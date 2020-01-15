DHA YURT BÜLTENİ - 6

15.01.2020 12:57 | Son Güncelleme: 15.01.2020 12:57

Muskalı eroin sevkiyatına 2 tutuklama

ADANA'da, bir hafif ticari araçta yapılan aramada 12 kilo 548 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan Nevzat A. (36) ve Ali A.'nın (43) muska yaptırıp, eroin paketlerinin içerisine koydukları belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarda Mücadele ekipleri, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) otoyolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir hafif ticari aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 28 paket içinde 12 kilo 548 gram eroin ele geçirildi. Nevzat A. ve Ali A. gözaltına alındı. İki şüphelinin yakalanmayacakları inancıyla muska yaptırıp, eroin torbalarının içerisine koydukları ortaya çıktı. Nevzat A. ile Ali A., sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Zanlıların adli tıp birimine getirilmesiAdli tıp tabelası ve girişiNarkotik köpeğinin araçta arama yapmasıPolislerin lastiği sökmesiLastik içinden çıkan narkotik paketleriKoltuğun altındaki bölmeden çıkarılan narkotik paketleriKapının iç bölümünden çıkarılan narkotik paketiKoltuğun bölmesindeki narkotik paketleriKoltuk altındaki bölmeden çıkan muska Kağıdın üzerindeki arapça yazılarEle geçirilen narkotik paketlerinin fotoğrafı

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: Anıl ATAR/ADANA,

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Iğdır semalarında daireler çizerek uçan uçak şaşırttı

IĞDIR'da gökyüzünde uçağın daireler çizerek uçması vatandaşları şaşırttı. Iğdır'da bugün sabah saatlerinde gökyüzünde daireler çizerek uçağın bıraktığı izler ilginç görüntüler oluşturdu. Yaklaşık yarım saat süreyle Iğdır semalarında yaşanan ilginç olayı izleyen vatandaşlar, bir anlam veremedi. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde de 9 Ocak günü benzer görüntüler yaşanmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Gökyüzünden daireler çizerek uçan uçak-Uçak izlerinden görüntü-İzleri takip eden vatandaşın konuşması

Haber-Kamera: ÖZKAN AYDIN/ IĞDIR,

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40 yıl hapsi istendi, medyayı suçladı BALIKESİR'de üniversite öğrencisi Atakan Dayan'ı darbedip, cep telefonu ile cüzdanını gasbeden, ardından olay sonrası gittikleri hastanede mukavemette bulunan Nihat Yıldız (22) ve Burak Baştürk'ün (25) yargılanmasına başlandı. Haklarında 40 yıla kadar hapis cezası istenen sanıklardan Nihat Yıldız, geleceğinin karartılmasını istemediğini belirterek, gasp ve yağma olaylarının konunun medyaya yansıması nedeniyle gündeme geldiğini savundu.

Geçen yıl 24 Eylül günü bir parkta, arkadaşlarıyla birlikte oturan üniversite öğrencisi Atakan Dayan'ı, yanlarına gelen Nihat Yıldız ve Burak Baştürk, 'Buranın abisi biziz' diyerek, dövmeye başladı. Diğer gençleri bıçak göstererek uzaklaştıran ikili, cep telefonu ile cüzdanını gasbettikleri Dayan'ı su kanalına atmak isterken, ihbarla gelen polisi görüp, kaçtı. Atakan Dayan ile Yıldız ve Baştürk gittikleri hastanede karşılaşınca, taraflar arasında çıkan tartışmaya polisler müdahale etti. Polise mukavemet gösteren ikili, daha sonra tehditler savurarak hastaneden ayrıldı. Dayan'ın yakınları ise bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medyada yayınladı.

