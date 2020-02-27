DHA YURT BÜLTENİ - 6

27.02.2020 12:38 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:38

Bakan Varank: Teşvik tarihimizin rekorunu kırdık (TÜM GÖRÜNTÜLER FTP'DE)

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yatırım ve teşviklerde tarihi rekor kırıldığını ifade ederek, "2020 yılını yatırım yılı olarak görüyoruz. Yatırım teşvik verilerimiz de bu söylediğimizi destekler vaziyette, çok güzel bir vaziyette gelmeye başladı. Hem 2019 yılının aralık ayında hem de 2020 ocak ayında verdiğimiz belge sayılarıyla teşvik tarihimizin rekorunu kırdıkö dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çeşitli programlara katılmak üzere Kütahya'ya geldi. Bölgesel Destek Programları açılış ve imza törenine katılan Bakan Varank, 10 farklı proje ve 4 destek programıyla bölgeye 46 milyon liralık kaynak kazandıracaklarını söyledi. Bakan Varank, "Kütahya'yı çok yakından takip ediyoruz. Mevcut kapasitenizin çok daha ötesinde işler yapabilecek potansiyeliniz olduğunu biliyoruz. İhracat rakamlarınızı detaylı bir şekilde inceledim. Seramikteki güçlü performansınız elbette beni şaşırtmadı. Tabi seramik, sadece Kütahya'nın değil, ülkemizin de göz bebeği sektörlerinden. Çünkü, yurt içi katma değer oranı yüzde 82 seviyesinde, yani enerji dışında dışardan hiçbir kaynağa ihtiyaç duyulmuyor ve ülke genelinde 200 bin kişilik istihdam oluşturuyor. Seramik dışında, madencilik, makine ve mobilya gibi alanlarda da Kütahya'nın kapasitesinin gittikçe güçlendiğini görüyoruz. Elbette bu kapasite artışında Bakanlıkça sunduğumuz desteklerin önemli katkısı var. Son 7 senede 6,5 milyar liranın üzerinde sabit yatırımı teşvik ederek, 13 bin vatandaşımıza yeni iş kapıları araladık. Kalkınma Ajansımız bugüne kadar 324 projenin hayata geçmesini sağladı. Üretim altyapılarını da ihmal etmiyoruzö dedi.

TURİZMDE HEDEF 65 MİLYAR DOLARSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 11'nci Kalkınma planında 2023'e kadar turizm gelirlerini 65 milyar dolara, turist sayısını ise 75 milyona çıkarma hedefleri olduğunu söyledi. Kütahya, Afyonkarahisar, Manisa ve Uşak'ta termal sağlık turizmi, zanaat, halk sanatları ve gastronomi alanları öncelikli olmak üzere cazibe merkezleri oluşturmayı amaçladıklarını ifade eden Bakan Varank, "Yine burada da program bütçemiz 15 milyon lira. Proje başına 1,5 milyon liraya kadar ve yüzde 75'e varan oranlarda hibe desteği vereceğiz. İllerimizin potansiyeline çok güveniyoruz. Biliyorsunuz ülkemizde UNESCO'ya girebilen şehir sayısı 6 ve bunların ikisi Zafer Kalkınma Ajansı çatısı altında. Kütahya ve Afyonkarahisar'ın gösterdiği bu başarının, diğer şehirlerimize de örnek olmasını arzuluyoruz. Destek programlarımızın son iki bileşenini teknik ve fizibilite alanında sunduğumuz yardımlar oluşturuyor. Bu sayede, illerimizde yer alan kurumların beşeri kapasitesini güçlendirecek ve kar amacı gütmeyen kurumların yatırım kararlarını kolaylaştıracağız. Bu Dört farklı programın da çağrısını bugün açıyoruz, şimdiden hayırlı olsunö diye konuştu.'2020 YILINI YATIRIM YILI OLARAK GÖRÜYORUZ'Bakan Varank, 2020 yılını yatırım yılı olarak gördüklerini ve Aralık ve Ocak aylarında teşvik rekoru kırıldığını ifade ederek şunları söyledi: "Yatırım teşvik verilerimiz de bu söylediğimi güçlü bir şekilde destekliyor. Hem 2019 yılının Aralık ayında, hem de 2020 Ocak ayında verdiğimiz belge sayılarıyla teşvik tarihimizin rekorunu kırdık. Biliyorsunuz son açıklanan sanayi üretimi verisi de oldukça yüksek geldi. Şubat ayında hem kapasite kullanım oranları hem de reel kesim güveni arttı. Geçtiğimiz senenin üçüncü çeyreğinde başlayan ekonomik canlanma, son çeyrekte daha güçlü bir zemine oturacak. İnşallah 2020 yılında, hem büyüme hem de istihdam açısından son 2 yılın performansını geride bırakacağız. Tabi bunun için Bakanlık olarak üretimi destekleyici adımlarımızı devam ettireceğiz. Bölgesel kalkınma alanında da birbirinden vizyoner projelerimiz şehirlerimizde hayat bulacak. İnşallah hep birlikte ülkemizi daha ileriye, hak ettiği yerlere taşıyacağızöKonuşmaların ardından Bakan Varank ve beraberindekiler bölgesel destek projelerini imzaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Bakan Varank'ın gelişi ve karşılanması-Salondaki kalabalık-Bakan Varank'ın konuşması-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,

