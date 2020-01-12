DHA YURT BÜLTENİ-6

12.01.2020 13:51 | Son Güncelleme: 12.01.2020 13:51

Denizde kaybolan iki mahalle bekçisini arama çalışmaları sürüyor (2)

BALIKÇI AĞLARI BULUNDU

Mersin'in Tarsus ilçesinde dün sabah balık avlamak için kayıkla denize açılan ve bir daha haber alınamayan mahalle bekçileri Ömer Özer ile Oktay Avcı'nın kullandığı sanılan balıkçı ağları, denizin 2 kilometre açığında bulundu. Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, arama- kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü bölgeye gelerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Otcu, "Su altında, karada ve havada çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah olumlu sonuç beklentisindeyiz" dedi.

Ömer Özer ve Oktay Avcı'nın arkadaşları da arama- kurtarma çalışmalarına katıldı. Mahalle bekçilerinin aileleri ise kendileri için kurulan çadırda ekiplerden iyi haber bekliyor.

Görüntü Dökümü: ----------------------------Denize karşı kurtarma çalışmalarından sonuç bekleyenlerÖzer ve Avcı'nın arkadaşı Erdal Cengiz ile röportajÇalışma alanından genel detaylar

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS(Mersin),

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Drone saldıran köpek izleyenleri gülümsetti

ERZİNCAN Ergan Kayak Merkezi'nin maskotu haline gelen "Bulut isimli köpeğin drone ile kovalamacası izleyenleri gülümsetti. Ergan Kayak Merkezi'nin maskotu haline gelen 'Bulut' isimli köpeğin habercilerin dronuna saldırısı renkli görüntüler oluşturdu. Kayak merkezini havadan görüntüleyen drone sürekli takip eden ve yakalamak için üzerine zıplayan köpeğin o anları izleyenleri gülümsetti. Dronenin yere inmesine bir türlü fırsat vermeyen 'Bulut' drone operatörünün cihazı havada yakalamasına rağmen bir süre daha takip etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Köpeğin dronu kovalaması-Dron kamerasından köpeğin o anları

KJ: Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,

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HDP önündeki eylemde 132'nci gün DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 66 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 132'nci günde de sürdürdü. Şırnak'ın Cizre ilçesinde, 2015'te usta birliğine giderken, yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan oğlu Emrah (25) için eylemde olan Bilal Avunan, evladına kavuşmak istediğini belirterek, "Benim 6 çocuğum var; 5 kız, 1 erkek. Tek oğlum var. Ondan ne istiyorsunuz? Bırakın gelsin" dedi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

4 AİLE, EVLADINA KAVUŞTUHacire Akar'ın yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye ile Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran'ın terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden 4'ü, evladına kavuştu. Hatice Ceylan, Hüsniye- Hüseyin Kaya çifti ile Halime Kadran, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerini sürdürdü. HDP önündeki evlat nöbeti, 132'nci günde de 66 aile tarafından sürdürüldü.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, 2015 yılında, usta birliğine giderken, yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan oğlu Emrah için 13 Eylül'de Elazığ'dan gelerek, HDP binası önünde oturma eylemine katılan Bilal Avunan, evladına bir an önce kavuşmak istediğini söyledi. Avunan, "2015'te benim oğlum askerdi. HDP benim oğlumu kaçırdı, PKK'ya verdi. 2 aylık askerdi, acemi birliğini bitirdi. Usta birliğine giderken, Cizre'de toplama merkezinde kaçırıldı oğlum. Oğlumla hiç görüşmedim. 6 çocuğum var; 5 kız, tek oğlum var. Oğlumdan ne istiyorlar? Bırakın gelsin" diye konuştu.

