DHA YURT BÜLTENİ- 6

16.02.2020 14:17 | Son Güncelleme: 16.02.2020 14:17

HDP önünde eylem yapan ailelerden birinin evladı daha teslim oldu

DİYARBAKIR'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda Ayhan (21), Suriye'deki terör örgütü PKK barınaklarından kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Pelda Ayhan, Diyarbakır 'a getirilerek, ailesiyle buluşturulacak.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması isteyen 86 ailenin, HDP il binası önündeki oturma eylemi 167'nci gününe girdi. Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde oturan, kızı Pelda'nın 2014 yılında kandırılıp, dağa kaçırıldığını belirterek, 13 Ocak günü HDP il binası önündeki yerini alan Gevriye Ayhan, oturma eylemi sırasında kızının teslim olduğu haberini aldı. Dün akşam saatlerinde Suriye'deki terör örgütü PKK barınaklarından kaçarak Şanlıurfa'da güvenlik güçlerine teslim olan Pelda Ayhan, sorgusunun ardından Diyarbakır'da ailesiyle buluşturulacak.Pelda'nın teslim olmasıyla birlikte oturma eylemi yapıp evlatlarına kavuşan aile sayısı 7'ye çıktı.

EK GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR,

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HDP önündeki eylemde 167'nci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 86 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 167'nci günde de sürdürdü. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 7 yıl önce kaçırılan kızı Zübeyde (22) için oturma eylemi yapan Esmer Koç, "Kızım için buradayım, onu almadan gitmeyeceğim. Kızım, beni duyuyorsan o zalimlerin elinden kaç, gel devletimize teslim ol dedi"

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

6 AİLE EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan'ın ve Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin'in terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla oturma eylemi yapan ailelerden 6'sı evlatlarına kavuştu. Hatice Ceylan, Halime Kadran ile Hüsniye- Hüseyin Kaya, Necla-Metin Açan ve Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftleri, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerine devam ediyor. 86 aile, oturma eylemini 167'nci günde de sürdürdü.

'KIZIMI KAÇIRIP, PKK'YA SATTILAR'

7 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı Zübeyde için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasında önündeki oturma eylemine katıldı. Koç, kızının zorla götürülerek PKK'ya satıldığını belirterek, şunları söyledi:

"PKK yandaşları, kızımı alıp PKK'ya sattı. Kızım için buradayım, onu almadan gitmeyeceğim. Kızım, beni duyuyorsan o zalimlerin elinden kaç, gel devletimize teslim ol. Ben biliyorum seni zorla götürdüler, sattılar seni. Onlar kendi evlerinde keyif yapıyorlar, seni de ölüme gönderdiler. Kaç gel, teslim ol, ceza da vermiyorlar. HDP ve PKK diyor sizin çocuklarınız kendi isteğiyle geliyor diye, bunların yüzü ortaya çıktı, Van'da HDP milletvekilinin arabasında bir PKK'lı yakalandı. Onlar bizim çocuklarımızı zorla götürüyorlar, demesinler kendi istekleriyle geliyorlar diye. Hiçbir çocuk kendi isteğiyle gitmiyor oraya. Kimse anasını babasını ailesini bırakmaz. Artık yeter, analar ağlamasın. Bu HDP'yi de kapatsınlar. Çocuklarımız gelip teslim olsunlar, orada ölüm var."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------HDP il binasıAilelerin bekleyişiEsmer Koç'un konuşmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

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İnteraktif Ada 'hafıza odası' sergisinde iz bıraktılar KARİNA Smigla-Bobinski'nin helyum gazıyla dolu ve dışında kömür parçalarının bulunduğu 'Ada' isimli interaktif balon sergisi, Eskişehir Odunpazar Modern Müze'de açıldı. Türkiye'de ilk defa Eskişehir'de yer alan sergi yoğun ilgi görürken, ziyaretçiler helyumlu balonu hareket ettirerek beyaz duvarlara izler bıraktı. Karina Smigla-Bobinski, "Bir hafıza kodlaması olduğundan dolayı, aslında bu oda hafıza odası. Hem ziyaretçilerin hem de dansçının bıraktığı izler burada hatırlanacak, duvarlara işlenecekö dedi.

Eskişehir Modern Müze, Karina Smigla-Bobinski'nin helyum gazıyla dolu ve dışında kömür parçalarının bulunduğu 'Ada' isimli interaktif balon sergisine ev sahipliği yaptı. Türkiye'de ilk kez açılan sergiye yüzlerce kişi katılırken, müzenin bir kısmı beyaz duvarlarla kaplanarak sergi için özel olarak hazırlandı. İntermedia sanatçısı Karina Smigla-Bobinski'nin dünyadaki 30'uncu sergisini Eskişehir'de açtığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Ada'nın dışındaki kömür parçaları sayesinde beyaz duvarlara izler bıraktığını anlatan Karina, "Ada hareketlerin kodlarından oluşan bir sergi, ziyaretçilerin ve dansçının katılımıyla ilk izlerini bırakıyor. Bir hafıza kodlaması olduğundan dolayı, aslında bu oda hafıza odası. Hem ziyaretçilerin hem de dansçının bıraktığı izler burada hatırlanacak, duvarlara işlenecek. Türkiye'nin nasıl izler bırakacağını ve bu odaya nasıl hafızalar bırakacağını çok merak ediyorum. Kazıdıkları hafızayı da internette benle paylaşmalarını istiyorum. Bunu da beraber yaşamak istiyorum. Bir ay sonra müzeye yeniden ziyarete geleceğim ve duvardaki izlerin nasıl olduğunu görmek istiyorum. Çünkü şu anda bomboş bir oda ve yaklaşık 1 ay sonra burası deli bir odaya dönecekö dedi.

