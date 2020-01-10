DHA YURT BÜLTENİ - 6

10.01.2020 13:22 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:22

Göçük altında kalan 2 işçiyi itfaiye kurtarıldı, o anlar kamerada

KIRKLAREL'nin Lüleburgaz ilçesinde yapımı süren Devlet Hastanesi bahçesindeki kanal kazısı sırasında meydana gelen göçükte 2 işçi toprak altında kaldı. İşçiler, Lüleburgaz Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.

Lüleburgaz'ın İstiklal Mahallesi'nde yapımı devam eden Devlet Hastanesi bahçesinde işçilerin kanal kazısı sırasında göçük meydana geldi. 2 işçinin toprak altında kalması üzerine bölgeye Lüleburgaz Belediyesi itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmada 2 işçi kısa sürede toprağın altında çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Olay yerinden detaylar-İtfaiye ekiplerinin çalışması-Kurtarılan işçinin sedyeye alınması-Ekiplerin çalışması-İtfaiye ve ambulanslar-İşçilerin ambulansa alınması

Haber-Uğurcan KARAOĞLU/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),

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Pamukkale'de yarıyıl bereketi bekleniyor

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Denizli'deki Pamukkale'de, yarıyıl bereketi yaşanacak. Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, "Yarıyıl tatilinde Pamukkale'deki otellerde yüzde 100 doluluk bekliyoruz" dedi. Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Pamukkale, tarihi dokusu, termal suları ve eşsiz güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Travertenleriyle dünyaca ünlü 'beyaz cennet'te, yarıyıl tatilinde de yoğunluk yaşanması bekleniyor. Beyaz travertenler üzerinde yürüme keyfinin yanı sıra yaz kış 36 derece olan Kleopatra Havuzu'nda tarihi sütunlar arasında yüzme olanağı sunan, balon ve paraşüt uçuşlarının yapıldığı Pamukkale'ye gelenler, Hierapolis Antik Kenti'ni de gezerek, bölgenin tarihi dokusunu inceleme fırsatı buluyor. 15 günlük yarı yıl tatilinde doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaşması hedeflenen Pamukkale'de, turizmcilerin taleplerden memnun oldukları belirtildi. DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen, yarıyıl tatilinde Pamukkale'ye yoğun bir ilgi olduğunu belirterek, "Denizli'ye gelenler, Pamukkale'nin doğal güzelliğini gezdikten sonra Hierapolis ve Laodikya antik kentlerini gezebiliyor. Yarıyıl tatilinde Pamukkale'de konaklayan turistler, 80 kilometre uzaklıktaki Denizli Kayak Merkezi'nde kayak yapabiliyor. Bu turistlerin dolu dolu bir tatil yapmasına imkan sağlıyor. Yarıyıl tatilinde Pamukkale'deki otellerde, yüzde 100 doluluk bekliyoruz. Denizli'de sadece deniz eksik. Onun dışında iyi bir tatil için tüm olanaklara sahip. Burada doğa harikası Pamukkale'nin eşsiz travertenlerinde yürüyebiliyorsunuz. Kışın kayak yapıp, tarihte yolculuk yapabiliyorsunuz. Yerli turistlerimiz yarıyıl tatilinde Pamukkale'yi ziyaret ettiklerinde dolu dolu vakit geçireceklerdir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------Pamukkale'den arşiv detaylarZiyaretçilerden görüntülerDENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen ile röp.

Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Gaziantep Valisi: Bizimki Türkiye'deki en çirkin valilik binası GAZİANTEP Valisi Davut Gül, Gaziantep'teki valilik binasının Türkiye'deki en çirkin valilik binası olduğunu söyledi. Vali Gül, yeni valilik binası yapılarak mevcut valilik binası ile emniyet müdürlüğünün yıkılarak alanın şehir meydanına dönüştürüleceğini söyledi. Vali Gül, Türkiye'nin en büyük ilçelerinden olan Şahinbey ve Şehitkamil hükümet konaklarının da Türkiye'deki en kötü hükümet konakları olduğunu ve yenilenmesi gerektiğini ifade etti.Gaziantep Valisi Davut Gül, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle kentte görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi. Bir otelde düzenlenen kahvaltıya Vali Gül'ün yanı sıra İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez ile gazeteciler katıldı. Gazetecilerin önemli bir görev yaptığını anlatan Vali Gül, zor şartlarda çalışan basın mensuplarını takdir ettiğini kaydetti.Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Vali Gül, kent merkezindeki Valilik binasının ve yanında bulunan Emniyet Müdürlüğü binasının yıkılarak bu alanın şehir meydanına dönüştürülmesinin planlandığını söyledi. Yıkımın ne zaman gerçekleşeceğinin henüz net olmadığını belirten Vali Gül, mevcut valilik binasının ise Türkiye'deki en çirkin valilik binası olduğunu anlattı. Gaziantep'te valiliğin yanı sıra merkez ilçeler Şahinbey ve Şehitkamil hükümet konaklarının da Türkiye'deki en kötü hükümet konakları olduğuna dikkat çeken Vali Gül, şöyle dedi: "Bizim valilik Türkiye'deki diğer valiliklere girdiğinizde göreceksiniz ki Türkiye'nin en çirkin valilik binası. Valiliği şimdilik yıkmayacağız ama yeni valilik yapacağız. Valilik temsil noktasında olan birimlerinin yer aldığı Karayolları şantiyesinin olduğu yere valilik binası yapacağız. Tamamlanmadan bu valilik binasına dokunmayacağız. Valilik tamamlandığında yıkacağız. Valilik binasını yıkmakla kalmayacağız, yeni bir Emniyet Müdürlüğü yapacağız ve şu anki mevcut binayı da yıkacağız. Her şey var bu şehirde ama şehir meydanı yok. Hayat sadece piknik ve mangal yapmaktan ibaret değil. Şehirleri şehir yapan semboller vardır. Gaziantep'te çok güzel meydan var diyemeyiz. Valilik ve emniyeti yıktıktan sonra burada yapılaşma olmayacak ve alanı meydan yapacağız. Yeni yapacağımız valilik binasının önünde de 10 bin metre kare yeşil alan olacak. Gaziantep'e gelip valilik önünde fotoğraf çekip paylaşayım diyen yoktur. Çünkü öyle bir güzelliğimiz yok. Ama yeni yapacağımız güzel binamız ile bu da olacak. Bu arada Gaziantep'te özel sektör önde olduğu için kamu binaları anlamında eksiklik var. Şahinbey hükümet konağı 900 bin nüfuslu yer ama Türkiye'nin en kötü hükümet konağı. Şehitkamil hükümet konağı 700 bin nüfuslu yer Türkiye'nin en kötü hükümet konağı. Hükümet konağı derken şöyle düşünmeyin kaymakam kendine oturacak yer arıyor. Aksine vatandaşa kolay ve kaliteli hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Nüfus binalarımız yol üzerinde kiralık, sosyal yardımlaşma binalarımız yol üzerinde kiralık. Vatandaş gelse otursa kaliteli hizmet alsa daha iyi olmaz mı? İki merkez ilçemize hükümet konağı yapılması için düşüncemiz var."Vali Gül öte yandan bazı gazetecilerin trafik kartları bulunmasına rağmen araçlarına ceza yazıldığına yönelik şikayetler üzerine, "Benim de kırmızı plakam var. Ama kurallara uymadığımızda talimatımız bana da ceza yazılması yönündedir. Gaziantep'te yaşanabilir şehir olması için hepimiz kurallara uyacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------------Toplantıya katılanlarVali Davut Gül'ün konuşmasıGaziantep Valilik binası Genel ve detay görüntülerHaber: Hasan KIRMIZITAŞ Kamera: Mustafa KANLI/ GAZİANTEP

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Baraj gölü altında kalacak Yusufeli'nde ağaçlar taşınıyor

Artvin'de yapımı süren ve tamamlandığında 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise en yüksek çift eğrilikli kemer beton köprü kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacağı belirtilen Yusufeli Barajı'nın suları altında kalacak Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim alanındaki çalışmalar, aralıksız sürüyor. Sakinlerinin, 69 yıllık yerleşim yerlerine veda etmeye hazırlandığı ilçede, kayıtlı mezarların ardından, ağaçların da taşıma işlemleri sürüyor. Özel iş makinelerince mevcut ilçeden toprağıyla birlikte alınan ağaçlarının taşınıp dikildiği yeni ilçede, başlatılan fidan dikim çalışmaları da devam ediyor. Fidan ve ağaç dikim çalışmalarına katılan Artvin Valisi Yılmaz Doruk, yeni Yusufeli'nin, 21'inci yüzyılın en modern ilçesi olacağını söyledi.

