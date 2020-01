DHA YURT BÜLTENİ - 6

11.01.2020 14:46 | Son Güncelleme: 11.01.2020 14:46

Ağır hasarlı binalarının yıkılmaması için direndiler

ADANA'da, sağanak sonrası duvarlarında derin çatlaklar oluşan ve çökme tehlikesine karşı boşaltılan 2 katlı evin sahibi çift, gidecek yerleri olmadığını söyleyerek yıkımı engellemeye çalıştı. Belediye başkanının çifti ikna etmesinin ardından yıkım belediye ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Kuvvetli yağışların yaşandığı günlerde merkez Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi'nde bir evin temeline su girdi ve sonrasında binanın duvarlarında derin çatlaklar oluştu. Evin temelden kaydığını ve duvarların yarılmaya başladığını gören Çukurova Belediyesi ekipleri yıkım kararı aldı. 2 katlı bina polis tarafından güvenlik şeridiyle çökme tehlikesine karşı kapatıldı. Ev sahipleri Hatun ve Ali Tik çifti kalacak yerleri olmadığı gerekçesiyle yıkıma karşı çıktı. Aldığı büyük hasardan dolayı her an yıkılabilecek evlerinin önünde oturan Hatun- Ali Tik çifti, devletin kendilerine yardımcı olmasını istedi.

Bu gelişme üzerine Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Karslılar Mahallesi'ne gitti. Hatun- Ali Tik çiftiyle görüşen Başkan Soner Çetin, evin yıkımı konusunda onları ikna etti. Başkan Soner Çetin, "Sizleri evsiz bırakmayacağız. Devlet sahip çıkacaktır. Valimiz ve kaymakamımızla da görüşeceğim. Gerekirse, Çevre ve Şehircilik Bakanı'na da durumu ileteceğim. Hiç merak etmeyin, hiçbir şey olmazsa size kendi cebimden yardım edeceğim" dedi. Aile ikna edilince çevresinde geniş güvenlik önlemlerinin alındığı ağır hasarlı ev, Başkan Soner Çetin gözetiminde Çukurova Belediyesi ekiplerince yıkıldı. Hatun- Ali Tik çifti 20 yıldır oturdukları evin yıkılmasını gözyaşları içinde izlediler.

