DHA YURT BÜLTENİ - 6

Manisa'da korkutan deprem

MANİSA'nın geçen 22 Ocak'tan bu yana beşik gibi sallanan ilçesi Akhisar'da, 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Manisa ve çevre illerinde de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 11.43'te, merkez üssü Akhisar ilçesi olan, Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre altında meydana gelen deprem Manisa ve ilçelerinin yanı sıra İzmir'den de hissedildi. İlk belirlemelere can ve mal kaybı yaşanmadı. Kısa süreli paniğe neden olan deprem nedeniyle bazı vatandaşlar sokak ve açık alanlara kaçtı.

Market kasasından 87 bin lira çalan şüpheli yakalandı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, bir marketin çelik kasasını spiral makinesiyle kesip, 87 bin lirayı çalan K.S., yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.Hırsızlık olayı, 18 Ocak günü Darıca'daki bir markette yaşandı. Gece yarısı markete giren hırsız, çelik kasayı spiral makinesiyle kesip içerisinde bulunan 87 bin lirayı çaldı. Sabah işe gelen market çalışanları, soyulduklarını fark edip, polise haber verdi.Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, marketin güvenlik kameraları ile Mobese kayıtlarından şüphelinin sabıka kaydı bulunan K.S. olduğunu belirledi. K.S., İstanbul'daki evine düzenlenen baskınka gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise hırsızlık olayında kullanılan aletler ile marketin kasasından çalınan para ele geçirildi. K.S.'nin markete girmesi, güvenlik kamerasına doğru yönelmesi ve marketten çıkması güvenlik kameralarına yansıdı. K.S. sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Eşini 21 kez bıçaklayan kocaya indirimsiz 17 yıl hapis

ANTALYA'da eşi Ayşe Seyidoğlu'nu (52), 21 yerinden bıçaklayarak yaralayan Nizamettin Seyidoğlu (55), indirim uygulanmadan 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 'Öldürmeye teşebbüs' suçundan mahkemenin verebileceği en büyük cezayı verdiğini söyleyen Ayşe Seyidoğlu, "Adalet yerini buldu" dedi.Muratpaşa ilçesinin Meydankavağı Mahallesi'nde geçen 13 Eylül günü yaşanan olay iddialara göre şöyle gelişti: Muş'ta yaşayan Ayşe Seyidoğlu, 30 yıllık eşi Nizamettin Seyidoğlu'na boşanma davası açıp, en küçüğü 10, en büyüğü 16 yaşında olan 4 çocuğunu da yanına alıp Antalya'ya yerleşti.Boşanma sürecinde, eşine karşı 21 Eylül gününe kadar uzaklaştırma kararı aldırdı.Ancak Nizamettin Seyidoğlu, izini kaybettirmek isteyen eşinin peşini bırakmadı. 12 Eylül günü İstanbul üzerinden Antalya'ya gelen, geceyi Ayşe Seyidoğlu'nun evinin yakınındaki parkta geçiren Seyidoğlu, sabah işe gitmek için servis bekleyen kadını sokak ortasında 21 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Ayşe Seyidoğlu, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kaçan Nizamettin Seyidoğlu ise elini yıkadıktan sonra çalılık alana saklandı. Görgü tanıklarının anlatımları doğrultusunda polis, Nizamettin Seyidoğlu'nu saklandığı yerde yakaladı. Seyidoğlu, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Karayolları Bölge Müdürlüğü'nde çalışan Ayşe Seyidoğlu, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından taburcu edildi.İNDİRİM UYGULANMADIAntalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Nizamettin Seyidoğlu ve Ayşe Seyidoğlu ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada son sözü sorulan Nizamettin Seyidoğlu ağlayarak, "Cezaevinde geçirdiğim 5 ay bana 5 yıl, 10 yıl gibi geldi. Ben böyle bir şey olsun istemezdim. Eşimi, çocuklarımı çok seviyorum. Onlar için ölürüm" dedi.Mahkeme ise, Nizamettin Seyidoğlu'na önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Eylemin teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı cezayı, 17 yıla düşürüldü. Mahkeme, cezada indirim uygulamadı.'ADALET YERİNİ BULDU'Duruşma sonunda avukatı Bekir Alim ile birlikte açıklama yapan Ayşe Seyidoğlu, mahkemenin öldürmeye teşebbüs aşamasında kalan bir suçtan dolayı sanığa verebileceği en büyük cezayı verdiğini söyledi. Ayşe Seyidoğlu, dava boyunca kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, "Dava olumlu geçti. Allahıma şükürler olsun. Mahkeme tam da beklediğim kararı verdi. Bu duruşmada da sanık yalanlarını sürdürdü. Ancak, hakim gerçeği gördü. Onlar da biliyor, kadınlar ölüyor. Beni de öldürmek istedi. Davayı farklı yönlere çekmeye çalıştı. Sonunda gerçek ortaya çıktı. Adalet yerini buldu" dedi.KADINLARIN HUKUK ZAFERİDosyanın nihayet karara bağlandığını belirten avukat Bekir Alim de "Biz daha önce yüce Türk adaletine güvendiğimizi söylemiştik. Bu, Ayşe hanım nezdinde zulüm gören tüm kadınların kazandığı bir hukuk zaferidir. Kararda iyi hal indirimi uygulanmaması ve cezanın tam olarak verilmesi bize sevindirmiştir" diye konuştu.

