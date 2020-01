DHA YURT BÜLTENİ-6

13.01.2020 11:58 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:58

Kayıp genç süs havuzunda ölü bulundu

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 17 yaşındaki Kerem K., bir parktaki şelale görünümlü süs havuzunda ölü bulundu.

Olay, bugün saat 10.00 sıralarında, Bağbaşı Mahallesi'ndeki Bağbaşı Parkı'nda meydana geldi. Parkta temizlik yapan belediye işçileri, şelale görünümlü, içinde küçük mağaraların bulunduğu yapay süs havuzunun içerisinde, bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. İşçilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, bulunan kişinin öldüğü belirlendi. Araştırmada, ölen kişinin ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 17 yaşındaki Kerem K. olduğunu tespit etti. Yapılan olay yeri incelemesinde, cesedin yanındaki çantada 2 adet çakmak gazı dolum tüpü bulunduğu öğrenildi. Çanta ve çakmak gazları incelenmek üzere emniyete götürüldü. Cesedi ise savcının incelemesinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kale ilçesinde yaşayan ailesinin, geçen cumartesi günü kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Kerem K.'nin gece çakmak gazı soluyup sızması sonucu donarak öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Su arızasını gidermek için gittikleri ormanda kaybolan belediye başkanı ve 2 işçi kurtarıldı

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesine bağlı Çukurca beldesinde arızalanan su hattını tamir etmek gittikleri ormanda yer yer 2 metreyi geçen yoğun kar nedeniyle mahsur kalan ve donma tehlikesi geçiren Belediye Başkanı Emin Taşgın ve 2 işçisi Jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Çukurca Belediye Başkanı Emin Taşgın, beldede 2 gündür akmayan içme suyu hattını tamir etmek için kepçe operatörü Ramazan Aztekin ve işçi Ramazan Gültekin ile birlikte su borularının bulunduğu ormanlık alana gitti. Yer yer 2 metreyi bulan yoğun karda kepçe ile ilerleyerek 13 kilometre uzaklığındaki su borusu hattını bulan ekip, uzun süre tamiri için çaba sarf etti. Hava kararmasına rağmen Başkan Emin Taşgın ve 2 işçinin dönmemesi üzerine Jandarma Komutanlığı'na bilgi verdi. Ormanlık alanda yapılan aramalarda donma tehlikesi geçiren Taşgın ve işçiler Ramazan Gültekin, Ramazan Aztekin bulunarak Domaniç Devlet Hastanesi'ne getirildi.

ARIZAYI BULMAK İÇİN 5 KİLOMETRE YÜRÜDÜLER

Çukurca Belediye Başkanı Emin Taşgın, Ilıcaksu Mahallemizde 2 gün önce su arızası ihbarı olduğunu ve boru hattını tamir etmek için yola çıktıklarını ifade ederek, "Ekiplerim ile beraber dağdaki alana gitmek istedik. Sabahtan Sefa köyünden gitmek istedik fakat orada yaklaşık 3-4 metre kardan dolayı o taraftan gidemedik. Bu yüzden Çukurca beldemiz mevkiden gitmek istedik. Kepçe ile beraber gittik. Kepçe belli bir alanda kaldıktan sonra 5 kilometrelik alanı ise yürüyerek devam ettik. Burası yaklaşık olarak 4-5 saat yürüme mesafesinde. Arızayı giderdikten sonra akşam oldu. Telefonlarımızdaki şarjların bitmesinden dolayı da haber veremedik. O yüzden de irtibat kesildi. Sağ olsun 2 saat sonra ekipler ve arkadaşlar geldi. Ondan sonra ilçemizin hastanesine geldik. Herhangi bir sıkıntımız yok Allah'a şükür atlattık. Suyu da sonunda akıttık. Herkesten Allah razı olsun. Su da ki arızayı da bulunca işi bitirmeden gelmek istemiyorduk. Çok şükür su sorununu çözdük ama yakınlarımızı da hayli telaşlandırmışız. Hemen gider geliriz diye yanımızda yiyecek te götürmemiştik. Açlık ve soğuktan donma pahasına halkımızın susuzluğunu çözdük" dedi.

Belediye Meclis Üyesi Mehmet Sarıca, başkan işçilerin su sorununu çözmek için ormanlık alana gittiklerini belirterek, "Kar kalınlığı yer yer 2 metre olduğundan dolayı yürümekte güçlük çekmişler ve akşam saatlerinde karanlığa kalmışlardır. Telefonlarında şarjları bitip kapanmasından dolayı böyle bir hareketlenme başladı. Saat 19.00-20.00 civarında İlçe Başkanımız Ahmet Özoğul'u aradım. Oda Kaymakamlık, Jandarma ekipleri ve 112 ekiplerine bilgileri verdi ve adeta belde halkı ile beraber bir seferberlik başlattık. Kaybolmaktan değil sadece kar kalınlığının fazla olmasından dolayı ve ulaşım zorluğundan kaynaklana bir sıkıntı oldu. Çok şükür korkulan başa gelmedi Başkanımızın ve ekiplerimizin sağlık durumları iyi" diye konuştu.

