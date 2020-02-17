DHA YURT BÜLTENİ - 6

17.02.2020 13:50 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:50

Yanan sobaya tiner döken iki kardeş yaralandı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, kaldıkları müstakil evde, sobayı tutuşturmak istedikleri tinerin parlaması sonucu çıkan yangında Ruhat Çelik ve Rojhat Çelik kardeşler yaralandı.

Birkaç ay önce inşaatlarda çalışmak için Van'dan İzmir'e geldikleri öğrenilen Ruhat Çelik ile Rojhat Çelik, bugün saat 11.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi, 6318 Sokak'taki müstakil evlerinde, ısınmak için akşamdan kalan sobaya odun ve kömür atıp, tutuşturmak istedi. İki kardeşten Ruhat Çelik'in, çabuk tutuşması için sobaya döktüğü tiner bir anda parladı. Tutuşan tiner şişesi büyük bir gürültü ile patlarken, evde yangın çıktı. Ruhat ve Rojhat Çelik kardeşler yaralandı. İki kardeşin acı içindeki feryadına koşan komşuları durumu itfaiye, 112 Acil Servis ve polise bildirdi. İki kardeş, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. İtfaiye ekipleri, su sıkarak alevleri söndürürken, evde büyük oranda maddi hasar meydana geldi.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Mahalleden görüntü-Polis ekibinden görüntü-Yanan evin içerden ve dışardan görüntüsü

(Haber - Kamera: Tolga TAHÇI/ İZMİR,

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4 kilometrelik karlı yolu aşıp, çocuklarını okula ulaştırdılar

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde yolu 25 gündür kardan kapalı olan Çiçekli mezrasında yaşayanlar, 3 Şubat'ta yarıyıl tatilinin bitmesinden bu yana eğitime başlayamayan çocuklarını kar ve tipinin etkili olduğu yolda, 4 kilometre yürüyerek okullarına gitmelerini sağladılar.Karlıova ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, köy yollarında da ulaşım aksadı. İlçe merkezindeki lisede okuyan öğrenciler yarıyıl tatilini geçirmek için ailelerinin ikamet ettiği Bağlıisa köyüne bağlı Çiçekli mezrasına geldi. Öğrenciler mezrada tatillerini geçirirken, 25 gün önce yolları kardan kapandı. 3 Şubat günü yarıyıl tatilin bitmesinin ardından okullarına gitmek için yola çıkan öğrenciler, kar engeliyle karşılaştı. Mezra halkı, yaptıkları ihbara rağmen yolları kardan temizlenemeyince çocuklarını okula ulaştırmak için bu sabah saatlerinde yola çıktı. Aileleriyle birlikte karlı yolda 4 kilometre yol giden öğrenciler, Bağlıisa köyüne gelerek, buradan araçla ilçe merkezindeki okullarına ulaştırıldı. Oğlu Vedat'ı okuluna ulaştırmak yola çıktığını anlatan Gürgün Baysal, mezralarının yolu 25 gündür kapalı olduğunu söyledi. Baysal, "Bir türlü yolumuz açılamıyor. Kar ve tipiden dolayı 25 gündür yollarımız kapalıdır. Başka yerlerde illerde okuyan öğrencilerimiz yarıyıl tatili için köye gelmiştiler. Tatil bittikten sonra yollarımız kapalıydı. Açılmasını bekledik bir türlü açılamadı bu yüzden yaklaşık 12 öğrencimizi okula ulaştırmak için 4 kilometre yol yürüdük. Yetkililerden ricamız mezramızın yolu bir an önce açılsın çünkü köyde artık yiyecekte kalmadı" dedi.

Görüntü Dökümü-----------------------Karlı yolda yürüyenler-Genel ve detay görüntüler

Haber: Serkan BİNGÖL-Kamera: BİNGÖL,

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Araçta 64 sikke ele geçirildi

KAHRAMANMARAŞ'ta, jandarmanın kontrol için durdurduğu araçta, tarihi eser olduğu değerlendirilen 64 sikke ele geçirildi.Kahramanmaraş İl jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol noktasında A.S. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen aracı durdurdu. Kontrol için durdurulan araçta arama yapan ekipler, sürücünün yanındaki Z.Y.'ye ait plastik kutuda tarihi eser olduğu değerlendirilen 64 sikke ele geçirdi. Z.Y. hakkında adli işlem yapılırken, sikkeler ise Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Jandarma tabelasıEle geçirilen sikkelerSikkelerden detay

(Haber-Kamera: Ömer KOÇ -KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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İzmir'de kaçak nargile tütünü operasyonu

İZMİR'in Menemen ilçesindeki bir depoya yapılan operasyonda, kaçak olduğu belirlenen 671 kilo nargile tütünü ele geçirildi.Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kesik Mahallesi'ndeki bir depoya baskın düzenledi. Yapılan aramalarda, 271 kilosu paketlenmiş halde bulunan toplam 671 kilo, kaçak nargile tütünü ile tütün üretiminde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Depodan görüntüler

(Haber: Davut CAN- Kamera: İZMİR,

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Açılışta palyaçoluk yapan gence, yumruklu ve tekmeli saldırı MERSİN'de, mağaza açılışında palyaçoluk yapan Bayram A. (18), kimliği belirsiz kişinin yumruklu ve tekmeli saldırısına uğradı. Saldırgandan şikayetçi olmayan Bayram A., "Tipime gıcık olmuş. Vurup, yere düşürdü, tekme attı. Allah'a havale ettim" dedi.

