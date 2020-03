DHA YURT BÜLTENİ - 6

04.03.2020 12:38 | Son Güncelleme: 04.03.2020 12:38

Denizli'ye şehit ateşi düştü

SURİYE'nin İdlib şehrindeki Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan 23 yaşındaki İstihkam Uzman Onbaşı Armağan Akman'ın şehadet haberi, Denizli'deki ailesine ulaştı.

Bahar Kalkanı Harekatı'nda İdlib'te rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Armağan Akman'ın Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi 2390 Sokak'ta yaşayan ailesine acı haber verildi. 7 katlı bir apartmanın 3'üncü katında yaşayan işçi emeklisi Suat ve eşi ev kadını Gülseren Akman çifti, oğullarının şehit olduğu haberini, askeri yetkililerden aldı. Şehidin baba evinin bulunduğu apartmana ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Pamukkale Belediyesi tarafından ise, taziye çadırı kuruldu. Acı haberin duyulmasının ardından yakınları, şehidin evine akın etti. Şehit Akman'ın ailesinin tek çocuğu ve bekar olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------Askeri yetkililerin apartmana girmesi-Sağlık ve polis ekiplerinden görüntü-Şehidin evinden görüntü-Şehidin ailesinin evine Türk bayrağı asılması-Şehit Armağan Akman'ın fotoğrafı-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ,

============================

Sınıra göçmen akınında 6'ncı gün; Yunan güvenlik güçleri ateş açtı TÜRKİYE'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenler, Edirne'ye gelmeye devam ediyor. Pazarkule Sınır Kapısı çevresindeki göçmenlerin bu sabah sınırı geçmek istemesi üzerine Yunan güvenlik güçleri, ateş açıp, TOMA ve gaz bombaları ile müdahale etti. Yaralananlar olduğu belirtilirken, bölgeye ambulanslar sevk edildi. Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin, Edirne'ye gelişleri sürüyor. Yunanistan'ın Pazarkule Sınır Kapısı'nı kapatmasının ardından en fazla yoğunluk, sınır kapısı çevresinde görülüyor. Geceleri soğuk havada ateş yakarak, ısınmaya çalışanların yanı sıra kuru ağaçları ve kütükleri kesen göçmenler, brandalarla korunaklı alanlar oluşturmaya çalışıyor. SİLAH SESLERİ DUYULDU, AMBULANSLAR SEVK EDİLDİSınır kapısı çevresinde bekleyen bir grup göçmenin bu sabah sınırı geçmek istemesi üzerine önlem alan Yunan güvenlik güçleri, ateş açtı. Silah sesleri duyulurken, TOMA'dan tazyikli su sıkan Yunan güvenlik güçleri, gaz bombaları ile göçmenlere müdahale etti. Yaralananlar olduğu belirtilirken, bölgeye ambulanslar sevk edildi. Atılan gaz bombalarından, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler etkilenirken, nefes almakta zorluk çekenler oldu.Öte yandan Pazarkule Sınır Kapısı'na giden yolun yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta kapatılması nedeniyle sınır kesimine, göçmenler dışında kimse alınmıyor. Gazetecilerin, göçmenlerin olduğu bölgeye girişine izin verilmiyor. Yunanların sınırda önlem alıp, sert müdahalede bulunmalarına rağmen göçmenlerin Yunanistan'a geçişleri sürüyor. Pazarkule ve İpsala sınır kapılarının önlerinden ayrılan göçmenler, Meriç Nehri'ni kullanarak, karşıya geçiyor. Edirne merkezde bir grup göçmen de Meriç Nehri'ni lastik botlarla aşıp, karşı tarafa geçti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYORAli Can ZERAY- Mehmet YİRUN- Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,

