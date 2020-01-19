DHA YURT BÜLTENİ-6

19.01.2020 15:19 | Son Güncelleme: 19.01.2020 15:19

İntihar eden anne ve öldürdüğü oğlu, Sivas'ta toprağa verildi

Tokat'ta kendisini doğal gaz borusuna asarak yaşamına son veren anaokulu müdür yardımcısı Tuğba Uzun ile bıçaklayarak öldürdüğü oğlu Kayra (10), memleketleri Sivas'ta gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı.

Tokat'ta Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nde mühendis olarak görev yapan Mustafa Uzun, önceki gün 21.30 sıralarında Beybağı Mahallesi Fatih Camisi karşısında bulunan lojmanındaki evine geldi. Uzun, evinin ziline bastı, ancak açan olmadı. Telefonla da eşine ulaşamayınca telaşlanarak çilingir çağırdı. Çilingirin kapısını açtığı eve giren Mustafa Uzun, eşi Tokat Devlet Hastanesi Anaokulu Müdür Yardımcısı Tuğba Uzun'u mutfakta doğal gaz borusunu asılı vaziyette, özel bir okulda 4'üncü sınıfta okuyan oğlu Kayra'yı ise yatak odasında hareketsiz şekilde buldu.

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede anne ile oğlunun yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan ilk incelemede psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle depresyon ilaçları kullandığı belirtilen Tuğba Uzun'un, oğlunu ekmek bıçağı ile öldürdükten sonra kendini mutfakta doğal gaz borusuna asarak intihar ettiği saptandı. Annenin olay günü okuldan oğlunu aldıktan sonra eşine 'Temizlik yapacağım eve saat 21.00'den sonra gel' dediği belirlendi.Tokat Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından anne ve oğlunun cenazesi yakınlarına teslim edildi.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDUAnne ve oğlunun cenazesi bugün memleketleri Sivas'a getirildi. Öğle namazı sonrası kentteki Mehmetpaşa Mahallesi'nde Mehmet Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza, eşini ve çocuğunu kaybeden Mustafa Uzun, yakınları ve mahalle sakinleri katıldı. Namaz sırasında ayakta durmakta güçlük çeken Mustafa Uzun, ile diğer yakınları, gözyaşlarını tutamadı.Kılınan cenaze namazının ardından Tuğba uzun ile oğlu Kayra'nın cenazeleri, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü: -Camiden görüntüler-Cenaze namazına katılanlar-Baba Mustafa uzun'un gözyaşları-Yakınlarının yaşadığı üzüntü-Cenaze namazının kılınması ve uğurlanışları-Anne ve oğlunun fotoğrafıHaber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

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Şehit cenazesinde tören mangasındaki askerlere montlarını giydirdiler

IRAK'ın kuzeyi Hakurk'ta, teröristlerin sızma girişimini engellemek isterken yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Altınayak (22), memleketi Konya'nın Ilgın ilçesinde dün toprağa verildi. Cenaze töreninde tören mangasındaki askerlerin üşüdüğünü görenlerin de montlarını çıkarıp, askerlerin omzuna örtmesi, cenazeye katılanları duygulandırdı.

34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'nda görev yapan 1 yıllık Sözleşmeli Er Fevzi Altınayak, geçen Perşembe günü nöbet sırasında teröristlerin sızma girişimini engellemek isterken yaralandı. Kaldırıldığı hastanede şehit olan Altınayak'ın cenazesi memleketi Konya'ya getirildi. Ilgın ilçesi Dığrak Mahallesi meydanında Şehit Altınayak için tören düzenlendi. Şehit Altınayak'ın cenazesi kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi. Cenaze töreni sırasında tören mangasında görevli 8 askerin üşüdüğünü fark eden mahalle sakinleri montlarını çıkartıp, askerlerin omzuna örtmesi cenazeye katılanları duygulandırdı.