Diyarbakır'da PKK operasyonunda 8 tutuklama

DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK'nın sözde gençlik yapılanması YPS içerisinde yer alan ve terör örgüte eleman sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 8'i tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK'ya katılım yaparak örgütsel eğitim aldıkları, terör örgütünün YPS birimi olan sözde gençlik yapılanmasına yer alanların tespitine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamanda harekete geçen ekipler, haklarında aranma ve yakalanma kaydı olmadığından terör örgütünü şehir yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri, terör örgütüne eleman temin edip, terör örgütünün verdiği talimatlar doğrultusunda yol kesme ve örgütsel eylemlerde bulundukları, 3 Ekim 2017'de Silvan ilçesinde şehit edilen Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Kızılca'nın faili terörist ile birlikte hareket ettikleri, terör örgütü yöneticilerinin bu kişilire eylem yapmaları için farklı bir mesaj belirledikleri tespit edilen 'Dijvar Amed' kod adlı M.K., 'Mordem Amed' kod adlı S.A., 'Kerim' kod adlı M.B., 'Devrim Amed' kod adlı İ.E., 'Roni Derxust' kod adlı A.M., 'Şerzan Amed' kod adlı Ö.M., 'Gundi' kod adlı M.B., 'Delil Çevlik' kod adlı V.E., 'Andok' kod adlı M.M., 'Mücahit' kod adlı C.K., 'Muhtar' kod adlı R.A. ve 'Dilxez Amed' kod adlı B.B. düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 1 tabanca, 29 fişek ve 2 şarjör ele geçirildi. Jandarmadaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan A.M., Ö.M., M.B., V.E., M.M., C.K., R.A. ve B.B. tutuklanırken, M.K., S.A., M.B. ve İ.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Pervari'de kardan kapanan 30 köy yolu açıldı

SİİRT'in Pervari ilçesinde, kardan kapanan 30 köy yolu, ekiplerin yaptığı çalışmayla ulaşıma açıldı.Pervari'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 30 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekipleri, başlattıkları çalışmayla 30 köy yolunu ulaşıma açtı. Karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü anlatan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, "Pervari ilçemizde yoğun kar yağışı halen devam ediyor. Karla mücadele ekiplerimiz yolların açılması için yoğun bir mesai harcamaktadır. Şu ana kadar 30 köy yolu ulaşıma açıldı. Gelen tüm ihbarlara anında müdahale ediyoruz ve köy yollarında mahsur kalan araçlar ekiplerimiz tarafından kurtarılıyor" dedi.

Kara saplanan ambulansı ekipler kurtardı

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde hasta taşıyan ambulans yoldan çıkarak kara saplandı. Ambulans olay yerine gönderilen iş makinesi ile kurtarıldı.Sabah saatlerinde ilçe merkezine 55 kilometre mesafedeki Kale köyünde rahatsızlanan bir kadın için sağlık ekiplerinden yardım istendi. Köye 112 ambulansı gönderildi. Köye ulaşan sağlık ekipleri hastayı ambulansa alarak dönüş için hareket etti. Ancak ambulans köy yolunda karşı yönden gelen bir araca geçiş için yol verirken kayarak kara saplandı. Bunun üzerine ekipler İlçe Özel İdare Müdürlüğünü arayarak yardım istedi. Hemen harekete geçen ekipler, iş makineleri yardımı ile olay yerine ulaştı. Kara saplanan ambulans zincirle iş makinesine bağlanarak kurtarıldı. Hastaneye ulaştırılan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Enerji ekipleri, zorlu kış şartlarında görev başında

SİVAS'ta elektrik hatlarının bakım ve onarımını yapan 'enerji timleri' olumsuz hava koşullarının etkili olduğu kış mevsiminde zorlu şartlarda görev yapıyor.

Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde 40 ilçe ve 55 beldede yaklaşık 1 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), kış mevsiminde vatandaşlara kaliteli ve kesintisiz elektrik sağlamak için bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle oluşan elektrik arızalarına anında müdahale eden ÇEDAŞ'ın Arıza Giderim Bakım personelinden oluşan 'enerji timleri', olumsuz hava şartları altında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Zorlu arazi koşulları nedeniyle ulaşımın güç olduğu bölgelere kimi zaman yaya kimi zaman ise paletli kar araçları ile ulaşan 'enerji timleri' metrelerce yükseklikte direklerdeki arızaları onarıyor. Vatandaşların karanlıkta kalmaması için arızaların yanı sıra enerji nakil hatlarında bakım ve onarım faaliyetlerini de sürdüren 'enerji timleri', Doğanşar ilçesine bağlı İçdere köyü mevkisindeki Akkaya enerji nakil hattında buz yükü nedeniyle çelik cıvataları kopan direğin devrilme tehlikesine karşın ve tüketicilerin elektriksiz kalmaması için paletli kar araçlarını kullanarak olaya müdahale etti. Kar ve tipinin etkili olduğu bölgede 13 metrelik direkteki riske müdahale eden enerji timlerinin çalışması yaklaşık 2 saat sürdü. 18 köyün elektrik aldığı enerji nakil hattında yapılan çalışma sonrası köylerin karanlıkta kalması engellendi.