============================

HDP önündeki eylemde 184'üncü gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 111 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 184'üncü günde de sürdürdü. İstanbul'da çalışırken kaçırılıp Suriye'ye götürüldüğünü söylediği oğlu Ömer için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemini sürdüren Ağrılı Salih Gökçe, "Oğlum her neredeysen gel. Ben Ağrı Dağı gibi senin arkandayım" dedi.Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.11 AİLE, EVLADINA KAVUŞTUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin ve Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin'in terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla oturma eylemi yapan ailelerden 11'i evlatlarına kavuştu. Hacire Akar dışındaki 10 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.'OĞLUM HER NEREDEYSEN GEL, BEN AĞRI DAĞI GİBİ SENİN ARKANDAYIM'5 yıl önce İstanbul'da çalışırken kaçırılıp Suriye'ye götürüldüğünü söylediği oğlu Ömer (25) için 17 Eylül'den beri HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemini sürdüren Ağrılı Salih Gökçe, oğlunu almadan ayrılmamakta kararlı olduğunu söyledi. Oğlu Ömer'i HDP'den istediğini anlatan Gökçe, şunları söyledi: "1 metre kar da yağsa, gitmeyeceğim. Ben oğlumu onlardan istiyorum. Benim suçum günahım ne? Ben kapımı kilitleyerek buraya geldim. Ailemiz darmadağın oldu. Bu kadar zulüm yeter. Bir sürü aile burada bekliyor. Polis, asker anneleri babaları bekliyor. Ben HDP'den oğlumu istiyorum. Onlar benim oğlumu vermeden, ben buradan gitmem. Bunu iyi bilsinler. Geldiğimizden beri HDP'den açıklama istiyoruz. Bir açıklama yapmıyorlar. Oğlum gel teslim ol. Devletin şefkatli kollarına teslim ol. Her gelen aile çocuklarını alıp gidiyor. Ben de seni alıp gideyim buralardan. Yeter artık, dayanacak gücüm yok. Dilerim Allah'tan sizin de evladınız gider. Siz de benim yerime gelir, burada ağlarsınız. HDP çocuğumuzu getiriyorsa getirsin. Getirmiyorsa ben bu yola baş koydum, gitmeyeceğim. Yemedim, içmedim, giymedim. 5 yıldır hep bu siyah elbiseler benim üzerimden eksik olmuyor. Bayram geliyor, bana zehir oluyor. Oğlum her neredeysen gel. Ben Ağrı Dağı gibi senin arkandayım."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------HDP İl binası önünden detayAilelerin oturma eyleminden detaySalih Gökçe'nin konuşmasıOğlunun fotoğrafından detayGenel ve detay

Emrah KIZIL- Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,

==============================

İdlib Gazisi Koç: Arkadaşlarımın yanına dönmeyi bekliyorum

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının düzenlediği hava saldırısında yaralanarak gazi olan Komando Uzman Çavuş Mustafa Emre Koç (25), "Bir an önce iyileşerek İdlib'deki arkadaşlarımın yanına gitmek istiyorumö dedi.Suriye'nin Afrin bölgesinden, 1 ay önce İdlib'e geçen Komando Uzman Çavuş Mustafa Emre Koç, rejim unsurlarınca düzenlenen hava saldırısında sol ayağının topuğuna isabet eden şarapnel parçalarıyla yaralandı. Yaralı halde Hatay'a getirilen Koç, tedavisinin ardından memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesine getirildi. Boğaziçi Mahallesi'ndeki baba ocağına ambulansla getirilen Gazi Mustafa Emre Koç'un tedavisi evde devam ediyor.Sabırsızlıkla İdlib'deki arkadaşlarının yanına dönmeyi beklediğini söyleyen Mustafa Emre Koç, öTürk Silahlı Kuvvetleri'nde komando uzman çavuş olarak 2 yıldır görev yapıyorum. Hain saldırıda yaralandım. En kısa zamanda, sabırsızlıkla İdlib'deki arkadaşlarımın yanına dönmeyi bekliyorum" dedi.Göz yaşlarına hakim olamayan anne Mahperi Koç ise oğlunu öperek, "Oğlumla ve tüm Mehmetçiklerimizle gurur duyuyoruz. İnşallah Mehmetçiklerimiz rejim güçlerinin yerini toz dumana çevirirler" diye konuştu.Öte yandan Gaziantep Valisi Davut Gül, Gazi Koç'u evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------İslahiye Boğaziçi MahallesiGazi Koç'un baba eviSağlık görevlileri pansuman yapmasıGazi Mustafa Emre Koç ile röp.-Anne Mahperi Koç ile röp.Meclis üyesi Murat Dursun ile röp.Gazi Koç Türk bayrağını öpmesiGenel ve detay görüntüler