Türkiye sınırları içerisinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden olan Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde 26 Şubat 2013 tarihinde dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans bağlantısı ile temeli atılan Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı sürüyor. 100 katlı bir gökdelene eş değerde 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise Çin'deki 292 ve Gürcistan'daki 272 metre yüksekliğindeki barajlardan sonra çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak olan Yusufeli Barajı, ilçeyi sular altında bırakacak. İlçe merkezi ile 4 köyün sular altında kalacağı Yusufeli'nde yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeri ile 9 bin 430 dönüm tarım arazisi sulara gömülecek.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR150 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilen ve 7'nci kez taşınmaya hazırlanan Yusufeli, Yansıtıcılar Mevkii'nde 150 hektarlık alanda 3 bölgede yeniden inşa ediliyor. Yeni yerleşim alanına bin 638 konut inşa edilecek, 1600 yetişmiş ağaç, 16 bin adet çalı türü peyzaj bitkisi ekilecek. Bölgede, 100 dönümlük alan tarımsal alan olacak. Yeni yerleşim yeri inşaatlarının sürdüğü ilçede 2'nci bölgede ise kaymakamlık, kamu binaları ve merkez cami yapımı sürüyor. Bu bölgede toplam 238 iş yeri inşa edilecek. Yeni yerleşim yeri için başlatılan alt yapı çalışmalarında sona gelindi. 1950 yılında son yerleşim yerinde kurulun Yusufeli ilçe merkezi, inşaatların tamamlanmasının ardından Yansıtıcılar mevkisine taşınma sürecine başlanacak.

YENİ İLÇE 2 KAT DAHA BÜYÜK OLACAKBölgede ihale edilen hükümet konağı, ilçe emniyet müdürlüğü, adliye, PTT, kütüphane, ilçe gençlik ve spor müdürlüğü, kapalı spor salonu, merkez camisi, müftülük, öğretmenevi ve 16 derslikli ortaokul olmak üzere bir kısım kamu binalarının yapım çalışmaları devam ediyor. Proje kapsamında yüzde 75 fiziki gerçekleşme sağlanan yeni ilçe merkezindeki 2'inci bölgede de, alt yapı çalışmaları tamamlanırken üst yapı çalışmaları ihale süreci ise devam ediyor. 24 Eylül 2019'da gerçekleştirilen 2'inci ihale kapsamında; 3'üncü bölgede 224 konut, 8 iş yeri ve semt camisi yapılması da planlanıyor. Çalışmalar tamamlandığında yeni ilçenin yeri, 70 hektar alan üzerine kurulu mevcut ilçeye göre 2 kat daha büyük olacak.

MEZARLAR TAŞINIYORAlt yapı yatırımları ile bin 638 konut inşaatının planlandığı yeni yerleşim yerine mezarlar da taşınıyor. Yusufeli Belediyesi sular altında kalacak 7 farklı toplu mezar yerinde bilirkişiler, muhtarlar ve belediye meclis üyelerinden oluşan komisyonlarla birlikte inceleme yaptı, taşınacak mezarları kayıt altına aldı. Vatandaşların talepleri ile tespit edilen 500 dolayında mezar, yeni yerleşim yerindeki toplu mezar alanına taşınıyor.

AĞAÇLAR DA TAŞINIYORİlçede kayıt altına alınan ve taşınma süreci süren mezarları ardından, mevut ilçedeki ağaçların da taşınması için çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında özel iş makinesince mevcut ilçeden toprağıyla birlikte alınan ağaçlarının taşınıp dikildiği yeni ilçede, başlatılan fidan dikim çalışmaları da sürüyor.

'21. YÜZYILIN EN MODERN İLÇESİ OLACAK'Artvin Valisi Yılmaz Doruk, inşası süren Yusufeli Barajı'nın hizmete alınması ile su altında kalacak Yusufeli ilçesinin taşınacağı yeni yerleşim yerinde incelemelerde bulundu, ağaç dikim çalışmalarına destek verdi. Türkiye'nin prestij projelerinden biri olan Yusufeli Barajı'nın inşasının tüm hızıyla devam ettiğini belirten Doruk, bir taraftan da Yusufeli ilçesinin taşınacağı yeni yerleşim alanında alt ve üst yapı çalışmalarının sürdüğünü aktardı. Doruk, yeni Yusufeli'nin, 21. yüzyılın en modern ilçesi olacağını belirterek, "Kamu binalarından konutlara kadar çalışmalar sürerken, yeni ilçeye yakışacak çevre ve alan düzenlemesi de yapılıyor. Bu kapsamda Artvin Orman Bölge Müdürlüğümüzce ağaçlandırma çalışması başlatıldı. Burada çok önemli bir iş yapılıyor. Bir yandan ağaçlandırma çalışması yapılırken bir taraftan da mevcut ilçemizde yetişen meyve türlerini buraya dikiyoruz. Daha önceden tespit edilmiş ağaçları sökerek buraya taşıyarak toprakla buluşturuyoruz. İnsanlarımızı buraya yerleştirmeden önce, ağaçlarımızı yerleştirmiş olacağız. Buradaki çalışmalardan şahsen çok etkilendim. Hem rekreasyon alanı oluşturuluyor hem de çeşitli meyve türleri ekiliyor. Bu çalışmalar Yusufeli'nin güzelliğine güzellik katacaktır."Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinin inşası sürecinin planladığı gibi sürdüğünü aktaran Vali Doruk, çalışmalarda bir aksaklık olmadığını da sözlerine ekledi.Bölgede incelemelerde bulunan Artvin AK Parti Milletvekili Erkan Balta ise, ağaçlandırma çalışmasının yeni ilçenin eski ilçeden izler taşıması adına çok önemli olduğunu söyleyerek, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Yeni ve eski ilçeden detaylarFidan ve ağaç dikimi-Vali Doruk açıklama-DetaylarHABER KAMERA: Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), -