Vatandaşların montlarını çıkartıp askerlere giydirmeye çalıştığı anı cep telefonu kamerasıyla kaydeden Şehit Altınayak'ın akrabası Ragıp Altınayak "Mezarlıkta askerler çok üşümüştü. Hatta bir askerimiz çok üşüdüğü için kısa bir baygınlık geçirdi. Oradaki bir büyüğümüzde 'bunlar hepimizin evladı askerlerimiz çok üşüdü montlarımızı verelim de ısınsınlar' dedi. Gençlerimiz de hiç düşünmeden montlarını askerlerimizin üzerine örttüler. Oradakiler duygulandıö dedi.

Görüntü dökümü: -----------------------------------Vatandaşların tören mangasındaki askerlere montlarını giydirmesi -Askerlerin görüntüsüHaber-Kamera: Tolga YANIK/KONYA,

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Bitlis'te kanaat önderi Abdulkerim Çevik, silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

Bitlis'in Güroymak ilçesinde, bölgenin tanınmış kanaat önderlerinde Abdulkerim Çevik (50), uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Güroymak ilçesinde saat 11.00 sıralarında Y.Ş., Şeyh Muhammet Hafit Kur'an Kursu'na gitti. Y.Ş., burada kanaat önderi ve öğretmen Nakşibendi Şeyhi Abdulkerim Çevik ile görüştü. Görüşme sırasında Y.Ş., yanındaki silahı çekerek Çevik'e ateş etti. Ağır yaralanan Abdulkerim Çevik, Kuran kursu görevlilerince çağırılan ambulansla Güroymak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çevik, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı. Olayın ardından güvenlik güçleri, Y.Ş.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Y.Ş.'nin üzerinde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

BAKAN SOYLU, TWİTTER'DAN ÜZÜNTÜSÜNÜ DİLE GETİRDİİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok hüzünlüyüm. Bir alimin ölümü, bir alemin ölümüdür. Bitlis Güroymak (Norşin) Medresesi Başmüderrisi Seyda Abdülkerim Çevik Allah'a yürüdü. Allah rahmet eylesin" paylaşımıyla üzüntüsünü dile getirdi.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,

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Tokat'ta hamam kültürünü yaşatma etkinliğinde yemek ikramı ve eğlence

TOKAT'ta hamam kültürünü yaşatmak ve yerli, yabancı turistlerin ilgisini çekmek amacıyla Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Tokat İl Temsilciliği ve özel bir otel işletmesi tarafından kent merkezinde bulunan 752 yıllık Pervane Hamamı'nda etkinlik düzenledi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Tokat İl Temsilciliği ve özel bir otel işletmesi, kentte unutulan hamam kültürünü yaşatmak, yerli ve yabancı turistlerin ilgisi çekmek amacıyla 13'üncü yüzyılda Selçuklu vezirlerinden Muineddin Süleyman Pervane tarafından yaptırılan tarihi Pervane Hamamı'nda etkinlik yaptı. Etkinlikte hamamda yıkanan vatandaşlara keşkek, meyve, turşu ve salata ikramı yapılırken, yemek sonrasında ise hamam içerisinde bulunan avluda cümbüş, darbuka ve klarnet eşliğinde Tokat'ın yöresel oyun havaları eşliğinde oyunlar oynandı.

'ATA MİRASINI YAŞATMAYA ÇALIŞTIK'

Amaçlarının yerli ve yabancı turistlerin ilgilerini çekmek olduğunu söyleyen otel işletmecisi Özkan Gündüzlü, "Babam beni 20 yıl önce hamama götürmüştü, arkadaşları ile beraber düzenlemiş oldukları organizasyonda keşkek, salata, turşu, yoğurt vardı. O gün o yemeği yedim. Ama hiçbir zaman aklımdan çıkmadı. Bazı anılar vardır ki, hiç bir zaman akıldan çıkmıyor. Bunları biz yaşadık. Atalarımızın bize vermiş olduğu mirası yaşatmaya çalıştık. Bizler de bugün burada bu başlangıcı yapacağız. Bizlerin öyle bir kültürü var ki; hamam kültürü bu. Patrona Halil İsyanı'ndan sonra hamam işletmelerinin tümü Tokatlılara verilmiştir. Bu bizim için büyük bir avantajdır" diye konuştu.

