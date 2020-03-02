DHA YURT BÜLTENİ -  6

02.03.2020 12:16 | Son Güncelleme: 02.03.2020 12:16

Göçmenlerin sınıra akını sürüyor

TÜRKİYE'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin Edirne'ye gelişleri bugün de sürüyor. Yunanistan'ın sınır kapılarını kapatıp, geçişlerine izin vermediği göçmenler, tüm engelleri aşarak Yunanistan'a geçmeyi sürdürüyor.

Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin, Edirne'ye gelişleri sürüyor. İstanbul'dan taksi, otobüs ve trenlerle Edirne'ye gelen göçmenlerin sayısı her geçen saat artıyor. Yunanistan'ın Pazarkule Sınır Kapısı'nı kapatmasının ardından en büyük yoğunluk sınır kapısının çevresinde yaşanıyor. Yunanistan'ın TAMA'dan suyla, gaz bombaları ile sert müdahale ederek, dağıtmaya çalıştığı göçmenler, engellemelere rağmen Yunanistan'a geçmeyi sürdürüyor. Meriç Nehri üzerinden lastik botlarla binlerce kişi Yunanistan'a geçti.

Yunanistan'ın sınırlarını açıp bir an önce başta Almanya, Fransa olmak üzere Avrupa ülkelerine gitmek istediklerini belirtiyor. Yunanistan'a geçen Afganistan uyruklu Zeynep Emeni(17), Yunan polisinin ailesiyle birlikte kendisini yakalayıp, paralarını alıp darp ettikten sonra Türkiye'ye gönderdiğini söyledi. Ailesiyle birlikte geçtiği Yunanistan'a yakalanıp gönderilen Leyla Elrecap (7), polisler tarafından darp edildiklerini söyledi. Yaşadıklardan çok korktuğunu belirten Elrecap, "Beni yaklaşık bin kişinin olduğu bir odaya koydular. Ayakkabılarımın bağını alıp bizi kapalı bir arabaya koydular, nefesiz kaldık. Daha sonra zorla Türkiye'ye gönderdiler" dedi.Bu arada Pazarkule Sınır Kapısı'nda rahatsızlanan göçmenlere ise bölgede bulunan sağlık ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------Drone ile yukardan göçmenlerin ilerlemesiGöçmenlerin gelişiDetay görüntüHastalanan göçmenlerAmbulansların gelişiKalabalıktan detayLeyla ile röpYemek sırasında beklemeleriMuhabir Ali Can Zeray'ın anonsuAteş etrafında ailelerZeynep ile röp.Farklı açılardan detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Mehmet YİRUN/EDİRNE, ===============================

Diyarbakır'da 358 kilo esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR'da polisin düzenlediği operasyonlarda 358 kilo esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramada 358 kilo 300 gram esrar ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Araçta yapılan arama Uyuşturucuların ele geçirilmesiUyuşturucunun sergilenmesiGenel ve detay

Haber Kamera: Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR,

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HDP önündeki eylemde 182'nci gün DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 108 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 182'nci günde de sürdürdü.Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.11 AİLE, EVLADINA KAVUŞTUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin ve Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin'in terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla oturma eylemi yapan ailelerden 11'i evlatlarına kavuştu. Hacire Akar dışındaki 10 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.'KIZIM SEN AVUKAT OLACAKTIN'2012 yılında lise 1'inci sınıf öğrencisiyken kaçırılan kızı Şerima (21) için Van'dan gelerek 15 Ocak'ta oturma eylemine katılan Nazlı Sancar, avukat olma hayali kuran kızından 8 yıldır haber alamadığını söyledi. Anne Sancar, kızı Şeyma'nın 13 yaşındayken eli kolu bağlanarak zorla dağa kaçırdığını belirterek, şunları söyledi: "Kızım beni duyuyorsa, görüyorsa, çıksın gelsin. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Benim kızımın elleri kalem tutmak istiyordu. Silah tutmak istemiyordu. Kızım senin hayallerin vardı. Sen okumak istiyordun. Okuyup, avukat olacaktın. Senin ne işin var orada kızım? Beni görüyorsan çık gel kızım. Sensiz artık dayanamıyoruz. Seni çok merak ediyoruz. Gel teslim ol kızım. Ceza da yok. Sizi kandırıyorlar. Yalan söylüyorlar size. Askerler sizi öldürür diyorlar. Yalan kızım. Devlet kimseyi öldürmez ki. Evlatsız olur, devletsiz olmaz kızım. Çık gel. Orada birbirinizin elini tutun, çıkın gelin."