Görüntü Dökümü------------------------HDP il binasından görüntüOturma eylemindeki ailelerBilal Avunan'ın konuşmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Selim KAYA/DİYARBAKIR,

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Apartmanın otopark zincirinin çalınma anı kamerada SİVAS'ta, 5 katlı apartmanın önünde bulunan otoparka ait zincir, 2 kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Olay, 10 Ocak günü saat 02.30 sıralarında, Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Seyrangah Apartmanı'nın yöneticisi Enver Gürdaş, bina önündeki otoparkın zincirinin olmadığını fark etti. Bir süre zinciri arayan Gürdaş, komşularına da sordu. Zincirden kimsenin haberinin olmadığını öğrenen Gürdaş, apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarına baktı. Enver Gürdaş, görüntülerden, 2 kişinin gelerek, otopark zincirini söktüğünü tespit etti. Görüntülerde 2 kişinin, zinciri sökerek, yanlarındaki poşete koyup, uzaklaştıkları anlar yer aldı.

'GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİP BELKİ UTANIRLAR'

Apartman yöneticisi Enver Gürdaş, hırsızlardan şikayetçi olmadığını belirterek, "Sabah kalktığımda otopark zincirimizin yerinde olmadığını gördüm. Komşularımıza sorduk, onlar da bilgisi olmadığını söyledi. Apartmanın güvenlik kameralarını kontrol ettim. 2 genç, gece gelip buradan önce birinci direkteki zinciri daha sonra da ikinci zinciri söküp gidiyor. Emniyete bu durumu bildirmedim; çünkü sabıkaları olmayabilir. Sıkıntı yaşamalarını istemedim. Bu görüntüleri izlerlerse belki kendilerinden utanırlar" dedi.

Görüntü Dökümü: ------------------------Güvenlik kemarası görüntüleri-Binanın görüntüleri-Hırsızlığın gerçekleştiği yer-Apartman yöneticisinin konuşmaları

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Rahmi MEYVECİ/SİVAS

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Çanakkale'de 55 kaçak göçmen yakalandı ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı geçiş hazırlığındaki 55 Afgan kaçak göçmen, jandarma ekiplerince kamyonetin kasasında yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Gülpınar köyü Kızılkeçili Mahallesi'nde kamyonet sürücüsünü durdurdu. Kamyonetin kasasında; Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş hazırlığındaki aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu, Afganistan uyruklu 55 kaçak göçmen yakalandı. Kamyonette bulunan 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, Ayvacık Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Kaçak göçmenlerden görüntüler

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale),

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'Melek'lerine 15 yıl sonra 7'nci denemede kavuştular MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde yaşayan Hülya (36) ve Süleyman Okaymirza (40) çifti, 15 yıllık evlilikleri süresince hayalini kurdukları bebeklerine, 7'nci tüp bebek denemesiyle kavuştu. 'Melek' adını verdikleri kız bebekleriyle hastaneden çıkan çift, yakınları tarafından havaya 50 güvercin ve onlarca balon salınarak karşılandı.

Yatağan Termik Santrali'nde işçi olarak çalışan Süleyman Okaymirza ile ev kadını Hülya Okaymirza, 15 yıl önce evlendi. Çift, düğünlerinin ardından, en büyük hayalleri olan çocuğa sahip olmak istedi. Denemelerin ardından amaçlarına ulaşamayan çift, doktora başvurarak tüp bebek tedavisine başladı. 6 defa tüp bebek tedavisi uygulanan çift, hedeflerine ulaşamazken, İzmir'deki özel bir hastanede gerçekleştirilen 7'nci tüp bebek tedavisinde müjdeli haberi aldı.

Tedavide önemli bir aşama kaydeden çift, 9 aylık hamilelik sürecinin ardından Muğla'nın Menteşe ilçesindeki özel bir hastanede gerçekleşen doğumla, 15 yıldır bekledikleri bebeklerini kucaklarına aldı. 49 santimetre boyunda, 3,3 kilogram ağırlığında dünyaya gelen kız bebeğe, 'Melek' ismi verildi. Doğumun ardından 3 gün boyunca müşahede altında tutulan anne ve bebek, çiçeği burnunda babanın düzenlediği organizasyonda hastaneden taburcu edildi. Baba Okaymirza, evinde beslediği yaklaşık 50 güvercin ile onlarca balonu, hastane çalışanları ile yakınlarına verdi. Bebek ve annenin hastaneden çıktığı sırada ise güvercinler ve balonlar uçuruldu.