Haber- Kadir ÇELİK- Kamera: GAZİANTEP

============================

İzmirli çocukları suçtan korumak için kurulan orkestra performansıyla göz doldurdu İZMİR'de 5 yıl önce kurulan Barış Çocuk Orkestrası, kentin dar gelirli ailelerinin yaşadığı bölgelerindeki çocukların, sanat eğitiminden yararlanmasını sağlıyor. Çocukların müzik aracılığı ile kötü alışkanlıklardan korumasını amaçlayan projede, 7- 17 yaş arasındaki 130 öğrenciye eğitim veriliyor. Keman, viyolonsel, trompet gibi müzik aletleri ile Pyotr İlyiç Çaykovski, Mozart gibi dünyaca ünlü isimlerin bestelerini çalmayı öğrenen çocukların performansı göz dolduruyor.İzmir'de 5 yıl önce kurulan Barış Çocuk Orkestrası, Konak ilçesi Eşrefpaşa, Kadifekale ve İkiçeşmelik gibi dar gelirli ailelerin yaşadığı bölgelerdeki çocuklara müzik eğitimi veriyor. Bu bölgelerde yaşayan 7-17 yaş arasındaki tüm çocuklar, projede görev alan konservatuvar mezunu 6 öğretmenden keman, viyolonsel, trompet gibi müzik aletleri ile eğitim alıyor. Kentin bu sokaklarında yükselen batı müziği ezgileri, duyanları hayran bırakıyor. Çocuklar, Pyotr İlyiç Çaykovski, Mozart gibi dünyaca ünlü isimlerin bestelerine yeniden hayat veriyor. Barış Çocuk Orkestrası projesinin sahibi Selmin Günöz, burada amaçlarının yetenekli çocukları bulmak olmadığını, müzik aracılığı ile çocukları kötü alışkanlıklardan korumaya çalışarak, onların topluma faydalı bireyler olmalarını sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Bu nedenle müziğin araç olduğunu kaydeden Selmin Günöz, çocuklar arasında kesinlikle seçme yapmadıklarını, müzik eğitimi almak isteyen her çocuğu orkestraya kabul ettiklerini anlattı. Günöz, "Her çocuğun sanat eğitiminden yararlanma hakkı vardır. Bu zaten Çocuk Hakları Beyannamesi'nde de geçen bir madde. Biz sadece o haklarını çocuklara teslim ediyoruz. Burada nitelikli eğitim veriyoruz. Herhangi bir şekilde çocuklar kulaktan duyarak çalmıyor. Müzik eğitimi alıyorlar. Notaları, ritimleri, dünya müziğini öğreniyorlar. Çocuklar, Türk ezgilerinin yanı sıra uluslararası boyuttaki klasik Batı müziğini de öğreniyor" dedi.'BUNDAN SONRAKİ HEDEFİM GENÇLİK ORKESTRASI KURMAK'Şu ana kadar 130 çocuğa ulaştıklarını açıklayan Günöz, Barış Çocuk Orkestrası Koruma ve Geliştirme Derneği'ni kurarak, eğitim alan çocukların müzik enstrümanlarını, buraya yapılan bağışlarla sağladıklarını söyledi. Aynı zamanda derneğin kurucu başkanı da olan Günöz, "Birçok konser yaptık. Konserlerdeki amaç projenin yürümesiydi. Tek başıma bu projeyi başlattığım zaman ilk düşündüğüm şey bütçe oluşturmaktı. Çok ünlü sanatçılarımızdan rica ettim. Gülsin Onay ilk konserimizi gönüllü olarak yaptı. Sanata, çocuk eğitimine önem veren dostlar çok destek verdiler. Enstrümanlarımızı bu şekilde aldık. 