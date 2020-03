DHA YURT BÜLTENİ - 6

05.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 05.03.2020 12:00

Yunan polisinin ayırdığı 10 yaşındaki Menice, ailesine kavuştu

EDİRNE'den anne- babası ve 2 kardeşiyle geçtiği Yunanistan'da güvenlik güçleri tarafından yakalanan 10 yaşındaki Afganistan uyruklu Menice Arapzade, ailesinden ayrılarak bir grup göçmenle birlikte Türkiye'ye geri gönderildi. Ailesini kaybeden Menice, bugün babası Seyid Arazade ile buluştu.

Avrupa'ya gitme hayali kuran Afgan Arapzade ailesi, bir grup göçmenle Edirne'deki Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçti. Ancak 3'ü çocuk 5 kişilik aile, Yunanistan'da güvenlik güçlerine yakalandı. Arapzade ailesinden anne- baba ve 2 çocuğu bir araca bindirilirken, ailenin 10 yaşındaki kızları Menice, başka göçmenlerin bulunduğu araca bindirildi. O anda ailesiyle bağlantısı kopan Menice, beraberinde olduğu göçmenlerle Türkiye'ye geri gönderildi.

Ailesini kaybeden Menice'nin durumunu gözyaşları dökerek DHA 'ya anlatarak yardım istedi. Anne- babası ile kardeşlerinin hayatlarından endişe ettiğini söyleyerek gözyaşı döken Menice Arapzede, "Ailemi çok özlüyorum. Burada herkesin ailesi var, benim yok. Biz onlara ne yaptık? Neden ailemle beni ayırdılar? Annemi, babamı, kardeşlerimi bulmak istiyorum. Okumak, eğitimimi tamamlamak istiyorum. Yunan polisi cep telefonu ve paralarımız ile eşyalarımızı aldı. Yunan Polisi çok kötü davrandı, herkesi dövüyorlar" diye konuşmuştu.Minik Menice'nin ailesinin kaybettiğini DHA'nın duyurmasının ardından Edirne Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri küçük kızı bulmak için harekete geçti. Aile ve Sosyal Politikalar Edirne İl Müdürlüğü'nde devreye girmesiyle arama çalışmaları genişletildi.TELEFONLA ULAŞTIHaberin duyulmasının ardından küçük kızını arayan babası Seyid Arapzade, Edirne'ye gelerek diğer Afganlı gruplara ulaştı. Yaptığı görüşmelerde kızının Pazarkule Sınır Kapısı bölgesinde olduğunu öğrendi. Baba Seyid Arapzade, telefon konuşmasının ardından Aile ve Sosyal Politikalar Edirne İl Müdürü Bilgin Özbaş ile birlikte kızıyla bulaşacağı alana gitti. Burada kızını bir süre bekleyen baba Arapzade, Menice'nın gelmesiyle birlikte bir birin sarılarak duygu dolu anlar yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan baba kız basın mensuplara yaptığı açıklamalarda çok mutlu olduklarını söylediler.Buraya gidip kızına kavuşan Arapzade, kızını Yunanistan'da kaybetmesinin ardından İstanbul Otogar'ına gelerek 5 gündür aradığını söyledi. Seyid Arapzade, "Biz Yunanistan'a geçtikten sonra bizi Yunan polisi yakalayıp farklı araçlarla Türkiye'ye gönderdi. Kızımı çok aradım sonunda buldum çok mutluyum. Kızımı çok özledim onu çok aradım ama sonunda buldum. Ben Konya Ereğli'de kalıyorum. Menice'nın kardeşleri annesi de orada kızımı bekliyorlar. Hepinize teşekkür ederim" dedi.'ANNEME SARILMAYI ÖZLEDİM'Menice, babasına kavuşmasının mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Şimdi babama kavuştum, çok mutluyum. Çok üzüldüm, çok aradım ama sonunda babama kavuştum. Şimdi sıra annem ve kardeşlerime kavuşmak. Bir an önce anneme sarılmak istiyorum" dedi.Basının yoğun ilgi gösterdiği buluşma anının ardından araca binen baba-kız alandan ayrıldı.

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,

Öğrenci midibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 27 yaralı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, öğrencilerin taşındığı, belediyeye ait midibüs ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 1'i ağır 27 kişi yaralandı.Kaza, sabah saatlerinde, Abdi İpekçi Mahallesi Ethem Bey Caddesi kavşağında meydana geldi. Kitap fuarına öğrenci götürdüğü öğrenilen Kenan Demirel'in kullandığı 41 L 0465 plakalı, Darıca Belediyesi'ne ait midibüs, kavşakta Suat Gedik yönetimindeki 06 FM 9947 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Suat Gedik, ağır yaralanırken, midibüste bulunan, 23'ü öğrenci 26 kişi yaralandı. Kazayı görenler, yardıma koşarken, 112 Acil Servis'e de haber verdi. Ağır yaralı Gedik, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer 26 yaralı da kontrol amaçlı çevre hastanelere götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