Can ÇELİK/ADANA

Sedanur'un acılı annesi: Kızımın hemşireliğini göremedim

KARS'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in katilleri Ertan Bozkurt ve Ahmet Bilen'in ağırlaştılmış müebbet ve 39'ar yıl hapis cezası alması ailesini sevindirdi. Kızlarının mezarı başına koşan aile hak edilen cezanın verildiğini, ancak idamın getirilmesini istedi. Kızının hemşire olma hayalini gerçekleştiremediğini anlatan anne Handan Güzel, "Kızımın dileği kabul olmadı. Kızım hemşire olacağım diyordu. Kızımın hemşireliğini göremedim. Kardeşi her gün ağlıyor. Benim kızım gelinlik yerine kefen giydi" dedi.Kağızman'a bağlı Paslı Köyü'nde yaşayan Handan ve Abdullah Güzel çiftinin büyük çocuğu Sedanur, 16 Eyül 2018 günü evinin önünden kayboldu. Sedanur'dan haber alamayan aile, köylüler ile birlikte kızlarını aradı ancak sonuç alamadı. Bunun üzerine aile, jandarmaya haber verildi. Paslı Esin Çağdaş İlkokulu'nun 3'üncü sınıf öğrencisi Sedanur Güzel'in bulunması için güvenlik güçleri seferber oldu. Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, 23 Eylül günü köye 1 kilometre uzaklıkta, kayalık ve çalılık alanda, küçük Sedanur'un cansız bedenini üzeri taşlarla örtülü bir halde buldu. Sedanur Güzel otopsi sonrası köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi. Sedanur'un ölümüyle ilgili gözaltına alınan aynı köyde yaşayan Ertan Bozkurt (37), Ahmet Bilen (34) ve Himmet Uç (47) 28 Eylül'de tutuklanarak, cezaevine konuldu. Kars T Tipi Cezaevi'nde kalan 3 sanık güvenlik nedeniyle Diyarbakır'daki cezaevine nakledildi. Tutuklu sanıklar hakkında açılan ve güvenlik nedeniyle Yozgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dün karar duruşması yapıldı. Tutuklu sanıklar duruşmaya Diyarbakır 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan, Sedanur'un annesi Handan ve babası Abdullah Güzel ise Kağızman Ağır Ceza Mahkemesi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlandı. Ertan Bozkurt ve Ahmet Bilen, 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'cinsel istismar' suçundan 30'ar yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan da 9'ar yıl hapis cezasına mahkum edildi. Beraat kararı verilen Himmet Uç ise tahliye edildi.ANNE-BABA SEDANUR'UN MEZARINA KOŞTUKarar sonrası anne Handan ve baba Abdullah kızlarının mezarına koştu. DHA muhabirine konuşan acılı aile Sedanur Güzel'in mezarını öperek katillerinin hak ettiği cezayı aldığını söyledi. 'Bir gül idim açmadan soldum. Muradıma ermeden melek oldum' diye not yazılı mezarın her iki tarafına da küçük kızın ölmeden önceki son 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında gösteride kullandığı yazmalarını asıldığı görüldü. "İçin rahat olsun güzel kızım, sen yerinde rahat uyu" diyen anne Handan Güzel, mezardaki fotoğrafını öptü."BU CEZA AZ, İDAM İSTİYORUM"Sedanur'un acısını hala yaşadıklarını belirten baba Abdullah Güzel, kızları 7 yaşındaki Nuran, 5 yaşındaki oğulları İbrahim'in de psikolojisinin bozulduğunu söyledi. Olay sonrası Ertan Bozkurt'un ailesinin köyden gittiğini, Ahmet Bilen'in ailesinin halen daha köylerinde olduğunu belirten baba Abdullah Güzel, "Adalet yerini buldu. Bu ceza az, idam edilsinler istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanına sesleniyorum. Bunları desteklemesinler, bakmasınlar. Bilen ailesini de desteklemesinler köyden çıkarsınlar. Onları karşımda görmek istemiyorum. 9 yaşındaki günahsız çocuk istismara uğramasın artık diyorum. Zor bir süreç oldu. Ağlayamıyorum, içime atıyorum. Zoruma giden benim kapımdan götürüp bu hale koydular. Vicdansızlık. Yeter artık bu tür olaylar olmasın artık" dedi."ANALAR AĞLAMASIN, CİĞERLERİ YANMASIN"Kızının kazağını hala sakladığını, kokusunun gitmemesi için yıkamadığını belirten anne Handan Güzel ise şunları söyledi: "Kızımın acısı içimde bir yandan seviniyorum bir yandan üzülüyorum. Hak ettikleri cezayı aldılar. İnşallah oradan çıkamazlar. Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Çocukları istismar edenleri ve öldürenleri yaşatmasınlar. Ben kızımın kazağıyla yatıp kalkıyorum. Kızımın mezarına gidemiyorum. Vicdan azabı çekiyordum. Bu küçük çocuklara, yavrulara kıymasınlar. Analar ağlamasın, ciğerleri yanmasın yeter. Anaların yürekleri dağlanmasın. Leyla öldürüldüğünde acaba dedim annesi taş mıdır, yüreği nasıl dayanıyor? İnsanın evladını nasıl oluyorda aç susuz bırakıp öldürüyorlar. Kendi kendime söylüyordum. Allahım sen bizim çocukları koru diyordum. Bilmiyordumki benim başıma da böyle bir olay gelecek, ben de böyle bir olay yaşayacağım, ben de böyle bir evlat kaybedeceğim. Allah düşmanıma vermesin. Çok zor, Eylül'e bakıyordum üzülüp ağlıyor, Allah'ım sen kimseyi evlat acısı ile sınama diyordum. Leyla'nın annesi de gelmişti. Ben de onu ziyarete gittim. O derdini bana anlatıyor ben ona anlatıyorum. Bu kızımızdsn sonra nice tacizler oldu, nice kız çocukları gitti. Ayşe mi Ecrin mi diyelim bir sürü kız çocuklar.Bu çocuklara niye kıyıyorsunuz vicdansızlar. Ne yapmışlar. Bir düşmanlığınız olsaydı gelip beni vursaydınız. Buna kıymasaydınız. Onlarca çocuk, onlarca kadın öldürülüyor. Onlarca ana yanıyor. Yakmayın, sesleniyorum elinizi vicdanınıza koyun. Yeter diyin, bir idam olsun, tek bir kişi idam edilsin, anaların yüreği yanmasın. Etmeyin bu zülumü analara da yazık. Biz nice haberler izliyoruz. Nice tecavüz olayları görüyoruz. Çocuklara kıymayın, yazık, günah... Ben kızımı gelinlikle görmek istedim. Kızımı okulda görmek istedim. Kızımın karnesi ile gelmesini istiyordum. Kızımın dileği kabul olmadı. Kızım hemşire olacağım diyordu. Kızımın hemşireliğini göremedim. Kardeşi her gün ağlıyor. Benim kızım gelinlik yerine kefen giydi. Tam seviniyordum. Kızım bana yetişti, yoksullukla büyüttüm. Ben onu 6 ay sırtımda taşıdım. Nasıl kıydın be vicdansız. Elin kırılaydı yapmasaydın. Onun bir bağrışına, bir sesine nasıl kıydın. Allah'tan korkmadın mı?"

