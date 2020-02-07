DHA YURT BÜLTENİ - 6

07.02.2020 12:32 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:32

Manisa'da 4.0 büyüklüğünde deprem (2)

VATANDAŞLAR TEDİRGİN

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bugün saat 09.31'de meydana gelen Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem tedirginliğe neden oldu. Evli 3 çocuk babası, emekli işçi Ferit Yöner (71), "Bu aralar çok deprem oluyor. Bu sabah da sallandık. Markete ekmek almaya giderken, depreme yakalandım. Biraz salladı ama artık alıştık. Rabbim beterinden korusun" dedi.

Evli 3 çocuk babası Şuayip İnce (36), "Son günlerde yaşanan depremler bizi gerçekten derinden etkiliyor. Fabrika işçisi olduğum için günün neredeyse 10 saatini ailemden ayrı geçiriyorum. Biz, fabrikada çok hissetmiyoruz ama eşimi, üç çocuğumla birlikte evde bırakıp gittiğim için aklımda hep onlar oluyor. 'Acaba bir şey olur mu, ne yaparlar' diye sürekli tedirginlik içindeyim. Ancak yapacak bir şey yok, depremle yaşamaya alışacağız. Depremlerin bir an önce bitmesini umuyoruz. Bu sabah 4.0 büyüklüğünde bir derem daha olmuş. Yoldaydım hissetmedim. Çevredekiler, 'Siz de hissettiniz mi' diye sorunca haberim oldu" diye konuştu.Deremin doğal afet olduğunu bildiklerini ancak yine de çok endişeli olduklarını belirten temizlik ürünleri sektöründe pazarlama müdürü olan, evli 3 çocuk babası Mustafa Uysal, "Türkiye bir deprem kuşağı üzerinde maalesef. Ancak, buna rağmen tedbir almıyoruz. Korkuyla yaşamaya devam ediyoruz. Bu sabahta 4.0 büyüklüğünde deprem oldu, biraz sallandık. Çok şükür bir sorun yok" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------Deprem sonrasında Manisa'dan çekilen genel görüntüVatandaşlardan görüntüBinalardan görüntüFerit Yöner, Şuayip İnce, Mustafa Uysal ile röp.

Haber - Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,

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Antalya- Konya yolunda kar yağışı (2)

OTOBÜS UÇURUMA METRELMER KALA DURABİLDİAntalya'nın Akseki ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, ulaşımı etkiledi. Antalya- Konya yolunun Püser mevkiinde yoğun kar yağışından etkilenen Metro Turizm'e ait 34 BK 6806 plakalı yolcu otobüsü, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. İçinde 50'ye yakın yolcu bulunan otobüs, uçuruma 2 metre kala durabildi. Trafik levhasına çarpan otobüsün şoför mahallinin camı kırıldı. Büyük korku yaşayan yolcular, otobüsü boşalttı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Uçurum kenarındaki otobüsün YolcularınOtobüsün kırılan camının

Haber- Kamera: Adem ÇETİN/AKSEKİ,

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Adana'da ihaleye fesat operasyonu

ADANA'da, 26 kentte üniversite, hastane ve okul kantinlerinin ihalelerine fesat karıştırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 151 şüpheliden 59'u adliyeye sevk edildi.Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 26 ilde üniversite, hastane ve okul kantinleri için yapılan 48 ihalede, devleti 90 milyon TL zarara uğrattığı iddia edilen 158'i şirket sahibi, 10'u kamu görevlisi 168 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri de şüphelilere yönelik 4 Şubat Salı sabahı, 34 ilde şafak vakti operasyon düzenledi.Eş zamanlı operasyonda aralarında çete lideri Derviş B.'nin de bulunduğu 151 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda tapu ele geçirildi.Aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 40 şüpheli dün ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 15'i tutuklandı. 52 şüpheli de polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 59 şüpheli ise bu sabah adliyeye gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Zanlıların emniyet binasından çıkarılması

Haber-Kamera: Rüşan Anıl ATAR/ADANA,

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Irmaktaki su seviyesi yükseldi, iskeleler su altında kaldı