HABER-KAMERA: Haluk TURGUT/ DARICA (Kocaeli),

Yağmur sebebiyle asfalt göçtü, araçlar çukura düştü

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, etkisini artıran sağanak nedeniyle sokakta derin göçükler meydana gelirken, bazı araçlar açılan göçüklerin içine düştü. Hemen her yağmurda benzer görüntülerin yaşandığı söyleyen mahalleli, çözüm istedi.Dün gece saatlerinde başlayan sağanak, İzmir halkına zorlu bir gün yaşatıyor. Şehrin bazı noktalarında su baskınları meydana gelirken, yağış sebebiyle trafikte de aksamalar yaşanmaya devam ediyor. Şehrin birçok noktasında, trafik polisleri sıkışıklığı açmak yoğun çaba sarf ediyor. Alpaslan Mahallesi 1620/12 sokakta da yağış sebebiyle asfaltta göçükler meydana geldi. Göçüklerde biriken sular çevre sakinlerine zor anlar yaşatırken, iki otomobil de açılan derin göçüklere düşmekten kurtulamadı. Maddi hasar meydana gelen araçlar çekici yardımıyla çıkarılırken, sokağa gelen ekipler hem temizlik hem de göçükleri doldurmak için çalışmalara başladı. Aracıyla açılan göçüklerden birine düşen sürücü, o anları şöyle anlattı: "Yağmur sebebiyle her yer kilit durumdaydı. Ben de işe yetişmek için ve yolu biraz olsun kısaltmak için bu sokağa girdim. Önümden iki araba döndükten sonra ben de döndüm. Yağmur suları çok yoğun aktığı için çukuru görmedim ve düştüm. 'Allah' dedim kaldım. Ekiplerin yardımıyla arabayı çıkardık. Kaportada biraz hasar var. Alt takımda hasar olup olmadığı serviste belli olacak."'DEFALARCA SÖYLEDİK AMA ÖNLEM ALINMADI'Mahalle sakinleri de hemen her yağmurda sokaklarında benzer görüntülerin olduğunu söyleyerek yetkililerden yardım istedi. Uzun yıllardır aynı mahallede oturduğunu söyleyen Yusuf Yurt (55), "50 senedir burada oturuyorum. Maalesef bu durum İzmir'in çilesi. Yetkililere defalarca söylememize rağmen ne yazık ki sonuç alamadık. Bir aydan beri mahalleye beton atılsın diye söylememize rağmen sonuç alınamadı. Her yağmurda bunu yaşıyoruz" dedi.Durumu çok kez bildirdiklerini ancak geri dönüş alamadıklarının altını çizen Resul İnce (60) ise, "Bu kış 4 araba bu sokakta çukura düştü. Başka hiçbir yerde bu görüntüyü bulamazsınız. Belediyeye söyledik ama hiçbir çözüm alınamadı. Bu şekilde olmaz" ifadelerini kullandı. Meteorolojiden alınan bilgiye göre sağanak yağışın öğle saatlerine kadar etkili olacağı, akşam saatlerinde ise şehri terk edeceği öğrenildi.

Haber-Kamera: Tolga TAHÇI - Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

Elazığ'da teröristlere ait doküman ve yaşam malzemesi ele geçti

ELAZIĞ'ın Arıcak ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen iki katlı mağarada çok sayıda doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı'nca Arıcak ilçesinde sürdürülen Şehit Jandarma Yüzbaşı Alim Yılmaz-23 Operasyonu kapsamında iki katlı bir mağara tespit edildi. Mağarada yapılan aramada PKK'lı teröristlere ait 3 büyük ve 5 küçük bidon, 3 kitap, 4 örgütsel doküman, 1 leşker kıyafeti, 1 sırt çantası, 7 battaniye, 11 çift ayakkabı, 1 uyku tulumu, 1 tavla, 2 satranç, 200 büyük pil, çok sayıda muhtelif ilaç ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Haber-Kamera: Ahmet ÇÖTELİ ELAZIĞ,