Turizm işletmecisi Murtaza Kalendar ise, "Tokat'ta hamam kültürü çok güzel. İçeride yıkandıktan sonra ikramlarda bulundular. Burada şimdi ise cümbüş ile oynuyoruz" dedi.

Aşçı Kenan Ayçiçek de ikram edilen keşkek ile ilgili olarak, "Türkiye'nin farklı bölgelerinde de yapılıyor ama Tokat'ta daha özel oluyor. Daha çok hamamlarda yenileniyor. Keşkek kuzu piştikten sonra, kuzunun suyu ile buğdayın ağır ateşte 12 saat boyunca pişmesini sağlıyoruz. Daha sonra da kuzu etini üzerine seriyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü: -Etkinlikten görüntüler-İkramlar-Müzikli eğlence-KonuşmalarHaber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,

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Polis olduğunu söyleyerek genç kızı kaçırıp dövdü, tecavüze kalkıştı

ANTALYA'da evine gitmek üzere otobüsten inen Lale U.'ya (23) kendisini polis olarak tanıtan Mehmet G. (32), bilgi almak istediğini söylediği genç kızı bindirdiği aracında dövüp, tecavüze kalkıştı. Lale U.'nun direnmesi üzerine genç kızı ormanlık alanda bırakıp kaçan Mehmet G., polisin titiz çalışmasıyla yakalandı. Tanınmayacak şekilde dövülen Lale U. ise hastanede tedaviye alındı.

Demircikara Polis Merkezi'ne cuma gecesi müracaat eden Oktay U. (51), kızı Lale U.'nun işten çıktıktan sonra eve gelmediğini, saat 21.30 sıralarında kendisini telefonla arayarak, Güzeloba Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı üzerinde polislerin uygulama yaptığını söylediğini, kendisini 'Polis Mehmet' olarak tanıtan kişinin kızının telefonunu alarak 'GBT uygulaması yapıyoruz 10 dakika sonra görüşün' sözleri üzerine durumdan şüphelenerek bahse konu yere gittiğini kaydetti. Oktay U., gittiği adreste kızını ve uygulama yapan polisleri göremediğini, sorduğu kişilerin orada bir polis uygulaması olmadığını belirtmesi üzerine kızının hayatından endişe ettiğini belirtti.

SÜRÜCÜLERDEN YARDIM İSTEDİBaşvuru üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, cumartesi sabahı Aksu ilçesi Kundu Turizm yolu üzerinde bir genç kızın yoldan geçen araç sürücülerinden yardım istediğini, Kundu Polis Noktası'na getirilen kızın Lale U. olduğunu belirledi. Tanınmayacak şekilde dövüldüğü görülen Lale U. ise ambulansla özel bir hastaneye götürüldü.

İŞKENCE GÖRDÜGasp Büro Amirliği ekipleri, hastanede tedaviye alınan Lale U.'nun ifadesine başvurdu. Lale U. ifadesinde, akşam saatlerinde otobüsten indikten sonra telsiz sesi duyduğunu, yanına yaklaşan 30-35 yaşlarındaki erkeğin kendisine polis rozeti gösterdiğini belirterek, şunları söyledi: "Uyuşturucu ile ilgili operasyon yaptıklarını, konuyla ilgili bilgime başvuracağını söyledi. Ardından beni siyah lüks cipe bindirdi. Kundu istikametinde otopark gibi bir yere gittik. O esnada beyaz bir aracın drift yaptığını gördük. Bu kişi elimi ve ayağımı bağladı, dövüp, cinsel tacizde bulundu. Daha sonra oradan ayrılıp ormanlık bir bölgeye gittik. Şahıs yine cinsel tacizde bulunup, dövmeye devam etti. Kıyafetlerini çıkartarak tecavüz etmeye çalıştı. Direnerek buna engel oldum."

'SAÇIMI ÇAKMAKLA YAKMAYA KALKIŞTI'Saldırganın saçını çakmakla yakmaya çalıştığını, başaramayınca ormanlık bölgede kendisini bırakarak araçla uzaklaştığını anlatan Lale U., "Ormanlık alanda 1,5 saat kadar hareketsiz yattım. Daha sonra anayola çıkarak araçlardan birini durdurdum. Bir araç sürücüsü beni polis noktasına götürdü" dedi.