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MHP'den muhtarlık ofislerinde kullanılan su için önerge İzmir'deki bazı mahalle muhtarları ile bir araya gelen MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Büyükşehir Belediye Meclisi'ne, muhtarlıklarda kullanılan suyun 7 metreküpe kadar olan kısmının ücretsiz olması için önerge vereceklerini söyledi.

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Konak'taki otelde düzenlenen toplantıda, bazı mahalle muhtarları ile buluştu. Toplantıda muhtarların sorunlarına değinen MHP'li Osmanağaoğlu, Büyükşehir Belediye Meclisi'ne muhtarlık ofislerinde kullanılan suyun 7 metreküpe kadar olan kısmının ücretsiz olmasını, kalan kısmının ise normal tarifeye göre düzenlemesini teklif edeceklerini belirtti. Osmanağaoğlu, "Halkçı siyaset martavalları ile işbaşı yapıp, halkçılığını metroda verdiği düzmece pozlara indirgeyenlerin, bu teklifimize karşı ne yapacağı da bizim açımızdan merak konusudur. Tunç bey, internet üzerinden alacağı retweet ve beğeniler üzerine bir başarı hikayesi inşa edebileceğini düşünmekte. Fakat bir siyasetçi için esas ölçü birimi, halkın beğenisini kazanmaktır" diye konuştu.

İzmir'de yakın zamanda yaşanan su kesintilerini de hatırlatan MHP'li Osmanağaoğlu, "2019'un son günlerinde su kesintileri 3 güne varmaya başlayınca vatandaşlarımız, temel ihtiyaçlarını yağmur suyu ile karşıladı. Karabağlar'da vatandaşlarımız su tankerlerinin önünde kuyruk oluşturdu" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yönelik eleştirilerde de bulunan Osmanağaoğlu, "Seferihisar'ın eski belediye başkanı Tunç Soyer, borçları bahane ederek, 500 milyon rayiç bedel biçilen belediye taşınmazlarını 119 milyona satmıştır. Fakat buna rağmen kendisi İzmir'in zirvesine tırmanırken, eski belediyesine 150 milyonluk borç bırakmıştır. Aylardır maaş alamayan çalışanlar, bu durumdan şikayet ettiklerinde, mevcut belediye başkanı, selefi olan Soyer'i suçlamaktadır. Kendisi de bir CHP'li olan mevcut başkan, Tunç Soyer'in giderayak Seferihisar Belediyesi'ne aldığı 500 bankamatik memur sebebiyle korkunç bir finansal bataklığa düştüklerini ileri sürmektedir. Kısacası Tunç Soyer'in zengin çocuk şımarıklığıyla yaptığı bu işlemler, şimdi ayağına dolanmaktadır. Tunç Soyer, FETÖ'nün yöneticisi olduğu yönünde kuvvetli ve somut deliller bulunan Urla eski Belediye Başkanı Burak Oğuz'a sahip çıkmaktadır. İçişleri Bakanlığı'mızın kanuni olarak üzerine düşeni yapması ve ilçe kaymakamını kayyum olarak ataması sebebiyle Tunç Soyer isyan bayrağı açmıştır" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -MHP Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu'nun toplantısından görüntü-Muhtarlardan görüntü-Tamer Osmanağaoğlu'nun açıklaması-Genel ve detay görüntülerHaber: Umut KARAKOYUN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

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Çift kol nakilli Yusuf Oğuz, taburcu edildi Türkiye'nin dördüncü çift kol nakillisi Yusuf Oğuz Şimşek (26), 45 günün ardından taburcu edildi.

