DHA YURT BÜLTENİ-6

14.02.2020 12:28 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:28

Kadir Şeker'in ağabeyi: 'Kardeşim desteklerden dolayı moral buldu' (arşiv görüntülerle)

KONYA'da, Özgür Duran'ı(32), iddiaya göre sevgilisi Ayşe D.'yi (35) döverken engellemek istediği sırada çıkan arbedede kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olan Kadir Şeker(20) ailesiyle cezaevinde görüştü. Kardeşiyle yaptıkları görüşmeyi anlatan ağabeyi Hidayet Fatih Şeker, " Sosyal medyada ve ana akım medyada destek gördüğünü, Cumhurbaşkanı'nın da açıklama yaptığını ilettik. Bu durumun ona moral verdiğini gördüm. Ayrılırken daha morali düzeldi. Yanımıza geldiğinde çökmüş bir haldeydi." dedi.

TIP fakültesinde okumak için üniversite sınavlarına hazırlanan Kadir Şeker, iddiaya göre, 5 Şubat Çarşamba akşamı, tramvaydan inip evine giderken Özgür Duran'ın, Ayşe D.'yi dövdüğünü gördü. Duran'a engel olmak istedi. Ancak çıkan arbedede Kadir'in cebinden çıkardığı bıçak Duran'ın kalbine saplandı. Özgür Duran hayatını kaybederken, Kadir Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

Kadir Şeker, geçen salı günü cezaevinde ailesiyle görüştü. Görüşmeye katılan ağabeyi Hidayet Fatih Şeker, görüşmenin yarım saat kadar sürdüğünü belirtti. Görüşmelerin ilk dakikalarında herkesin ağzında kelimelerin düğümlendiğini belirten Hidayet Fatih Şeker, şunları söyledi:

"Açık görüş olarak Kadir ile konuşma şansımız oldu. Sanırım ayda bir defa açık görüş hakkı var. Görüşmenin ilk dakikalarında hiç kimsenin ağzından bir kelime çıkmadı. Duygusal bir andı. Sonra konuşup sohbet ettik. Annem ve babam duygulandı. Yarım saat kadar sürdü. Kardeşim yorgun ve bitkin bir haldeydi.

Olaydan sonra üniversiteye hazırlık kitaplarını istemişti. Görüşmede ise Dostoyevski'nin 'Suç ve Ceza' adlı kitabını götürdüm. Kardeşim hala olayın şokunda olduğu için üzgün görünüyordu. Bu konuyla ilgili bizde bir şey sormadık, kendisi de anlatmak istemedi." dedi.

Kendisi için 'katil' kelimesinin kullanılmasından üzgündü duyduğunu dile getirdiğini ifade eden Şeker, "Sosyal medyada ve ana akım medyada destek gördüğünü, Cumhurbaşkanı'nın da açıklama yaptığını ilettik. Bu durumun ona moral verdiğini gördüm. Ayrılırken daha morali düzeldi. Yanımıza geldiğinde çökmüş bir haldeydi." diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------------Kadir Şeker'in adliyeye sevk edilmesi

Haber: İsmail AKKAYA KONYA

=========================

Suriye'ye tank sevkiyatı

TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen tankların taşındığı TIR'lardan oluşan askeri konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sınıra sevk edilen tankları taşıyan 10 TIR'dan oluşan konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında İslahiye'ye ulaştı. İslahiye-Hassa karayolunda Hatay yönüne hareket eden konvoydaki araçların Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------İslahiye Çevre yoluAskeri konvoyun geçişiGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP

============================

Mersin'de tefecilik operasyonunda yakalanlar adliyeye sevk edildi

MERSİN'de düzenlenen tefeci operasyonu kapsamında gözaltına alınan 37 şüpheli adliyeye sevk edilirken, bir zanlı "Bunların hepsi komplo" ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mal Suçlar Büro Amirliği ekipleri, haksız ekonomik kazanç sağlamak amacıyla tefecilik yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 37 kişi emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri "Bunların hepsi komplo" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Emniyet binasından genel ve detay görüntü-Zanlılar emniyetten çıkartılırken-Zanlılar ekip otobüsüne bindirilirken-Zanlı emniyet aracına bindirilirken "Hepsi komplo" demesi -Zanlılar adliyeye götürülürken-Emniyet tabelası

