DHA YURT BÜLTENİ - 6

Yalova Belediyesi'ndeki 'yolsuzluk' soruşturmasında Başkan Yardımcısı adliyede

YALOVA Belediyesi'nde zimmet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, adliyeye sevk edildi. Güleç'in şoförü ve sekreterinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor. Soruşturma kapsamında daha önce muhasebe çalışanı Reşat Elgin, Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş ve paraların aktarıldığı iddia edilen paravan şirketin sahibi müteahhit Bekir Bilgi tutuklanmıştı.Yalova Belediyesi'ndeki zimmete para geçirme olayı, Mali İşler Müdürlüğü'nde çalışan, evli ve 2 çocuk babası Reşat Elgin'in kayıplara karışmasıyla ortaya çıktı. Belediye kasasından yüklü miktarda parayı, belli aralıklarla paravan bir şirkete aktardığı anlaşılan Reşat Elgin hakkında Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında, paraların aktarıldığı paravan şirketin sahibi müteahhit Bekir Bilgi gözaltına alındı. Bilgi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DENİZLİ'DE YAKALANDIPolisin takibe aldığı Reşat Elgin'in ise Denizli'de bir otele rezervasyon yaptırdığı tespit edildi. Elgin, Denizli'de yolda yürürken yakalanıp, Yalova'ya getirildi. Muhasebe çalışanı Reşat Elgin'in yanı sıra belediyenin Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş ve muhasebe çalışanı S.Ö. de gözaltına alındı.BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI DA GÖZALTINA ALINDISavcılık talimatıyla belediyenin muhasebe birimindeki evraklar incelemeye alındı. Yapılan inceleme sonunda Reşat Elgin'in zimmetine para geçirme olayı ile ilişkisi olduğu iddia edilen Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç ile Güleç'in şoförü B.E. ve sekreteri B.T. de Pazartesi günü polis tarafından belediyede gözaltına alındı.ELGİN, BAŞKAN YARDIMCISI GÜLEÇ'İ İŞARET ETTİZimmet olayının kilit ismi konumundaki muhasebe çalışanı Reşat Elgin, emniyette verdiği ifadede, "Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in bilgisi olmadan kimseye ödeme yapılmazdı. Halit Güleç, el yazısıyla not yazarak veya sekreteri vasıtasıyla, hangi firmaya ne kadar ödeme yapılacağını bana bildirirdi. Bana, firmalara ödeme yapılması konusunda talimat verirdi. Firmalara alacağından fazla ödeme yapıldı. Paranın belli miktarı Yalı Caddesi'ndeki bir otobüs firmasına bırakılırdı. Fazla yatan paraları Halit Güleç elden alırdı veya şoförü ya da sekreteri Güleç'in hesabına yatırırdı. Belediyenin ihaleleri Güleç'in istediği firmalara verilirdi. Aksi olunca ya ihale iptal edilir ya da ödemede sorun çıkarılırdı. İhaleyi kazanacak firmaları Halit Güleç belirlerdiö dedi.DÜN 2 KİŞİ TUTUKLANDI'Şüphelilerden emniyetteki işlemleri tamamlanan Reşat Elgin, Şenay Reyhan Kaş ve S.Ö., dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Elgin ve Kaş tutuklandı, S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 3'e çıktı.BAŞKAN YARDIMCISI ADLİYEYE SEVK EDİLDİBelediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de emniyetteki sorgusu tamamlandı. Güleç, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Güleç'in şoförü B.E. ile sekreteri B.T.'nin emniyetteki işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesine zırhlı personel taşıyıcı araç (ZPT) sevkiyatı yapıldı.Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınırına gönderilen ZPT'lerden oluşan askeri konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi. Çok sayıda araçtan oluşan konvoy daha sonra birliklerine hareket etti.

Bitlis'te PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Tatvan ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütüne üye oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 cep telefonu, telefonlara ait 5 sim kart, 2 hafıza kartı, 1 tablet, 1 bilgisayar ve 5 CD ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: Afganlı 3 kişi yakalandı

KARAMAN'da polis tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şebekeye yönelik yapılan operasyonda Afganistan uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Afganistan uyruklu bir grubun sokaklarda uyuşturucu sattığı yönünde bilgi alması üzerine 4 ay önce çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki çalışma sonucu şüphelilerin Afganistan uyruklu Fazleddin R., Abdulrahim S. ve Faisal K olduğunu belirledi. Polis, 11 Şubat günü belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada 755 gram eroin, 11 gram metamfetamin, 7 gram esrar, hassas terazi ve uyuşturucu madde paketleme amaçlı aparatlar ele geçirildi. 3 kişi polisteki sorgunun ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de kredi vaadiyle dolandırıcılık operasyonu: 8 gözaltı

ESKİŞEHİR'de sosyal medya üzerinden verdikleri ilanlarla, kredi vereceklerini vadedip dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sosyal medyaya verdikleri ilanlarla dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Polis ekiplerince 14 ayrı adrese yapılan baskınlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda usulsüz senet, belge, doküman, digital malzeme ve 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheliler, ifadeleri için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Mersin'de selin izleri silinmeye devam ediyor

MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yaşanan sel ve taşkınların ardından sıkıntı yaşanan bölgelere müdahale etmeye devam ediyor.Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Mersin İdman Yurdu Meydanı'nda sel ve taşkınlardan dolayı yerlerinden kayan kayaların düzenlemesini yapıyor. Ekipler büyük iş makineleriyle yaptıkları çalışmalar ile kayaları eski yerlerine yerleştiriyor. Dalgalardan dolayı denizin içine giren kayaların düzenlemesini yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kayaları tekrar eski yerine yerleştiriyor. 3 gündür hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdüren ekipler, bu hafta başında çalışmaları tamamlamayı planlıyor. 2 ekskavatör ve 1 tır ile çalışmalarını sürdüren 6 kişilik ekip, tüm hızıyla sorunları ortadan kaldırmaya ve kayaların düzenlemesini yapmaya devam ediyor. Ekipler, bozulan baksların da düzenlemesini yapıyor.

Kamyonetin çarptığı minibüs, 2 kişiye çarptı (2) (YENİDEN)

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, kamyonetin çarpmasıyla savurulan minibüs, park halindeki otomobile akaryakıt doldurmaya çalışan 2 kişiye çarptı. Yaralılar, hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, sabah saatlerinde, Alparslan Mahallesi Sebze Hali kavşağında meydana geldi. Osman Çakırer yönetimindeki 42 Y 2601 plakalı kamyonet, Bayram Avcu'nun kullandığı 35 AEZ 515 plakalı minibüse çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan minibüs, yolun kenarında park halindeki otomobile akaryakıt doldurmak isteyen İlker Oruç (26) ve Murat Özçetin'e (26) çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anının güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Bakan Selçuk: Öğrencilerimizin okullarda atölyelerle tanışması çok önemli

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğrencilerimizin okullarda atölyelerle tanışması ve meslekle ilgili bazı farkındalıklar yaşaması bizim için çok önemli" dedi.Bakan Selçuk, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ı ziyaret etti. Basın mensuplarına açıklama yapan Selçuk, Kayseri'de eğitim-öğretim faaliyetlerini değerlendireceklerini belirterek, "Bugün Erciyes Anadolu Holding'in bağış olarak yaptığı 100 tasarım beceri atölyesini hayata geçireceğiz. Bu anlamda ayrıca bir mutluluğumuz var. Öğrencilerimizin okullarda atölyelerle tanışması ve meslekle ilgili bazı farkındalıklar yaşaması bizim için çok önemli. Bugün burada yapacağımız faaliyetlerde ve değerlendirmelerde Kayseri ilimizin eğitimle ilgili gelecek projelerini aynı zamanda istişare etme olanağımız olacak" dedi.

Ekipler, Bünyamin ve Bedirhan kardeşler için seferber oldu

BİNGÖL'de, yolu kardan kapalı Karlıca köyünde rahatsızlanan 6 aylık Bünyamin ve 2 yaşındaki Bedirhan Oğuz kardeşlerin hastaneye ulaşması için karla mücadele ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlileri seferber oldu. Kardeşler, 5 saatte paletli ambulans ile kardeşlere ulaşarak, 2 saatlik yolculukla hastaneye götürdü.Karlıova ilçesine bağlı Karlıca köyündeki Oğuz ailesi, 6 aylık bebeği Bünyamin ile 2 yaşındaki oğlu Bedirhan'ın, yüksek ateş, bulantı ve kusma şikayetleri üzerine, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık görevlileri, kardan kapalı Karlıca köyüne ulaşmak için İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi. Karla mücadele ekiplerinin, köy yolunu kardan temizlemesiyle UMKE ekipleri, paletli ambulansla 5 saat sonra köye ulaşarak, Bünyamin ve Bedirhan kardeşlere yaptıkları ilk müdahalenin ardından 2 saatlik yolculukla Bingöl Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Bünyamin ile Bedirhan kardeşlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Rahatsızlanan hamile kadın, 6 saatte hastaneye ulaştırıldı

SİİRT'te, yolu kar nedeniyle kapanan Dolusalkım köyünde rahatsızlanan hamile Saniye Dündar (21), 6 saatlik çalışmanın ardından hastaneye ulaştırıldı.Pervari ilçesine bağlı Dolusalkım köyünde 2'nci çocuğuna hamile olan Saniye Dündar rahatsızlanınca, yakınları sağlık görevlilerine haber verdi. Köy yolunun kar yağışı nedeniyle kapalı olduğunu öğrenen sağlık görevlileri, İl Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin, yol açma çalışması sonucu sağlık görevlileri, Dolusalkım köyüne ulaştı. Ambulansa alınan Dündar, yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından Siirt Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Tedaviye alınan Dündar'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Park halindeki araçlar kardan kayboldu

SİVAS'ta iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 994 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri kent merkezindeki karları iş makineleri ve kamyonlarla şehir dışına taşırken, park halindeki araçlar kar altında kayboldu.Kentte dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar temizleme ve küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle kent genelinde köy ve mezradan oluşan 994 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri de kapanan yerleşim yerlerinin yolunu açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yoğun kar yağışıyla belediye ekipleri biriken karları iş makineleri ve kamyonların yardımıyla şehir dışına taşıdı. Park halindeki araçlarda kar altında kayboldu. Vatandaşlarda işyerlerinin önünde kar temizleme çalışması yaptı. Kar yağşının gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.

