarak da çok sayıda karar üretilmektedir. Hepimizin bu değişimin farkında olması gerekir. Öte yandan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları hukuki anlam, terim ve tanıtımlardan farklı şekilde yorumlanmasına olanak tanıyan 'otonom kavramlar doktrinini' esas alan yorumlarını ve açılımlarını da bu konuda çalışkan hukukçular iyi takip etmelidir. Mahkeme, çeşitli kararlarında mülkiyet hakkını iç hukuki anlam ve içeriğinden farklı bir şekilde değerlendirmektedir. Daha açık anlatımla, mülkiyet hakkı otonom bir kavram olarak kabul edilmektedir."

SANAT ESERLERİ ÜRETİMİNE TEŞVİK

İnsan varlığının en somut ifadesinin, düşünce ve sanat eserleri olduğunu vurgulayan Cirit, "Uygarlıkların değeri, miras bıraktıkları bilim, sanat ve kültür eserleriyle ölçülür. Bu nedenle gelecek nesillere iyi bir uygarlık mirası bırakmak istiyorsak yaratıcı düşünceyi ve sanat eserleri üretmeyi teşvik etmeliyiz. Yasanın ve cezaların yetersiz olması veya uygulamadaki başarısızlıklar nedeniyle 'korsan cenneti' olan bir ortamda, yaratıcı düşünce ve sanat eserleri arzulandığı ölçüde gelişemez. Kişisel bir hak olarak görülen fikir ve sanat eserlerinin kamu gücüyle korunmasının nedeni insanlığın gelişimine ilişkin kamusal yarardır. Çağdaş toplumlardan fikir ve sanat eserleri, kişilerin hakkı olduğu kadar aynı zamanda insanların ortak değerleri arasında kabul edilmektedir" dedi.

'DAHA ÇOK ÇALIŞMAMIZ GEREKİR'

Adalet, yargı ve işleyişinin, ülke ekonomisini doğrudan etkilediğini söyleyen İsmail Rüştü Cirit, iyi işleyen etkin adalet sisteminin ekonomide öngörülebilirliğin artırılması ve yatırım ortamlarının daha uygun hale getirilmesinin çok önemi olduğunu vurguladı. Adalet sisteminin, ülke ekonomisi dahil tüm toplumu doğrudan ilgilendirdiğini anlatan Cirit, "Bu nedenle yargı sistemine ilişkin sorunlar, toplumun her kesiminin meşru ilgi alanı içindedir. Tüm adalet aktörlerinin ve karar vericilerin bu gerçeğin farkında olması gerektiğini düşünüyorum. Adli kalitenin yükseltilmesi için etik, şeffaflık ve topluma karşı hesap verebilirlik kavramları üzerinde daha çok çalışmamız gerekmektedir" diye konuştu.

Toplumun yargıya güven duymadığı hukuk sisteminde, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının sağlanamaz olduğunu vurgulayan Yargıtay Başkanı Cirit, yargı etiği ilkeleriyle insan haklarının korunması ve hukuki güvenliğin sağlanması arasında sıkı bağ olduğunu söyledi. 2017 yılında Yargıtay'da Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi ölçülerine göre dünyanın en yüksek standartlarına sahip yargı etiği sisteminin kurulduğunu anlatan Cirit, "Bu sistem, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi ile Bangalor Yargı Eğiti İlkeleri'ne dayalıdır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------Toplantıya katılanlardan görüntüYargıtay Başkanı'nın konuşmasıBaşkanın katılımcılara belge vermesi ve toplu fotoğraf

HABER: Aslı DURAN -KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Alanya'da yakalanan fuhuş operasyonu şüphelileri adliyede, 11 kadın kurtarıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda yabancı kadınları fuhuşa zorladığı iddia edilen 3'ü yabancı 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ve Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 'fuhuş için aracılık etmek' suçu kapsamında yürütülen teknik takip sonrasında geçen salı günü operasyon düzenledi. Operasyonda, 3'ü yabancı 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler ifade işlemleri için polis merkezine götürülürken, aramalar sırasında yakalanan N.Ç.'nin GBT sorgusunda, 23 suçtan arandığı ve 18 yıl kesinleşmiş cezası olduğu tespit edildi.11 KADIN KURTARILDIOperasyonda, şüphelilerin adreslerinde 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkıdan bozma tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 15 mermi, yaklaşık 5 gram eroin, 17 ecstasy hap, yaklaşık 5 gram skunk, yaklaşık 5 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca fuhuştan kazanıldığı değerlendirilen 5 bin 750 TL, 350 Euro ve 2 ABD doları da bulundu. Operasyonda, fuhşa zorlanan 11 kadın kurtarıldı. Gözaltına alınan 3'ü yabancı 10 şüpheli, emniyette 3 gün süren işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Adliyeden genel görüntüŞüphelilerin adliyeye getirilme anı

