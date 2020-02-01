DHA YURT BÜLTENİ - 6

01.02.2020 12:44 | Son Güncelleme: 01.02.2020 12:44

Kars'ta organize suç örgütüne operasyon: 22 gözaltı

KARS'ta organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM, Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütüne yönelik çalışma yaptı. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak-yönetmek-üye olmak, kasten öldürme, adam öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, 6136 sayılı kanuna muhalefet, tehdit, mala zarar verme, yağma, kullanmak için uyuşturucu madde almak-bulundurmak, uyuşturucu ticareti yapmak gibi suçları gerçekleştirdikleri tespit edilen şüphelilere operasyon düzenlendi. Bugün 03.00'da kar yağışı altında yapılan eş zamanlı operasyonda, Bülbül, Şehitler, Fevzi Çakmak, Halitpaşa Mahallelerindeki 20 evde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 7 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 12 şarjör, 4 ruhsatsız av tüfeği ve bunlara ait 4 adet şarjör, 118 adet 9mm fişek ve 47 adet dolu kartuş, bir adet çelik yelek ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------Polisin eve baskın yapması-Köpeklerle arama-Detaylar

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,

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Hakkari'de, halı sahanın çatısı kar nedeniyle çöktü

HAKKARİ'de bir halıs ahanın çatısı, üzerine biriken kar kütlesinin ağırlığını taşıyamayınca çöktü.Hakkari ve çevresinde dün akşam saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Gece yarısı sıralarında, Merzan Mahallesi'ndeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait halı sahanın çatısı, üzerinde biriken kar kütlesini taşıyamayınca çöktü. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda, halı sahada maddi hasar meydana geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Kar ve fırtınadan çöken halı sahaGenel Detay

HABER: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,

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Yüksekova'da kar yağışı nedeniyle bir ahır çöktü

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı, bir ahır da çöktü. Kar yağışı, enerji nakil hatlarına da zarar verdi.

Yüksekova'da dün başlayan yoğun kar yağışı, etkisini sürdürüyor. İlçeye bağlı 62 köy ve 115 mezra yolunu ulaşıma kapatan yoğun kar, Kadıköy köyünde ise bir ahırın çökmesine neden oldu. İlçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Kadıköy köyünde yaşayan Yavuz Onat'a ait ahırın gece saatlerinde çöktüğü belirtildi. Köylülerin yardımıyla ahırda bulunan küçükbaş hayvanlar başka ahırlara nakledildi.

Kar yağışı ve fırtına, enerji nakil hatlarına da zarar verdi. İleti hatlarının zarar görmesi nedeniyle yaklaşık 30 köy ve mezraya elektrik verilemediği, ekiplerin arızaları gidermek için yoğun bir çalışma yaptıkları kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Çöken ahırdan görüntü-Ahırı temizleyen köylülerden görüntüGÖRÜNTÜLER YÜKSEKOVA DISYASINDAN GEÇİLDİ

Derik'te karda mahsur kalanları belediye ekipleri kurtardı

MARDİN'in Derik ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalanlar, belediye ekiplerince yapılan kar temizleme çalışmalarının ardından kurtarıldı.Derik ilçesinde dün başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışının etkili olduğu Derik- Mazıdağı Karayolu'nda bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Yolda kalanların Derik Belediyesi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye karla mücadele ekipleri sevk edildi. Karayolundaki kar, belediye ekiplerince temizlendikten sonra, mahsur kalanlar kurtarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Yol açma çalışmalarMahsur kalanlarRöportajlarGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/ DERİK (Mardin),

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Ekmek tekneleri için ağladılar

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, çıkan yangında kullanılmaz hale gelen restoran sahibinin eşi ve çocukları gözyaşlarına boğuldu.Yangın, sabah saatlerinde Kepez Mahallesi Profesör Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Murat Bulut'a ait pide salonunda fırına atılan odunlardan çıkan kıvılcımlar yangına sebep oldu. İş yerinin alevler içinde kaldığını gören Bulut, yangın söndürme tüpü ile alevlere müdahale etmeye çalıştı. Haber verilmesiyle gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İş yerinin bulunduğu binada oturan vatandaşlar ve çocuklar tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında iş yerine gelen Murat Bulut'un eşi ve çocukları gözyaşlarına boğuldu. Ekmek teknelerinin yandığını gören Bulut'un eşi ve çocuklarını yakınları teselli etti.Yaklaşık yarım saat süren müdahalenin yangın söndürüldü. İş yeri kullanılmaz hale gelirken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Yanan iş yeri-Binayı boşaltan vatandaşlar ve çocukları-İş yerinden yükselen yoğun duman-İtfaiyenin müdahalesi-Yangın için kullanılan yangın tüpü-Murat Bulut'un ailesinin gelmesi ve ağlaması-Murat Bulut'un kızının ağlayarak babasına sarılması