Emrah KIZIL- Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,

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Depremde ağır hasar gören apartmanın kapı, pencere ve korkulukları çalındı

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesindeki 6.8 büyüklüğündeki depremde Malatya'da ağır hasar görüp, riskli olduğu için boşaltılan 7 katlı Kültür Apartmanı'na giren hurdacıların kapı, pencere ve korkuluklar ile kalan bazı ev eşyalarını çaldığı öne sürüldü.Elazığ'da 24 Ocak günü meydana gelen Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremde, Malatya'da 4 bin 933 binanın ağır hasar gördüğü belirlendi. 1970'de yapılan bina Kanalboyu Caddesi'ndeki 24 dairenin bulunduğu 7 katlı Kültür Apartmanı da ağır hasarlı ve riskli olduğu gerekçesiyle boşaltıldı. Kentte riskli binalar sırasıyla yıkılırken, Kültür Apartmanı'nda bazı dairelere giren hurdacılar, iddiaya göre kapı ve pencereler ile ev eşyalarını çaldı. Hurdacılar, binanın giriş kapısından, musluklara, doğalgaz saatlerinden, elektrik panolarına, odaların kapılarından, evlerin pencerelerine kadar her şeyi götürdü.'DEPREMİN ACI YÜZÜ'Apartmanda dairesi bulunan Oğuzhan Önver, "Boşalttıktan sonra geldiğimizde apartmanın dış kapısının, asansör kapılarının, elektrik, su sayaçlarının çalındığını gördüm. Buna çok üzüldük. Bazı komşularımız eşyalarını ilk gün çıkardı. İkinci gün gelip eşyalarını almak isteyen komşularımız, kapı ve pencerelere kadar çalındığını gördü" dedi.Sefa Koca ise apartmanın ağır hasarlı olarak belirlendikten sonra evlerinde bulunan eşyaları boşaltmak için akrabalarıyla birlikte eve girdiklerini, ancak 3'üncü kattaki dairelerinin balkon demirlerinin, pervazlarıyla birlikte söküldüğünü, bu durum için üzüldüklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Malatya'nın havadan drone görüntüsüKent merkezinden detayVatandaşlarHasarlı binaların yıkımıKültür Apartma'nından gece- gündüz detaylarOğuzhan Önver röp.Sefa Koca röp.Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA

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Doğa yürüyüşünde yılkı atlarıyla karşılaştılar

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesi dağlık alanında doğa yürüyüşü sırasında yılkı atlarına rastladıklarını söyleyen Çay Dağcılık Trekking Grubu Başkanı Ali Demiral, "Açlar. Yiyecek arıyorlar. Belki de vahşi hayvanlara yiyecek olacaklar. Yetkilileri göreve çağırıyorum. Bu hayvanlara ot, saman dağıtsınlar" dedi.Çay'da her hafta pazar günü Sultan Dağları'nın çeşitli bölgelerine doğa yürüyüşü düzenleyen Çay Dağcılık Trekking Grubu, bu haftaki doğa yürüyüşünde, Çerkez Yaylası yakınlarında yılkı atlarına rastladı. Grubun bir süre takip ettiği hayvanlar daha sonra gözden kayboldu.Grup Başkanı Ali Demiral, "30-40 santim karla kaplı Sultan Dağları eteklerinde 6 yılkı atına rastladık. Tepenin öbür tarafında daha fazla yılkı atı olduğunu tahmin ediyoruz. Yiyecek bulmaları mümkün değil. Bizi görünce kaçtılar. İyice vahşileşmişler. İçimiz sızladı. Açlar. Yiyecek arıyorlar. Belki de vahşi hayvanlara yiyecek olacaklar. Yetkilileri göreve çağırıyorum. Bu hayvanlara ot, saman dağıtsınlar. Haftaya bu bölgeye tekrar gideceğiz. Ot götürmeyi düşünüyoruz tabii ölmezlerse" dedi.Diğer yandan grup yürüyüş sonunda 1690 rakımda Türk bayrağı açarak Suriye'de görev yapan askerlere selam gönderdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Yılkı atlarından görüntü

HABER: Muzaffer NAL- KAMERA: ÇAY (Afyonkarahisar),

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Polisin bulduğu yaralı köpek, tedaviye alındı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde bir aracın çarpması sonucu yaralanan ve devriye görevi yapan polis ekibince fark edilen köpek, belediye ekiplerine teslim edilerek, tedaviye alındı. Akşam saatlerinde Malkara-Çanakkale karayolu üzerinde devriye görevi yapan Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, yol üzerinde plakası ile sürücüsünün ismi bilinmeyen aracın çarpması sonucu yaralanan köpeği fark etti. Polis ekibi, yaralı köpeği yol kenarına taşıyarak, durumu Malkara Belediyesi Hayvan Barınağı görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen barınak görevlilerine teslim edilen yaralı köpek, tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Hayvan barınağı yetkililerinin gelişi-Polis ekiplerinden detay-Yaralı köpeğin araca konulması-Yaralı köpeğin tedaviye götürülmesi-Olay yeri genel gör.

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),

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Kaynak: DHA