130 enstrümanı satın almak hiç kolay değil. Ciddi bir bütçe gerektiriyor. Biz kimseye, 'Senden olmaz' demiyoruz. Her gelen çocuk eğitim alıyor. Çok iyi olan oluyor, daha orta dereceli olanlar var. Daha ağırdan ilerleyen oluyor. Ama hiçbirine, 'Sen yapamıyorsun, hadi artık güle güle' demiyoruz. Geriye dönüp baktığımda, buraya nasıl geldik dediğim zamanlar oluyor. Geldikleri seviyeyi gördüğüm zaman çok da mutlu oluyorum. Bundan sonraki hedefim, gençlik orkestrası oluşturmak. Çocuklar 18 yaşına geldiği zaman onları göndermek istemiyoruz. Keşke bütün çocuklara ulaşsak" diye konuştu.MÜZİK EĞİTİMİ ALAN ÇOCUKLAR MUTLUBarış Çocuk Orkestrası'nda yer alan ve keman çalan 6'ıncı sınıf öğrencisi İlayda Fındıkçı (11), "Hayatım çok değişti. İlk başta biraz zor geldi çalması, ama orkestra ile tanıştıktan sonra özgüvenim arttı" dedi.6'ıncı sınıf öğrencisi Umut Aldulkadir Müjde (11) ise, "İlk keman çalmaya başladığımda ikinci sınıfa gidiyordum. 5 senedir çalışıyorum. Şimdi okulda müzik ile ilgili tüm etkinliklere katılabiliyorum. Keman çalmayı çok seviyorum" diye konuştu.26 Ağustos Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Helin Elinç (12) de, "Trompet çalıyorum. Hayalim gerçekleştiği için çok mutluyum. Orkestraya girdikten sonra daha disiplinli oldum. Bırakmak istemiyorum" şeklinde konuştu.Kader Mutlucan (12) da, şunları söyledi: "Ben önceden de keman çalmayı çok istiyordum. Doğum günümde Barış Orkestrası'nı gördüm ve hemen bu oluşum içerisine girmeye karar verdim. Böyle bir orkestra içerisinde yer aldığım için mutluyum."'TÜM ÇOCUKLARIM MÜZİK EĞİTİMİ ALIYOR'Fatma Özkul (42) ise, iki çocuğunu da müzik eğitimi alması için derneğe gönderdiğini belirterek, "Önce büyük oğlumu gönderdim. Orkestraya girdikten sonra oğlumun hayatı daha düzene girdi. Sonra diğer oğlum da istedi, onu da yazdık. Şimdi çok iyiler. Birbirleriyle çok iyi anlaşıyorlar. Yardım ediyorlar. Bizim için çok iyi oldu" dedi.Hüda Müjde (38) de, "3 çocuğum var. Sırayla gönderdim. Çocuklarımı çok güzel etkiledi. Çok memnunum. 3'ü bir arada oturup çalışıyorlar. Önceden evde kavga ederlerdi. Şimdi birlikte oturup keman çalıyorlar" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYORUmut KARAKOYUN/İZMİR,

==============================

Ayıların hareketleri fotokapanla izlendi

DOĞA Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Düzce'de kış uykusundan uyanan ve baharı karşılayan ayıların hareketleri fotokapanlarla izlendi.Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Düzce'de ormanlara kurulan fotokapanlar sayesinde kış uykusundan uyanarak baharı karşılayan ayıların hareketlerini izledi. Fotokapanlara yansıyan görüntülerde bir ayının sırtını ağaca dayayarak kaşınması, bir yavru ayının ağaca tırmanmaya çalıştığı ve anne ayının ise yavrusunu korumaya çalıştığı görüldü. Görüntüler sayesinde ayıların hareketlerinin yanı sıra aynı zamanda üreme durumları, yuvaları ve beslenme durumları da tespit ediliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------

Fotokapan görüntüleri ayıların hareketleri

HABER: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