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

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HDP önündeki eylemde 152'nci gün DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması isteyen 78 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 152'nci günde de sürdürdü.Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.4 AİLE EVLADINA KAVUŞTUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye ile Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran'ın terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla oturma eylemi yapan ailelerden 4'ü, evlatlarına kavuştu. Hatice Ceylan, Hüsniye- Hüseyin Kaya çifti ile Halime Kadran, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerine devam ediyor. 78 aile, oturma eylemini 152'nci günde de sürdürdü. KAÇIRILAN POLİS OĞLUNU İSTİYOR2015 yılında, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan polis memuru oğlu Vedat Kaya (28) için eşi Emine Kaya ile birlikte oturma eylemini sürdüren Şeyhmus Kaya, oğluna kavuşmadan eyleminden vazgeçmeyeceğini söyledi. Kaya, "152 gündür eşimle beraber buradayız. Ancak ses seda yok. Çocuğumuzun sağ olup olmadığını da bilmiyoruz. Eşim hasta. Ben de öyleyim. Çocuğumu istiyorum. Beş senedir çocuğumun sağ olup olmadığını bile bilmiyorum. Bunların kökü bitmeden ben buradan gitmiyorum. O kadar zıvanadan çıkmışlar ki, polis ve askerleri nasıl kaçırırsın? 10 yaşındaki çocuğu bile alıyorsun. 'Siyasi partiyiz' diyorlar. Sizin ne alakanız var siyasi partiyle. Bu devleti bölmek istiyorlar. Bunların derdi ayrı, Trump'a, İsrail'e, Netanyahu'ya çalışıyorlar. Bunların kökünü kurutmadan buradan gitmiyoruz. Bunlar gelip 'lanet olsun PKK' diyecek, o zaman iş bitecek" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------HDP İl binası önüAilelerin oturma eylemi yapmasıŞeyhmus Kaya'nın konuşmasıOğlunun fotoğrafından detayGenel ve detay

HABER: Emrah KIZIL, Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,

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Yüzündeki yanık izleri nedeniyle evden çıkamayan Miraç, tedavi olmak istiyor

KONYA'nın Kulu ilçesinde 9 yıl önce marangozhanede çırak olarak çalışırken sobaya döktüğü tinerin patlaması sonucu vücudunun yüzde 69'u yanan Miraç Tehik (23), yüzündeki yanıklar nedeniyle evden çıkamıyor. Miraç Tehik, özel bir hastanede ameliyat olması gerektiğini, bunun için de 450 bin liraya ihtiyacı olduğunu belirterek, "Çekinmeden gezmek, normal hayatıma dönmek istiyorum" dedi.Kulu'da liseyi bırakıp bir marangozhanede çırak olarak çalışmaya başlayan Miraç Tehik, 2011 yılının Mart ayında atölyede kömür sobasını tiner döküp tutuşturmak istedi. Bu sırada patlama meydana geldi. Ağır yaralanan Tehik, Başkent Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Vücudunun yüzde 69'luk bölümünde ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluşan Miraç Tehik, 4,5 ay yoğun bakımda kaldı. Tehik geçen süre zarfında 45 operasyon geçirdi. Ancak yapılan operasyonlar yüzündeki yanık izlerini gideremedi. Miraç Tehik'in ameliyat olabilmesi için ise 450 bin liraya ihtiyacı var.'ÇEKİNMEDEN GEZMEK İSTİYORUM'Müstakil evlerinin bahçesinden dışarı çıkamayan Miraç Tehik, özel hastanede 5 operasyon geçirmesi gerektiğini belirterek, "Özel hastaneye gönderildim, tedavimin devam etmesi için yüklü para istendi. 9 yıldır tedavi olamıyorum, babam inşaat işçisi aldığı asgari ücret ile 9 kişilik aileye zor bakıyor. Özel hastanede yapılacak olan ameliyatlar pahalı olduğu için karşılayamadık. Ben de artık normal hayatıma dönmek istiyorum. Çekinmeden gezmek istiyorum. Normal hayat sürmek istiyorum" dedi.CUMHURBAŞKANINDAN YARDIM İSTEDİOğlunu tedavi ettiremediklerini söyleyen Ebu Bekir Tehik ise, "Oğlum yüzde 70 dolaylarında ikinci ve üçüncü derecede yandı. Birçok tedavi gördü, fakat tedavinin pahalı olması dolayısıyla gücümüz yetmiyor, tedaviye devam edemiyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca lütfen bize yardım edin, sesimizi duyun. Oğlum da diğer gençler gibi gezmek istiyor. Yuva kurmak istiyor. Onun da doğal hakkı, çocuğum doğuştan böyle değildi, bir türlü kabullenemedi. Askere alınmadı, çürük raporu alınca çok üzüldü, kabullenemedi. Ben çocuğumun sağlığını istiyorum, onun da vatana yararlı bir birey olmasını istiyorum, bunun için de yardımlarınızı bekliyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Miraç Tehik'in evinin bahçesinde görüntüsü-Detaylar-Ailesiyle oturması-Miraç Tehik röp

-Baba Ebu Bekir Tehik röp

Haber-Kamera: Mehmet YILMAZ/KULU (Konya),

Kaynak: DHA