'ADA'YA TEMAS ETMENİZ GEREKİYOR'

Helyum gazıyla dolu 'Ada' isimli balonun kömür uçlarıyla beyaz duvarlara izler bırakarak ortaya farklı bir etkileşim bıraktığını anlatan Karina, bunun sergilere katılanları çok şaşırttığını söyledi. Normalde müzelerde eserlere dokunulmaması gerektiğini ancak Ada'nın tam tersi, temas ederek harekete geçirildiğini ifade eden Karina, "Ada'da tam tersi temas etmeniz gerekiyor ve bu yüzden insanlar aslında şaşırıyor. Bir kere hareket ettikten sonra onunla dans etmeye ve onunla izler bırakmaya başlıyorsun. Tabi bu da insanlarda heyecan uyandırıyor. Dünyanın birçok kentinden sonra Eskişehir'deki sergi 30'uncusu oluyor. Aslında Ada'nın duvarlarda bıraktığı izler, dünyanın birçok yerinde sergileniyor. Suudi Arabistan, Fransa, İngiltere gibi farklı ülkelerin şehirlerinde insanlarla buluştuö diye konuştu.

Açılışı yapılan sergide helyumlu balonla önce dansçı Li Kehua, bir gösteri yaparak Ada'nın beyaz duvarlara iz bırakmasını sağladı. Ardından müzeye ziyaret için gelen yüzlerce kişi gruplar halinde Ada'yı hareket ettirerek duvarlara izler bıraktı. Ziyaretçiler Ada'nın çok eğlenceli bir etkileşim olduğunu belirterek, kısa bir süre sonra duvarlarda ortaya çıkacak izleri merak ettiklerini söyledi. Eskişehir Odunpazarı Modern Müze'deki (OMM) sergi 12 Nisan'a kadar açık kalacak.

ADA NEDİR?

Türkiye'de ilk defa Odunpazarı OMM'da sergilenen 'performans makinesi' Ada, dansçı Li Kehua'nın eşliğinde ziyaretçilerin aktif katılımıyla hayat buldu. Etkileşimli kinetik heykel Ada, helyumla doldurulmuş, odada serbest gezinen, duvarlarda, tavanda ve zeminde izler bırakan kömür çubukların batırılmış olduğu şeffaf, zar gibi bir küreden oluşan interaktif bir 'sanat yapma' makinesidir. Karina Smigla-Bobinski'nin Ada eseri, ismini dünyanın ilk bilgisayar programcılarından biri olarak tanınan Ada Lovelace'tan alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------ADA ve hafıza odası-Karina ve dansçı-Karina detay ve röp.-Ziyarete gelen kalabalık-Odadaki kalabalık-Dansçı Li Kuhea'nın gösterisi-ADA'yı hareket ettiren ziyaretçiler-Duvarlar ve bıraktığı izler-Odanın son hali fotosu-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,- KARİNA

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Sakarya'da 1 kişinin öldüğü kaza, güvenlik kamerasında - SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, kamyonetin, kırmızı ışıkta yavaşlayan bir başka kamyonete çarptığı kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Kaza anı, bir fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde, D-100 karayolu Erenler ilçesi Bekirpaşa Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Orhan Dağ (30) yönetimindeki 42 FLG 44 plakalı kamyonet, kırmızı ışıkta yavaşlayan İrfan Kuşbacak yönetimindeki 59 JA 303 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada her iki sürücü de yaralandı. Yaralılardan Orhan Dağ, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 112 Acil ekibi tarafından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Orhan Dağ, kurtarılamadı. Diğer sürücünün İrfan Kuşbacak'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bu arada kaza, yol kenarındaki bir fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı. Kamyonetin, kırmızı ışıkta yavaşlayan kamyonete arkadan çarpıp, savrulduğu görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -----------------------Aracın yavaşlaması -Kamyonetin arkadan çarpması -Aracın savrulması

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/ERENLER (Sakarya),

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Otobüsü sollamak isterken çarptığı yaya öldü TEKİRDAĞ'da, önündeki otobüsü sollamak isteyen otomobil sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Ceylan'a (80) çarptı. Kazada ağır yaralanan Ceylan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza anı otobüs kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, merkez Süleymanpaşa ilçesi Muratlı Caddesi üzerinde meydana geldi. Hükümet caddesi yönünde giden M.E.A., 59 EY 279 plakalı otomobille önündeki halk otobüsünü sollamak isterken, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Ceylan'a çarptı. Kazada yola savrulan Ceylan, ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne götürülen Ceylan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri ise otomobil sürücüsü M.E.A.'yı gözaltına alındı.

Öte yandan kaza anının, otobüs kamerasınca anbean kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------Otobüs kamerasından solla anı-Otobüsü geçen otomobilin yayaya çarpması-Yayanın savrularak yola düşmesi

-Detaylar

Haber: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,

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Kaynak: DHA