Olay, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Camişerif Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Mağaza açılışında palyaçoluk yapan Bayram A., yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişi tarafından yumruk darbesiyle yere düşürüldü. Yerdeki Bayram A.'ya tekme de atan saldırgan, çevredekiler tarafından uzaklaştırıldı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Saldırgandan şikayetçi olmayan Bayram A., yaklaşık 5 yıldır organizasyonlarda palyaçoluk yaptığını söyledi. Bayram A., "İşimi yaparken çocuklarla eğleniyordum. İnsanlar da videoya çekiyordu beni. Vatandaşın biri tipime gıcık olmuş, beni tersledi. Ağır kelimeler kullanarak, vurup, yere düşürdü, tekme attı. Ben ekmeği kazanırken insanlar neden böyle davranıyor? İnsanlar biraz daha saygılı olsun. Ben 13 yaşımdan bu yana işimi, palyaçoluğu severek, yapıyorum. Olay sırasında çevredekiler müdahalede bulundu, ayırdı. Adamı tutamadılar, ellerinden kurtuldu, bana yumruk attı. Ben adamı Allah'a havale ettim, şikayetçi olmadım" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Bayram Aydemir yürürken-Bayram Aydemir ile röp-Aydemir palyaço kıyafeti ile vatandaşlarla konuşurken -Aydemire'e saldıran kişi-Aydemir yere düşerken-Vatandaşların araya girmesi-Saldırganın uzaklaştırılması-Genel ve detayHaber-Kamera: MERSİN,

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Eskişehir'de, eşini bıçakla öldüren koca adliyede Eskişehir'de, kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada eşi Hafize F.'yi (35) bıçaklayarak, öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Ferhat F. (26) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Odunpazarı ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi'nde yaşayan Hafize F., iddiaya göre, dün kıskandığı eşi Ferhat F. ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Ferhat F., eşini bıçaklayıp ağır yaraladı. Komşuların ihbarıyla gelen polis ekipleri, Ferhat F.'yi gözaltına alırken, Hafize F. ise sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Hafize F., kurtarılamadı. Kargo şirketinde çalıştığı öğrenilen katil zanlısı Ferhat F., Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde ifadesinin alınmasının ardından elleri önden kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDIEskişehir'de, kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada eşi Hafize Fidan'ı (35) bıçaklayarak, öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Ferhat Fidan (26), çıkarıldığı 'kasten öldürme' suçundan mahkemece tutuklandı. Katil zanlısı Fidan, adliye girişinde gazetecilere, "Ne öldürmesi? Eşim kendini öldürdü" dedi. Ferhat Fidan'ın, savcılık sorgusunda, eşini öldürmediğini öne sürdüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü: -Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi -Eskişehir adliyesi-Olayın yaşandığı ev-Sokak ve evden görüntüler-Eskişehir Şehir Hastanesi-Acil tabelası-Genel görüntülerHaber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,-

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İnşaatta iskele çöktü: 2 işçi yaralı

Malatya'da, yapımı devam eden inşaattın iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı devam eden bir inşaatın girişinde tabela takmaya çalışan Nihat K. (46) ile Ramazan A.'nın (24), çıktığı iskele bir anda çöktü. Çökmeyle 3 metre yükseklikten yere düşen işçiler yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------------Olay yerinden detayÇöken iskeleİşçilerin eşyasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

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İç çamaşırından uyuşturucu çıktı

OSMANİYE'de narkotik polislerin yaptığı uygulamada 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden A.E.'nin iç çamaşırınden uyuşturucu çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, alınan bir ihbar üzerine, kentin giriş noktalarında, gerekli çevre güvenliği alarak şüpheli araç ve kişilere yönelik çalışma başlattı.

Kadirli turnikeleri girişinde durdurulan bir otomobildeki 4 kişi, şüpheli hareketler sergilemeleri üzerine, narkotik köpeği 'Poyraz' ile birlikte araçta ve üstlerinde arama yapıldı. Yapılan incelemede A.E.'nin iç çamaşırından yaklaşık piyasa değeri 40 bin lira olan 104 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi bulundu. Şahısla birlikte araçtaki M.N.S., M.N. ve R.S. gözaltına alındı. Şubedeki sorgularında uyuşturucu maddeyi Gaziantep'ten temin edip, Kadirli'ye götürdükleri bilgisine ulaşan ekipler, gece geç saatlerde, belirtilen adrese operasyon düzenlendi. Yapılan baskında, suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla A.G. yakalanarak gözaltına alındı. İkamette yapılan aramada ise 1 adet av tüfeği, 2 adet hassas terazi, 2 adet extacy hap, 3 adet folyoya sarılı toplam 1,63 gram bonzai maddesi, 1,67 gram esrar maddesi, 3,55 gram metamfetamin, 9 gram kenevir tohumu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 110 lira para ele geçirildi. Gözaltındaki 5 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara sev edilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------Narkotik köpek Poyraz, araçta arama yaparkenAraç içinde ve etrafında arama yapmasıArama sırasında araçtan genel görüntüEle geçirilen metamfetamin maddesiUygulama noktasından genel detayAraçta içinde detaylı arama yapan polislerAracın ön kaputunda aramaŞüphelilerin emniyete girişleri

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

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Anamur'da moloz deposunda yangın

MERSİN'in Anamur ilçesinde moloz deposu yandı.

Sabah saat 07.30'da Anamur-Gazipaşa karayolunda bulunan moloz deposunda iddiaya göre kontrolsüz soba külü dökülmesi nedeniyle yangın çıktı. Karayolundan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine Anamur Orman İşletme Müdürlüğü Arazöz ve Anamur Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü ---------------------------Yükselen dumanYangın alanından görüntüAlevlerin görüntüsüSöndürme çalışmaları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR,(Mersin),

Kaynak: DHA