Haber: Hüemyar PARDELİ - Kamera: Zafer KUMRU/ Kars/KAĞIZMAN

Liseli Ahmet son yolcuğuna uğurlandı

TOKAT'ta, kavga eden arkadaşlarını ayırmaya çalışırken aldığı bıçak darbesiyle ölen lise öğrencisi Ahmet Yasin Karaçam (16), toprağa verildi.

Olay, dün Sulusokak Mahallesi'ndeki Atatürk Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Bir grup lise öğrencisi, okul çıkış saatinde bahçeye gelen H.Ö. (16) ile tartışmaya başladı. Tartışma daha sonra okulun alt tarafındaki sokağın girişinde bıçaklı kavgaya dönüştü. Arkadaşlarının kavga ettiğini gören ve ayırmak için araya giren lise son sınıf öğrencisi Ahmet Yasin Karaçam, yaşanan arbedede H.Ö. tarafından göğsünden bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaçam, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren Ahmet Yasin Karaçam'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Talihsiz genç için kent merkezindeki Kabilizade Mehmet Paşa Cami'sinde öğle namazına müteakiben cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Karaçam'ın ailesi, akrabaları ve okul arkadaşları katıldı. Namazın ardından, Karaçam'ın cenazesi Dokuztaşlar Mezarlığı'na defnedildi. Olay yerinden kaçan ve polislerin çalışmasıyla yakalanan şüpheli H.Ö.'nün emniyetteki sorgusu ise devam ediyor. Şüpheli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT

Gözlerini kapatıp, görme engellilerle empati yaptılar

DENİZLİ'de, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinliğe katılan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, görme engellilerin ne gibi zorluklar yaşadığını hissetmek için gözüne bant takarak empati yaptı.Pamukkale Belediyesi, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında, onları anlamak ve empati yapmak için etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında Beyaz Ay Derneği, Altı Nokta Körler Derneği ile Görmeyenler Kültür ve Birleştirme Derneği üyeleri, Pamuk Kafe'de bir araya geldi. Görme engellilerin yaşadıklarını hissetmeleri amacıyla Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Atatürk Endüstri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Hasan Tekin Ada Anadolu Lisesi öğrencileri de etkinliğe katıldı. Törene katılan öğrencilerin gözlerine bant takılarak görmeyenlerin yaşadığı sıkıntıları hissetmeleri sağlandı. Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Avni Örki de görme engellilerle empati yapmak için törene gözünde bantla katıldı. Konuşmasını da gözü kapalı şekilde yapan Başkan Örki, "Burada yer alan görme engelli arkadaşlarımızın neler yaşadığını hissetmek için gözümü bantla kapatmak istedim. Aynı şekilde öğrenci arkadaşlarımın da gözünde bant var. Buradaki amacımız farkındalık oluşturmak. Sizleri anlamaya çalışmak ve belediyecilik hizmetini sizin hayatınızı kolaylaştıracak şekilde vermek istiyoruz" dedi.Konuşmanın ardından görme engellilere özel olarak hazırlanan filmi katılımcılar yine gözlerinde bantla takip ederek engellilerin yaşamlarındaki zorluklarını hissetmiş oldu. Başkan Örki, tören sonunda gözü bantlı şekilde, ihtiyacı olan 15 görme engelli vatandaşa beyaz baston hediye etti. Daha sonra Örki ve beraberindekiler, gözünde bant elinde beyaz bastonla yürüyüş yapmayı denedi.

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ

Açılışı yapılan teknoloji mağazasına akın ettiler

KONYA'da, yeni açılan teknoloji mağazasından alışveriş yapmak için gelen binlerce kişi, uzun kuyruklar oluşturdu. Çeşitli kampanyaların olduğunu ve hediyelerin dağıtıldığını öğrenen birlerce kişi, alışveriş merkezine akın etti.

Mağaza, Konya'daki bir alışveriş merkezinde açıldı. Alışveriş merkezinde uzun kuyruklar oluşurken, açılış ise yoğunluk nedeniyle firma yetkilileri tarafından 15 dakika erken yapıldı. Bazı vatandaşlar sabah 05.00'te gelerek sıraya girdiklerini, indirimli ürünlerden almak istediklerini söyledi. Açılışta toplamda 153 hediye, alışveriş yapan müşterilere dağıtılırken, vatandaşların özellikle telefonlara olan ilgisi dikkat çekti.

Firma yetkilisi Selim Şengöz, "Sabahtan beri var olan yoğunluk şu an had safhada. Biz çok mutluyuz. İnşallah gelen müşterilerimiz de mutlu olacak. Açılışa özel birçok üründe indirimimiz olduğu gibi, telefonlar, ufak veya büyük elektronik eşyalarda da indirimlerimiz olacak" dedi.

Haber-Kamera: Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ/KONYA

Kaynak: DHA