Çinli turist rezervasyonları iptal oluyor

TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, koronavirüs nedeniyle Çin'de de seyahat yasakları olduğu için rezervasyon iptalleri olduğunu belirterek, "Hem Çin'e yapılacak seyahatlerin iptali hem de başka pazarlardan gelecek misafirlerle, bu pazarda yaşanacak açığı rahatlıkla kapatacağımızı düşünüyorum" dedi.TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır, Çin'deki koronavirüs nedeniyle Türkiye-Çin uçuş seferlerinin çarşamba gününden ay sonuna kadar durdurulması kararıyla ilgili değerlendirmede bulundu. İnsan sağlığı sözkonusu olduğu için bu konuda ticari yorum yapmanın çok zor olduğunu belirten TÜROFED Başkanı Çorabatır, Çin'de yaşanan virüs salgını sorununun sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada seyahat ve turizmi ilgilendirdiğini söyledi. Salgınla ilgili en kısa zamanda çözüm bulunmasını temenni eden Çorabatır, Türkiye açısından Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda tedbirleri hızla aldığını ve yakından takip ettiklerini kaydetti.Konunun turizme etkisi açısından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile istişare halinde olduklarını aktaran Çorabatır, "Türkiye olarak Çin'den yılda yaklaşık 450 bin turist alıyoruz. Özellikle İstanbul, Kapadokya ve Pamukkale'yi tercih ediyorlar. Şu anda Çin'den de kaynaklı seyahat yasakları olduğu için rezervasyon iptalleri söz konusu. Zaten Çin'den giriş çıkışlarla ilgili bir problem var. Çin'den dünyanın birçok ülkesine seyahat eden 80 milyon Çinli vatandaş var. Özellikle Avrupa bölgesine Almanya, Fransa, İspanya başta olmak üzere 16 milyondan fazla Çinli seyahat ediyor. Bu iptaller Avrupa ülkelerini daha çok etkileyecek" diye konuştu.Sorunla ilgili çözüm belirleninceye kadar rezervasyonların durgunlaşacağını aktaran Çorabatır, Çin'den Türkiye'ye gelecek turistlerin yanı sıra Türkiye dışında Avrupa ve Rusya gibi bölgelerden de Çin'e yapılacak turistik seyahatlerin iptal olduğunu belirtti. Çorabatır, Çin'e seyahat planı yapan bu turistlerin de Türkiye, İspanya, Yunanistan gibi ülkeleri seçeceğini kaydetti. Çorabatır, "Muhakkak etkileniriz ama hem Çin'e yapılacak seyahatlerin iptali hem de bizim başka pazarlardan gelecek misafirlerle Çin pazarında yaşanacak açığı rahatlıkla kapatacağımızı düşünüyorum" dedi.İSTANBUL VE KAPADOKYA ETKİLENİRProfesyonel Otel Yöneticileri Derneği'nin (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca ise Çin'deki virüs salgınının sadece turizm ve Türkiye açısından değil tüm dünya açısından büyük tehdit oluşturduğunu, tüm sektörlerin olumsuz etkilendiğini kaydetti. Türkiye- Çin uçak seferlerinin ay sonuna kadar durdurulmasıyla ilgili kararın insan sağlığı açısından önemli olduğunu belirten Atmaca, "Şu an bakanlık böyle bir karar aldı ve turizm açısından bu karardan en çok İstanbul ve Kapadokya etkilenir. Fiziki yapıları gereği Çinli turistler daha çok kışın seyahat etmeyi seviyor. Ama bizim sayılar açısından, genel anlamda turizm 2020'ye rekorla başladı. Çin'den azalacak yolcuların yeri, bir şekilde diğer pazarlardan kendini tamamlayacak gözüküyor" diye konuştu.DÜNYA MESELESİ HALİNE GELDİVirüs olayının sadece Çin değil, dünya meselesi haline geldiğini, turizm dışında ciddi bir sağlık problemi olduğunu dile getiren Atmaca, "Önemli olan bu virüsün tedavisinin yapılabilmesi. Kısa vadede bu işin çözüme ulaşacağını düşünüyorum. Çünkü ölen sayısı en son 516 kişiye ulaşmıştı. Dünya Sağlık Örgütü'nün önderliğinde bu işin bir an önce bitirileceğini düşünüyorum. Başka ülkelere sıçramadan bu virüs salgınının bitirilmesi çok önemli. Antalya açısından ise Çinli turist yok denecek kadar az" dedi.GEÇEN YIL 426 BİN ÇİNLİ GELDİDiğer yandan 2019 yılı Türkiye turizm verilerine bakıldığında, 2018'de 394 bin olan Çinli turist sayısı yüzde 8.1'lik artışla 2019'da 426 bin kişiye yükseldi. Çinli turistlerin Türkiye toplam turizm pazarındaki payı yüzde 0.95 oldu. Çinli turistlerin en çok tercih ettiği bölgeler İstanbul, Kapadokya ve Pamukkale oldu. Antalya'ya ise 2019 yılında sadece 3 bin 529 turist geldi. En çok turist gelen ülkeler arasında Çin yaklaşık 70'inci sırada yer alıyor.