BARTIN'da 3 gündür etkili olan sağanak yağış nedeniyle, Kirazlı Köprü Barajındaki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle kapaklar kontrollü şekilde açıldı. Bartın Irmağı'ndaki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle gezi teknelerinin iskeleleri su altında kaldı.Bartın kent merkezine son 3 günde ortalama 50 kilogramın üzerinde yağış düştü. Zaman zaman şiddetini artıran yağış özellikle Ulus ilçesi, Abdipaşa, Kozcağız, Hasankadı ve Kumluca Beldelerinde etkili oldu. Kirazlı Köprü Barajındaki su seviyesinde yükselme meydana geldi. Baraj bölgesindeki seviyenin yükselmesi nedeniyle kontrollü olarak kapaklar açılarak, su tahliyesi yapılmaya başlandı. Barajda su tahliyesinin dengeli olması için derivasyon tünelinden de su tahliyesi yapılıyor. Kozcağız Barajında ve Kışla sel sapanında ise su kontrollü şekilde tahliye ediliyor. Kirazlı Köprü Barajı içerisinde sel sularıyla birçok plastik atık diğer atıklar kirlilik oluşturduğu görüldü.Bartın ırmağının 5 metre yükseldiğini belirten Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "Şu anda herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Ekiplerimiz her zaman olduğu hazır halde bekliyor. Fen işleri ve itfaiye ekiplerimiz sürekli ırmaktaki su seviyesini kontrol ediyor. Yalı mevkiinde bulunan gezi teknelerinin olduğu yerdeki iskeleler su altında kaldı. Su seviyesi şu anda yürüyüş yoluna çıkmadı. Yine çağlayan piknik alanına giden yolumuza da şerit çekilerek, araç ve yaya geçişine kapatıldı." dedi.Cemal Akın barajın seli önlediğini söyleyerek, "Tabi şunu da belirtmek isterim, Kirazlı Köprü Barajı geçmiş yıllarda yaşanan ani sel yükselmesini de önledi. Yağmur yağdığında barajın kapakları kontrollü olarak açılıyor ve su birikmesinin önüne geçilmiş oluyor. Kapaklardan bırakılan suyun yanı sıra derivasyon tünellerinden bırakılan su da kent merkezinden geçen ırmaktaki su seviyesini ani olarak önlemiş oluyor. Bu şekilde geçmiş yıllarda yaşanan ani sel baskınlarını da yaşamamış oluyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Irmaktan detay-Irmak üzerindeki gezi tekneleri-Su altında kalan iskeleler-Barajın kapaklarından akan su -Barajın genel görüntüsü-Baraj üzerinde biriken çöpler

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

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Fırtınada devrilen ağaçlar mezarlara zarar verdi

ORDU'da dün etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle Şehir Mezarlığı'ndaki ağaçlar kök kısmından sökülerek mezarların üzerine devrildi. Bazı mezarlarda hasar oluştu. Vatandaşlar bugün mezarlığa gelerek yakınlarının kabirlerinde hasar olup olmadığını kontrol etti. Ordu'da dün etkili olan şiddetli fırtına Altınordu ilçesi Şahinciler Mahallesi'nde bulunan Şehir Mezarlığı'ndaki ağaçların kök kısmından devrilmesine neden oldu. Şiddetli rüzgarın etkisiyle ağaçlar kabirlerin üzerine yıkıldı. Ağaç köklerinin yüzeye çıkması nedeniyle bazı mezarlar yerinden söküldü. Bazılarının ise mermerleri kırıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri mezarlıkta çalışma yaparak devrilen ağaçları keserek topladı. Ayrıca vatandaşlar mezarılğa gelerek yakınlarının kabirlerinin hasar görüp görmediğini kontrol etti. 'MERMERLERİ KIRILMIŞ'Şiddetli rüzgarın çatıların uçmasına ağaçların devrilmesine neden olduğunu söyleyen Sinan Akıncı, "Dün gün boyu fırtına etkili oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi. Burada mezarlarda baya hasarlar oluştu. Biz de yakınlarımızın kabirlerine bakmaya geldik. Bazı kabirler yerinden sökülmüş bazılarının mermerleri kırılmış durumdaö diye konuştu. 'KABİRLERDE HASAR VAR'Yıkılan ağacın halasının kabrine zarar verdiğini söyleyen Selim Karataş, "Benim yakınlarımın mezarının bulunduğu bölgede 12'ye yakın kabir hasar görmüş. Büyük ağaçlar devrilmiş. Benim halamın kabrinin başındaki büyük ağaç da kökünden devrildiği için mezarı adeta havaya kaldırmış. Büyük hasar oluşmuş. Mezarlıklarda böyle büyük ağaçların olmaması lazımö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------------Hasar gören kabirlerden detay-Mezarlıktan detay-Kesilen ağaçlardan detay-Vatandaşlardan detay-Röportajlar-Muhabir anonsu-DetaylarHaber-Kamera: Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/ORDU,

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Damacana şişesine idrarını yaptığı iddia edilen görüntüler tepki çekti-1