GÖRÜNTÜ DURUMU: Link geçildi

HABER: Burcu MUTLU- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA

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Elazığ depreminde ölen anne ve oğlu için mevlit

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan Dilek apartmanında hayatını kaybeden Ayşegül Civelek (45) ve oğlu Muhammet Salih Civelek (9) için mevlit okutuldu.Sürsürü Mahallesi'ndeki Dilek apartmanının 4'üncü katında yaşayan Civelek ailesi, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazı altında kaldı. Hüseyin Civelek ile oğlu Zekeriya yaklaşık 12 saat süren çalışma sonucunda enkaz altından yaralı olarak kurtarıldı. Ancak eşi Ayşegül Civelek ve oğlu Muhammet Salih Civelek enkaz altında hayatını kaybetti. Depremin üzerinden 40 gün geçmesinin ardından Civelek ailesi Ayşegül Civelek ve Muhammet Salih Civelek için kırk mevlidi okuttu. Yatsı namazına müteakip Tevfikiye Camisi'nde okutulan mevlide Hüseyin Civelek, oğlu Zekeriya Civelek ve vatandaşlar katıldı. 'RABBİM BİR DAHA BÖYLE BİR ACI YAŞATMASIN'Depremde eşini ve çocuğunu kaybeden Hüseyin Civelek, "Rabbim bir daha böyle bir acı yaşatmasın hem şehrimize hem ülkemize. Bugün 40'ıncı günüydü, mevlit okuttuk. Allah herkesten razı olsun. Mevlitten hasıl olan sevabı öncelikle depremde şehit olanlara ve cephede çarpışarak şehit olan bütün askerlerimizin ruhlarına bağışlıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü--------Camiden detayMevlidden detayYavuz Şerbet'in konuşmasıBaba Hüseyin Civelek'in konuşmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ,

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Hatay'daki fuhuş operasyonunda 21 şüpheli adliyede

HATAY'da, yurt dışından iş vaadi ile kandırarak, getirdikleri yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladığı tespit edilenlere yönelik operasyonda, 21 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yurt dışından iş vaadi ile kandırarak, getirdikleri yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladığı tespit edilen kişileri takibe aldı. Yapılan 4 aylık çalışma sonucu 15 adrese operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda 11'i yabancı uyruklu 21 kişi, gözaltına alındı. Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu 11 kadın ise kurtarıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 21 şüpheli, 'insan ticareti' ve 'fuhşa teşvik, aracılık, zorlama' suçlarından adliyeye sevk edildi. Fuhşa zorlanan 11 yabancı uyruklu kadın ise ülkelerine gönderildi.

Görüntü Dökümü-----------------------Şahısların emniyet müdürlüğünden çıkarılışı-Şahısların otobüse bindirilişi-Otobüsün gidişi

Süre: 01.48 Boyut: 202 MBHaber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY,

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Kayıp balıkçı için barajda yürütülen çalışmalar sona erdirildi

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, teknesiyle açıldığı Kemer Barajı'nda suya düşüp, kaybolduğu sanılan balıkçı Önder Gülhan (45) için barajda yürütülen arama çalışmaları herhangi bir sonuç elde edilemeyince sona erdirildi.Aydın'da yaşayan balıkçı Önder Gülhan, 16 Şubat'ta 2 arkadaşıyla Bozdoğan ilçesindeki Kemer Barajı'nda tekne turu yaptı. Gün boyu baraj gölünde gezip, vakit geçirdiği arkadaşlarını saat 16.30 sıralarında kıyıya bırakan Gülhan, ardından karşı kıyıdaki Kemer Mahallesi'ndeki evine dönmek üzere ayrıldı. Bekar olan Gülhan, o gün akşam olmasına rağmen evine dönmedi. Gülhan'ın teknesi, balık avı için gece baraj gölüne açılan bir grup balıkçı tarafından kıyıdan 2 kilometre açıktaki balık çiftliğinin kafeslerine çarpmış bulundu. Teknede kimsenin olmadığı gören balıkçılar, durumdan şüphelenip, jandarmaya bildirdi. Balıkçıların ihbarıyla jandarma harekete geçti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri ve dalgıçlar da bölgeye geldi. Suya düştüğü sanılan Gülhan için barajda arama- kurtarma çalışması başlatıldı.Bugüne kadar sürdürülen çalışmalardan bir sonuç alınamadı. Bunun üzerine ekipler, arama çalışmalarına son verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kemer Barajından görüntüBalıkçının kaybolduğu bölgeden görüntüArama çalışmalarından görüntüKaybolan balıkçı Önder Gülhan'ın fotosu

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ BOZDOĞAN (Aydın),

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Kaynak: DHA