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

=============================

Ceza yazan polise hakaret etti

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, polis ve jandarma trafik ekipleri, emniyet kemeri ve cep telefonu uygulaması yaptı. Emniyet kemeri takılı olmadığı için durdurulan otomobil sürücüsü Mustafa E.'nin, kendisine ceza kesen polis memuruna hakaret ettiği öne sürüldü. 132 liralık para cezası uygulanan Mustafa E. hakkında, polis memurunun şikayetçi olması üzerine yasal işlem yapıldı. İçişleri Bakanlığı'nca trafik güvenliği bilincini yaygınlaştırmak amacıyla başlatılan çalışma kapsamında, Kemer Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından bu sabah uygulama yapıldı. Kuzdere Mahallesi'nde jandarma ekipleri, 55 sürücüye, 'emniyet kemeri takmamak' suçundan 8 bin 660 liralık ceza uyguladı. Hacizli araç otoparka çekilirken, 4 araç da trafikten men edildi.Aynı saatlerde Atatürk Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, emniyet kemeri takılı olmadığı için 01 AAP 578 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa E.'yi durdurdu. Polisle tartışan Mustafa E., uygulamanın şehir içinde değil ana yollarda yapılması gerektiğini savundu."Cezayı yazacaksanız yazın ama bu yaptığınız helal değil. Aptalca bir iş. Bakın kamera da orada" diyen Mustafa E.'nin, kendisini durduran trafik polisi Yıldıray Çaptır'a da hakaret ettiği öne sürüldü. Mustafa E.'nin tepkisinin ardından polis memuru, telsizle asayiş ekiplerine durumu bildirerek, destek istedi.POLİS MEMURU, ŞİKAYETÇİ OLDUMustafa E. hakkında 'emniyet kemeri takmamak' suçundan 132 liralık para cezası uygulandı. Daha sonra olay yerine gelen asayiş ekipleri eşliğinde Mustafa E. ve polis memuru Yıldıray Çaptır, polis merkezine gitti. Çaptır, Mustafa E.'den kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Mustafa E., ifadesinin alınmasının ardından bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Jandarma uygulama başlangıcı detayCeza kesimi detayıUygulama detayıCeza kesilmesi detayPolis uygulaması detaylarPolis ve Mustafa Erdoğan arasında geçen konuşmalar detay

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),

==============================

Cezaevi firarisi yakalandı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 8 suçtan hüküm giyen cezaevi firarisi A.S., jandarma tarafından yakalandı. A.S. tutuklandı.Manavgat'ın Sarılar Mahallesi'nde, İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri şüpheli davranışlar sergileyen A.S.'nin kimlik kontrolü ve üst aramasını gerçekleştirdi. Kimlik kontrolünde 5 hırsızlık ve 3 yaralama suçundan hüküm giydiği belirlenen A.S.'nin, aynı zamanda cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan A.S., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Şüphelinin adliyeye getirilmesiHaber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT,

=========================

MAKÜ'de çığ sonrası arama kurtarma eğitimi

BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Afet Yönetimi ve Acil Yardım Bölümü öğrencilerine çığ sonrası arama kurtarma eğitimi verildi.Yeşilova Salda Kayak Merkezi'nin yer aldığı 2000 rakımlı Tınaztepe mevkiinde gerçekleştirilen eğitime, MAKÜ Acil Yardım ve Afet Yönetimi son sınıf öğrencileri katıldı. MAKÜ Afet Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Murat Kuş, kış aylarında 2700 rakımı geçen yamaçların kuzey yönüne bakan 30-45 derece eğimli arazilerde her zaman çığ felaketine hazırlıklı olunması gerektiğini belirterek, "Özellikle bu tarz şartlarda kamu hizmeti vermek zorunda olan personelde, mutlaka verici bulunmalıdır" dedi.Çığ afetinde en önemli konulardan birinin olay yerinin doğru yönetimi olduğunu aktaran Murat Kuş, "Olay yeri doğru yönetildiğinde ikincil kazalarda kayıpların önüne geçilebilir ve afetzedelere daha hızlı ulaşılır. Özellikle ilk 30 dakika yapılacak olan profesyonel arama altın değerindedir. Bugün burada geleceğin afet yöneticilerine çığ afetleri sonrasında yapılması gereken, çığ bölgesinde liderlik yapma, delilleri tespit etme, verici ile arama, çığ sondası ile arama, kürekle afetzedelere ulaşma metotlarını öğretiyoruz. Çığ vakaları ülkemizde elbette yaşanmaya devam edecek ancak MAKÜ olarak gençleri doğru eğitimlerle yetiştirerek bu vakalarda can kayıplarını önlemeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Karlı arazide yapılan eğitimden

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

==============================

Niğde'den depremzedelere gıda yardımı

NİĞDE Valiliği koordinesinde toplanan yardım tırı, depremzedelere ulaştırılmak üzere Elazığ ve Malatya'ya gönderildi.

Vali Yılmaz Şimşek, İl Özel İdaresi bahçesinde düzenlenen uğurlama töreninde, yaklaşık 20 gün önce Elazığ ve Malatya'da deprem felaketi yaşandığını anımsattı. Depremde 41 vatandaşın hayatını kaybettiğini, bir çok kişinin yaralandığı ve evsiz kaldığına dikkati çeken Vali Şimşek, "Memnuniyetle ifade etmek isterim ki milletimiz bu büyük felaket karşısında büyük bir birlik, beraberlik, dayanışma örneği gösterdi. Devletimiz büyük bir refleks gösterdi. Devletimizin yardım elini vatandaşımıza ulaştırdı. Vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya başladı ve hala da sarıyoruz. Diğer taraftan yurdun dört bir tarafından hayırsever vatandaşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız harekete geçti ve deprem bölgesine yardım gönderdi" dedi.

Yapılan duaların ardından, yardım tırı deprem bölgesine hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Tırdan görüntü-Vali Yılmaz Şimşek'in açıklaması-dua edilmesi

-Tırın hareket etmesi

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE

Kaynak: DHA