İZMİR'in Buca ilçesinde, su dağıtıcısı bir kurye, iddiaya göre sipariş edilen damacanayı müşterisine teslim ettikten sonra aldığı boş damacanaya idrarını yaptı. O anlar, asansörün güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, Evka 1 Mahallesi TOKİ konutlarında meydana geldi. Sipariş edilen su damacanasını müşteriye teslim eden bir kurye, boş damacana şişesini de alıp evden ayrıldı. Genç kurye, asansörde tek başına aşağıya indiği sırada, önce boş damacana şişesine iddiaya göre idrarını yaptı, ardından da asansörün zeminine döktü. Asansördeki kokudan rahatsız olan apartman sakinlerinin kamera görüntülerini kontrol etmesi sonrasında ortaya çıkan olay, görenleri şaşırttı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ---------------Olayın güvenlik kamerası görüntüsü

Haber: Davut CAN - Kamera: İZMİR,

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Burdur'a mevsimin ilk karı yağdı

BURDUR'da kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı.Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezindeki evlerin çatılarını beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle Burdur-Antalya Karayolu'nde trafik ekipleri ve karayolu ekipleri alarma geçti. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde kapalı yol bulunmazken iki maddi hasarlı kaza meydana geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Kar yağışı-Susamlık tepeden Burdur-Detay

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

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Çayda traktörle mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye kurtardı

MANİSA'nın Köprübaşı ilçesinde, sağanak yağmur nedeniyle debisi yükselen Demirci Çayı'ndan traktörle geçmek isterken mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.Köprübaşı'nın kırsal Borlu Mahallesi'ndeki Demirci Çayı'ndan dün akşam saatlerinde traktörle geçmeye Kenan Şengül ve yanındaki arkadaşları Ahmet Sukken ve Musa Sudan mahsur kaldı. Son yağmurlarla debisi yükselen çaydan kendi imkanları ile çıkamayan 3 arkadaşın yardımına çevredekiler ulaştı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Köprübaşı İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, iş makinalarına bağladıkları halatlarda traktörü kıyıya çekerek mahsur kalan traktör sürücüsü Kenan Şengül ile yanındaki arkadaşları Ahmet Sukken ve Musa Sudan'ı kurtardı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonları ile saniye saniye görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------Kurtarma çalışmasından ce telefonu görüntüsü

Haber-Kamera: Emre Saçlı/ SALİHLİ (Manisa),

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Hayalindeki işin patronu oldu

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesine bağlı Alioğlu köyünde yaşayan Mehmet Turan (35), 2017 yılında 'Genç Çiftçi Projesi' kapsamında aldığı 30 bin lira hibe desteğiyle fındık bahçesine kurduğu serada istiridye mantarı üreterek kendi işinin patronu oldu.Alaplı'ya bağlı Alioğlu köyünde yaşayan Mehmet Turan, 2017 yılında aldığı hibeyle evinin yanında bulunan fındık bahçesine 100 metrekarelik tesis kurarak mantar yetiştiriciliğine başladı. Bir süre sonra üretimi arttırmaya karar veren ve ikinci tesisi kuran Turan, 200 metrekare alanda ayda 15 ton istiridye mantarını Türkiye'nin birçok bölgesine pazarlamaya başladı. Köyünde farklı ürünler üretmenin her zaman hayali olduğunu söyleyen Turan, talebi karşılamak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.Şu an hasat zamanında olduklarını söyleyen Turan, tesisinde akrabalarını da istihdam ettiğini belirterek, şöyle konuştu: "2017 yılında Genç Çiftçi Projesine başvurdum. Kabul edilince çok sevinmiştim. Hayalimdeki projeyi gerçekleştireceğim için çok mutluydum. Bu tesisi kurduk. Burada 9 ton ürün var. Hasat mevsimi de geldi. Ürünleri toplayarak pazarlayacağız. Tesisimiz büyüttük. 2. seramızı kurduk. 200 metrekare alanda yaklaşık 15 ton üretim yapıyoruz. Pazara hem iç piyasaya hem de büyük illere istiridye mantarı gönderiyoruz. Bu işi yapmak isteyen çok gençler var, benim onlara en büyük tavsiyem üretmeleri gerekiyor. Bu iş zevkli bir iş zaman ayırmaları gerekiyor, emek vermeleri gerekiyor sonunda çok güzel bir iş ortaya çıkıyor. İşlerim çok iyi gece gündüz çalışıyoruz. İnşallah ileride daha büyük tesisler kuracağım."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Fındık tarlasındaki sera-İstiridye mantarları-Mantarların toplanması

-Mehmet Turan ile röp.

Haber-Kamera: Cem SÜRMENELİ/ALAPLI(Zonguldak),

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Kaynak: DHA