Hemofili hastaları, Türkiye'nin ilk gen tedavisi ile sağlığına kavuştu

İZMİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören 4 hemofili hastası, Türkiye'de ilk kez uygulanan gen tedavisi ile sağlığına kavuştu.

Uluslararası bir ilaç firmasının hemofili hastalarına yönelik geliştirdiği kandaki pıhtılaşmayı yeniden sağlayan gen tedavisi Türkiye'de ilk kez Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde (EÜ) uygulandı. EÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi'nde EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Hastane Başhekimi Tuncay Göksel, Rektör Yardımcısı Kutsal Turhan, tedaviyi uygulayan doktor ve hemşireler ve gen tedavisi ile sağlığına kavuşan 4 hemofili hastası bir araya geldi. Hemofilinin hayat boyu süren bir gen hastalığı olduğunu söyleyen tedaviyi uygulayan hekimlerden Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kaan Kavaklı, "Türkiye'de 6 bin civarında hastamız var. Şu ana kadar bebekliğinden beri hemofili tanısı ile takip edilen hastalarımız, haftada 2-3 kez damardan faktör denilen ilacı kullanmak zorundaydı. Gen tedavisinden sonra ise faktör düzeyleri oldukça yükseldi. Tedavisi olmadığı için bu hastalarda geçici tedavi uygulamak zorunda kalıyorduk fakat şimdi ilk kez hemofili hastalarına gen tedavisi uygulama imkanı bulduk. İlk kez bunu Ege Üniversitesi'nde gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Uygulama şu anda 18 yaşından büyüklere uygulanıyor, yaklaşık 8 ay sonra çocuklara da uygulamaya başlayacağız" dedi. 'SONUÇ BAŞARILI'Son bir ayda tedavinin uygulandığı 4 hemofili hastasında da sonucun başarılı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kaan Kavaklı, "Tedaviyi uyguladığımız 4 hemofili hastasında da sonuç başarılı oldu. Hastalarımıza Amerika'da hazırlanan içeriği uyguladık gelecek yıllarda bunu Türkiye'de hazırlamayı ümit ediyoruz. Şu anda -80 derecede gelen bu biyolojik ürün, yalnızca Amerika'da hazırlanabiliyor. Bunun uzun yıllar devam etmesini ümit ediyoruz. Burada uygulanan ürün hastalara zarar vermeyen ve laboratuvarda üretilen bir virüs. Bu virüs hastaya damar yolundan serumla yaklaşık 1 buçuk saatte aktarılıyor. Her hastanın kilosuna göre hazırlanıyor, -80 dereceden çıkartılıyor. İşlem sırasında alerjik reaksiyon gelişme riskine karşın 24 saat gözlem altında tutuyoruz daha sonra hastalarımız günlük yaşamlarına devam ediyor. İzmir dışında diğer üniversitelere de bu uygulamayı kazandırmayı amaçlıyoruz. Türkiye'nin diğer bölgelerinde de yapılmasını istiyoruz ilk tecrübelerimizi de diğer hastanelere aktaracağız" diye konuştu. 'TARİHİ BİR OLAYA NOT DÜŞTÜLER'Gen tedavisinin Türkiye'de bir ilk olduğunun altını çizen Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Hemofili hastası, 20 yıldır takip edilen dört gencimizin hastalık seyri olumlu düzeye gelmiş durumda. Burada hematoloji, çocuk ve genetik bilim dalındaki hocalarımız hep birlikte tarihi bir olaya not düştüler. Hocalarımıza Ege Üniversitesi adına teşekkür ediyorum. Bu uygulama AR-GE adına önemli bir başarı. Aynı zamanda bu hastalarımızın sürekli ilaç kullanması gerektiği için yıllık tedavi masrafları 400-500 bin TL'yi buluyor. Dolayısıyla bu tedavi, ülke açısından da ekonomik anlamda ciddi bir katma değer. Ege Üniversitesi olarak araştırma üniversitesi olma hedefinde ilerliyoruz" diye konuştu. SAĞLIKLARINA KAVUŞTULAR Gen tedavisi uygulanan hastalardan Şevki Halavurt (31), "Çocukluğumdan beri sürekli olarak faktör kullandım. Ancak gen tedavisi ile birlikte faktör değerlerim yükseldi ve normal düzeye döndü. Sağlık durumum çok iyi. Faktör düzeyim yüzde 2'den yüzde 70'e yükseldi" dedi. Tedavinin uygulandığı hastalardan Rıkfı Can Fillik (28) ise, "Çocukluktan beri hemofili hastasıyım. Gen tedavisi sayesinde faktör düzeyim yüzde 4'lerden yüzde 24'e yükseldi. Şuanda hiçbir kanamam yok ve çok iyiyim. Eklemlerde kanama olduğu zaman normal bir insan olamıyordum. Kasılmalar ve şişmeler yaşıyordum ama şuanda çok iyiyim ve giderek daha da düzeleceğine inanıyorum" diye konuştu.