Antalya'da, yaklaşık 5 yıl önce güneş enerjisi paneli montajı sırasında elektrik akımına kapılarak kollarını kaybeden ve 26 Kasım'da Prof. Dr. Özlenen Özkan, öğretim üyesi eşi Prof. Dr. Ömer Özkan'ın da aralarında bulunduğu ekip tarafından çift kol nakli yapılan Yusuf Oğuz Şimşek, 45 günün ardından taburcu edildi. Taburcu edilmeden önce annesi ve babası eşliğinde klinik doktoru Ege Bora Özpar'ı odasında ziyaret eden Şimşek, evinde kullanacağı ilaçları konusunda bilgi aldı. Her şeyin yolunda olduğunu ifade eden doktorları, Yusuf Oğuz'un bundan sonraki tedavisinin evinden takip edileceğini, fizik tedavisinin ise hastanede olacağını söyledi.

Evine döneceği için mutlu olduğunu söyleyen Yusuf Oğuz Şimşek, "Tek düşündüğüm evime gidip sağlığıma kavuşup kollarımı kullanabileceğim günü beklemek" dedi. Sadece sağlığını düşündüğünü aktaran Yusuf Oğuz Şimşek, "Mutluyum, sevinçliyim, ailemle birlikte olacağım. Sağlıklı olduktan sonra gerisi nasıl olsa olur" diye konuştu.

Zabıta memuru olan baba Mustafa Şimşek de "Çok mutlu ve heyecanlıyız. Her şey yolunda. Bugünü bekliyorduk. Tedavi ve ilaçlar konusunda bilgilendirildik. Tedaviye evde devam edeceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Kol nakilli Yusuf Oğuz Şimşek detayEllerinden detayDoktor Ege Bora Özpar detayŞimşek ve Özpar'ın karşılıklı diyaloguŞimşek ve Özpar'ın el sıkışması detayŞimşek'in taburcu olup servisten ayrılmasıHaber: Erol AKKIR - Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, -

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Marketteki hırsızlık kamerada

Antalya'nın Manavgat ilçesinde alışveriş bahanesiyle girdiği marketten kasayla alkollü içki çalan hırsızlık şüphelisi, güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, şüphelinin kimliğinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

Manavgat Sorgun Bulvarı'ndaki bir markete dün saat 19.00 sıralarında gelen bir kişi, şans oyunu oynadıktan sonra market sahibi Arife Aydemir'e, 'Bugün hangi oyun var' diye sordu. Şüpheli, Aydemir'in verdiği cevabın üzerine yanlış oyun oynadığını belirtip dışarı çıktı. Bir süre dışarda bekleyen şüpheli, market sahibinin diğer müşterilerle ilgilendiğini görünce, market önündeki bir koli alkollü içkiyi alarak uzaklaştı. Kısa süre sonra durumu fark eden Aydemir, polisi arayarak şikayetçi oldu. Kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

'KASAYLA ALIP GÖTÜRDÜ'Arife Aydemir, eşinin ameliyat olması nedeniyle dün akşam markette tek başına olduğunu, müşteri yoğunluğundan dolayı olayı fark etmediğini anlattı. Şüphelinin dışarıda şans oyunu oynadığını anlatan Aydemir, "İçeri girdi ve 'Bugün günlerden ne?' diye sordu. Ben de günü söyleyince, 'Yanlış oyun oynadım. Bunu düzelteyim' dedi. Tekrar dışarı çıktı. Kalabalıktı. Ben müşterilerle ilgileniyordum. Sonra dışarıdaki malzemelerin olmadığını fark ettim. Kameralardan izlediğimde erkek müşterinin alkollü içkileri kasayla alıp götürdüğünü gördüm" dedi.Öte yandan, hırsızlık olayı marketin güvenlik kameralarına yansıdı. Marketten içeri girip işyeri sahibiyle konuştuktan sonra dışarı çıkan şüphelinin, bir süre oyalandıktan sonra kapının önünde duran bir koli alkollü içkiyi alıp götürdüğü görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------Şüphelinin markete girmesiMarket sahibiyle konuşup dışarı çıkmasıMarketin önünde oyalanmasıKapının önünden alkollü içkiyi kendi bulunduğu yere almasıBir koli alkollü içkiyi alıp gitmesiMarketten genel görüntüMarket sahibi Arife Aydemir'in açıklaması

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),

Kaynak: DHA