-ABONELERİMİZİN BİLGİSİNEHABERİN HAM GÖRÜNTÜLERİNE AŞAĞIDAKİ FTP BİLGİLERİNİ KULLANARAK LOGOLU BİR ŞEKİLDE ERİŞEBİLİRSİNİZ

ftp adresi: ftp://178.211.55.226

Kullanıcı adı: dhaaboneŞifre: dha

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Zonguldak Valisinden İranlı TIR şoförleriyle ilgili açıklama

İRAN'dan Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki demir çelik fabrikasına malzeme getiren İranlı 16 TIR şoförü, hastanede gözlem altında tutulmaya devam ediyor. Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, "Korkulacak bir durum yok. Sağlıkları gayet iyi durumda" dedi. Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan da şoförlerin testlerinin negatif çıktığını söyledi.Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'na (Erdemir) İran'dan malzeme getiren 5 TIR şoförü, dün öğle saatlerinde sağlık kontrolleri için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu sayı ardından 13, gece saatlerinde ise 16'ya çıktı. Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, İranlı şoförlerde herhangi bir virüs şüphesi bulunmadığını, Sağlık Bakanlığı'nın uygulaması olarak rutin kontrollerden geçirildiğini açıkladı. Test sonuçlarının bugün açıklanması beklenirken, İranlı şoförler hastanede gözlem altında tutulmaya devam ediyor.Vali Bektaş, bugün yaptığı açıklamada şoförlerin sağlık durumlarında bir problem olmadığını söyledi. Şoförlerden sadece 1 tanesinde yüksek ateş tespit edildiğini, ancak müdahale sonrası ateşinin normale döndüğü ve virüsle alakalı olmadığını düşündüklerini anlatan Vali Bektaş, "Gerekli açıklamayı test sonuçları gelince yapacağız. Korkulacak bir durum yok. Sağlıkları gayet iyi durumda" dedi.BELEDİYE BAŞKANI ALAN: TAHLİLLER NEGATİF ÇIKTIZonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Kızılay Kan Merkezi'nin düzenlediği kan bağışı kampanyası sırasında gazetecilerin sorularını cevapladı. Hastanede gözlem altında tutulan TIR şoförlerinin testlerinin negatif çıktığını söyleyen Alan, "İranlı şoförlerden alınan tahliller negatif çıktı. Boşuna panik yapmaya gerek yok. Özellikle hijyen noktasında çok tedbirli olmamız gerekiyor. Arkadaşlarımız da tedbir amaçlı gözlem altında tutuldular. İlk testler negatif çıktı ve arkadaşlarımızın ateşlerinin hepsinin düştüğü haberini aldık. İnşallah bu şekilde bir sıkıntı yaşamadan atlatacağız. Panik yapmamalıyız sadece tedbirli almalıyız. Bakanlığımız, Valiliğimiz ve İl Sağlık Müdürlüğümüz her an için teyakkuzdayız. Vatandaşlarımızın yazılı ve görsel basında okuduğu haberlerden etkilenmemesi mümkün değil, ama panik yerine daha çok tedbirli olmak gerekiyor. Özellikle hijyen konusunda çok dikkatli olmak zorundayız. Mümkün olduğunca tedbiri elden bırakmadan bu süreci sıkıntısız bir şekilde atlatırız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Hastaneden detay-Belediye başkanının açıklaması-Drone ile zonguldak görüntüsü

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK/ ZONGULDAK,

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Suriye sınırına askeri sevkiyat

TÜRKİYE'nin çeşitli illerinden Suriye sınırına sevk edilen askeri araçların yüklü olduğu konvoy, Kilis'e ulaştı.Türkiye'nin farklı kentlerinden yola çıkarılan askeri araç ve personel konvoyu, öğle saatlerinde Kilis'e ulaştı. Suriye'de görev yapacak olan askerlerin de bulunduğu konvoyda, mayına dayanıklı 'Kirpi'ler ve mühimmat yüklü kamyonların bulunduğu görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Konvoyun geçişiGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS

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Baba-oğul sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi

KARABÜK'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Cemal Y. (54) ve oğlu Vedat Y. (21), hastanede tedaviye alındı.Karabük Adatepe Mahallesi Kafkas Sokak'taki evlerinde yaşayan Cemal Y. ile oğlu Vedat Y. sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Yakınları tarafından sabah saalerinde bulunan baba-oğul, gelen ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba ve oğlu tedavi altına alınırken, hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------Hastaneden görüntüAmbulans görüntüsüEvden görüntüler

HABER-KAMERA: Yasin ALDEMİR/KARABÜK,

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Buğday torbalarının altında kalan işçi yaralandı

ADIYAMAN'da, devrilen buğday torbalarının altında kalan Molla Yılmaz (45), yaralandı.Olay, öğle saatlerinde Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Hamallık yapan Molla Yılmaz, buğday pazarında bir kamyondan indirmeye çalıştığı buğday torbalarının devrilmesiyle altında kaldı. Durumu fark edenler tarafından torbaların altından çıkarılan Yılmaz, çağırılan ambulansla kaldırıldığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Ambulansın gelişi-Yaralının ambulanstan indirilmesi-Yaralının sedye ile acil servise götürülmesi-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Mahir ALAN - ADIYAMAN

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Kapıköy Gümrük Kapısı'na sahra hastanesi kuruluyor

TÜRKİYE'nin sınır komşusu İran'da koronavirüs nedeniyle ölümlerin ve vaka sayısının artması üzerine Van'da tedbirler artırılıyor. Giriş çıkışlara kapatılan Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'na sahra hastanesi kurulma çalışmaları sürdürülüyor. Sahra hastanesinin kurulacağı alan, kardan temizlendi.Dünya ülkelerini tehdit eden koronavirüs Türkiye'nin sınır komşularında da görülünce tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. İran'da vaka sayısı ve ölümlerin artması üzerine de sınır kapıları giriş çıkışlara kapatıldı. Türkiye'nin İran'a en uzun sınır hattının bulunduğu Van'da da tedbirler artırıldı. Sağlık Bakanlığı'nın kararıyla gümrük sahasının bulunduğu alana sahra hastanesi kuruluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuyla ilgili yaptığı açıklamanın ardından Kapıköy Gümrük Kapısı'nda yoğun çalışma başlatıldı. Sahra hastanesinin kurulacağı alan, kardan temizlendi.Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece olduğu bölgede çalışmalara devam edilirken, ambulansların da tedbir amaçlı içeri alındığı görüldü. Çalışanların da eldiven ve maskeyle önlem aldığı sınır kapısında şu anda sadece Türkiye'de bulunan İranlıların geçişine izin veriliyor. Sahra hastanesinin tamamlanmasının ardından İran'daki Türk vatandaşları bu hastanede 14 gün gözlem altında tutulacak. Şüpheli olanların ise Van'daki özel hastaneye alınmaları sağlanacak. Sahra hastanesinin en yakın zamanda bitirilmesi hedeflenirken, Sağlık Bakanı Koca da bugün sınır kapılarını ziyaret edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Kapıköy sınır kapısı-Bölgedet detay görüntüler-Ambulans görüntüleri-Çevreden detaylar

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN,

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Mahsur kalan hasta ve yakınlarını karla mücadele ekipleri kurtardı

VAN'ın Erciş ilçesinde böbrek rahatsızlığı nedeniyle diyalize giren Çiftehas Mayda (35), rahatsızlanınca hastaneye götürmek için yola çıkan yakınları ile birlikte kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılan Mayda, hastanede tedaviye alındı.Erciş ilçe merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Ortayayla Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftehas Mayda, rahatsızlandı. Yakınları saat 05.30 sıralarında Mayda'yı ilçe merkezindeki hastaneye götürmek için araçla yola çıktı. Ancak ailenin aracı, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Mayda'nın yakınları 112'yi arayarak yardım talebinde bulundu. Sağlık ekipleri, karla mücadele ekipleriyle birlikte bölgeye hareket etti. Mahsur kalan Mayda ve yakınları kurtarıldı. Şehit Rıdvan Çelik Hastanesi'ne kaldırılan Çiftehas Mayda, tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------İş makinası yol açma görüntüleri-Ambulans olay yerine gitme görüntüsü

-Hastaneden detaylar

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van),

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Kaynak: DHA