Depremde şans eseri hayatta kaldılar Elazığ'ı vuran 6.8 büyüklüğündeki depremde Tadım Köyü'ndeki evleri yıkılan 85 yaşındaki Fatma Aykurt çıktığı balkonla birlikte aşağı düşünce, oğlu Ünsal Aykurt ve gelini Ayten Aykurt ile 2 torunu da şehir merkezindeki anneanneye ziyarete gidince hayatta kaldı. Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depreme, Tadım Köyü'ndeki evinde eşiyle oturuken yakalanan 85 yaşındaki Fatma Aykurt, oğluna seslenmek için balkona çıktı. Ancak çöken balkonla birlikte yaklaşık 3 metreden düştü. Şans eseri hayatta kalan Fatma Aykurt, geçtiğimiz hafta kolu ve bacağından ameliyat edilerek, taburcu edildi.Oğlu Ünsal Aykurt ile eşi Ayten Aykurt ve çocukları Yiğit ile Kaan da deprem akşamı anneanneye ziyarete gitmeleri sayesinde hayatta kaldı. Ünsal Aykurt, depremden nasıl kurtulduklarını şöyle anlattı: "Okullar tatil olduğu için çocuklar, Elazığ'daki anneannelerine gitmek istedi. Eşim ile 'geç oldu gitmeyelim' dedik. Ancak çocuklar ısrar edince, kırmayıp akşam üzeri Elazığ'daki annelerine götürdüm. Onları bırakıp, köye döndüm. Birkaç saat sonra deprem meydana geldi. Dışarıdaydım. Evimiz yerle bir oldu. İyi ki ailemi götürmüşüm, anneannelerinin evinde hasar yok. Şans eseri hepimiz hayatta kaldık. Okulların tatil olması aslında bizim hayatımızı kurtardı çünkü çocuklar, 'anneanneme gidelim' diye çok ısrar etti.öBALKONLA BERABER AŞAĞI UÇTUBalkonla birlikte 3 metreden düşen 85 yaşındaki Fatma Aykurt, çocukları ve köylülerin yardımıyla hemen Medical Park Elazığ Hastanesi'ne kaldırıldığını ifade ederek, şunları söyledi: "O sırada balkonda oturuyordum. Evin lambaları söndü ama sokak direklerinde ışık vardı. Ben de Ünsal'a 'Yer sallanıyor oğlum, korkarsınız gelin bizde kalın' demek için balkona çıkmıştım. Ayağımı balkona atmaya kalmadı kendimi aşağıda buldum. Küçük oğlum 'Anne bir verdiğin karşı gelmiş (verilmiş sadakamız varmış), düştüğün yer çivi doluydu' dedi. Küçük oğlumun evi yıkıldı. Komple yıkılsın, ne yapacağım evi? Millet şimdi onun var, niye benim olmuyor diyor hep. Bir lokma ekmeğin olursa, onunla mutlu olursun, en iyisi dünyada odur." 'ŞANS ESERİ CAN KAYBI VERMEDİK'Fatma Nine'nin torunu Semih Aykurt da deprem günü babaannesi ile dedesinin evde yalnız olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Dedemle babaannem köyde beraber yaşıyorlar. Bitişik binada da amcalarım oturuyor. Sarsıntı olduğunda amcam ve amcamın oğulları, evlerini boşaltıp kendilerini bahçeye atmışlar. Yoğun toz bulutunu görünce evlerin yıkıldığını anlamışlar. Küçük amcamın (Ünsal) evinin yerle bir olduğunu görmüşler. Oraya doğru gittiklerinde babaannemin evinin merdivenlerdeki göçüğü fark etmişler. Büyük amcam ağaçlardan tırmanıp balkondan içeriye girmiş dedem salonda pencerenin yanında sinmiş, şok halinde titriyormuş. Önce dedemi kucakladığı gibi, camdan köylülerin yardımıyla çıkarmış. Salonda babaannemi ayakta gördüğü için ona daha sonra yönelmiş. Ama bakmış bu sefer babaannem yok. Evin içini kontrol ederken sesini duymuş. O dedemle uğraşırken babaannem de kendi başına kapıya çıkmaya,çalışırken çıkıştaki balkonla birlikte aşağı uçmuş. Amcamın evinin enkazı babaanneme ulaşmalarını engellemiş ama köylülerle birlikte babaannemi hemen oradan çıkarıp hastaneye getirmişler. Sol bacağında beş noktada kırık vardı. Topuğunda ve sol elinde de kırığı vardı. Çok mutluyuz, çok şükür can kaybıyla sınanmadık. Şans eseri babaannem de, amcamlar da kurtuldu." BU YAŞTA BU AMELİYATLARI KALDIRMASI MUCİZEMedical Park Elazığ Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Burhan Taneli, Fatma Nine'nin hayatta kalmasının mucize olduğunu söyleyerek, şu bilgileri verdi: "Fatma Aykurt adlı hastamız 85 yaşında. Hastanemize yüksekten düşmeye bağlı travma nedeniyle geldi. Kendisi anlattığı kadarıyla deprem sırasında balkona doğru koşmuş, oradan balkonun yıkılması sonucu aşağı düşmüş. Geldiğinde sol ön kol, sol uyluk ve sol bacak ağrısı vardı. 85 yaşında olması nedeniyle ameliyat hazırlık aşaması biraz uzun sürdü. Yaşına bağlı riskler nedeniyle kardiyoloji ilk üç gün izin vermedi. Takip edildi, üç gün sonra değerleri düzelince ameliyat ettik. Bu yaşta böyle büyük bir ameliyatı kaldırması gerçekten büyük bir şans. İlk başta yaşından dolayı çok endişeliydik. Ama şu an gayet sağlıklı."