Kamuoyunun tepkisini çeken görüntülerin yayınlanmasından bir gün sonra gözaltına alınan Yıldız ve Baştürk, 'gasp', 'adam yaralama' ve 'polise mukavemet' suçlarından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

'Polise mukavemet' suçundan yargılandıkları davadan beraat eden ikili hakkında, Atakan Dayan'a yönelik işlediği 'gasp' ve 'yağma' suçları nedeniyle 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanıklar Nihat Yıldız ve Burak Baştürk ile müşteki Atakan Dayan ve taraf avukatları katıldı.

MEDYAYI SUÇLADI

Suçlamalarını kabul etmeyen sanıklardan Nihat Yıldız, geleceğinin karartılmasını istemediğini belirterek, konunun medyaya taşınması nedeniyle gasp ve yağma olaylarının gündeme geldiğini ileri sürdü. Yıldız, "Böyle bir şey söz konusu değil, bakmakla yükümlü olduğum bir annem var. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Sanık avukatları da müvekkillerinin paraya ihtiyaçlarının olmaması nedeniyle söz konusu suçu gerçekleştirmediklerini savundu.

Sanıkların kendisini darbederek, cüzdanı ile telefonunu zorla aldıklarını anlatan üniversiteli Dayan ise olay anında Yıldız ve Baştürk'ün belinde tabanca olduğunu da ileri sürdü.

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, -

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Bursa'da narkotik ekipleri 16 kilogram esrar ele geçirdi (2)ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bursa'da sabaha karşı yapılan operasyonda gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen A.A., buradaki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü: -------------------------------Şüphelinin adliyeye sevk edilmesiSüre: 00.15 Boyut: 30 MB

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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Sulusaray'da ilçe halkının bağışları ile müze kuruldu

TOKAT'ın Sulusaray ilçesinde Kaymakamlık ve İlçe Tarım Müdürlüğü 'nün girişimi ve yöre halkının eşya bağışıyla 'Geleneksel Yaşam Müzesi' kuruldu. İlçeye bağlı 14 köyden bağış yöntemi ile küpler, mutfak ve tarım aletleri, radyolar, lüks lambaları, av tüfekleri, dokuma makineleri, kağnı, telefonlar ve bozuk paralar olmak üzere yaklaşık 500 parça eşya toplandı. Toplanan eşyalar ilçe merkezinde oluşturulan Geleneksel Yaşam Müzesinde sergilenmeye başladı.

Geleneksel yaşamı, gelecek nesillere aktarılması için müze fikri geliştirdiklerini söylen Sulusaray Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, "Yaklaşık 5 aydır üzerinde çalışıyoruz. İşin en güzel yanı burada 500'e yakın parçamız var. Tamamı bağışla elde edildi. Burada herkesin bir alın teri, yaşam geçmişi, bütün parçaların bir tarihi ve yaşanmışlığı var. Müzeyi orijinal kılan bu değerli yanıdır. Tamamı insanlarımızın kendi kullandığı eski eserlerdir. Burada tarım aletleri, mutfak, yaşam aletlerimiz var. İnsanların hayatlarında kullandıkları tüm eşyalar müzemizde mevcut" dedi.Müze çok değerli parçaların da bulunduğunu ifade eden Kaymakam Baycar, "Bir kahve makinemiz var. Tam tarihi bilinmemekle beraber 300 yıla yakın geçmişi olduğunu düşünmekteyiz. Bunun yanında eski bir tüfeğimiz var. Barutu üsten konuluyor. Ayrı bir mermi koyma yeri yok. Bunun da 250 ile 300 yıllık bir geçmişi olduğunu düşünmekteyiz. Ayrıca tamamen çivisiz olan beşiğimiz var. Hiç bir çivi kullanılmamış, 200 yılın üstünde bir geçmişi var. İlçe esnaflarımızdan Bahattin Uygun'un tarafından bağışlanan 300 yıllık olduğunu tahmin ettiğimiz terazimiz var" dedi.Kaymakam Baycar, meraklıları müzeyi ziyarete davet etti.

Görüntü Dökümü: -Müzeden görüntüler-Kaymakam'ın açıklamaları

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/SULUSARAY(Tokat),

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Kaynak: DHA