SALDIRGAN YAKALANDILale U.'nun ifadesinin ardından çalışmalarını bu yönde yürüten Gasp Büro Amirliği ekipleri, genç kızın otobüsten indiği yerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Lale U.'nun yanına gelen kişinin kullandığı lüks cipin plakasını belirleyen polis, aracın bir turizm firmasına ait olduğunu tespit etti. Turizm firmasıyla yapılan görüşme sonrası aracı olay saatinde şirket çalışanı Mehmet G.'nin kullandığını belirleyen polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin üst aramasında 4 adet ecstasy hap ele geçirildi. Araçta yapılan incelemede ise Lale U.'ya ait olduğu değerlendirilen saç kılı ile sperm ve kan örnekleri bulundu.

SUÇUNU KABUL ETTİGasp Büro Amirliği'ne getirilen Mehmet G., ifadesinde suçlamaları kabul etti. Mehmet G., Lale U.'ya ait eşyalar ile polis rozetini attığı yeri de ifadesinde söyledi. Mehmet G.'nin yer göstermesi üzerine ormanlık alandaki bir çöp konteynerindeki polis rozeti ile Lale U.'ya ait eşyalar bulundu. Mehmet G., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Şahsın polisler eşliğinde polis merkezinden çıkarılması Şahsın araca bindirilmesiŞahsın bindirildiği aracın hareket etmesiKızın darp edildikten sonraki fotoğrafıHABER: Bülent TATOĞULLARI- KAMERA: Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA

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Lüleburgaz'da 'çevre yolu' eylemi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinden geçen D-100 yolunda ölümlü trafik kazalarının artması üzerine, Kent Konseyi öncülüğünde, çevre yolu yapılması için yol kapatma eylemi düzenlendi.

Lüleburgaz merkezden geçen ve yoğun trafiğin olduğu D-100 yolunda, son dönemde sık sık trafik kazaları meydana gelmeye başladı. En son kasım ayında İsmail Umut'un, araç çarpması sonucu yaşamını yitirmesinin ardından ilçede sivil toplum örgütleri üyeleri, çevre yolu yapılması için girişimde bulundu. Lüleburgaz Kent Konseyi öncülüğünde, 'Yarın ölen sen olabilirsin. Artık bu ölümler son bulsun. Hemen çevre yolu' sloganıyla etkinlik düzenlendi.

Kongre Meydanı'nda toplanan yaklaşık 200 kişi, D-100 yoluna yürümeden önce, Lüleburgaz Kent Konseyi Başkanı Binnur Dinç konuşma yaptı. Yolda son dönemde meydana gelen ölümlü kazaların önüne geçmek için çevre yolu yapılmasının şart olduğunu söyleyen Dinç, "Lüleburgaz'ın bir çevre yoluna ihtiyacı var. Trakya'daki tüm yerleşkelerde çevre yolu olmasına rağmen Lüleburgaz sürekli göz ardı ediliyor. Ölümlü kazaların sayısı artıyor, yaralamalı kazalar artıyor. Kent konseyi olarak biz bu kentin ortak aklıyız. Bu konuda kimseyi suçlamıyoruz. Ne yerel yönetimi ne de iktidarı, sadece bir cevap istiyoruz" diye konuştu.

Konuşmanın ardından kalabalık, son kazanın meydana geldiği ve İsmail Umut'un hayatını kaybettiği, Kocasinan Mahallesi'ne yürüdü. Burada D-100 yolu üzerindeki yaya geçidinden yolun karşısına geçen yaklaşık 200 kişi, bir süre trafiğe kapattı. Düdük çalarak, eylem yapan kişiler, tekrar yaya geçidini kullanarak, geldikleri yola dönüp, eylemlerine son verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Toplanan kalabalık-Kent Konseyi Başkanı Binnur Dinç'in konuşması-Kongre meydanındaki kalabalık-Kalabalığın yürümesi-Kalabalığın yol kapatması-Protestolar-Genel ve detaylar

Haber- Kamera: Mehmet YİRUN-Uğurcan KARAOĞLU/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),

Kaynak: DHA