'BİR HAFTA ERKEN DÜNYAYA GELDİ'

Doğumu gerçekleştiren özel hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özgü Çelikkol Güngördük, doğum ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hülya Okaymirza ile yolumuz, 7'nci tüp bebek denemesinin ardından başarılı bir gebelik haberiyle kesişti. İlk başta gebelik takibine başladık ve zorlu bir süreçti. İlk üç ay düşük riskimiz çok yüksekti. Çok sıkı takipler yaptık. Doğuma çok kısa süre kala, annede karaciğer enzimlerinin yükselmesiyle bebeğin hayatını tehlikeye sokan bir durum gelişti. Bu da doğumu bir hafta gibi öne almamıza neden oldu. Başarılı bir operasyonla bebeğiyle ailesine kavuşturduk. Şu an bebek de anne de çok sağlıklı" diye konuştu. Çiçeği burnunda anne Okaymirza da "Yedinci denememizde Allah, Melek'imizi kucağımıza almayı nasip etti" diyerek, mutluluğunu paylaştı. Babalık duygusunun tarifsiz olduğuna vurgu yapan Süleyman Okaymirza ise "15 yıllık evlilik sürecindeki tüp bebek denemelerimizde çok yorulduk ama sonuç itibarıyla yorgunluğumuza değdi. İsteyen herkese Allah nasip etsin" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Anne ile bebeğin kaldığı odanın kapısından görüntüsü-Doğumu gerçekleştiren özel hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özgü Çelikkol Güngördük ile röp.-Anne Hülya Okaymirza ile röp.-Baba Sülayman Okaymirza ile röp.-Bebeğin hastaneden balon ve güvercin salınarak çıkartılmasından görüntü

Haber - Kamera: Burak Alper KUŞ/ MENTEŞE (Muğla),

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Metruk binada çıkan yangını itfaiye söndürdü GAZİANTEP'te, 2 katlı metruk binada, belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Bey Mahallesinde bulunan çıkmaz bir sokakta kullanılmayan 2 katlı binada, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Binanın çatısından yükselen dumanları görenler, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi, söndürme çalışması başlattı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü: -----------------------

- Olay yeriİtfaiye ekiplerinin çalışmalarıYanan binaİtfaiye araçlarıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA

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Sünnet şöleninde 2 bin kişiye tirit ikram edildi ŞANLIURFA'da iş insanı Ramazan Tumbul, çocukları Kadir (7) ve İmam Bakır (8) için düzenlediği sünnet düğününde 2 bin kişiye yöresel yemek tirit ziyafeti çekti.

Şanlıurfa'da sanayici Ramazan Tumbul, çocukları Kadir ve İmam Bakır için Osmanlı geleneğine göre sünnet düğünü yaptı. Sünnet düğünü öncesinde iki kardeş balonlarla süslenmiş araçla şehir turu attı. Ardından iki kardeş, Yeniçeri kıyafeti giymiş kişiler tarafında tahtla omuzlara alınarak salona getirildi. İlahiler eşliğinde çocukların sünnetleri yapıldı.

2 bin davetliye tirit ikramı yapılan düğün sonunda davetliler, sünnet olan çocuklara takı takmak için uzun kuyruk oluşturdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------------Yeniçeri eşliğinde tahtla salona getirilen çocuklar Sünnette katılan davetlilerSemah gösterisi ilahi okunmasıÇocuklar sünnet edilmesiKonuklara tirit ikramı yapılmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA - DHA

Kaynak: DHA