Fakültede çaycı, meslek yüksek okulunda öğrenci

KAYSERİ'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesi'nde gündüz çaycı olarak çalışan Selçuk Beyazıt (32) akşamları ise Kayseri Üniversitesi Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksek Okulu El Sanatları Bölümü'nde eğitim görüyor.Evli ve 2 çocuk babası Selçuk Beyazıt, 12 yıl önce lise eğitimini tamamlarken, 3 yıl önce ERÜ İletişim Fakültesi'nde idari personel kadrosunda çaycı olarak çalışmaya başladı. Beyazıt, üniversitede eğitim gören öğrencilere özenerek geçen yıl üniversite sınavına girdi. Kayseri Üniversitesi Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksek Okulu El Sanatları Bölümü'nü kazanan Beyazıt, lise eğitiminden 12 yıl sonra yeniden öğrenci olmanın heyecanını yaşadı. Beyazıt, şimdi gündüz İletişim Fakültesi'nde çay servisi yaparken, akşamları ise yüksekokulda derslere giriyor. 'ÖĞRENCİLERDEN ETKİLENDİM'Selçuk Beyazıt, İletişim Fakültesi'nde öğrencilerden etkilenerek sınava girdiğini söyledi. Selçuk Beyazıt, "Arkadaşlarımıza örnek oldum. Onlar da üniversite sınavlarına hazırlanıyorlar. Derslere fırsat buldukça çay ocağında çalışıyorum. Hafta sonları ya da akşamları da evde çalışıyorum. Fırsat bulduğum yerde ders çalışıyorum. İletişim Fakültesi'ndeki öğrencileri görünce etkilendim. Lisedeki öğrencilik zamanlarım aklıma geldi. İşimden de okulumdan da memnunum. Hem okuyorum hem çalışıyorum hem de evde işlerimi hallediyorum. Arkadaşlarım hayret ediyor. Benim içinde bulunduğum durumu görünce şaşırıyor" diye konuştu.'ÇALIŞTIĞIM OKULDA ÖĞRENCİ OLMAK İSTİYORUM'El Sanatları Bölümünü severek ve isteyerek tercih ettiğini de ifade eden Beyazıt, çalıştığı okulda da öğrenci olmak istediğini belirterek, "Şimdi ki hedefim çalıştığım okulda da öğrenci olabilmek. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü'nü kazanmak istiyorum. Bu benim en büyük hayalim. İş ve okul yaşantımda en büyük destekçilerimden biri de eşim oluyor. Yapabileceğime inanıyor ve bana manevi destek veriyor. Filografi sanatını öğrendik. Dokuma sanatını ve halı dokumalarını öğrendik. El sanatlarına yakın ilgim vardı. Sınav zamanlarında çalışma arkadaşlarımın desteğiyle yoğun tempoyu atlatıyorum" dedi.

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ - Samed Aydın SUN/ KAYSERİ

Bodrum'da denizin rengi değişti

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yağmurla birlikte tepelerden gelen çamurlu su nedeniyle denizin rengi kahverengiye döndü. Olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz yolunu kullanamayan göçmenler, Kırklareli ve Edirne'deki sınır kapılarına yöneldikleri öğrenildi.Bodrum'da bugün sabah 06.30 sıralarında başlayan ve aralıklarla süren sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerden inen yağmur sularının önüne katıp getirdiği çöp ve kaya parçaları, rögarları tıkadı. Akyarlar ile Turgutreis mahallelerindeki cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi. Sağanak nedeniyle Bodrum Belediyesi, itfaiye, zabıta, emniyet ve jandarma ekipleri harekete geçti. Yoldaki sular çekilince ulaşım tekrar normale döndü. İtfaiye ekipleri ise, su taşkınları oluşan bölgelerde önlemler alarak, çöple kapanan mazgalları temizledi. Aralıklarla etkili olan sağanak, dağ eteklerinden çamurlu suyu denize taşıdı. Akyarlar Mahallesi'ndeki Fener Burnu Sahili, çamurlu su nedeniyle kahverengiye büründü. Yunanistan'ın Kos Adası'na deniz yoluyla umuda yolculuk yapma girişiminde bulunan büyük bölümü Suriye, Irak, Filistin, Afganistan, Somali ve Pakistan uyruklu göçmenlerin, olumsuz hava şartları nedeniyle deniz yolu yerine Kırklareli ve Edirne'deki sınır kapılarını tercih ettikleri öğrenildi.

Haber: Cavit AKGÜN - Kamera: Aykut KURT/ BODRUM, (Muğla)

Doğasever, karlı dağa 'Türk Silahlı Kuvvetleri' yazdı

KONYA'nın Hadim ilçesinde yaşayan doğasever Hasan Hüseyin Kahrıman (42), İdlib şehitleri anısına karlı dağın eteğine ay yıldız yapıp 'Türk Silahlı Kuvvetleri' yazdı.6 yaşından bu yana dağlarda gezen evli ve 1 çocuk babası Hasan Hüseyin Kahrıman, Suriye'nin İdlib kentinde hava saldırısında şehit düşen askerler anısı için karla kaplı Hadim Dağları'nın Sakallı Ardıç Mevkiisi'ne yürüyerek gitti. Burada kürekle ay yıldız yapıp 'Türk Silahlı Kuvvetleri' yazdı. Yazıyı yaklaşık 12 saatte yazdığını belirten Kahrıman, "Şehit düşen askerlerimiz anısına böyle bir çalışma yaptım. Hava soğuktu ve yaklaşık 12 saat sürekli karın üzerinde durmak zordu; ama askerlerimiz için değer. Çünkü onlar bizim için çok zor şartlarda mücadele ediyorlar" dedi.

Haber: Cengiz ÖZCAN HADİM KONYA