Resim yaparak kanseri yendi, ilk sergisini açtı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan emekli askeri sivil memur Naim Gürzsoy (65), 3 yıl önce yakalandığı kanseri resim yaparak yendi. Sergi açan Gürzsoy, "Sanata çok düşkünüm, saz, ney, kaval var ama resim daha farklı . Tabiatın renkleriyle uğraşmak bambaşka bir şey" dedi.Bursa Işıklar Askeri Lisesi'nden emekli olduktan sonra Tekirdağ'ı Çorlu ilçesine yerleşen Naim Gürzsoy'a yaklaşık 3 yıl önce ampulla vateri kanseri teşhisi konuldu. Hastalığını öğrendikten sonra tedavisini sürdüren Gürzsoy, yağlı boya resimleri yapmaya başlarak, yaşama tutunmaya çalıştı. Gürzsoy, 9 milyonda 1 kişide erken tespit yapılabilen bir kanser türünü geçirdiği ameliyatla genel cerrahi bölümünde karaciğer naklinden sonra dünyanın en zor ikinci ameliyatını oldu. Tedavisini tamamlayan Gürzsoy, resim yapmaya hızlandırarak, hayata bağlandı.SERGİ AÇTISanatı çok sevdiğini ifade eden Naim Gürzsoy, yaklaşık 40 adet resimden oluşan sergisini bir alış veriş merkezinde açtı. Açılışa Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Cumhuriyet Başsavcısını Murat Yiğiter ile davetliler katıldı. Kaymakam Sarılı, "Naim amca davet etmek için geldiğinde yaptığı resimlerden bahsetti. Bende geleceğimi söyledim kendisini tebrik ediyorum.Güzel bir çalışma yapmış" dedi.Yaptığı resimlerle hayata bağlanan Gürzsoy, "Ben sanatı çok seviyorum. Bir çok müzik aletini çalabiliyorum. Kara kalem çiziyordum. Sonra ressam arkadaşa baktım bir süre kursuna gittim. Sonra resim yapmaya başladım. Sanata çok düşkünüm, saz, ney, kaval var ama resim daha farklı. Tabiatın renkleriyle uğraşmak bambaşka bir şey. Tabiatı da çok sevdiğim için kendimi resme verdim" diye konuştu.

